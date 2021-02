Der Ticker startet um 7:00 Uhr

13:32 Geringe Beteiligung bereitet vor Katalonienwahl Sorgen Kurz vor der Parlamentswahl am Sonntag in der spanischen Konfliktregion Katalonien wird wegen der Corona-Pandemie eine historisch niedrige Beteiligung befürchtet. Der regionale Ministerpräsident und Spitzenkandidat der linksseparatistischen Partei ERC, Pere Aragonès, rief die Katalaninnen und Katalanen zum Abschluss des Wahlkampfes am späten Freitagabend daher zur regen Teilnahme auf. Kein ERC-Anhänger und kein Befürworter der Unabhängigkeit der Region und der Gründung einer katalanischen Republik dürfe am Wahlsonntag zu Hause bleiben. «Dieses Volk wird den Kampf um die Freiheit fortsetzen», rief der 38-Jährige in Barcelona. Die Regionalregierung hatte die Abstimmung wegen Corona auf den 30. Mai verschoben. Die spanische Justiz hatte diese Entscheidung aber gekippt. Legende: Der regionale Ministerpräsident und Spitzenkandidat der katalanischen linksseparatistischen Partei ERC, Pere Aragonèsere, ruft die Katalaninnen und Katalanen zum Abschluss des Wahlkampfes zur regen Teilnahme auf. Keystone

12:25 Nach Lockerungen: Polens Skigebiete werden überrannt Während andere Länder ihre Corona-Regeln verschärfen, hat Polen probeweise eine Lockerung für den Wintertourismus erlaubt. Prompt meldeten die Skigebiete zu Beginn des Wochenendes einen regelrechten Ansturm auf Lifte und Hotels, vor allem in der Hohen Tatra im Süden des Landes. In Zakopane zum Beispiel seien praktisch alle Unterkünfte ausgebucht, berichtete der Fernsehsender TVP Info unter Berufung auf örtliche Hoteliers. Schon unmittelbar nach der Lockerungs-Ankündigung hätten Hotels eine grosse Zahl von Reservierungen gemeldet, erklärte Agata Wojtowicz, die Regionalchefin der Handelskammer für die Hohe Tatra, dem TV-Sender. Auch aus anderen Wintersportorten wurden hohe Buchungszahlen gemeldet. Die Hotels und Pensionen dürfen zwar seit Freitag wieder Touristen beherbergen, aber gemäss Corona-Beschränkungen nur bis zu einer maximalen Auslastung von 50 Prozent. Legende: Viele Polinnen und Polen zieht es in die Skigebiete – wie etwa hier in der Hohen Tatra im Süden des Landes. Keystone

11:21 SP fordert mehr wirtschaftliche Unterstützung SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer will nach der Corona-Pandemie nicht zurück in die Normalität, sondern vorwärts in eine Zukunft, die für alle lebenswert ist. Die Hürden für jene, die wegen Corona eine Entschädigung benötigen, seien viel zu hoch, sagte Meyer heute an der virtuellen Delegiertenversammlung der SP. Es brauche unbürokratische Unterstützung für Arme, damit nicht weiterhin Menschen durch die Maschen fallen würden. Und für die Jugendlichen brauche es eine Zukunftsgarantie. Um möglichst viele Menschen impfen zu können, müsse zudem der Patentschutz vorübergehend aufgehoben werden, forderte Meyer. Legende: Es dürften «nicht tausende Jugendliche ohne Perspektive» dastehen, sagte Mattea Meyer an der virtuellen Delegiertenversammlung der SP. Keystone

10:41 Studie soll Wirksamkeit von Impfstoff bei Kindern zeigen Mit einer neuen klinischen Studie wollen Forscher der Universität Oxford prüfen, ob der Corona-Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca auch bei Kindern und Jugendlichen wirkt. Dafür soll das Mittel, das Konzern und Universität gemeinsam entwickelt haben, an 300 Freiwilligen zwischen 6 und 17 Jahren getestet werden. «Es ist wichtig zu untersuchen, wie Kinder und Jugendliche auf den Impfstoff reagieren, da einige Kinder von einer Impfung profitieren könnten», sagt Andrew Pollard von der Uni Oxford einer Mitteilung zufolge. Die meisten Kinder würden nicht krank durch das Virus. Die ersten Tests sollen noch im Februar beginnen. Dabei erhalten bis zu 240 Probanden den Impfstoff, die restlichen ein Kontrollmittel.

