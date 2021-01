Der Ticker startet um 6:00 Uhr

23:11 EU-Staaten wollen Reisen weiter ausbremsen – aber offene Grenzen Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen die 27 EU-Staaten nicht notwendige Reisen weiter einschränken. Doch sollen die europäischen Grenzen für Waren und Pendler möglichst offen bleiben. Dies berichtete EU-Ratschef Charles Michel nach einem EU-Videogipfel. Die gefürchteten neuen Virusvarianten sollen gezielter aufgespürt werden und die Impfkampagne besser in Schwung kommen. Es soll einen EU-Impfpass geben, aber vorerst keine Vorteile für Geimpfte etwa beim Reisen. Michel sagte, die Mitgliedsstaaten seien sehr besorgt über die neuen, ansteckenderen Virusvarianten. Deshalb müssten die Beschränkungen aufrechterhalten und in einigen Fällen womöglich verschärft werden. Die Grenzen müssten jedoch offen bleiben, damit der Binnenmarkt weiter funktionieren könne, fügte Michel hinzu. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erläuterte, es solle eine neue Kategorie von «dunkelroten Zonen» eingeführt werden, wo das Coronavirus sehr verbreitet sei. Von Personen, die von diesen Zonen aus verreisen wollten, könnte vor der Abreise ein Test verlangt werden sowie Quarantäne nach der Ankunft. Von nicht notwendigen Reisen solle dringend abgeraten werden, fügte von der Leyen hinzu. Zu den in der EU erst langsam angelaufenen Impfungen sagte Michel, die Staats- und Regierungschefs wollten eine Beschleunigung. Es solle aber bei dem Prinzip bleiben, dass die Impfstoffe in der EU gleichzeitig und nach Bevölkerungsstärke verteilt werden.

22:40 Corona-Kilos in Corona-Zeiten In der Schweiz ist jedes 5. Kind übergewichtig. Genaue Zahlen, wie viele Jugendliche wegen Corona zugenommen haben, gibt es noch nicht. Die Sportmedizinerin Susi Kriemler vermutet aber, dass es einige sein werden. Für ihre «Ciao Corona Studie» hat sie 2500 Kinder aus Zürich befragt, wie der Shutdown ihr Leben verändert hat. Auf die Frage, wie viel Sport sie pro Tag machen, gaben zum Beispiel fast 47 Prozent der Befragten an, vor dem Shutdown 1 bis 2 Stunden Sport getrieben zu haben. Während dem Shutdown sank dieser Wert auf 34 Prozent. 04:49 Video Mehr Kilos in Corona-Zeiten Aus 10 vor 10 vom 21.01.2021. abspielen

22:29 EU-Videogipfel zu Corona beendet Der Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschef zur Corona-Krise ist beendet. Das teilte der Sprecher von Charles Michel auf Twitter mit. Thema der Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen war der Kampf gegen die Ausbreitung der gefürchteten neuen Varianten des Coronavirus. Zudem ging es um gemeinsames EU-Impfzertifikat und die Beschleunigung der Impfkampagne in den 27 EU-Staaten. Ratschef Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen informieren gleich an einer Pressekonferenz.

22:13 Nordirland verlängert Lockdown bis 5. März Nordirland verlängert den Lockdown wegen der Corona-Pandemie bis zum 5. März. Das entschied die Regionalregierung in Belfast. «Wir haben Fortschritte gemacht, aber unser Krieg und Kampf gegen Covid ist noch nicht gewonnen», sagte Regierungschefin Arlene Foster. Die hart erkämpften Gewinne dürften nicht durch voreilige Lockerungen riskiert werden. Zu den Massnahmen gehören die Schliessung von Schulen und nicht lebensnotwendigen Geschäften sowie weitreichende Ausgangs- und Reisebeschränkungen. Die Restriktionen sollen am 18. Februar überprüft werden. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie sogar bis Ostern in Kraft bleiben, wie die Zeitung «Belfast Telegraph» berichtete.

