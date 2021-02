Zehn Prozent der Befragten gaben ausserdem an, sich einsam zu fühlen. Zum Vergleich: Im Frühjahr 2020 waren es neun Prozent, im Herbst sechs Prozent. Zudem berichteten 28 Prozent in der aktuellen Erhebung von einer erhöhten psychischen Belastung.

Die Impfung werde gut vertragen, abgesehen von den bekannten Nebenwirkungen. In einem Heim kam es laut Kanton zu einem Zwischenfall. Die zweite Impfung in den St. Galler Heimen soll bis Mitte März abschlossen werden.

Die hohe Impfbeteiligung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sei sehr erfreulich. Bei geimpften Personen sei das Erkrankungsrisiko und die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe deutlich kleiner, teilt die St. Galler Staatskanzlei mit. In den letzten Tagen sind die Fallzahlen und die Todesfälle in den Alters- und Pflegeheimen denn auch merklich zurückgegangen.

Der Kanton hat die Impfaktion in den Betagten- und Pflegeheimen am 6. Januar gestartet. Innerhalb von sechs Wochen haben die mobilen Impfteams 8892 Dosen verimpft.

Allerdings stieg die Erwerbslosenquote im gleichen Zeitraum gemäss Definition des Internationalen Arbeitsamts (ILO) in der Schweiz von 3.9 Prozent auf 4.9 Prozent. Dies geht aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) hervor. Damit waren zwischen Oktober und Dezember 54'000 mehr Menschen erwerbslos als noch ein Jahr zuvor. Die Zahl lässt sich gut international vergleichen: in der EU stieg die Erwerbslosenquote von 6.6 auf 7.5 Prozent. Den Unterschied zwischen der Arbeitslosenquote des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) und der Erwerbslosenquote des BFS erfahren Sie im Artikel-Link.

Im vierten Quartal des Corona-Jahres 2020 hat sich die Zahl der Erwerbstätigen in der Schweiz gegenüber dem Vorjahreszeitraum quasi kaum verändert. Dies geht aus den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS), Link öffnet in einem neuen Fenster hervor.

Im Dezember hatten sich die Exporte in ähnlichen Ausmass zurückgebildet, nachdem sie sich davor zum Teil fulminant vom Corona-Einbruch erholt hatten. Die aktuellen Werte sind aber nach wie vor deutlich von jenen der Vor-Corona-Zeit entfernt. So hatte die Schweizer Exportwirtschaft davor zum Teil pro Monat Waren im Wert von über 20 Milliarden Franken ins Ausland abgesetzt. Als die Krise eskalierte, sanken die Ausfuhren dann auf gut 16 Milliarden Franken.

Die Ausfuhren stiegen wieder, nachdem sie im Dezember im Zuge der zweiten Coronawelle nachgegeben hatten. Konkret nahmen die Exporte gegenüber Dezember saisonbereinigt um 5.4 Prozent auf 18.9 Milliarden Franken zu. Real – also preisbereinigt – resultierte eine Zunahme um 5.7 Prozent, wie den Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), Link öffnet in einem neuen Fenster zu entnehmen ist.

Die Krise habe «beispiellose Auswirkungen» auf Air France-KLM gehabt, resümierte das Unternehmen in seiner Pressemitteilung. Die französische und die niederländische Regierung haben Air France-KLM im Frühjahr 2020 direkte oder garantierte Kredite in Höhe von insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro (umgerechnet rund 10.8 Milliarden Schweizer Franken) gewährt.

So heisst es im am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Protokoll der Sitzung der US-Notenbank vom 26. bis 27. Januar. Allerdings lässt sich aus den Aussagen kein Hinweis auf eine baldige Änderung der Geldpolitik herauslesen. Die Wirtschaft sei immer noch weit von den Zielen der Fed entfernt, heisst es. Es werde voraussichtlich einige Zeit brauchen, bis es zu «substanziellen Fortschritten» komme. Die Voraussetzungen, um die riesigen Anleihekaufprogramme zu verringern, seien noch nicht gegeben. Derzeit kauft die Fed Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Anleihen im Wert von 120 Milliarden US-Dollar im Monat.

US-Regierung pumpt weiteres Geld in Ausbau der Testkapazitäten

Im Kampf gegen die Coronapandemie pumpt die US-Regierung weitere Millionensummen in die Testkapazitäten im Land. Das Weisse Haus teilte mit, dass 815 Millionen US-Dollar in die Produktion von Test-Material fliessen sollten. 650 Millionen US-Dollar sollten eingesetzt werden, um die Testkapazitäten in Schulen sowie in Einrichtungen wie etwa Obdachlosenunterkünften auszubauen. Ausserdem will die Regierung rund 200 Millionen US-Dollar einsetzen, um mutierte Coronaviren gezielter aufzuspüren – durch die verstärkte Nutzung der sogenannten Genosequenzierung.

Rochelle Walensky (Direktorin der Gesundheitsbehörde CDC) sagte, die ansteckendere britische Coronavirusmutation sei in den USA inzwischen in 42 der 50 Bundesstaaten nachgewiesen worden. Die Behörde hatte Mitte Januar gewarnt, die britische Mutation verbreite sich schnell und könne bis März in den USA «zur vorherrschenden Variante» des Coronavirus werden. Walensky sagte zugleich, die Zahl neuer Corona-Infektionen in den USA sei fünf Wochen in Folge gesunken. In der vergangenen Woche seien im Schnitt 86'000 neue Fälle pro Tag gezählt worden.

US-Präsident Joe Biden hat die Eindämmung der Pandemie zu seinem vorrangigen Anliegen erklärt. Er hat unter anderem als Ziel ausgegeben, dass bis zum Ende seiner ersten 100 Tage im Amt mindestens 100 Millionen Impfdosen verabreicht sein sollen. In den vergangenen Wochen nahm das Impftempo deutlich zu.

Weiter verkündete die US-Seuchenbehörde CDC, dass bisher 56.3 Millionen Coronavirusimpfdosen verabreicht wurden. Zudem seien insgesamt 72.4 Millionen Coronavirusimpfdosen in den USA ausgeliefert worden, hiess es weiter.