16:00 Baselbieter Schulklasse nach Projektwoche in Quarantäne Wegen einer mit dem Coronavirus infizierten Schülerin ist für eine Sekundarschulklasse in Arlesheim BL und ihre Lehrer Quarantäne angeordnet worden. Die Klasse hatte an einer Projektwoche teilgenommen, an der es zu näheren Kontakten kam als im normalen Schulunterricht. Betroffen seien 22 Mitschülerinnen und -schüler sowie zwei Lehrpersonen, teilte das Baselbieter Amt für Gesundheit am Donnerstag in seinem Wochenbulletin zu den Covid-19-Fallzahlen mit. Weil die infizierte Schülerin überdies an einer Feier im Jugendhaus Binningen teilgenommen hatte, musste noch für weitere Personen Quarantäne angeordnet werden: Betroffen sind laut Corona-Bulletin 85 weitere Schülerinnen und Schüler sowie einige Betreuungspersonen, die an dieser Feier anwesend waren.

15:23 USA: Erneut beantragen Hunderttausende Arbeitslosenhilfe In der anhaltenden Coronakrise in den USA bleibt die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe auf hohem Niveau. In der Woche bis zum 19. September stellten 870 000 Menschen einen neuen Antrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Das war ein Plus von 4000 zur Vorwoche. Im August gab es zum Teil noch mehr als eine Million Neuanträge pro Woche. Die Neuanträge spiegeln die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der weltgrössten Volkswirtschaft wider. Vor der Coronakrise hatte die Zahl selten über 100 000 pro Woche gelegen. Die Arbeitslosenquote sank zuletzt von historisch hohen 10.2 Prozent auf 8.4 Prozent für August. Insgesamt waren in der vergangenen Woche 12.6 Millionen Menschen offiziell als Arbeitslose gemeldet.

14:28 Berliner Forscher melden Entdeckung «hochwirksamer» Antikörper Die Berliner Forscher verfolgen nun die Entwicklung einer sogenannten passiven Impfung. Die Antikörper würden sofortigen Schutz bieten – präventiv ebenso wie bei Erkrankten. Allerdings nicht langandauernd. Die Forscher der Charité und des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankung isolierten fast 600 verschiedene Antikörper aus dem Blut von Menschen, die eine Corona-Erkrankung überstanden haben. Besonders wirksame Exemplare konnten dann künstlich nachgebildet werden. Sie binden sie sich an das Virus und verhindern damit, dass es in Zellen eindringen und sich vermehren kann. Untersuchungen an Hamstern zeigten demnach die Wirksamkeit: «Wurden die Antikörper nach einer Infektion verabreicht, entwickelten die Hamster allenfalls milde Krankheitssymptome». Bei präventiver Gabe der Antikörper seien die Tiere gar nicht erst erkrankt. Der Unterschied zu einer aktiven Impfung bestehe darin, dass bei der passiven Impfung fertige Antikörper verabreicht werden, die nach einer gewissen Zeit abgebaut werden.

13:51 In Helsinki «erschnüffeln» Hunde Corona-Infizierte Am Flughafen der finnischen Hauptstadt Helsinki sollen Hunde helfen, Corona-Infizierte zu identifizieren. Wie der Flughafen auf seiner Webseite mitteilte, wurden zehn Hunde trainiert, das Virus Sars-CoV-2 zu erschnüffeln. Vier von ihnen seien seit Mittwoch im Einsatz, hiess es. Es werde erwartet, dass die empfindlichen Nasen der Hunde die Identifizierung der mit dem Erreger infizierten Personen beschleunigten. Nach vorläufigen Tests von Veterinärmedizinern der Universität Helsinki könnten Hunde das Virus mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit riechen, teilte der Flughafen mit. Dabei reiche ihnen eine viel kleinere Probe als für medizinische Tests erforderlich. «Ein Hund benötigt nur 10 bis 100 Moleküle, um das Virus zu identifizieren, während für Testgeräte 18 Millionen benötigt werden», heisst es weiter. Die Tiere könnten das Virus identifizieren, bevor sich Symptome der Erkrankung Covid-19 zeigten. In direkten Kontakt mit den Reisenden kommen die Vierbeiner nicht. Bei der Kontrolle wird mit einem Tuch über die Haut der Ankommenden gestrichen. Dieses Tuch wird dann in einem abgetrennten Raum dem Hund zum Schnüffeln gegeben. Das Risiko, dass Haustiere mit dem Coronavirus angesteckt werden können, wird laut dem Bundesamt für Veterinärwesen als sehr gering eingeschätzt. Legende: Reuters

