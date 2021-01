Der Ticker startet um 5:39 Uhr

20:17 Impfchaos in Frankreich: Regierung unter Druck Wegen des schleppenden Impfstarts gerät die französische Regierung immer weiter unter Druck. Man werde die Impfstrategie jetzt beschleunigen und vereinfachen, kündigt Gesundheitsminister Olivier Véran im Gespräch mit dem Radiosender RTL an. Heute Morgen herrschte noch immer Unklarheit über die konkrete Zahl der Geimpften. Am Montag seien 2000 Impfungen überschritten worden, sagt Véran. Fakt ist, dass Frankreich im Vergleich mit vielen anderen Staaten hinten liegt. Véran verspricht, dass man in den kommenden Tagen zu den Nachbarn aufschliessen werde. Aus den Regionen gab es zuletzt immer wieder massive Kritik an Paris. Der Präsident des Regionalrats von Hauts-de-France, Xavier Bertrand, monierte, keinen Überblick über die seiner Nordregion zur Verfügung stehenden Impfdosen zu haben. Legende: Auch an ihn richtet sich die Kritik an der französischen Impfkampagne: Präsident Emmanuel Macron. Keystone

20:01 Boris Johnson verteidigt Lockdown Mit hohen Zahlen bei Corona-Neuinfektionen, Todesfällen und Patienten hat der britische Premierminister Boris Johnson den neuen landesweiten Lockdown gerechtfertigt. «Mehr als zwei Prozent der Bevölkerung sind infiziert», sagte Johnson am Dienstag in London. Mit mehr als 60'000 neuen Fällen hatte Grossbritannien den offiziellen Daten zufolge erneut einen Tagesrekord. Mehr als 800 Menschen starben mit oder an Covid-19. In Kliniken würden derzeit 40 Prozent mehr Menschen behandelt als zum Höhepunkt im April 2020, sagte Johnson weiter.

19:33 WHO: Südafrikanische Mutation nicht ansteckender als britische Es gebe keine Anzeichen, dass die in Südafrika entdeckte Coronavirus-Variante ansteckender sei, als die in Grossbritannien entdeckte Variante. Das sagte WHO-Expertin und Epidemiologin Maria Van Kerkhove in ihrem üblichen Coronabriefing.

18:41 Dänemark verschärft Massnahmen erneut Die maximal erlaubte Teilnehmerzahl für Zusammenkünfte wird in Dänemark von morgen Mittwoch an von zehn auf fünf Personen herabgesetzt. Das gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bekannt. Soziale Kontakte sollten so weit wie möglich begrenzt und Menschen ausserhalb des eigenen Hausstands vorübergehend nicht mehr getroffen werden. Die nächsten Monate würden die schwersten der gesamten Pandemie. Bereits seit Weihnachten befindet sich Dänemark im Shutdown. Geschäfte mit Ausnahme von Supermärkten, Lebensmittelläden und Apotheken sind seit dem 25. Dezember dicht. Einkaufszentren, Friseure, Restaurants, Kneipen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen mussten bereits zuvor schliessen.

17:50 Spitäler in Los Angeles sind überlastet Rettungskräfte im US-Bezirk Los Angeles sind wegen Überlastung inzwischen angewiesen, Patienten mit geringer Überlebenschance nicht mehr in Spitäler zu bringen. Sollte bei einem Herzstillstand eine Wiederbelebung vor Ort nicht erfolgreich sein, sollten die Patienten «nicht transportiert werden», heisst es in einer Anordnung. Viele Krankenhäuser in Los Angeles «haben einen Krisenpunkt erreicht und müssen bei der Patientenversorgung harte Entscheidungen treffen», sagt die Chefin des Gesundheitsamtes, Christina Ghaly, der «Los Angeles Times». Den Spitälern stehe eine neue Patientenwelle bevor. Das Gesundheitsamt fordert die Menschen auf, Spitäler nur in absoluten Notfällen aufzusuchen und zu Hause zu bleiben.

17:11 Schleppender Corona-Impfstart in Spanien Der langsame Start der Corona-Impfkampagne sorgt in Spanien für Empörung. Es herrsche ein «inakzeptables Chaos», heisst es in einem Leitartikel der Zeitung «El Mundo». Der Gesundheitsminister der linken Zentralregierung, Salvador Illa, müsse dem Parlament Rede und Antwort stehen, fordert Ana Pastor auf Twitter, die Vizesekretärin für Sozialpolitik der oppositionellen Volkspartei (PP). Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren in Spanien per Montagabend nur elf Prozent der erhaltenen Impfdosen verabreicht worden – rund 83'000 von knapp 720'000 Einheiten. Minister Illa beteuerte, die Impfkampagne verlaufe nach Plan. Man werde bald die angestrebte «Fahrtgeschwindigkeit» erreichen. Illa hatte erklärt, man wolle bis Ende des Sommers 70 Prozent der Bürger geimpft haben.

