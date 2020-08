Der Ticker startet um 7:00 Uhr

9:21 Alle 15 Sekunden stirbt ein Mensch am Coronavirus Weltweit sind inzwischen mehr als 700'000 Menschen nachweislich im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Jeden Tag sterben fast 5900 Menschen weltweit, im Schnitt stirbt alle 15 Sekunden ein Mensch am Coronavirus. Rund 30 Prozent aller nachgewiesenen Virus-Toten entfallen auf die Region Lateinamerika. Die meisten Todesfälle verzeichnen die Länder USA, Brasilien, Indien und Mexiko.

8:29 Bundesrat Berset äussert sich zur Kritik am Krisenmanagement Kommunikationspannen, Missverständnisse und Fehleinschätzungen scheinen in den vergangenen Wochen beim Bund zuzunehmen: Nun wird die Kritik am Krisenmanagement lauter. Auch weil das Bundesamt für Gesundheit falsche Zahlen publiziert hatte, wonach die Gefahr, sich mit dem Virus anzustecken, in Clubs und Restaurants am grössten sei – statt in der Familie. Das Vertrauen in die Behörde scheint gelitten zu haben. Bundesrat Alain Berset räumt Fehler ein und betont: «Es ist wichtig, Fehler zu bemerken und zu korrigieren. Das ist gemacht worden. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert.» 09:30 Video Kritik am Pandemie-Management des Bundes Aus 10vor10 vom 04.08.2020. abspielen

7:46 Frankreich erlaubt Konzerte mit über 5000 Teilnehmern In Frankreich dürfen kulturelle Anlässe mit mehr als 5000 Teilnehmern ab Mitte August wieder stattfinden. Ab 15. August dürften die zuständigen Präfekturen Veranstaltungen wie Konzerte und Festivals unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen genehmigen, teilt das französische Kulturministerium mit. Demnach müssten zwischen Sitzplätzen Abstand gehalten werden und das Tragen einer Schutzmaske verpflichtend sein. Das Ministerium hatte Ende Juli ein Dekret erlassen. Ab dem 1. September können Festivals, Konzerte und Shows mit über 5000 Besuchern ohne spezielle Genehmigung der Präfektur stattfinden. Ab September dürfen in Frankreich auch wieder Messen veranstaltet werden.

6:45 Corona-Ausbruch in St. Wolfgang scheint unter Kontrolle Der Virusausbruch im österreichischen Touristenort St. Wolfgang ist nach Einschätzung der Behörden unter Kontrolle. Die Zahl der bekannten Fälle erhöhte sich seit Anfang Woche um einen auf 79, wie der Krisenstab Oberösterreich mitteilt. Die Zahl der betroffenen Betriebe blieb unverändert bei 18. Die meisten Infizierten arbeiten in der Hotel- und Gastronomiebranche. Die Ergebnisse neuer Tests von etwa 400 Beschäftigten sollen am Donnerstag vorliegen. Als Ausgangspunkt der zahlreichen Infektionen seit Ende Juli gelten Feiern junger Saisonmitarbeiter in zwei Lokalen, die daraufhin freiwillig geschlossen hatten. Legende: Die Behörden hatten die Infizierten über Kontaktpersonen gefunden und Schutzmassnahmen verhängt. Bis 9. August gilt eine Sperrstunde von 23 Uhr an. Abreisende müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Reuters

5:27 Australien: Queensland macht die Grenzen dicht Das australische Queensland macht die Grenzen für Reisende aus weiteren Bundesstaaten dicht. «Wir haben gesehen, dass es dem Bundesstaat Victoria nicht bessergeht und wir werden nicht darauf warten, dass sich New South Wales verschlechtert. Wir müssen handeln», sagt Annastacia Palaszczuk, die Regierungschefin von Queensland. Ab Samstag sei die Einreise aus New South Wales und der Region um die Hauptstadt Canberra untersagt. Für Reisende aus Victoria ist die Grenze bereits geschlossen. Victoria mit der Hauptstadt Melbourne verzeichnet fast zwei Drittel der australischen Coronavirus-Fälle. Medienberichte gehen von mehr als 700 Neuinfektionen in Victoria innerhalb 24 Stunden aus.