13:17 Flugpersonal fordert einheitliche europaweite Schutzmassnahmen Die Personalverbände des Luftverkehrs fordern in der Schweiz ein adäquates Covid-19-Testsystem im Einklang mit den europäischen Staaten. Das aktuelle Quarantäne-Regime schaffe ein Klima der Angst vor dem Fliegen. Einseitig rigide Regelungen schadeten dem Werkplatz Schweiz und lösten auf unverantwortbare Art und Weise Strukturanpassungen aus. Damit würden bereits kurzfristig vermeidbare Entlassungen riskiert, kritisieren die Gewerkschaft VPOD, das Kabinenpersonal Kapers, der Verkehrspersonalverband SEV und der Kaufmännische Verband in einer gemeinsamen Mitteilung. Was die Schweiz bis anhin nicht schaffe, scheine anderen EU-Staaten bereits zu gelingen: Das Vorweisen von negativen Covid-19-Testergebnissen und Testzentren an den Flughäfen ermögliche Erleichterungen und Ausnahmen zu den geltenden Quarantänebestimmungen. Die Personalverbände fordern deshalb die umgehende Prüfung zur Erleichterung der Quarantänepflicht. Es dürfe in der Schweiz keinerlei schärfere Regelungen als in den übrigen europäischen Ländern geben. Legende: Keystone / Archiv

12:32 391 neue laborbestätigte Infektionen in der Schweiz Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 391 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 400. Das sind 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.8 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 11'799 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gesunken. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 10 Personen. Das sind 4 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Die Anwesenden beenden die Medienkonferenz des BAG. Wir informieren Sie weiterhin hier in unserem Liveticker über die neusten Entwicklungen in Sachen Corona.

11:58 Stefan Kuster zu seinem Abgang Der «Marathon der Pandemie-Bekämpfung» werde noch länger dauern. Es stünden anspruchsvolle Monate für das BAG bevor, sagt Kuster. Deshalb werde die Arbeit des BAG in Sachen Corona aufgeteilt. Seine Stärken seien in der «fachlichen Analyse», weshalb er sein Amt abgegeben habe. Weitere Fragen zu seinem Abgang werden nach seinem kurzen Statement nicht beantwortet. Legende: Kürzlich gab das BAG bekannt, dass Stefan Kuster per 1. Dezember von seiner Position als Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten zurücktreten wird. Keystone

11:52 Erste Resultate der schweizweiten Antikörper-Studie Die ersten Studien, zum Beispiel aus dem Kanton Genf, erfassten die Antikörper-Verbreitung im April. Diese Resultate sind bereits bekannt: 11 Prozent der Bevölkerung hatte Antikörper. Das Tessin hatte in einer vorläufigen Studie ebenfalls 11 Prozent Seroprävalenz bis Ende Juli. Es zeichne sich ein ausgeprägtes Nord-Süd-Bild ab, mit weniger als 10 Prozent Antikörper-Anteil in den Kantonen Zürich und der Nordwestschweiz, sagt der Epidemiologe. Nun sei man daran, die weitere Verbreitung über mehrere Monate zu betrachten. Man habe auch die besonders exponierten Berufsgruppen angeschaut. Zum Beispiel hatten Personen im Nahrungsmittel-Verkauf grössere Anteile an Antikörpern als die restliche Bevölkerung. Im öffentlichen Verkehr sei hingegen ein solcher Effekt nicht zu erkennen, sagt Puhan. Es sei bisher zu keinen Cluster-Ereignissen in Schulen gekommen, fasst Puhan die Resultate einer Studie über Corona in Schulklassen zusammen.

