Der Ticker startet um 5:34 Uhr

17:51 SwissCovid-App technisch schon im August im Ausland einsetzbar Rein technisch könnte die SwissCovid-App bereits im August auch in Deutschland, Österreich und Italien eingesetzt werden – wenn rechtzeitig eine Einigung mit der EU zustande kommt. Geplant sei das grössere Update der App für August, sagte Sang-Il Kim, Leiter Abteilung Digitale Transformation im BAG gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dann könnten die Userinnen und User im Ausland wählen, in welchem der drei Länder sie bei Kontakten mit Covid-19-Infizierten gewarnt werden wollten. Mit Frankreich werde der Austausch nicht funktionieren, weil das Land eine andere Schnittstelle benutze. Ein erstes Update der App gibt es bereits Mitte Juli mit der Aktualisierung der Betriebssysteme. Dabei könnten einige Bugs, wie zum Beispiel «irritierende Fehlermeldungen von Apple und Google», behoben werden. Ausserdem würden damit die Messungen verbessert und Batterielaufzeit erhöht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vier Tage nach Lancierung Ein bescheidener Start für die SwissCovid-App? 29.06.2020 Mit Video

17:37 Haben uns überstandene Krankheiten immun gemacht? Kreuzimmunität – der neue Hoffnungsschimmer gegen Corona? Wenn man eine Krankheit durchmacht oder eine Impfung bekommt, kann das eine Person in gewissen Fällen auch gegen ähnliche Erreger immun machen, das nennt sich dann Kreuzimmunität oder auch Hintergrundimmunität. Es ist also so eine Art «Bonus»-Immunität gegen zusätzliche Erreger. Im Fall von SARS-CoV-2 wäre es so, dass allenfalls eine frühere Infektion mit Erkältungs-Coronaviren den Träger jetzt vor dem neuen Coronavirus schützt. Doch das ist noch sehr spekulativ. Hier finden Sie die wichtigsten Fakten zu Kreuzimmunität: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sind wir schon immun? Kreuzimmunität: Der neue Hoffnungsschimmer gegen Corona? 30.06.2020 Mit Audio

16:46 Umstrittener Schlachthof-Chef Tönnies tritt bei Schalke zurück Der deutsche Unternehmer Clemens Tönnies ist von seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender bei Schalke 04 zurückgetreten. In Tönnies Fleischfabrik im Kreis Gütersloh war das Corona-Virus ausgebrochen, über 1500 Mitarbeiter des Betriebs waren positiv getestet worden. Über den Kreis Gütersloh und vorübergehend auch den benachbarten Kreis Warendorf verhängte die Landesregierung daraufhin einen «Lockdown», um ein Übergreifen des Virus auf die Bevölkerung abseits des Schlacht-Betriebs zu verhindern. Die Landesregierung übte zudem massive Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Tönnies. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Internationale Fussball-News Hohe Strafe gegen Ex-Fifa-Funktionär Kattner 30.06.2020 Mit Audio

16:32 Knecht Reisen baut jeden fünften Arbeitsplatz ab Der Reiseveranstalter Knecht Reisen wird bis Ende Jahr 20 Prozent der Belegschaft abbauen. Der Stellenabbau geschehe über natürliche Abgänge, erklärte Konzernchef Roger Geissberger in einem Interview mit dem Portal «Travelnews.ch». Entlassungen seien dennoch unumgänglich. Der Fernziel-Spezialist ist von der Krise besonders stark betroffen. Auch das Filialnetz wird, um die Folgen der Coronavirus-Pandemie zu bewältigen, gestrafft. Das Zweigstellennetz wird bis Ende Jahr um vier auf 21 Standorte reduziert. Geschlossen würden die Zweigstellen in Ruswil (LU), Allschwil (BL), Reinach (AG) und in Amriswil (TG).

16:17 EU hebt Einreiseverbote für 14 Drittstaaten auf Reisende aus den USA und den meisten anderen Ländern dürfen nach einem Beschluss der EU-Staaten weiter nicht in die EU einreisen. Für sie werden die in der Coronakrise eingeführten Einreisebeschränkungen über den 1. Juli hinaus aufrechterhalten. Die EU-Staaten entschieden, dass ab Mittwoch nur Menschen aus 14 Ländern wieder einreisen dürfen. Die Liste soll alle zwei Wochen überarbeitet werden, wie der Rat der EU-Staaten erklärte. Bislang sind Algerien, Australien, Kanada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, Neuseeland, Ruanda, Serbien, Südkorea, Thailand, Tunesien und Uruguay auf der Liste. Zusätzlich wird China genannt – das Land muss aber noch zusagen, dass auch EU-Bürger dort einreisen dürfen.

