Der Ticker startet um 5:30 Uhr

20:48 WHO warnt vor zu grossem Optimismus Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt weiter vor zu grossem Optimismus angesichts der weltweit sinkenden Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen. Noch sei ein Sieg über das Virus nicht in Sicht, sagte WHO-Experte Mike Ryan in Genf. «Dieses Virus hat immer noch eine hohe Infektionskraft.» Es scheine sich oft eine Zeit lang wenig zu rühren, aber auch dann könne ähnlich wie im vergangenen Herbst ein sprunghafter Anstieg folgen. Allerdings könnten die staatlichen Reaktionen auf die Infektionslage dank der fortschreitenden Impfungen in wenigen Monaten anders aussehen als heute. Sobald die Verwundbarsten besser geschützt seien, seien andere Entscheidungen möglich, sagte Ryan. "The number of reported cases of #COVID19 globally has now declined for the fifth consecutive week. Last week saw the lowest number of reported weekly cases since October"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 15, 2021

20:07 Experten-Chat der Sendung «Puls» Der Nacken schmerzt, der Rücken ebenfalls, das Fitnesscenter ist zu und Joggen auch nicht wirklich das Lieblingshobby. Was tun, um zu Hause nicht völlig einzurosten? Andrea Aegerter, Martina Uhl und Nora Wieloch beantworten von 21 Uhr bis 23 Uhr Ihre Fragen – live im Chat.

19:33 Österreich: Weitere Öffnungsschritte frühestens um Ostern Die Regierung in Österreich rechnet mit weiteren Öffnungsschritten frühestens um Ostern (Anfang April) herum. Die Entscheidung darüber werde am 1. März fallen, kündigte Kanzler Sebastian Kurz in Wien an. Vor einer Woche hatten in Österreich alle Geschäfte, Friseure und andere körpernahen Dienstleister wieder geöffnet. Für den Besuch der Dienstleister ist ein negativer Coronatest nötig. Trotz dieser Öffnung sei die Lage stabil, meinte Kurz. Auf eine Öffnungs-Perspektive wartet vor allem die seit Monaten geschlossene Hotellerie und Gastronomie. Legende: Keystone

18:27 Tessin führt temporäre Überbrückungsleistung ein Ein von der Krise stark betroffener Haushalt könne bis maximal 2000 Franken Unterstützung monatlich beantragen, sagte der Vorsteher des Departements für Gesundheit und Soziales, Raffaele De Rosa (CVP), vor den Medien in Bellinzona. Anspruch auf die neue Überbrückungsleistung hätten Personen, die während der Krise ihre Arbeit verloren haben und aufgrund der zu kurzen Dauer des Arbeitsverhältnisses keinen Anspruch auf die Leistungen der Arbeitslosenversicherung hätten. Auch Selbständigerwerbende, die erst während der Krise ein Unternehmen gegründet haben, seien bezugsberechtigt. Die Entscheidung, ob jemand bezugsberechtigt ist und wie viel die betreffende Person erhält, sei den Gemeinden überlassen, erklärte der Regierungsrat. De Rosa betonte, dass die Massnahme eine Ergänzung zu bereits bestehenden Unterstützungsleistungen von Bund, Kantonen und Gemeinden darstelle. Sie sei nötig, da die Arbeitslosigkeit im Tessin zunehme. Seit dem vergangenen Dezember hätten weitere 500 Menschen im Südkanton ihre Arbeit verloren. Vergleiche man den Januar 2021 mit dem Januar 2020 resultierten 1000 Arbeitslose mehr, resümierte der CVP-Politiker. Die neue Überbrückungsleistung tritt am 1. März in Kraft und gilt vorerst bis zum 30. Juni.