16:16 Impfstart in Glarus, Thurgau und Schaffhausen Seite heute sind auch im Kanton Glarus mobile Impfteams unterwegs, wie die kantonale Taskforce mitteilt. Gleichzeitig wird im Gesellschaftshaus in Ennenda ein Impfzentrum eingerichtet. Dort kann sich die Bevölkerung zu einem späteren Zeitpunkt impfen lassen. Wie in Glarus können sich auch in Schaffhausen seit heute besonders gefährdete Personen impfen lassen. Mobile Impftruppen suchen Alters- und Pflegeheime auf. Am 12. Januar öffnet das Impfzentrum im Schloss Charlottenfels in Neuhausen. Dort sollen Risikopatienten unter 75 Jahren und das Gesundheitspersonal geimpft werden. Im Kanton Thurgau sind seit heute ebenfalls mobile Impf-Equipen unterwegs, um Risikopersonen zu impfen. Über die Festtage sei bereits Spitalpersonal geimpft worden, teilt der Kanton mit. In den kommenden Tagen würden Impf-Equipen rund 800 Personen in Alters- und Pflegezentren impfen. Voraussichtlich ab nächsten Dienstag werde das Impfzentrum in Frauenfeld öffnen. Legende: Die 85-jährige Yvonne Seiler war eine der ersten Schaffhauserinnen, die geimpft wurde. SRF

15:26 Deutschland verlängert die Ausgangssperren Bund und Länder haben sich zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie offenbar auf weitergehende Ausgangssperren verständigt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. «In Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden die Länder weitere lokale Massnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ergreifen, insbesondere zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort, sofern kein triftiger Grund vorliegt», heisst es im Beschluss. Tagestouristische Ausflüge seien «explizit» kein triftiger Grund. Zudem geplant sind, wie Reuters aus Verhandlungskreisen erfuhr, weitere Kontakteinschränkungen. Die bereits bestehenden Einschränkungen sollen bis zum 31. Januar verlängert werden. Auch die Schulen wollen Bund und Länder gemäss Beschluss bis Ende Januar geschlossen halten. Bei einer «deutlichen Verbesserung des Infektionsgeschehens» soll in einzelnen Ländern zunächst in den Jahrgängen eins bis sechs eine Rückkehr zum Präsenzunterricht ab Anfang Februar ermöglicht werden, heisst es. Legende: Die Ausgangsbeschränkungen in Deutschland sollen verlängert werden, auch im leeren Stadtzentrum von Schwerin. Keystone

15:11 BAG appelliert erneut an die Bevölkerung Macht es aus fachlicher Sicht Sinn, Restaurants bereits bis Februar zu schliessen, will ein Journalist wissen. Dazu wollen sich die BAG-Experten nicht äussern, die Zuständigkeit liege beim Bundesrat. «Alle sind müde und wünschen sich ein schnelles Ende der Pandemie. Es geht nun aber darum, Geduld zu haben, die Massnahmen einzuhalten und gemeinsam zu schauen, was wir wirklich tun können», antwortet Nora Kronig. Damit endet die Medienorientierung des BAG.

14:53 Masserey: «Wir müssen die Mutationen beobachten» 28 Fälle der Virusmutation in sieben Kantonen sei ja noch keine grosse Zahl, verglichen mit der Lage in Grossbritannien, betont ein Journalist. Sei man daher beruhigt? Keineswegs, sagt Virginie Masserey. «Wir müssen das weiter beobachten und werden anhand der sequenzierten Stichproben-Tests sehen, ob die Fallzahlen nun wegen der Mutationen ansteigen werden.»

14:50 Sollten Lehrerinnen und Lehrer priorisiert geimpft werden? Sollten sich Lehrerinnen und Lehrer prioritär impfen lassen können? Masserey: «Es ist derzeit nicht vorgesehen, dass diese Berufsgruppe bevorzugt wird. Aber bis im Frühling hoffen wir, dass sich alle Erwachsenen impfen lassen können.» Kronig ergänzt, dass die derzeit priorisierten Gruppen aus epidemiologischen Gesichtspunkten ausgewählt wurden, nämlich um möglichst bald möglichst viele schwere Erkrankungen verhindern zu können. 00:32 Video Virginie Masserey: «Eine Impf-Priorisierung für Lehrpersonen ist derzeit nicht vorgesehen.» Aus News-Clip vom 05.01.2021. abspielen

14:44 Impfpflicht für das Gesundheitspersonal? Einige Medien hätten kürzlich gemeldet, dass im Gesundheitssystem viel Skepsis gegenüber der Impfung vorhanden sei und sich viele nicht impfen lassen wollten, sagt eine Journalistin. Sei eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal denkbar? Virginie Masserey verneint: «Die beste Entscheidung ist, sich gut zu informieren und sich dann impfen zu lassen. Wir setzen also auf Transparenz. Bisher werden die besonders gefährdeten Personen prioritär geimpft, danach jene im Gesundheitspersonal. Diese können es sich derzeit noch überlegen.» 00:41 Video Virginie Masserey: «Es gibt keine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal.» Aus News-Clip vom 05.01.2021. abspielen

14:39 Bis im Sommer sollten sich alle impfen lassen können In welcher Kadenz erwartet man die weiteren Impfstoff-Lieferungen? Kronig vom BAG sagt, es seien insgesamt 7.5 Millionen Dosen bestellt. «Wir rechnen damit, dass wir bis im Sommer genügend Impfdosen erhalten, dass sich alle impfen lassen können, die das wollen.»