9:58 Zunehmende Mutationen, sinkende Fallzahlen: Wie geht das? Die wissenschaftliche Covid-Taskforce des Bundes geht davon aus, dass die Virus-Varianten voraussichtlich Anfang März zu einem Anstieg der Fallzahlen führen werden. Doch: Dort, wo die Virus-Varianten bereits weit verbreitet sind, steigen die Fallzahlen anders als erwartet bis jetzt nicht. In der Region Genf machen die mutierten Corona-Viren mittlerweile rund 75 Prozent der aktuell gemeldeten Fallzahlen aus. Dennoch sind die Zahlen seit Woche stabil. «Wir wissen, dass sich die Varianten schneller verbreiten. Aber mit den aktuellen Massnahmen kann man die Situation relativ gut unter Kontrolle halten», sagt Manuel Schibler, Virologe am Universitätsspital Genf. Auch national sinken die Fallzahlen, obwohl die mutierten Viren inzwischen schweizweit schätzungsweise 25 Prozent der gemeldeten Fälle ausmachen und weiter steigen. Wie kann das sein? SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis erklärt: «Einerseits kann das bedeuten, dass die Massnahmen sehr gut wirken und die Menschen sich daran halten. Andererseits kann es auch sein, dass die mutierten Viren doch nicht so viel ansteckender sind wie man gedacht hat.» 03:47 Video Corona-Mutationen nehmen zu – Fallzahlen bleiben stabil Aus 10 vor 10 vom 12.02.2021. abspielen

8:46 Nach Shutdown-Ende keine schnelle Erholung zu erwarten Ein Ende des Shutdowns wird der Wirtschaft nach Einschätzung von Ökonomen nicht automatisch zu schnellem Aufschwung verhelfen. Vergleichsstudien in Skandinavien und den USA zeigen, dass die Wirtschaft in Ländern ohne Shutdowns in der ersten Phase der Epidemie ebenso abstürzte wie in Staaten mit strikten Beschränkungen. «Da Corona für Unsicherheit sorgt, investieren viele Firmen nicht», sagt Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts. «Wenn ein gefährliches Virus grassiert, gehen die meisten Menschen nicht ins Kino, ins Restaurant oder ins Konzert, egal ob sie dürfen oder nicht.» Ohne Shutdown komme der wirtschaftliche Einbruch etwas später und sei nicht ganz so tief, sagt Fuest. «Das bezahlt man allerdings mit später höheren Infektionszahlen und entsprechend höheren gesundheitlichen und ökonomischen Schäden.»

7:10 Moderna will Impfstoff-Auslieferung beschleunigen Das US-Unternehmen Moderna will künftig 50 Prozent mehr Impfstoff pro Ampulle abfüllen und so die Auslieferung beschleunigen. Bei Behörden weltweit werde eine Zulassung für die Anpassung beantragt, heisst es in einer Mitteilung. Zuvor hatte die «New York Times» berichtet, die US-Arzneimittelbehörde habe eine Steigerung der pro Ampulle abgefüllten Menge um 40 Prozent genehmigt. Durch die Steigerung um 50 Prozent könnten pro Ampulle 15 statt der bisherigen 10 Impfdosen ausgeliefert werden, teilt das Unternehmen der Nachrichtenagentur AFP mit. Für die Steigerung könnten dieselben Ampullen wie bisher verwendet werden. Die Umstellung könne in zwei bis drei Monaten erfolgen.

5:54 Sinkende Ansteckungskurve in Deutschland In Deutschland sinkt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Corona-Virus weiter. So gab das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen 8354 neue Fälle binnen 24 Stunden bekannt. Das sind gut 1500 weniger als am Vortag. Innert 24 Stunden wurden ausserdem 551 neue Todesfälle verzeichnet, fünf weniger als tags zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 60 Infektionen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Legende: Die Zahl der Neuinfektionen sinkt im nördlichen Nachbarland der Schweiz weiter. RTR

3:02 Amazon: Wer sich impfen lässt, erhält Geld Der US-Onlinehändler Amazon will seine Angestellten mit einer Prämie zur Coronaimpfung ermutigen. Wer sich impfen lässt, soll 40 Dollar pro Dosis erhalten. Die Angestellten sollten sich zum frühestmöglichen Zeitpunkt impfen lassen, um sich selbst, ihre Familien und Gemeinden zu schützen, teilte Amazon mit. Auch andere US-Unternehmen haben Impfappelle an die Belegschaft gestartet. So zum Beispiel Starbucks und Unilever.