11:39 Milo Puhan über «Corona Immunitas» Milo Puhan, Leiter Institut für Epidemiologie an der Universität Zürich, präsentiert die Ergebnisse der sogenannten Seroprävalenz-Studie. In der Studie wurde untersucht, wie viele Personen in der Schweiz Antikörper haben. Mittlerweile umfasse die Untersuchung mehr als 30'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zahlreichen Studien zu den Fragen des effektiven Ausmasses der Verbreitung des Virus in der Bevölkerung. Man wolle ein «konsistentes Bild» zeigen, und zwar über die Zeit. 00:45 Video Puhan: «Studie soll ein Kompass zur Pandemie-Bewältigung sein» Aus News-Clip vom 24.09.2020. abspielen

11:36 Virgine Masserey präsentiert neue Kampagne des BAG Für die Leiterin der Infektionskontrolle des BAG ist klar, dass, wenn die kalte Jahreszeit kommt, die meisten Leute sich wieder mehr in Innenräumen aufhalten werden. Da seien die Vorsichtsmassnahmen sehr wichtig, weshalb das BAG eine «neue Etappe» in der Kampagne einläute. Der Slogan lautet: «Machs einfach!» Mit einzelnen Sujets will das BAG speziell die jungen Menschen motivieren und geht damit neue Wege: Geworben wird unter anderem auch auf Tinder und auf der Gamerplattform twitch.tv. Legende: Ein Plakat der neuen BAG-Kampagne. SRF

11:34 Stefan Kuster: «Langsamer aber stetiger Anstieg» Der abtretende Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten gibt Auskunft zur aktuellen Lage: «Letzte Woche verzeichneten wir nur ein wenig mehr Fälle. Bei den Hospitalisationen gab es einen leichten Rückgang.» Es zeichne sich aber ein langsamer, stetiger Anstieg der Hospitalisationen und Todesfälle ab, sagt Stefan Kuster. Die meisten Fälle treten nach wie vor in den Kantonen Zürich, Waadt und Genf auf. Das Bild über alle Kantone hinweg sei aber sehr heterogen, so Kuster. Es seien immer noch vor allem jüngere Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen werde. 00:18 Video Stefan Kuster: «Es zeichnet sich ein stetiger Anstieg der Hospitalisationen ab» Aus News-Clip vom 24.09.2020. abspielen

Das Bundesamt für Gesundheit wird an einer Medienkonferenz einen Überblick über die aktuelle Lage geben. Mit dabei sind Stefan Kuster, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten, Virgine Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle, sowie Milo Puhan, Leiter Institut für Epidemiologie an der Universität Zürich. Letzterer wird auch Auskunft über das bisher laufende schweizweite Forschungsprogramm «Corona Immunitas» zur effektiven Ausbreitung des Virus geben.

11:23 Drive-In Testzentrum bei Bernexpo wird wiedereröffnet Raphael Ben Nescher, Leiter des Berner Corona-Sonderstabs, informiert über das Drive-In Corona Testzentrum auf dem Bernexpo-Gelände, welches Anfang Oktober wiedereröffnet wird. «Das notwendige Personal rekrutieren zu können, ist eine Herausforderung. Das Testcenter soll jedoch auch am Wochenende geöffnet sein, weil sich gezeigt hat, dass da ein Bedürfnis besteht.» Die Kosten werden vom Bund übernommen. Die Öffnungszeiten werden kurz vor der Eröffnung auf www.be.ch/corona, Link öffnet in einem neuen Fenster bekannt gegeben. «Die Corona-Ampel für Grossveranstaltungen beruht auf drei Indikatoren; der Anzahl Fälle, der Auslastung des Contact Tracings und der Auslastung der Pflege. Die Ampel wird nun genauer ausgearbeitet», erklärt Nescher. Damit ist die Medienorientierung beendet.

11:15 Viele Ansteckungen bei Privatanlässen Die Berner Kantonsärztin Linda Nartey informiert über die aktuelle Lage. «Wir beobachten beim Contact Tracing, dass sich ein grosser Anteil der Leute an privaten Anlässen in der Familie oder bei Freunden anstecken. Auch bei Sportvereinen, in Schulen und am Arbeitsplatz treten Infektionen auf.» Die Kapazitäten des Contact Tracings würden derzeit noch ausreichen. «Die Situation ist im Kanton Bern noch recht gut, doch die Infektionszahlen werden weiter steigen. Wir rechnen auch damit, dass die Hospitalisationen steigen und damit wohl leider auch die Todesfälle», prognostiziert Nartey.