14:34 Wären Schulschliessungen denkbar? Kinder seien durch die neue Virusvariante etwas gefährdeter, betont ein Journalist und will wissen, ob Schulen geschlossen werden könnten. «Die Kinder sind nicht die Treiber dieser Pandemie, auch wenn die neue Virusvariante etwas stärker übertragen wird bei Kindern. Aus meiner Sicht ist es essenziell, dass die Schulen offen bleiben. Das ist für den Alltag der Kinder extrem wichtig», antwortet Christoph Berger. Kantonsarzt Rudolf Hauri ergänzt: «Man muss die Situation natürlich weiterhin beobachten. Aber zumindest Schliessungen der obligatorischen Schule sehen wir derzeit nicht als sinnvoll.» 00:39 Video Christoph Berger: «Die Kinder sind nicht die Treiber dieser Pandemie.» Aus News-Clip vom 05.01.2021. abspielen

14:34 Neue Massnahmen wegen der Mutation? Ein Journalist fragt, ob es wegen der neuen Virusmutation neue Massnahmen brauche? Hauri sagt, die Kantone hätten das Contact Tracing bei solchen Fällen auf das ganze Umfeld der positiv getesteten ausgeweitet und versuchen, die Ausbreitung so einzuschränken. Sollte sich die Mutation stärker verbreiten, brauche es dann vielleicht neue Massnahmen.

14:31 Berger: «Grossbritanniens Strategie nicht denkbar für die Schweiz» Ein Journalist will wissen, ob in der Schweiz auch die Impfstrategie Grossbritanniens denkbar wäre. Dort bekommen nun möglichst viele Menschen die erste Impfdosis und die zweite verzögert sich. «Unsere Studien wurden alle mit zwei Impfdosen innert kurzer Zeit gemacht. Wir haben die Zulassung für den Impfstoff bekommen, auf der Grundlage, dass wir die zweite Impfdose zwei Wochen nach der ersten geben. Vorläufig machen wir keinen Strategiewechsel», antwortet Christoph Berger. 00:51 Video Christoph Berger: «Die Strategie Grossbritanniens ist keine Lösung für die Schweiz.» Aus News-Clip vom 05.01.2021. abspielen

14:31 Wie viele Viren werden sequenziert? Eine Journalistin fragt, wie viele der Viren sequenziert werden, um die Mutationen zu erkennen. Masserey sagt, es sei das Ziel pro Woche etwa 500 Stichproben zu sequenzieren, das laufe teilweise bereits. Das passiere an den Hochschulen. Das Konzept werde aber noch weiter ausgearbeitet.

14:27 Hauri: «Wir müssen die Verbreitung der Virusmutation verzögern» Hauri bezieht sich auch auf die Virusmutationen in Südafrika und Grossbritannien, die in der Schweiz nachgewiesen wurden: «Diese Varianten sind deutlich infektiöser, das heisst, dass sie schneller mehr Menschen infizieren können. Da wir in der Schweiz noch immer eine viel zu hohe Virusaktivität haben, müssen wir versuchen, die Verbreitung dieser Mutanten zu verzögern, bis eine breite Impfung möglich wird.» Man verfolge die bekannten Fälle der Virusmutationen viel intensiver und stehe mit den betroffenen Personen in Kontakt. 01:54 Video Rudolf Hauri: Hauri: «Wir müssen die Verbreitung der Virusmutation verzögern» Aus News-Clip vom 05.01.2021. abspielen

14:24 Hauri kündigt kantonsübergreifendes Impfsystem an Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte, gibt zu den Impfungen in den Kantonen Auskunft. «Erste Kantone haben bereits wertvolle Erfahrungen zur Logistik und den Impfabläufen gewinnen können. Das ist wichtig für den zügigen Ablauf in den Impfzentren. Denn der Impfstoff ist kompliziert im Umgang, er kann nicht einfach aus einer Fertigspritze injiziert werden», erklärt Hauri. Der Ablauf erfordere grösste Konzentration und Genauigkeit und der Impfstoff müsse zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und in der richtigen Menge verfügbar sein. «Da die Impfung nach vier Wochen mit einer zweiten Dosis ergänzt werden soll und der Impfstoff derzeit noch knapp ist, braucht es ein konkretes System. Dieses wird bald kantonsübergreifend eingeführt», so Hauri.