15:58 Die Corona-Fallzahlen auf dem Balkan Das Bundesamt für Gesundheit blickt beunruhigt auf die epidemiologische Lage in Serbien. Mindestens sieben Einreisende sind laut BAG positiv auf das Virus getestet worden. Nicht nur in Serbien steigen die Fallzahlen – in den anderen Westbalkanstaaten sieht es ähnlich aus. Hier finden Sie eine Übersicht: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neuer Hotspot in Europa? So entwickeln sich die Corona-Fallzahlen auf dem Balkan 30.06.2020 Mit Audio

15:19 2458 Einkaufstouristen während ausserordentlicher Lage gebüsst Während der dreimonatigen Einreisebeschränkungen wegen des Coronavirus haben Schweizer Zollbeamte an den Grenzen insgesamt rund 112'000 Personen zurückgewiesen. Von Mitte März bis Mitte Juni wurden zudem 8848 Personen mit je 100 Franken gebüsst – wegen Verstössen gegen die Covid-Massnahmen. Knapp 2458 betrafen den Einkaufstourismus und verbotene Warenübergaben an der Grenze. Der grenzüberschreitende Personenverkehr brach laut der Zollverwaltung mit den Beschränkungen um bis zu 80 Prozent ein.

14:58 Bündner Gesundheitsdirektor: «Es ist noch nicht vorbei» Der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Peyer (SP) hat eindringlich vor einem Aufflammen der Ansteckungen mit dem Coronavirus gewarnt. «Es ist noch nicht vorbei», betonte er. Zudem empfahl Peyer das Tragen von Masken. Er machte vor den Medien in Chur deutlich, dass er an der gegenwärtigen Situation mit den weltweit immer noch steigenden Ansteckungszahlen keine Freude hat. «Es braucht jetzt rasche Verhaltensänderungen», sagte er und kündigte an: Sonst müssten die Massnahmen verschärft werden. Aufsehen erregte in Graubünden am Montag der Fall von sechs jungen Leuten, die in der serbischen Hauptstadt Belgrad am vorletzten Wochenende Party gefeiert und sich mit dem Virus angesteckt hatten. Sie wurden nach der Rückkehr isoliert und die Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Heikle Partys Graubünden wird wegen Partygängern zum Corona-Hotspot 29.06.2020 Mit Audio

14:29 Armee-Einsatz nach 107 Tagen zu Ende Der vom Bundesrat angeordnete Einsatz der Schweizer Armee im Rahmen der Pandemie endet heute. Auch das Aufgebot des Zivilschutzes ist zu Ende. Die letzten noch im Einsatz verbliebenen 50 Armeeangehörigen und Berufsmilitärpolizisten, die bei der Eidgenössischen Zollverwaltung eingesetzt wurden, werden heute von ihrem Auftrag entbunden, wie die Schweizer Armee mitteilte. Damit ist der vom Bundesrat am 16. März angeordnete Assistenzdienst-Einsatz «Corona 20» der Schweizer Armee offiziell nach 107 Tagen beendet. Armeeangehörige leisteten im Rahmen des Corona-Einsatzes rund 320'000 Diensttage. Der Zivilschutz leistete seit Mitte Februar in allen 26 Kantonen gegen 300'000 Diensttage im Zusammenhang mit der Pandemie, vor allem zur Unterstützung des Gesundheitswesens, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz mitteilte. Die meisten Einsatztage leistete der Zivilschutz in den bevölkerungsreichen und stark betroffenen Kantonen Waadt, Genf, Zürich und Tessin. Legende: Zivilschutzangehörige verstärkten und entlasteten insbesondere das Gesundheits- und Pflegepersonal in Spitälern und Alters- und Pflegeheimen. Keystone

14:16 915'965 aktive SwissCovid-Apps Am 29. Juni gab es in der Schweiz 915'965 aktive Corona-Tracing-Apps. Seit fünf Tagen steht die App im Apple Store und Google Play Store zum Download bereit. Am ersten Tag gab es rund 567'000 aktive Apps. Am zweiten Tag konnte noch ein Plus von knapp 200'000 verzeichnet werden. In den letzten drei Tagen hat sich nun das tägliche Wachstum bei 50'000 bis 70'000 eingependelt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vier Tage nach Lancierung Ein bescheidener Start für die SwissCovid-App? 29.06.2020 Mit Video

