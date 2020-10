Der Ticker startet um 6:21 Uhr

19:13 In Schaffhausen steigen die Zahlen stark an – auch ohne Superspreader-Event Über das Wochenende wurden in Schaffhausen zusätzlich 135 Neuansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Damit gehört der kleine Kanton plötzlich zu den stark betroffenen Regionen. Das liege aber nicht etwa an einem sogenannten Superspreader-Event, sagt der Schaffhauser Gesundheitsdirektor Walter Vogelsanger gegenüber SRF News: «Wir haben bisher nichts dergleichen feststellen können.» Die meisten positiv getesteten Personen hätten sich im familiären Umfeld angesteckt. Allerdings lasse sich nur etwa bei der Hälfte der Ansteckungen zurückverfolgen, wo sie passiert sind. Laut Vogelsanger funktioniere in Schaffhausen das Contact Tracing. Wesentlich strengere Massnahmen als der Bund will Schaffhausen vorerst nicht ergreifen. Man warte den Entscheid des Bundesrates von morgen Mittwoch ab. Audio Schaffhausen geht bei den Corona-Fallzahlen durch die Decke 06:00 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 27.10.2020. abspielen. Laufzeit 06:00 Minuten.

18:51 Fernunterricht an Berner Hochschulen Die Berner Fachhochschule und die Universität Bern stellen morgen Mittwoch auf Fernunterricht um. Damit reagieren sie auf die hohen Fallzahlen, teilen die Institutionen mit. Ausnahmen gebe es nur zum Beispiel im Labor. Zudem wird die Maskenpflicht erweitert. Neu gilt diese auch in den Aussenräumen der Universität und der Fachhochschule. Im Kanton Bern können Gemeinden wegen den steigenden Corona-Fallzahlen zudem auf Gemeindeversammlungen verzichten. Sie dürfen stattdessen ab sofort Urnenabstimmungen durchführen, haben die zuständigen Behörden beschlossen. Damit könne das Ansteckungsrisiko verringert werden. Will eine Gemeinde trotzdem Gemeindeversammlungen durchführen, braucht sie ein Schutzkonzept. Legende: Die Bibliotheken und Labors werden für die Studierenden nicht geschlossen. Reuters

18:29 Waadt verschiebt alle nicht dringenden Operationen Wegen der steigenden Spitaleinweisungen verschiebt der Kanton Waadt in seinen Spitälern alle nicht dringenden operativen Eingriffe. Damit könnten Personal und Betten für Covid-19-Patienten und andere Notfälle freigemacht werden. Derzeit befinden sich 34 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen, teilte der Kanton am Abend mit. Gleichzeitig nähmen die Spitaleinlieferungen zu und aktuelle Prognosen gingen bis Ende Woche von 80 Patienten auf den Notfallstationen des Universitätsspitals Lausanne (Chuv) und der anderen kantonalen Spitäler aus. Ende nächster Woche könnte sich die Zahl sogar noch verdoppeln. Ausgenommen von den Massnahmen seien die Privatspitäler. Doch je nach Entwicklung der Situation könnten auch sie dazu aufgefordert werden, die gleichen Massnahmen zu ergreifen. Ausserdem wurde die regionalen Krisenstäbe aktiviert.

17:51 47 Glarner Kleinkinder in Quarantäne Am Samstag wurden die Verantwortlichen im Kanton Glarus über eine positiv getestete, nicht im Glarnerland wohnhafte Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte in Näfels informiert. 47 Kinder und 20 Betreuungspersonen wurden laut einer Mitteilung daraufhin in Quarantäne beordert. Die Eltern seien per SMS informiert worden, ihre Kinder zu isolieren und weitere Informationen abzuwarten. Nachdem weitere Betreuerinnen getestet wurden, sei am Montag per Mail informiert worden. Von acht auf das Coronavirus getesteten Betreuerinnen seien zwei positiv und zwei negativ – vier Testresultate stehen aus. 47 Kleinkinder im Alter von 0 bis 4 Jahren sind in Quarantäne und in der Obhut ihrer Eltern bzw. Betreuungspersonen. Auch 20 Betreuungspersonen der KiTa, die Kontakt mit den Kindern hatten, befinden sich in Quarantäne, beziehungsweise Isolation, falls sie sich angesteckt haben.

17:34 Shoppi Tivoli muss beim Schutzkonzept nachbessern Nach den umstrittenen Festivitäten zum 50-Jahre-Jubiläum im Shoppi Tivoli in Spreitenbach verlangt der Kanton Aargau von den Betreibern des Shopping Centers Nachbesserungen beim Schutzkonzept. Konkret müsse das Shoppi Tivoli Vorkehrungen für «unerwartete Ansammlungen von Personen» treffen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Aargau. Über das vergangene Wochenende wurden die Hygiene- und Abstandsregeln bei einigen Veranstaltungen nicht eingehalten, was das Shoppi Tivoli negativ in die Schlagzeilen brachte. Audio Shoppi Tivoli hat auf Jubiläumsfeier-Kritik reagiert 25:00 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 25.10.2020. abspielen. Laufzeit 25:00 Minuten.