4:32 Ohne Maske im ÖV: 150 Euro Busse in NRW Wer im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ohne Maske Bus oder Bahn fährt, soll künftig eine Sofort-Busse von 150 Euro zahlen. Das kündigt der Verkehrsminister des Bundeslandes, Hendrik Wüst, in der «Rheinischen Post» an. «Wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, muss an der nächsten Haltestelle raus und zahlen.» Bisher werden Bussgelder nur erhoben, wenn Fahrgäste sich trotz Aufforderung weigern, die Maske aufzusetzen. Wüst will in Zukunft aber «keine lange Diskussion mehr mit Masken-Muffeln». Legende: Nordrhein-Westfalen will die Maskenpflicht rigoros durchsetzen. Keystone

1:06 Disney bekommt die Coronakrise zu spüren Dem US-Unterhaltungskonzern Disney hat die Corona-Pandemie zugesetzt. Für das zweite Quartal von April bis Ende Juni meldet das Unternehmen einen Verlust von 4.7 Milliarden Dollar. In der Vorjahresperiode hatte es noch einen Gewinn von 1.7 Milliarden Dollar gegeben. Der Umsatz brach im zweiten Quartal um über 40 Prozent auf knapp 12 Milliarden Dollar ein. Umsatzeinbussen verzeichnete Disney vor allem bei seinen Vergnügungsparks, bei Fernsehstationen und Filmproduktionen. Der neue Videodienst Disney+ wächst zwar kräftig, wirft aber bisher keinen Gewinn ab. Legende: Viel weniger Menschen besuchten in den letzten Monaten die Disney-Vergnügungsparks als noch im letzten Jahr. Reuters

22:40 Die Kurve zeigt wieder nach oben Bringt uns Corona zur Besinnung? Leben wir nach der Krise bewusster, weniger materialistisch? Theoretische Fragen, die oft gestellt wurden in letzter Zeit, und die sich nun tatsächlich eher als Theorie herausstellen. Die Praxis nämlich zeigt: Es wird wieder geshoppt als gäbe es kein Morgen mit Corona mehr. 03:10 Video Es wird wieder geshoppt Aus 10vor10 vom 04.08.2020. abspielen

21:28 Möglicher Corona-Impfstoff: Schweiz kurz vor Abschluss eines Kaufvertrags Die Schweiz steht offenbar kurz vor der Unterzeichnung eines Kaufvertrags mit dem US-Impfstoff-Entwickler Moderna. «Wir stehen nur ein paar Stunden vor dem Abschluss», sagt BAG-Direktor Pascal Strupler in der SRF-Sendung «Club». Moderna werde wohl als erste Firma einen Impfstoff gegen das Coronavirus herstellen. «Und mit diesem Vertrag werden wir ihn sehr schnell bekommen», so Strupler. Wenn der Zugang zu einem Impfstoff gesichert sei, sei es auch denkbar, dass die Schweiz bei Impfstoff-Tests mitmache. Am Sonntag noch sagte das BAG, eine Beteiligung an den Moderna-Tests sei nicht vorgesehen. Die Firma hatte der Schweiz angeboten, ihren Impfstoff an 1000 freiwilligen Probanden testen zu können, die Kosten dafür hätten sich auf acht Millionen Franken belaufen. Über den Preis, den die Schweiz Moderna für den Impfstoff vertraglich zugesichert hat, wollte Strupler im «Club» keine Auskunft geben. 03:07 Video BAG-Direktor Strupler: «Heute oder morgen wird der Kaufvertrag unterschrieben» Aus News-Clip vom 04.08.2020. abspielen

19:32 Belgien: Wallis und Waadt nicht mehr auf der roten Liste Der Belgische Aussenminister Philippe Goffin hat gegenüber der belgischen Zeitung «La Libre» , Link öffnet in einem neuen Fenstermitgeteilt, dass die Kantone Wallis und Waadt von der roten Liste gestrichen werden und in die grüne Zone zurückkehren. Belgische Reisende können hin und zurück reisen, ohne dass sie bei ihrer Rückkehr unter Quarantäne gestellt oder überprüft werden müssen. Auch Goffins Schweizer Amtskollege Ignazio Cassis verkündete die Neuigkeit am Dienstagabend auf Twitter. Cassis hatte zuvor gegen den belgischen Entscheid interveniert. Ravi et soulagé que la Belgique adapte ses recommandations de voyage: dès demain le #Valais et #Vaud passent au vert.