13:37 Maskenpflicht in Berner Regionalgefängnissen Ab sofort müssen alle Häftlinge, Mitarbeitende und Besucher eine Schutzmaske tragen, wie die kantonale Sicherheitsdirektion mitteilte. Damit soll das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus minimiert werden. «Bis jetzt ist es uns gelungen, das Virus von den Regionalgefängnissen fernzuhalten», erklärte Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP). «Mit dieser Massnahme können wir das Ansteckungsrisiko weiterhin möglichst tief halten.» Im Kanton Bern gibt es fünf Regionalgefängnisse in Bern, Biel, Burgdorf, Thun und Moutier. Von der Massnahme betroffen sind rund 400 eingewiesene Personen, 250 Mitarbeitende sowie die Besucherinnen und Besucher. Legende: Keystone

13:27 Dätwyler rüstet sich für die Nachfrage nach Impfstoff-Verpackungen Der Industriekonzern Dätwyler rüstet sich für eine steigende Nachfrage nach Impfstoff-Verpackungskomponenten. Ein Impfstoff gegen das Coronavirus dürfte zwar trotz fieberhafter Suche noch eine Weile auf sich warten lassen, die potenziellen Hersteller organisieren dennoch bereits die Produktion. Der Geschäftsbereich Healthcare von Dätwyler stellt schon länger komplexe Dichtungslösungen etwa für vorgefüllte Spritzen, Verschlüsse für Flaschenbehälter für Medikamente oder andere Komponenten für die Blutentnahme oder für Kartuschen her. Eine Schwierigkeit dabei sei es, die richtige Kunststoffmischung zu finden, die eine Verunreinigung der teils hochaktiven Substanzen verhindert, so Dätwyler. Mit Blick auf die zu erwartende globale riesige Nachfrage, heisst es in einer Mitteilung, dass für eine erfolgreiche Marktdurchdringung eines Impfstoffs eine erhöhte Produktionskapazität ausschlaggebend sei. Mit verschiedenen Partnern sei deshalb in den vergangenen Monaten an der Entwicklung von Dichtungslösungen für mehrere Covid-19-Impfstoffkandidaten gearbeitet worden. Legende: Um die Kapazitäten zu steigern und gleichzeitig weiterhin die Produkte für die laufenden Projekte herzustellen, werde derzeit die Produktion an allen Standorten auf einen 24-Stunden-Betrieb hochgefahren. Keystone/Archiv

13:00 Spaniens Wirtschaft bricht ein Auch Spaniens Wirtschaft ist in den ersten drei Monaten des Jahres wegen den Folgen der Coronakrise drastisch eingebrochen. Im ersten Quartal sei die Wirtschaftsleistung um 5.2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft, teilte das nationale Statistikinstitut nach einer zweiten Schätzung mit. Die Behörde bestätigte damit, wie von Analysten erwartet, eine erste Erhebung. Im Jahresvergleich meldeten die Statistiker ein Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 4.1 Prozent.

12:22 Das BAG vermeldet 62 neue Ansteckungen In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 62 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'714 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte. Am Montag waren dem BAG 35 neue Ansteckungen gemeldet worden, am Sonntag 62 und am Samstag 69.

11:14 Für 800 Schüler und Schülerinnen vorzeitige Ferien In einer Schule in Yverdons-les-Bains VD sind zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Kanton Waadt hat deshalb entschieden, die Schule mit 800 Schülern eine Woche vor den Ferien zu schliessen und die Lehrer in Quarantäne zu setzen. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht von der Quarantäne betroffen. Sie dürfen nun direkt in die Ferien, wie Julien Schekter, Sprecher des Waadtländer Bildungsdepartements, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Eine Quarantäne von zehn Tagen wurde für 80 Lehrerinnen und Lehrer von 31 Sekundar- und 9 Primarklassen der Schule angeordnet. Die Familien der Kinder und die Mitarbeiter der Schule wurden zwischen Montagabend und Dienstagmorgen informiert. Legende: Die Schülerinnen und Schüler müssen nicht in die Quarantäne. Sie dürfen nun direkt in die Sommerferien. Keystone/Symbolbild