11:10 Neues Online-Ampelsystem für Anlässe «Die Bewilligung für eine Grossveranstaltung mit über 1000 Personen wird nur erteilt, wenn die epidemiologische Lage das erlaubt. Zudem muss der Kanton über die erforderlichen Kapazitäten fürs Contact Tracing verfügen», sagt Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg. Besucherinnen und Besucher, die im Kanton Bern einen solchen Grossanlass besuchen, werden eine Maske tragen müssen. Ein neues Online-Ampelsystem soll auf die Lage rund um die Durchführbarkeit von Veranstaltungen hinweisen. «Dieses System hat vier Farben. Solange die Ampel auf grün oder gelb steht, können Grossveranstaltungen noch durchgeführt werden, bei orange oder rot wird es kritisch.» Legende: Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg informiert über das neue Ampel-System im Kanton Bern. Dieses sei notwendig, um Grossanlässe verantwortungsvoll durchführen zu können. SRF

11:01 Maskenpflicht an Grossveranstaltungen im Kanton Bern Vorerst verhängt der Kanton Bern keine Maskenpflicht in Einkaufsläden. Doch ab nächstem Donnerstag, 1. Oktober, gilt an Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen im Kanton Bern eine Maskenpflicht. Mit dieser Massnahme könne der Kanton Grossanlässe bewilligen, meldet die Regierung. Der Regierungsrat hat heute Morgen eine entsprechende Verordnung, Link öffnet in einem neuen Fenster verabschiedet. Somit müssten bei einem allfälligen Coronafall deutlich weniger Leute in Quarantäne geschickt werden. Der Kanton Bern öffnet zudem das Drive-In Corona Testzentrum auf dem Bernexpo-Gelände ab Oktober erneut.

10:41 Kommt auch in Bern die Maskenpflicht in Läden? Auch der Kanton Bern informiert heute um 11 Uhr über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Der Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg, die Kantonsärztin Linda Nartey und Raphael Ben Nescher, Leiter des Sonderstabs der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, stellen sich den Fragen der Journalisten. Nachdem der Kanton Zürich seine Massnahmen bis Ende Oktober verlängert hat, zeichnet sich ab, dass auch der Kanton Bern eine Maskenpflicht in Läden einführt. Zudem sollen Informationen für Grossveranstaltungen ab 1000 Personen und konkrete Anlässe kommuniziert werden. Wir halten Sie hier im Liveticker zu den Corona-Beschlüssen im Kanton Bern auf dem Laufenden.

10:12 Debatte um einen zweiten Lockdown in Deutschland In Deutschland gibt es Erwägungen, den Lockdown wieder auszurufen. So will der Bewerber um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, will nicht ausschliessen, dass wie im Frühjahr weite Teile des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens heruntergefahren werden müssen. Röttgen sagte zu einem möglichen zweiten Lockdown bei RTL: «Man kann nichts ausschliessen, wenn es darum geht, diese Pandemie wieder unter Kontrolle bringen zu müssen.» Der CDU-Politiker erklärte, den ersten Lockdown habe man ja nicht «aus Jux und Dollerei gemacht». Er fügte hinzu: «Es war ein letztes Mittel, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt zu sagen «Das geht nicht mehr» – das kann man nicht so einfach sagen.» Zuvor hatte der SPD-Gesundheitspolitiker und Epidemiologe Karl Lauterbach erklärt, er gehe nicht von einem zweiten Lockdown aus. «Die Wahrscheinlichkeit, noch einmal so einen Lockdown wie vor ein paar Monaten zu erleben, halte ich für gleich null», sagte er dem Nachrichtenportal watson.de. Die Bevölkerung werde grösstenteils freiwillig tun, was notwendig sei, um einen weiteren Lockdown zu vermeiden. «Da bin ich absolut sicher.» Legende: Norbert Röttgen will nicht ausschliessen, dass in Deutschland erneut weite Teile des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens heruntergefahren werden müssen. Keystone