Je me félicite de cette décision prise par la cellule d’évaluation belge #Celeval et souhaite de belles vacances aux belges qui ont prévus de se rendre en! — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 4, 2020

19:05 Booking.com will jede vierte Stelle streichen Die Tourismus-Branche leidet wie wenige andere unter der Corona-Pandemie. Der Online-Reisevermittler Booking.com reagiert nun mit einem grossen Stellenabbau. Der Mutterkonzern Booking Holdings kündigte am Dienstag eine Reduzierung der Booking.com-Mitarbeiterzahl um rund 25 Prozent an. Derzeit werde mit Arbeitnehmervertretern verhandelt. Details sollen ab September verkündet werden. Weltweit hatte Booking.com zuletzt über 17'000 Angestellte. Die Coronakrise hat die Branche mit voller Wucht getroffen, Personaleinschnitte gab es auch schon bei Rivalen wie Expedia, Tripadvisor oder Airbnb. Legende: Keystone

18:43 USA: Fortschritte bei Verhandlungen über neue Corona-Hilfe Bei den Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket sind nach Angaben eines hochrangigen US-Demokraten Fortschritte erzielt worden. Zwar sei der Abstand bei vielen Themen noch gross, sagte der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, vor neuen Gesprächen mit Vertretern des Präsidialamts. «Aber wir bewegen uns endlich in die richtige Richtung.» Die Demokraten - welche die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen - haben vor Wochen ein neues Hilfspaket vorgeschlagen, das jedoch von den Republikanern abgelehnt wurde. Diese kontrollieren den Senat und haben zuletzt einen eigenen Plan vorgelegt, der ein Volumen von etwa einer Billion Dollar vorsieht. Das ist den Demokraten deutlich zu wenig.

17:49 Besondere Orte zum Heiraten in Israel Heiratswillige können in Tel Aviv den Bund fürs Leben künftig unter freiem Himmel an besonderen Orten der Stadt schliessen. Wie die Verwaltung am Dienstag mitteilte, will sie mit einem Hochzeitspaket Paare unterstützen, deren Trauungspläne unter der Coronakrise und den Restriktionen gelitten haben. Kostenlos sollen Orte wie der Botanische Garten, der Menachem Begin Park oder das Wohl-Amphitheater für Hochzeitsfeiern genutzt werden können. Daran dürfen dann gemäss der Corona-Auflagen bis zu 20 Menschen aus den engsten Familienkreisen teilnehmen. Zur Verfügung stehen sollen die Orte an sechs Tagen pro Woche. Die Stadtverwaltung stellt Elektrizität, Tische samt weissen Tüchern sowie Stühle bereit. Legende: An Orten wie dem Menachem Begin Park sollen Paare getraut werden können. Wikipedia Commons

17:08 Trotz Corona nur wenige Firmenkonkurse im Juli Die Hilfsmassnahmen der Schweizer Regierung zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie scheinen zu wirken: Im Juli gab es nur 259 Firmenpleiten. Die Finanzspritzen des Bundes erlaubten vielen gefährdeten Unternehmungen ein letztes Aufbäumen, teilte der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B mit. Die Entwicklung der Konkurse gegenüber dem Vorjahr sei aktuell sogar noch rückläufig. Im Juli 2020 betrug der Rückgang 38 Prozent, was nur 259 Firmenkonkursen entspricht. Zwischen Janunar und Juli nahm die Zahl der Insolvenzen laut den Angaben um 22 Prozent ab. Insgesamt sei bei 2'129 Firmen ein Verfahren eröffnet worden. In fast allen Branchen habe die Zahl der Pleiten abgenommen, so beispielsweise im Einzelhandel um 26 Prozent und im Grosshandel um 29 Prozent, im Gastgewerbe um 49 Prozent und bei den Handwerksbetrieben gar um 54 Prozent. Legende: Keystone

16:29 Iran plant Bussgelder für Masken-Verweigerer Der iranische Corona-Krisenstab plant die Einführung von Bussgeldern für Verstösse gegen die Corona-Vorschriften – vor allem für Menschen, die sich weigern, Schutzmasken zu tragen. «In mehreren Ländern gibt es bereits einen Corona-Bussgeldkatalog, der sich auch als effektiv erwiesen hat», sagte Vizeminister Iradsch Harirchi nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna am Dienstag. Daher werde das Gesundheitsministerium diese Initiative des Krisenstabs gutheissen. Es sei nicht hinnehmbar, dass einige Bürger trotz steigender Fallzahlen immer noch keine Maske trügen und so die Gesundheit ihrer Mitbürger gefährdeten, sagte der Vizeminister weiter. Legende: Keystone