11:05 «Ausmass der Pandemie hätte verhindert werden können» Sechs Monate nach ersten Meldungen über das neue Coronavirus im chinesischen Wuhan – und weltweit inzwischen mehr als 10 Millionen Infektionen – ist die Pandemie nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch lange nicht beendet. Mit Blick auf das Ausmass der Pandemie mit inzwischen mehr als 500’000 Todesfällen sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus an einer Medienkonferenz: «Dies hätte mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert werden können.» Er forderte die Länder auf zu testen, soziale Kontakte zurückzuverfolgen und Quarantäneregeln zu verhängen. Verantwortlich für das Ausmass der Corona-Pandemie sind nach Tedros' Einschätzung Versäumnisse bei der Umsetzung grundlegender Gegenmassnahmen sowie eine mangelnde Einheit innerhalb und zwischen Ländern. «Das Schlimmste wird noch kommen», sofern dieses politische Problem nicht angegangen werde, sagte der WHO-Chef. «Deshalb müssen wir unsere Kräfte bündeln und dieses gefährliche Virus gemeinsam bekämpfen.» Legende: Keystone

10:32 Deutsche Wirtschaft auch 2021 weit weg von Normalität Grosse Teile der deutschen Wirtschaft erwarten auch für das kommende Jahr trotz Erholung von der Coronakrise noch lange keine Normalität. Die Wirtschaft rechnet nicht nur mit einer schwierigen zweiten Jahreshälfte 2020, sondern blickt vielfach auch pessimistisch auf 2021, wie aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unter 31 grossen Wirtschaftsverbänden hervorgeht. «Wenn wir davon ausgehen, dass der Tiefpunkt im zweiten Quartal 2020 erreicht wurde und es zu keiner zweiten Infektionswelle kommt, dürfte sich die Wirtschaft in den kommenden Monaten langsam erholen», erklärte IW-Konjunkturexperte Michael Grömling. «Allerdings sind wir selbst im kommenden Jahr noch weit von einer Normalisierung des Geschäftslebens entfernt.»

10:00 Adrian Lobsiger warnt vor negativen Folgen der Krise Der oberste Datenschützer fordert von Staat und Unternehmen, dass die Coronakrise keine bleibenden Beeinträchtigungen der Selbstbestimmung und der Privatsphäre der Bevölkerung zur Folge haben dürfe. Alle Eingriffe müssten verhältnismässig sein. Homeoffice, Onlineshopping, Warnapp: Die Chancen und Risiken des Internets seien aktueller denn je. In seinem aktuellen Tätigkeitsbericht hebt der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte die Wichtigkeit einer liberalen Datenpolitik hervor. «Am Tag danach» müsse die Gesellschaft ihre informationelle Selbstbestimmung unbeschadet wiederfinden, schreibt Adrian Lobsiger im Vorwort des heute veröffentlichten Jahresberichts. Er hoffe beispielsweise, dass das anonyme Bargeld diese Krise überleben werde, «obwohl zuweilen Keime an ihm kleben». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Von Tiktok bis Swiss-Covid-App Das sind die Baustellen des obersten Datenschützers 30.06.2020 Mit Video

9:38 Haiti öffnet trotz grosser Sorgen seine Grenzen Haiti öffnet mitten in der Coronakrise seine Grenzen wieder. Das gelte bereits ab Dienstag für die Landgrenze zur Dominikanischen Republik wie auch für die Flughäfen, teilte Präsident Jovenel Moïse in einer Ansprache mit. Ab 6. Juli könnten ausserdem Fabriken den vollen Betrieb wieder aufnehmen, sagte der Staatschef des Karibikstaates. Für andere Institutionen wie Schulen, Universitäten und Kirchen werde noch an einer Lösung gearbeitet. Diese sind seit dem 19. März geschlossen. Vor rund drei Wochen warnte die Organisation Ärzte ohne Grenzen vor einer besorgniserregend schnellen Ausbreitung des Coronavirus in Haiti. Auch das dortige UN-Büro teilte vor kurzem mit, das ohnehin überstrapazierte Gesundheitssystem des ärmsten Landes der westlichen Hemisphäre werde durch die Pandemie besonders schwer beansprucht. Auch das soziale Sicherungsnetz sei bereits durch eine seit 18 Monaten andauernde politische, wirtschaftliche, soziale und institutionelle Krise sehr schwach. Die humanitäre Situation könne zur Auswanderung vieler Menschen führen. Legende: Offiziell wurden in Haiti bisher 5847 Infektionen und 104 Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung registriert. Das Land hat rund elf Millionen Einwohner. Da nur zwei Labors im Land die Tests bearbeiten könnten, sei die wahre Zahl der Infektionen deutlich höher, heisst es von Ärzte ohne Grenzen. Keystone