21:31 13 Corona-Fälle in Hotel in Waadtländer Skigebiet In einem Hotel im Waadtländer Skigebiet von Villars-Gryon/Les Diablerets haben sich 13 Hotelangestellte mit dem Coronavirus angesteckt. Sie wurden isoliert und in Quarantäne gesetzt. Von den Hotelgästen blieben alle verschont. Ein mobiles Team nahm am Donnerstagmorgen Schnelltests bei den Gästen im Hotel «RoyAlp» vor, nachdem am Vortag die Fälle im Personal festgestellt worden waren, wie die Waadtländer Behörden mitteilten. Gäste der vergangenen Woche seien benachrichtigt worden. Im Ort selbst wurde bislang kein weiterer Coronavirus-Cluster, keine Ballung von Fällen, entdeckt.

20:15 EU-Staaten erwägen neue Reiseauflagen wegen Corona Im Kampf gegen die Corona-Pandemie versuchen die 27 EU-Staaten, das Impfen zu beschleunigen und die gefürchteten neuen Virusvarianten einzudämmen. Bei einem Videogipfel prüften die Staats- und Regierungschefs nach Angaben eines EU-Vertreters mögliche weitere Auflagen für nicht-notwendige Reisen. Die Grenzen sollten aber möglichst offen bleiben, hiess es. Vorab hatte Kanzlerin Angela Merkel Grenzkontrollen nicht ausgeschlossen, um hochansteckende Virusformen fernzuhalten. Dazu tauschen sich die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrer Videokonferenz aus. Das Ziel ist klar: Die mutierten Viren gezielter aufspüren und die Verbreitung so weit wie möglich bremsen. Merkel sagte, sie erwarte, dass man sich auf gemeinsame Vorkehrungen bei Einreisen aus Grossbritannien und Südafrika verständigen werde. Deutschland hat für Reisende aus diesen Ländern bereits eine Testpflicht eingeführt.

19:46 Kanton Solothurn setzt mobile Teams für Tests ein Der Kanton Solothurn setzt ab sofort mobile Teams für Corona-Tests nach Ausbrüchen in Unternehmen und nach privaten Treffen ein. Ausserdem empfiehlt der Kanton allen Alters- und Pflegeheimen, bei den Mitarbeitenden regelmässig Schnelltests durchzuführen. Schon bisher führe die Lungenliga Tests vor Ort in den Heimen und weiteren Gesundheitseinrichtungen durch, teilte die Solothurner Staatskanzlei mit. Dieses Angebot werde weitergeführt und nun auf Bereiche ausserhalb des Gesundheitswesens ausgeweitet. Damit sollen Ausbrüche bereits in der Anfangsphase unterbunden und unentdeckte Fälle von Personen ohne Symptome identifiziert werden. Die Ausbruchsuntersuchungen werden vom Kantonsarzt angeordnet und von mobilen Teams aus den Screening-Zentren in Olten und Solothurn durchgeführt. Bund und Kanton bezahlen die Kosten.

19:20 Niederlande verhängt erste Ausgangssperre seit Zweitem Weltkrieg In den Niederlanden gilt ab Samstag erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg eine nächtliche Ausgangssperre: Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmt für die Massnahme von 21 bis 4.30 Uhr, die mindestens bis zum 9. Februar gelten soll. Zwar sind die Infektionszahlen in den Niederlanden seit drei Wochen rückläufig. Gesundheitsexperten bereiten jedoch die neuen ansteckenderen Virus-Variante Sorgen. Legende: Die Mutationen breiten auch dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte Kopfzerbrechen. Keystone

18:13 Einheitliche Lösung bei Maskenpflicht an Schulen? Dies liege im Zuständigkeitsbereich der Erziehungsdirektoren. Seitens GDK habe man keine Empfehlung herausgegeben, so Engelberger. Damit endet die Medienkonferenz. Wir halten Sie hier weiter auf dem Laufenden.