1:18 WHO warnt vor zu frühen Lockerungen WHO-Chef Terdros Adhanom Ghebreyesus hat vor einer raschen Rücknahme der der Corona-Massnahmen gewarnt: «Jetzt ist für kein Land der richtige Zeitpunkt, um Massnahmen zu lockern, ebenso nicht für einzelne Menschen, in ihrer Wachsamkeit nachzulassen», sagte Tedros. Zugleich betonte er, dass die seit einigen Wochen weltweit sinkenden Zahlen bei Ansteckungen und Todesfällen in Zusammenhang mit Corona auf die striktere Durchsetzung der Schutzmassnahmen zurückzuführen seien. Die der WHO gemeldeten Zahlen sind von mehr als fünf Millionen gemeldeten Infektionen pro Woche weltweit Anfang Januar auf zuletzt gut drei Millionen zurückgegangen. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ging von fast 100'000 pro Woche Mitte Januar auf unter 90'000 zurück. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor Lockerungen

22:52 Testzentrum am Flughafen Genf Am Flughafen Genf wird am 15. Februar ein Corona Testzentrum eröffnet. Mit Unterstützung der Flughafengesellschaft und in Zusammenarbeit mit dem Kanton Genf, soll die Firma m3 Sanitrade, ein Hersteller von Hygiene- und Sanitätsmaterial, künftig Antigen-Schnelltests und PCR-Tests am Terminal 2 anbieten, teilte die Flughafengesellschaft am Freitag mit. Sieben Tage die Woche solle das Testzentrum der Genfer Bevölkerung einen «einfachen» Zugang zu Tests am rechten Seeufer ermöglichen. Die Testung erfolge im Rahmen der Kriterien des Bundesamtes für Gesundheit und nur über eine vorgängige Terminvereinbarung, heisst es in der Mitteilung. Legende: Am Montag startet das neue Testzentrum am Flughafen Genf. Keystone

21:57 Die US-Seuchenbehörden CDC legt Empfehlungen für eine Wiedereröffnung der Schulen vor Kernelement ist das Tragen von Masken und die Einhaltung eines ausreichenden Abstandes. Eine Impfung der Lehrer und Schulangestellten sei dagegen nicht zwingend notwendig. Trotzdem sollen die Bundesstaaten ihnen Vorrang einräumen, heisst es. Die Debatte über Schulöffnungen in der Pandemie wird in den USA wie anderswo auch intensiv geführt. Der neue Präsident Joe Biden hatte versprochen, dass in den ersten 100 Tagen nach seinem Amtsantritt die Mehrheit der Schulen wieder Unterricht vor Ort anbieten sollen. Derzeit bieten Medienberichten zufolge rund ein Drittel der Schulen in den USA gar keinen Präsenzunterricht an, ein weiteres Drittel nur sehr eingeschränkt. Legende: Keine Maskentragepflicht an US-Schulen. Reuters

20:54 Quarantäne- und Isolationsfälle an Basler Schulen stark angestiegen Im Kanton Basel-Stadt befinden sich insgesamt 682 Schülerinnen und Schüler sowie 106 Lehrpersonen von Primarschulen und Kindergärten in Quarantäne oder in Isolation. In den Primarschulen und Kindergärten befanden sich gemäss der aktuellen Erhebung 5.3 Prozent der Schülerinnen und Schülern beziehungsweise 5.6 Prozent der Lehrpersonen in Quarantäne oder Isolation, wie das Basler Erziehungsdepartement am Freitag mitteilte. In den Sekundarschulen waren es gemäss den aktuellen Zahlen 143 Schülerinnen und Schüler (3.3 Prozent) sowie 19 Lehrpersonen (2.9 Prozent). Die Mittel- und Berufsfachschulen verzeichneten 93 Schülerinnen und Schüler (1,25 Prozent) sowie fünf Lehrpersonen (0.43 Prozent) in Quarantäne oder Isolation. In den Primarschulen und Kindergärten haben sich die Quarantäne- und Isolationsfälle seit dem 1. Februar fast verdoppelt. Auf der Sekundarstufe I haben sich die Zahlen gar vervierfacht, während sie in den Mittel- und Berufsfachschulen leicht zurückgegangen sind.

20:34 Weiterer Impfstoff in der Pipeline Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA hat das schnelle Prüfverfahren für den Impfstoff des Tübinger Herstellers Curevac gestartet. Die Entscheidung beruhe auf den vorläufigen Ergebnissen von Labortests und klinischen Studien. Daraus werde deutlich, dass der Impfstoff die Produktion von Antikörpern gegen das Coronavirus anregt. Sobald genug Beweise für die Wirksamkeit des Impfstoffes vorliegen, kann der Hersteller die Marktzulassung in der EU beantragen. Die Experten der EMA geben dazu eine Empfehlung ab. Formal entscheidet dann die EU-Kommission. Legende: Der Impfstoff der deutschen Firma könnte den Engpass etwas abfedern. Keystone