17:52 WHO erteilt Notfallzulassung für Astra-Zeneca-Impfstoff – ohne Auswirkungen auf die Schweiz Nach dem Pfizer/Biontech-Impfstoff empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt auch den Impfstoff von Astra-Zeneca für den Einsatz. Die WHO erteilte eine Notfallzulassung, wie sie in Genf berichtete. Sie folgte damit der Empfehlung ihres unabhängigen Impfrats (SAGE). Neben der Wirksamkeit und Sicherheit prüft die WHO für eine solche Zulassung auch die Qualität der Fabriken, in denen das Serum hergestellt wird. Die WHO-Notfallzulassung (EUL - Emergency Use Listing) ist die Voraussetzung, damit UN-Organisationen den Impfstoff einkaufen und verteilen können. Ebenso können Länder, die keine eigenen Kapazitäten für wissenschaftliche Prüfungen haben, aufgrund der Vorarbeit der WHO eine Zulassung in ihrem Land erteilen. Für Länder wie die Schweiz, die USA oder die Mitglieder der EU und viele weitere spielt die WHO-Notfallzulassung keine Rolle. Sie machen selbst Risikoanalysen und entscheiden über eine Zulassung. Viele Länder haben bereits mehrere Corona-Impfstoffe zugelassen, darunter auch die von Pfizer/Biontech und Astra-Zeneca. "Today WHO gave emergency use listing to two versions of the Oxford-AstraZeneca #COVID19 vaccine, giving the green light for these vaccines to be rolled out globally through COVAX"-@DrTedros#VaccinEquity#ACTogetherhttps://t.co/mbmm1ZAOeM — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 15, 2021

17:40 EU-Kommission unzufrieden mit deutscher Grenzschliessung Die EU-Kommission hat ihr Missfallen mit den deutschen Grenzkontrollen und Einreiseverboten bekräftigt. Ein Sprecher der Brüsseler Behörde betonte, die jüngsten Empfehlungen der EU-Staaten seien sehr deutlich und sollten der Kompass aller EU-Staaten sein. Andernfalls drohten Fragmentierung und Störungen der Freizügigkeit. Grenzschliessungen oder pauschale Einreiseverbote sollten vermieden werden. Die EU-Kommission werde einen Brief an alle EU-Staaten schicken und daran erinnern, dass sie erwarte, dass alle den gemeinsamen Leitlinien folgten. Wegen der Ausbreitung neuer Virusvarianten gilt in Deutschland für Tschechien und weite Teile des österreichischen Bundeslandes Tirol seit Sonntag ein Beförderungsverbot. Im Prinzip dürfen von dort nur noch Deutsche und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland einreisen. Unter anderem für Berufspendler, die in systemrelevanten Branchen arbeiten, gibt es Ausnahmen. Die schärferen Einreiseregeln führten zu kilometerlangen Staus an den Grenzen.

17:00 Lange Staus bei Minustemperaturen am Brenner Um Staus aufgrund der deutschen Einreisebestimmungen zu vermeiden, wird der Lkw-Verkehr bereits am Brenner an der Grenze zwischen Österreich und Italien kontrolliert. Es dürfen nur die Transit-Lkws nach Österreich fahren, welche die Bedingungen für die Weiterfahrt nach Deutschland erfüllen. So müssen die Lkw-Fahrer für Deutschland einen negativen Covid-Testnachweis mitführen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Tiroler Behörden befürchteten daher einen extremen Rückstau auf die österreichische Inntalautobahn. Am Montag haben sich deshalb in Italien Staus bis 40 Kilometer Länge gebildet. Laut der Autobahn-Betreibergesellschaft, Link öffnet in einem neuen Fenster habe man bereits nördlich von Verona Reisende aufhalten wollen, die ohne die nötigen Dokumente unterwegs waren. Damit sollte verhindert werden, dass die Reisenden an der Grenze abgewiesen werden. Zudem sollten Staus am Brennerpass verhindert werden, weil die Temperaturen dort bei rund zehn Grad unter null liegen. Der Verkehr staute sich vor dem Brennerpass bei Sterzing. Nur knapp 50 Fahrzeuge pro Stunden konnten die Strecke passieren. In Sterzing haben die Behörden eine Station für Antigen-Schnelltests eingerichtet. Vor Bressanone erreichte der Stau laut der italienischen Agentur Ansa 40 Kilometer Länge. Covid-Test für Lastwagenfahrer am Brenner