18:08 Wird der Bund bald jede Woche Tests in Pflegeheimen finanzieren? Bereits Ende 2020 wurden Forderungen laut, wonach der Bund bis Ende März für alle Einwohner in Pflege- und Altersheimen pro Woche einen freiwilligen Corona-Test finanzieren soll. «Wird dies umgesetzt?», will ein Journalist wissen. «Diese Tests für Pflege- und Altersheime sind seit Dezember möglich und empfohlen. Sie sollten nicht nur eine Frage der Finanzierung sein», beantwortet Alain Berset die Frage. «Es gibt genug Tests für die Einwohner und Mitarbeitenden der Pflege- und Altersheime.»

17:58 Wieso will der Bund die Quarantäne verkürzen? «Das ist eine Diskussion, die schon lange existiert. Gestern haben wir diese Frage bei den Kantonen in die Vernehmlassung gegeben. Wir versuchen ständig, unsere Massnahmen anzupassen», erklärt Berset. «Nun haben wir genug Corona-Tests und die über die Festtage sind die Fallzahlen nicht explodiert. Wir prüfen daher, ob wir mit modifizierten Tests die Quarantäne von zehn auf sieben Tage verkürzen können.» 00:18 Video Berset: «Die Diskussion um die Quarantäne besteht schon lange» Aus News-Clip vom 21.01.2021. abspielen

17:54 Berset: «Wir beobachten, was andere Länder tun» «Das ist mit Abstand die grösste Impfaktion, die unser Land je gesehen hat. Das ist eine grosse Herausforderung, deren Organisation Zeit braucht und aufwändig ist», betont Bundesrat Alain Berset. Man beobachte mit Interesse, was andere Länder bezüglich EU-Impfpass tun. «Bisher gibt es dazu noch keine Entscheide. Wir werden das mit der EU zusammen anschauen müssen», so Berset.

17:51 Waren die Kantone nicht auf die erste Impfstoff-Zulassung vorbereitet? «Wir müssen anerkennen, dass die erste Zulassung des Pfizer/Biontech-Impfstoffs etwas früher kam, als wir erwartet hatten. Im Oktober hätten wohl nicht viele Kantone Geld auf eine Impfstoff-Zulassung schon im Dezember gewettet. Alle Kantone sind derzeit daran, ihre Kapazitäten hochzufahren. Das braucht aber auch Zeit», betont Lukas Engelberger. 00:19 Video Engelberger: «Die erste Impfstoff-Zulassung kam früher als wir erwartet hatten» Aus News-Clip vom 21.01.2021. abspielen

17:45 Grosse Impf-Bereitschaft in der Bevölkerung Die Impfung sei ein Mammutprojekt, so Engelberger. In den vergangenen Jahrzehnten habe es kein vergleichbares Projekt gegeben. «Wir erleben in den Kantonen viel Dankbarkeit von Menschen, die sich impfen lassen konnten. Es gab auch die ersten Zweitimpfungen. Wir spüren die wachsende Ungeduld von all jenen, die sich anmelden wollten und noch keinen Termin erhalten haben.» Beides sei ein Zeichen einer hohen Impfbereitschaft. «Die Einwohner der Schweiz wollen sich impfen lassen. Dies sei eine positive Entwicklung.» Man müsse nun alles daran setzen, den Impfwunsch zu erfüllen. Dies sei vor allem am Anfang schwierig. Man müsse auch die Relationen wahren: Vor drei Monaten habe sicher niemand gedacht, dass man nun schon so weit mit den Impfungen sein werde. Die Voraussetzungen seien nicht in allen Kantonen oder Regionen die gleichen. «Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass nicht alle am selben Ort stehen.» Er versicherte aber: «Alle haben die Dringlichkeit erkannt, alle leisten einen grossen Effort.» In wenigen Wochen werde sich das Tempo der Impfungen in den Kantonen angeglichen haben. Man sei sich zudem einig, dass der Wunsch nach Transparenz zur Impf-Situation berechtigt sei.