17:10 Notfall- und Rettungsmediziner: Forderung nach einheitlichen Vorgaben Angesichts der explodierenden Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus fordert die Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin vom Bundesrat einheitliche Vorgaben. Die unterschiedlichen und «teils ungenügenden» Schutzmassnahmen würden die Bevölkerung verunsichern. Dadurch greife auch der Aufruf zur Selbstverantwortung und persönlichen Einschränkung nicht, wie die Gesellschaft mitteilte. Die Bevölkerung verstehe nicht, warum härtere Vorgaben nur in einzelnen Kantonen gelten sollten. Landesweite und einheitliche Schutzbestimmungen seien das Gebot der Stunde. Seit Jahresbeginn stünden die Mitarbeitenden der Notfallstationen und Rettungsdienste ununterbrochen im Einsatz. Zusätzlich zu den Notfällen würden sie bei gleichbleibendem Personalbestand Coronavirus-Testzentren betreiben, informieren und aufklären. Die zweite Pandemie-Welle sei zum Flächenbrand geworden. Durch die zunehmende Belegung durch Covid-19-Kranke drohe die reguläre Versorgung für andere Notfallpatienten zusammenzubrechen. Ein Kollaps des Rettungswesens müsse verhindert werden. Unverständlich sei für die Notfallmediziner, dass die Vorschläge der wissenschaftlichen Taskforce kein Gehör finden. Halbherzige Massnahmen könne sich niemand mehr leisten. «Wir wollen nicht, dass die Schweiz ein zweites Bergamo wird», schreibt die Gesellschaft. Wir wollen nicht, dass die Schweiz ein zweites Bergamo wird.

16:20 Gianni Infantino nach positivem Test in Selbstisolation Der Fifa-Präsident Gianni Infantino ist positiv getestet worden. Wie der in Zürich beheimatete Fussball-Weltverband mitteilte, weist der 50-jährige Walliser leichte Symptome auf. Er habe sich unverzüglich für zehn Tage in Isolation begeben. Letzte Woche war der Fifa-Präsident noch bei «Gredig Direkt» von SRF zu Gast. Die Sendung können Sie hier nachschauen. 32:25 Video mit Fifa-Präsident Gianni Infantino Aus Gredig direkt vom 22.10.2020. abspielen

16:18 Die Zürcher Ferienmesse Fespo ist abgesagt Die auf Mitte Januar 2021 angesetzte Ferienmesse Fespo in Zürich findet wegen der Corona-Pandemie doch nicht statt. Im September hatte die Veranstalterin Bernexpo noch an der Durchführung festgehalten. Aufgrund der Quarantäne-Regelungen, Einreisesperren und der Risikoländer-Einstufungen könnten Reiseveranstalter ihrer Angebote nicht lancieren, teilte Bernexpo Groupe mit. Zudem sei das Verhalten der Reisenden zunehmend von Vorsicht geprägt. Auch die Golfmesse, welche jeweils parallel zur Fespo läuft, falle dieses Jahr aus. Die nächste Fespo und Golfmesse finde vom 27. bis 30. Januar 2022 statt. Ende September sagte Bernexpo bereits die Ferienmesse 2021 in Bern ab. Damals hiess es noch, es werde alles daran gesetzt, dass die Messe in Zürich stattfinden könne.

16:05 Noch keine Verlegungen von Intensivpatienten wegen Überbelegung Bisher sind noch keine Intensivpatientinnen oder -patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19 wegen Überbelegung in ein anderes Spital gebracht worden. Das teilte der Koordinierte Sanitätsdienst des Bundes (KSD) mit. Die Rega kümmert sich um eventuell nötige Verlegungen. Die Einsatzzentrale der Rega tat dies bereits vor der Covid-19-Pandemie. Sie stellt in der zweiten Welle sicher, dass möglichst keine Überbelegungen der Intensivbetten in den Spitälern entstehen. Am Dienstag war die Belegungsquote der Intensivstationen, Link öffnet in einem neuen Fenster weiter gestiegen, insbesondere in der Westschweiz. In Neuenburg waren 13 der 14 Intensivpflegeplätze belegt, im Wallis 22 von 25 und in Freiburg 20 von 24.