16:04 350'000 Armee-Diensttage zur Unterstützung in Covid-Pandemie Zur Unterstützung der zivilen Behörden bei der Bekämpfung der Pandemie haben Schweizer Armeeangehörige im Jahr 2020 rund 350'000 Diensttage geleistet. Sie taten dies hauptsächlich im Gesundheitswesen und beim Schutz der Grenze. Wie die Gruppe Verteidigung mitteilte, wurden letztes Jahr insgesamt knapp 5 Millionen Diensttage geleistet, rund 271'000 weniger als 2019. Der leichte Rückgang liege vor allem daran, dass aufgrund der Pandemie Ausbildungen gestrichen oder verschoben wurden. Im März 2020 hatte der Bundesrat den Einsatz von maximal 8000 Armeeangehörigen zur Unterstützung der zivilen Behörden bis Ende Juni 2020 genehmigt. Im November begann ein erneuter Einsatz von bis zu 2500 Armeeangehörige. Dieser Einsatz dauert noch bis am 31. März 2021. Im Bereich Feldpost wurden 419'357 Pakete zugestellt. Dies ist beinahe eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Der Wochenendurlaub wurde über mehrere Wochen in den Kasernen verbracht. Deshalb nutzten viele Armeeangehörige die Möglichkeit, ihre Privatwäsche per Postpaket nach Hause zu schicken und die gereinigte Wäsche wieder per Post zu erhalten. Legende: Schweizer Feldpöstler kümmern sich Ende März 2020 um Post. Die Feldpost hat laut eigenen Angaben im vergangenen Jahr beinahe doppelt so viele Pakete zugestellt wie im Vorjahr. Keystone/Archiv

15:32 Hotel in Wengen (BE) muss für zehn Tage schliessen Wegen eines Corona-Ausbruchs in Wengen (BE) hat das bernische Kantonsarztamt die Schliessung eines Hotels angeordnet. Zwei Hotelangestellte und vier Gäste waren positiv getestet worden. Bei einer angestellten Person sei die südafrikanische Variante nachgewiesen worden. Die Schliessung wurde verfügt, weil die Ansteckungswege nicht klar nachvollzogen werden konnten und ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für Gäste und Personal bestehe. Der Berner Oberländer Skiort Wengen stand bereits Anfang Jahr im Rampenlicht wegen der Ausbreitung der britischen Virusvariante. Nach einer Testoffensive meldete der Kanton Ende Januar, die Verbreitung der britischen Variante sei eingedämmt worden. Audio Aus dem Archiv: Massentests in Wengen im Januar 04:47 min, aus Rendez-vous vom 15.01.2021. abspielen. Laufzeit 04:47 Minuten.

15:00 Fast 300'000 Unterschriften für Lockerungen Bürgerliche Politiker verlangen vom Bundesrat einen Kurswechsel in der Coronapolitik – und machen Druck mit zwei Petitionen. Die erste Petition will den Shutdown beenden. Konkret sollen Restaurants, Bars, Läden und Freizeit- und Sportanlagen mit Schutzkonzepten wieder öffnen können. SVP-Parteipräsident Marco Chiesa und Vertreterinnen und Vertreter der Jungen SVP, der Jungen FDP sowie der Jungen Auns haben die Petition in Bern eingereicht. Die Corona-Strategie des Bundesrats habe versagt, sagen sie. Ab sofort sollen zudem Risikopatienten «nach ihren Bedürfnissen» geschützt werden. Gemäss Petitionstext sollen ferner die Impf- und Testmöglichkeiten ausgebaut werden. Fast 250'000 Personen haben diese Petition unterschrieben. Rund 50'000 weitere Unterschriften sind für die Petition mit dem Titel «Beizen für Büezer» zusammengekommen. Wenn das Bundeshausrestaurant während der Session zur Kantine werde, müsse das auch für jedes Restaurant befristet möglich sein, finden die Petitionäre. Tausende von Berufsleuten müssten auch bei Kälte draussen arbeiten, viele von ihnen könnten sich über Mittag nicht aufwärmen. Legende: Marco Chiesa, Parteipräsident SVP, rechts, und Monika Rüegger-Hurschler, Nationalrätin SVP/OW, links, bei der Einreichung der beiden Petitionen. Keystone