19:59 Neue Impfstrategie für«Genesene» Frankreichs Gesundheitsbehörde empfiehlt für Menschen, die bereits mit dem Coronavirus infiziert waren, zunächst nur eine Impfdosis. Menschen, die bereits infiziert gewesen seien, hätten ein Immungedächtnis, teilte die Behörde am Freitag mit. Die Einzeldosis des Impfstoffs wirke somit als Auffrischung. Die Behörde empfiehlt ausserdem, mehr als drei Monate nach der Infektion und vorzugsweise bis zu sechs Monate zu warten, bevor diese Einzeldosis injiziert wird. In der Regel folgt die französische Regierung den Empfehlungen der Behörde. Legende: Seit Beginn der Impfkampagne in Frankreich haben im Land rund 2.2 Millionen Menschen eine erste Impfung erhalten. Keystone

19:25 Thurgau ermöglicht Massentests in Pflegeheimen Ab nächster Woche können die Thurgauer Alters- und Pflegeheime regelmässige Covid-19-Tests durchführen. Die präventiven Massentests sollen als Ergänzung zu den Impfungen Ansteckungen in den Heimen verhindern. Am Freitag haben sich der Kanton Thurgau und der Branchenverband Curaviva auf eine Teststrategie in Pflegeinstitutionen geeinigt, wie es in der Mitteilung der Thurgauer Staatskanzlei heisst. Damit können Pflegeheime ab nächster Woche mit präventiven Tests in ihren Häusern beginnen. Diese Woche wurden die letzten Erstimpfungen in Thurgauer Pflegeheimen durchgeführt. Die Impfbereitschaft liege bei 85 Prozent und sei damit deutlich höher als bei normalen Grippeimpfungen. Die Erstimpfungen in den über 50 Thurgauer Alters- und Pflegeheimen wurden diese Woche abgeschlossen, die Zweitimpfungen haben begonnen. Regierungsrat Urs Martin besuchte aus diesem Anlass das Seniorenzentrum Sulgen und unterhielt sich mit den Heimbewohnerinnen und Heimbewohner. pic.twitter.com/Qk2gmX3gK6 — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) February 12, 2021

18:49 WHO will mögliche Corona-Fälle in Wuhan vor Dezember 2019 prüfen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will weiter untersuchen, ob es in China schon vor Dezember 2019 kleinere Ausbrüche mit dem Coronavirus gab. Das sagte die niederländische Virologin Marion Koopmans, die jüngst mit einer WHO-Expertenmission in China war, bei einer Pressekonferenz der WHO in Genf. Das Expertenteam suchte in China nach dem Ursprung der Pandemie. Es biete sich an, in Blutbanken zu suchen, die im Herbst 2019 Proben aus der Region um Wuhan aufnahmen, sagte Koopmans. Über den Zugang werde mit chinesischen Behörden diskutiert.

18:15 Österreich soll bei Pendlern auch Schweizer Tests anerkennen Der Kanton St. Gallen wehrt sich gegen die neuen Einreisebestimmungen im Nachbarland Österreich. Dort gilt seit Mittwoch: Wer einreisen will, muss einen negativen Coronatest vorweisen können, der in Österreich gemacht wurde. In der Schweiz durchgeführte Tests werden nicht akzeptiert. Beim Kanton St. Gallen sei man «irritiert» darüber, heisst es in einer Mitteilung. Der Kanton habe sich deshalb an den Vorarlberger Landeshauptmann und an Bundesrätin Karin Keller-Sutter gewandt. Die Forderung: Eine pragmatischere Lösung an der Grenze zu Österreich – und dass auch Schweizer Tests künftig anerkannt werden.

17:52 Deutsche Bahn stellt Fernverkehr nach Tschechien und Tirol ein Aufgrund der neuen Verordnung zu den Virus-Variantengebieten stellt die Deutsche Bahn ab Sonntag den Fernverkehr nach Tirol sowie nach Tschechien ein. Betroffen sei in Richtung Tirol die EC-Linie München-Innsbruck-Verona. Nach der Ausbreitung neuer Virusvarianten hatte die Bundesregierung am Freitag die Regeln für die Einreise aus mehreren EU-Staaten erneut verschärft und teilweise auch stationäre Grenzkontrollen angeordnet. Neben Tschechien und Tirol in Österreich gilt ab Sonntag auch für die Slowakei wegen der Corona-Pandemie ein Beförderungsverbot. Von den Massnahmen sind rund 45'000 Berufspendler betroffen. Ende Juni waren 33'800 Tschechen in Deutschland regulär in Lohn und Brot. Davon arbeiteten 22'000 in Bayern, 8900 in Sachsen und 900 in Thüringen. Die meisten waren im verarbeitenden Gewerbe (11'600) sowie in Verkehr und Lagerei (5700) beschäftigt, wozu etwa Lastwagenfahrer und Kurierdienste zählen.