15:51 Legendäre Zürcher Beizen werden vorläufig geschlossen Die Holenstein Gastro, die in der Stadt Zürich und Umgebung 15 Restaurants, Bars, Pubs und zwei Hotels betreibt, schliesst ab Morgen Mittwoch um 14 Uhr alle ihre Betriebe – bis auf Weiteres. Geschäftsführerin Nicole Holenstein bestätigte dies gegenüber Radio 1. Zu dem Familienunternehmen gehören unter anderem die AKT-Restaurants, die Bierhalle Wolf, die Gräbli Bar und die Big Ben Pubs. Rund 180 Mitarbeitende sind betroffen. Wegen des weiteren Einbruchs der Umsätze seit der Maskenpflicht in Bars und Restaurants habe man sich zu dem schweren Schritt entschlossen. Mit der Schliessung soll verhindert werden, dass grossflächig Kündigungen ausgesprochen werden müssen. Die Mitarbeitenden müssen nun in Kurzarbeit gehen. Wie lange die Schliessung dauert, ist noch unklar. Nicole Holenstein hofft auf den Frühling. Legende: Viele der von der Schliessung betroffenen Beizen befinden sich im Zürcher Niederdorf, hier in einer Aufnahme vom März 2020. Keystone

15:37 Auch Schweden mit neuem Rekordwert In Schweden melden die Gesundheitsbehörden 1870 neue Corona-Fälle. Das ist die höchste Zahl seit Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Spitzenwert lag bei 1698 neuen Positiv-Tests binnen 24 Stunden und datiert von Ende Juni. Nach Auskunft der Behörden dürften die Höchstwerte im Frühling allerdings viel höher gewesen sein, weil sie mangels ausreichender Tests nicht erfasst wurden. Schweden fuhr einen international beachteten Sonderweg in der Corona-Krise mit deutlich geringeren Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Totenzahl im Verhältnis zur Bevölkerungsstärke ist jedoch höher als in den skandinavischen Nachbarländern.

15:15 Masserey: «Morgen werden drastische Massnahmen verkündet» Man sei ständig daran, den nächsten Schritt vorzubereiten, so Virginie Masserey. Man wisse, dass morgen drastische Massnahmen angekündigt würden, sagt sie im Hinblick auf die Medienkonferenz des Bundesrats vom Mittwoch. Man bereite sich selbstverständlich immer auf alle Eventualitäten vor, so Masserey. Aber man wisse natürlich nie, ob und wann die Lage ausser Kontrolle gerate.

15:13 Braucht es ein zweites Massnahmenpaket für die Wirtschaft? Braucht es für die zweite Welle ein zweites Massnahmenpaket für die Wirtschaft? Jan-Egbert Sturm sagt, es gäbe wohl noch Spielraum für weitere Massnahmen, darüber müsse aber der Bundesrat entscheiden. Boris Zürcher vom Seco sagt, es gelte derzeit, die bestehenden und bereits in Kraft stehenden Hilfen auszunützen.

15:09 Wird es bald eine Triage brauchen? Man werde in zehn bis 14 Tagen an eine Grenze stossen, so Andreas Stettbacher. Wenn man die Kurve nicht biegen könne, dann könne es zu Situationen kommen, in denen eine Triage gemacht werden müsse, wer ein Intensiv-Bett bekomme und wer nicht. Dies beziehe sich auf die schweizweite Situation, es könne jedoch durchaus sein, dass es lokal schon vorher zu solchen Situationen komme, so Stettbacher. Es sei jedoch nicht so, dass dann Covid-19-Patienten Unfallopfern vorgezogen würden, so Kantonsarzt Thomas Steffen. Man habe noch einen gewissen Spielraum. Es gebe jedoch bereits Kriterien für eine Triage, so der Kantonsarzt weiter, zum Beispiel für Gross-Ereignisse. Diese Kriterien würden auch für Covid-19 zur Anwendung kommen, wenn es nicht gelinge, die Entwicklung zu verbessern. 00:42 Video Stettbacher: «Es kann lokal bereits vorher zu Triagen kommen» Aus News-Clip vom 27.10.2020. abspielen

15:05 Ackermann: «Die Erhöhung der Bettenkapazitäten ist nicht die Lösung» Martin Ackermann sagt, die Erhöhung der Bettenkapazitäten sei nicht die Lösung des Problems. «Auch wenn wir die Bettenkapazitäten um 50 Prozent erhöhen, was sehr unrealistisch ist, brächte uns das bei gleich bleibendem Wachstum nur ein paar Tage. Dann wären auch diese Betten wieder ausgelastet.» Das einzige was vor einer Überlastung helfe, sei, die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

15:03 Braucht es mehr Tests? Martin Ackermann von der Taskforce: «Ja, in der Schweiz wird zu wenig getestet». Die Positivitätsrate sei mit über 20 Prozent zu hoch. Es sei wichtig, dass diese wieder herunterkomme, so Martin Ackermann.

14:58 Ist die Strategie des Containment gescheitert? Gibt es jetzt einen Strategiewechsel, ist die Strategie des Containment gescheitert? Virginie Masserey:«Es gibt keinen Strategiewechsel. Es ist jetzt einfach eine Zeit der gemischten Massnahmen. Wir versuchen also weiterhin, die Infektionsketten zu unterbrechen, auch wenn die zweite Welle jetzt voll ausgebrochen ist.»

14:57 Gibt es eine Maskenpflicht für Kinder? Der Vorschlag der Taskforce sei es gewesen, dass Kinder unter zwölf Jahren in der Schule keine Maske tragen müssen, so Martin Ackermann. Man hoffe, dass das so bleibe – es müssten aber natürlich auch zum Beispiel Lehrpersonen angehört und dann entschieden werden.