14:29 Regionen in Italien verärgert über vertagten Ski-Saison-Start Nach dem Stopp für den Start der Skisaison in Italien sind viele Regionen verärgert über die Entscheidung aus Rom. «Ich hoffe, das ist das letzte Mal», sagte der Präsident der Konferenz der Regionen, Stefano Bonaccini, am Morgen im italienischen Fernsehen. Erst wenige Stunden bevor die Regelung in Kraft getreten war, habe er davon erfahren. «Das ist inakzeptabel.» Ursprünglich sollten die Skigebiete in den Gelben Zonen, wo die Coronalage moderat ist, ab heute für Freizeitsportler wieder öffnen dürfen. Gesundheitsminister Roberto Speranza hatte allerdings am Sonntagabend quasi in letzter Minute eine Anordnung unterzeichnet, mit der er die Schliessung bis zum 5. März verlängerte. Grund dafür war unter anderem die Verbreitung der britischen Corona-Variante. Abseits der Piste befürchtet der Verband der landwirtschaftlichen Betriebe Coldiretti, dass der «Abschied von der Ski-Saison» die Zuliefererbetriebe zehn Milliarden Euro kosten könnte. Von Restaurants über Hütten bis hin zu den Sennereien habe das Ausbremsen der Wintersaison zu Umsatzrückgängen von bis zu 90 Prozent geführt. Der Präsident des Berggemeinden-Verbandes Uncem, Marco Bussone, hatte am Sonntag bereits gesagt: «Die Saison ist für viele Betreiber vorbei.» Legende: Zur Zeit befindet sich die Mehrzahl der italienischen Regionen in der Gelben Zone. Stand: 14. Februar Gesundheitsministerium Italien

13:56 Boris Johnson: Aktueller Lockdown soll letzter sein Der britische Premier Boris Johnson will beim Lockern des aktuell geltenden Corona-Lockdowns Kehrtwenden unbedingt vermeiden. Die Lockerungen sollten «vorsichtig, aber irreversibel» erfolgen, sagte Johnson in London. Nach etlichen Kehrtwenden und einem mehrfachen Hin und Her zwischen härteren und weicheren Massnahmen ist die britische Regierung überzeugt, dass der aktuelle Lockdown der letzte sein soll. Aus Furcht vor der schnellen Ausbreitung gefährlicher Corona-Varianten wollen der Premier und seine Minister daher auf schrittweise Lockerungen in grösseren Abständen setzen. Johnson macht allerdings nur für England die Regeln – in Schottland, Wales und Nordirland sind die Regionalregierungen verantwortlich. Legende: Keystone

13:34 BAG meldet nach dem Wochenende 2480 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2480 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1135. Das sind 22 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.0 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'718 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gestiegen.

Das BAG meldet 40 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 13 Verstorbenen. Das sind 44 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 1055 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 77.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 68.0 Prozent.

15.02. Aktueller Stand sind 543'207 laborbestätigte Fälle, 2'480 mehr als am Freitag. Gemeldete Tests: 65'737 in den letzten 72 Stunden.https://t.co/nYgsunfIcQpic.twitter.com/78Ar87qZRn — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) February 15, 2021

13:08 Studierende sollen Zugang zu Lesesälen erhalten Historikerinnen und Historiker appellieren an den Bundesrat, Lesesäle von Archiven und Forschungsbibliotheken wieder zu öffnen. Die generelle Schliessung seit dem 18. Januar sei für Studierende, Doktorierende, Habilitierende und an Forschungsaufträgen Arbeitende verheerend. Dies sei umso problematischer, als der Kanton Bern von Ende Oktober bis Mitte Dezember 2020 bereits die Lesesäle zentraler Forschungsinfrastrukturen des Bundes, der Nationalbibliothek und des Bundesarchivs vorübergehend habe schliessen lassen, heisst es in einem Brief an den Bundesrat, den die Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG) am Montag veröffentlichte.