15:47 Steigende Corona-Infektionen weltweit Polen hat so viele neue Corona-Fälle registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie: Am Dienstag verzeichneten die Behörden 680 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte. Der bisherige Rekordwert wurde am Samstag erfasst, er lag bei 658 Neuinfektionen. Auch in den Niederlanden steigen die Corona-Infektionen wieder deutlich an. In den vergangenen sieben Tagen hat sich die Zahl der nachgewiesenen Neu-Ansteckungen auf 2588 fast verdoppelt, wie die Behörden mitteilen. Das ist der höchste Wert seit Mai. Auf den Philippinen meldet das Gesundheitsministerium mit 6352 Neuinfektionen den fünften Tageshöchstwert innerhalb von sechs Tagen. Legende: Auf den Philippinen wurde der fünfte Tageshöchstwert innerhalb von sechs Tagen gemeldet. Keystone

15:07 Alain Berset: «Der Fall wird Konsequenzen haben» Bundesrat Alain Berset sagt im Interview mit SRF, die Veröffentlichung falscher Zahlen zu Corona-Ansteckungen durch das BAG sei unglücklich gewesen. Es sei ein Fehler passiert – wichtig sei, einen solchen zu bemerken und zu korrigieren. Man müsse nun auf jeden Fall Anpassungen vornehmen, der Fall werde auch beim BAG organisatorische Konsequenzen haben, sagte der Vorsteher des Innendepartements weiter. Man analysiere nun, was passiert sei. Alain Berset sagte jedoch auch, seiner Meinung nach sei der Fehler ziemlich rasch entdeckt worden. Das BAG hatte am Freitag Zahlen publiziert, wonach die Gefahr, sich mit dem Virus anzustecken, in Clubs und Restaurants am grössten sei. Tatsächlich stecken sich die meisten jedoch innerhalb der Familie an, wie das BAG am Sonntag klarstellte. 00:19 Video Berset: «Ein Fehler kann immer passieren» Aus News-Clip vom 04.08.2020. abspielen

14:16 Stark betroffene Kantone sollen zusätzliche Massnahmen erlassen Kantone mit anhaltend hohen Corona-Fallzahlen oder einem beunruhigenden Anstieg von Fällen sollen zusätzliche Massnahmen erlassen, etwa eine Maskenpflicht in Läden. Das empfiehlt der Vorstand der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK). Nur bis hundert Personen sollen sich in Bars, Clubs und Diskotheken aufhalten dürfen, wenn weder der Abstand eingehalten noch das obligatorische Tragen von Masken durchgesetzt werden kann. Ebenso sollen stark betroffene Kantone auf die von der GDK schon Anfang Juli empfohlene Ausweispflicht in Clubs zurückgreifen. 18 Kantone gehen mit ihren Schutzvorschriften bereits weiter als der Bund. Eine Ausweispflicht in Clubs gilt nach der Mitteilung der GDK vom Dienstag in mittlerweile 17 Kantonen. Mehrere Kantone schreiben auch Masken in Läden vor oder haben die Gästezahl für Veranstaltungen oder in Betrieben stärker beschränkt als der Bund. Der GDK-Vorstand rät zur Absprache: «Wir empfehlen den Kantonen, die Massnahmen mit ähnlich betroffenen Kantonen und insbesondere mit den Nachbarkantonen zu koordinieren», liess sich Präsident Lukas Engelberger zitieren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Masken, ID-Pflicht, App Diese Corona-Sonderregelungen gelten in den einzelnen Kantonen 31.07.2020 Mit Video

13:36 Französische Forscher rechnen mit zweiter Welle Französische Wissenschaftler halten eine zweite Coronawelle im Herbst oder Winter für wahrscheinlich. Denn in den vergangenen beiden Wochen hätten die Infektionszahlen deutlich zugenommen, erklärt der führende Wissenschaftsausschuss. Frankreich habe die Lage aber unter Kontrolle. Wie sich die Pandemie in nächster Zukunft entwickle, liege in der Hand der Bevölkerung. Laut offiziellen Zahlen belaufen sich die bestätigten Coronainfektionen in Frankreich auf rund 190'000.