17:42 Keine Probleme im Vollzug der Massnahmen «Die verordneten Massnahmen bleiben weiterhin wichtig», betont Lukas Engelberger. «Die Kantone tragen die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen mit.» Sein Eindruck sei, dass die Bevölkerung und die Unternehmen sehr gut mitmachten. Man habe keine Probleme im Vollzug. «Es sind schwere Einschränkungen, die jetzt gelten.» 00:22 Video Engelberger: «Die Verhaltensregeln bleiben wichtig» Aus News-Clip vom 21.01.2021. abspielen

17:37 Kein Festtags- oder Silvestereffekt Zum einen gebe es positive Elemente in der Lagebeurteilung: «Es gibt jetzt keinen Festtags- oder Silvestereffekt in den Fallzahlen», so Engelberger. Diese seien nicht explodiert. Das bedeute, dass die Bevölkerung sich vorsichtig verhalten habe, die Regeln eingehalten habe. Das schlage sich nun nieder in sinkenden Zahlen. Bei den Infektionszahlen wie auch in den Spitälern. «Das muss auch so bleiben, denn die Mutationen machen uns Sorgen.» Die Situation in den Spitälern habe sich ebenfalls leicht entspannt. «Wir sehen rückläufige Zahlen.» Auch in den Intensivstationen gebe es rückläufige Zahlen. Dies sei von enormer Bedeutung. «Es mussten zum Teil auch schwere Operationen verschoben werden.» Es sei wichtig, dass diese jetzt nachgeholt werden.

17:34 Engelberger: Vorsichtige Lagebeurteilung Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), übernimmt das Wort. «Wir alle sind unverändert schwer gefordert durch die Pandemie», so Engelberger. Bund und Kantone gingen die Aufgabe gemeinsam an. Der Austausch laufe gut. Die GDK teile die Besorgnis des Bundesrates über mögliche Entwicklungen, die die Pandemie jetzt nehmen könnte. Die Lagebeurteilung sei entsprechend vorsichtig. 00:15 Video Engelberger: «Wir alle sind unverändert schwer gefordert» Aus News-Clip vom 21.01.2021. abspielen

17:25 Berset: «Die Impfaktion muss rascher vorwärts gehen» «Die breit angelegte Impfaktion ist ein hochkomplexes Thema und braucht Zeit», betont Berset weiter. «Die Durchführung dieser Impfaktion muss nun rascher vorwärtsgehen. Es gibt verspätete Lieferungen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech. Das erfordert sofort eine Anpassung der Impfpläne gewisser Kantone. Wir haben immer gewusst, dass so etwas passieren kann, ganz Europa ist betroffen. Wir klären derzeit, welche Konsequenzen der Lieferengpass von Pfizer für die Schweiz hat», so Berset. Ab morgen publiziert der Bund zweimal wöchentlich aktuelle Zahlen zu den Corona-Impfungen. Es werde bekanntgegeben, welche Kantone wie viele Impfdosen erhalten, so Berset. «Ab Februar sollen die Kantone pro Tag 525 Dosen pro 100'000 Einwohner impfen können, das ist unser Ziel. Im Juni muss die Impfkapazität dreimal höher sein.» 00:08 Video Berset: «Ab Februar sollen die Kantone pro Tag 525 Dosen pro 100'000 Einwohner impfen» Aus News-Clip vom 21.01.2021. abspielen

17:20 Jetzt live: Medienkonferenz des Bundesrats Bundesrat Alain Berset eröffnet die Medienkonferenz: «Die Fallzahlen gingen im Vergleich zur Vorwoche um rund ein Drittel zurück. Doch je nach Kanton bestehen grosse Unterschiede. Wir müssen alle vorsichtig bleiben und die Situation beobachten. Es ist uns weiterhin ein Anliegen, mit allen Akteuren, mit den Kantonen und der gesamten Bevölkerung Hand in Hand zu arbeiten, um das Virus zu bekämpfen und möglichst viele Menschen möglichst rasch zu impfen.»