12:32 Keine DB-Züge zwischen Tschechien und Tirol Die Deutsche Bahn (DB) stellt nach dem Fernverkehr auch den Nahverkehr nach Tschechien und Tirol wegen des neuen deutschen Grenzregimes ein. Damit fahren die Regionalzüge zwischen Garmisch und Innsbruck beziehungsweise Reutte in Tirol nicht mehr, teilt die Bahn mit. Auch die Verbindung zwischen Kempten und Reutte wird eingestellt. Nach Tschechien gilt dies für die Strecken von Rumburk nach Děčin und Nürnberg nach Cheb. Dass die ICE- beziehungsweise EC-Verbindungen zwischen München und Verona sowie Hamburg und Prag nicht mehr fahren, hatte die Bahn bereits vergangene Woche angekündigt. Legende: Keystone / Archiv

12:06 Petition gegen Maskenpflicht bei Schülern unter 12 Jahren im Kanton Zürich eingereicht Eine Petition fordert die Aufhebung der Maskenpflicht an Zürcher Schulen für Kinder unter 12 Jahren. Die Massnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus sei weder verhältnis- noch zweckmässig, argumentiert das Petitionskomitee. Rund 6000 Unterschriften seien auf Papier und online innert rund zwei Wochen zusammengekommen, teilte das Petitionskomitee mit. Die Petition richtet sich gegen die im Kanton Zürich seit dem 25. Januar geltende Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 4. Primarklasse. Es sei unklar, ob die Massnahme überhaupt einen Beitrag zur Reduktion der Ansteckungen mit dem Coronavirus leiste, heisst es in der Mitteilung. Die Unterzeichner seien besorgt wegen negativer Auswirkungen der Maskenpflicht auf die Kinder. Dem Petitionskomitee gehören unter anderem mehrere Politikerinnen von SVP und FDP an. Legende: Keystone / Archiv

11:53 Zweite Welle stoppt Erholung der EU-Industrie Die Industrie der Eurozone hat ihre Erholung vom schweren Corona-Einbruch vorerst gestoppt. Im Dezember ging die Fertigung erstmals seit dem vergangenen Frühjahr wieder zurück, wobei der Dämpfer stärker als erwartet ausfiel. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 1.6 Prozent gefallen, teilt das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mit. Zuvor hatte die Industrie im gemeinsamen Währungsraum ihre Produktion sieben Monate in Folge steigern können, nachdem sie im März und April durch Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie jeweils drastisch eingebrochen war. Der Produktionszuwachs im November fiel sogar etwas stärker aus als bisher bekannt. Eurostat revidierte den Zuwachs im Monatsvergleich auf 2.6 Prozent, nach zuvor 2.5 Prozent. Wie schwer die Corona-Krise die Industrie getroffen hat, macht sich noch immer im Jahresvergleich bemerkbar. Legende: Keystone / Archiv

11:08 Schweiz: Drei Fälle der brasilianischen Mutation In der Schweiz sind bisher 6003 Fälle mit den mutierten Coronavirus-Varianten entdeckt worden, rund 45 Prozent mehr als noch vor einer Woche. Inzwischen sind drei Fälle der brasilianischen Mutation festgestellt worden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Am Montag vergangener Woche hatte das BAG noch insgesamt 4138 Ansteckungen von mutierten Varianten gemeldet. Die Zunahme der mutierten Fälle steigt im Gegensatz zum alten bekannten Virenstamm exponentiell. Das BAG merkt jedoch an, dass die Zahlen nicht repräsentativ seien. Denn es wird nicht bei allen positiven Tests systematisch untersucht, ob eine Mutation des Virenstamms vorliegt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Variante Das wissen wir über die brasilianische Variante 10.02.2021 Mit Video

10:57 Bundesrat: Lohnersatz gekürzt Der Bundesrat hat den Lohnersatz bei der Corona-Quarantäne gekürzt. Erhielten Arbeitnehmer und Selbstständige zuvor maximal zehn Taggelder, können sie neu nur noch für höchstens sieben Tage Erwerbsersatz beanspruchen. Beschlossen hat dies der Bundesrat im Januar, in Kraft getreten ist die Bestimmung am 8. Februar, wie die «Tamedia»-Zeitungen berichteten. Die Neuerung war bisher unbeachtet geblieben, bei der Kommunikation der Landesregierung war sie kein Thema gewesen. Legende: Neu ist ebenfalls die Möglichkeit, die Quarantäne zu verkürzen. Betroffene können neu am siebten Tag einen Corona-Test machen und aus der Quarantäne entlassen werden, wenn er negativ ausfällt. Allerdings müssen sie den Test selbst bezahlen. Keystone