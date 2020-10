Der Ticker startet um 7:18 Uhr

22:45 USA: Keine Senatssitzungen für zwei Wochen Der US-Senat setzt nach Corona-Infektionen von mindestens drei Mitgliedern für zwei Wochen seine Plenarsitzungen aus. Zugleich solle der Justizausschuss trotzdem mit den Anhörungen der Kandidatin der das Oberste Gericht der USA, Amy Coney Barrett, fortfahren, betonte der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell am Samstag. Die Demokraten kritisierten diese Entscheidung. Seit Freitag hatten drei Senatoren – die Republikaner Mike Lee, Thom Tillis und Ron Johnson – positive Corona-Tests bekanntgegeben. Lee und Tillis sind auch Mitglieder im Justizausschuss. Präsident Donald Trump und die Republikaner im Senat wollen Barrett noch vor der Präsidentenwahl am 3. November ins Amt bringen.

22:17 Tagesrekord in Frankreich Frankreich hat mit 16'972 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen Tagesrekord erzielt. Wie die Behörden am Samstagabend mitteilten, wurde damit der bisherige Höchstwert von 16'096 neuen Fällen vom 24. September überschritten. Die Corona-Lage in Frankreich ist sehr angespannt. Bisher starben in der Covid-19-Pandemie rund 32'000 Menschen. In vielen Städten Frankreichs gilt die Maskenpflicht auch unter freiem Himmel. In der Hafenstadt Marseille haben Bars und Restaurants komplett geschlossen, in Paris droht wegen der angespannten Corona-Lage ebenfalls ihre Schliessung. Legende: Keystone/Archiv.

20:29 Madrids Bürgermeister kritisiert Abriegelung Der Bürgermeister von Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hat die Zwangsabriegelung seiner Stadt durch die spanische Zentralregierung als «Quatsch» kritisiert. «Es gibt jetzt mehr Bewegung in der Hauptstadt als gestern», sagte Martínez-Almeida am Samstag dem Radiosender Cope. Am Hauptbahnhof Atocha, am Flughafen und auch sonst habe die linke Zentralregierung bisher keine Kontrollen errichtet, sagte der konservative Politiker. Die Wirtschaft erleide zudem enorme Verluste, bei den Menschen herrsche Ungewissheit. «Die Regierung hat Madrid in ein Chaos gestürzt.» Die spanische Hauptstadt gilt als ein Corona-Hotspot. Neben Madrid sind seit Freitagabend neun weitere Kommunen im Grossraum der Hauptstadt gegen den Willen der Regionalregierung abgesperrt. Betroffen sind knapp 4.8 der 6.6 Millionen Einwohner der Region. Legende: Keystone

19:13 Genfer Regierungsratspräsident positiv getestet Der Genfer Regierungsratspräsident Antonio Hodgers (Grüne) ist am Freitagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Genfer Präsidialabteilung bekanntgab. Hodgers befindet sich aktuell in Quarantäne. In Absprache mit dem Dienst des Kantonsarztes wurde eine vertiefte Analyse durchgeführt, um festzustellen, ob er während der Ansteckungszeit mit Personen weniger als 1.5 Meter Kontakt hatte. Legende: Keystone

16:44 Corona-Demonstrationen in Konstanz Demonstranten für und gegen die Corona-Regeln haben sich in Konstanz am Bodensee versammelt. Wohl wegen des anfänglich schlechten Wetters kamen nicht so viele Menschen wie erwartet, teilte die Polizei in einer ersten Zwischenbilanz mit. Mit Beginn der sogenannten Friedensmenschenkette um den Bodensee und bei besserem Wetter strömten dann aber mehr Menschen zu den Veranstaltungen. Die Menschenkette soll laut Mitveranstalter Gerry Mayr durch Liechtenstein, Österreich, die Schweiz und Deutschland führen. An der schweizerisch-deutschen Grenze im Konstanzer «Klein Venedig» versammelten sich auch rund 60 linke Demonstrantinnen und Demonstranten aus der Region Kreuzlingen. «Nazis raus – Masken auf» oder «Meinungsfreiheit und Grundrechte ja – Rechtsradikale tolerieren und den Gesundheitsschutz anderer ignorieren nein», hiess es auf ihren Transparenten. «Aus polizeilicher Sicht verlief der heutige Samstagvormittag bis in den frühen Nachmittag sehr ruhig», hiess es. Unter den gemeldeten Vorfällen waren etwa zwei «Querdenker», die ohne Maske in eine Gaststätte wollten, aber des Hauses verwiesen wurden. Auch die Verkehrsbeeinträchtigungen hielten sich zunächst in Grenzen. Legende: Keystone

16:32 Erneuter Rekord in der Slowakei Die Slowakei hat zum zweiten Mal in zwei Tagen einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der innerhalb von 24 Stunden registrierten Fälle lag bei 704, teilte das Nationale Gesundheits-Informationszentrum am Samstag mit. Dies war der höchste Wert seit dem Ausbruch der Pandemie im März. Der bisherige Höchstwert wurde einen Tag zuvor erfasst, er betrug 679 Fälle. In der Slowakei haben sich nach offiziellen Angaben bislang 12'321 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. 54 Menschen starben demnach im Zusammenhang mit dem Virus. Die Slowakei hat rund 5.5 Millionen Einwohner.

15:17 Kanton Zürich verbietet Veranstaltungen in Salsa-Clubs Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich verbietet per sofort Tanzveranstaltungen und Tanzkurse in Salsa-Clubs. Die Verfügung gilt bis und mit 18. Oktober 2020. Zuvor war es in der Salsa- und Latino-Szene zu stark steigenden Corona-Fallzahlen gekommen. Von der Massnahme betroffen sind sämtlich Salsa-Tanzveranstaltungen und -schulen auf dem Gebiet des Kantons Zürich. Geschlossen werden alle Clubs, in denen regelmässig derartige Veranstaltungen stattfinden sowie die in diesen Clubs praktizierten Tanzstile, insbesondere Salsa, Merengue, Bachata, Chacha und Kizomba. Legende: Keystone

Indien hat die Marke von 100'000 Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus überschritten. Das geht aus Regierungsdaten hervor. Demnach waren am Freitag 1069 Tote hinzugekommen, womit 100'842 gestorbene Menschen in der Statistik geführt werden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Indien weltweit die drittmeisten registrierten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt verzeichnete das Land rund 6.4 Millionen Corona-Fälle – das ist der zweithöchste Wert weltweit.

12:25 Viele Neuinfektionen in Polen Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Polen hat den dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert erreicht. Am Samstag verzeichneten die Behörden 2367 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilt. Der Schwerpunkt lag mit 290 Fällen in Kleinpolen im Süden des Landes, aber auch die Region um die Hauptstadt Warschau (277) und Pommern im Westen (244) waren stark betroffen. Erst am Freitag wurde der bisherige Rekordwert seit Beginn der Pandemie erfasst, er lag bei 2292 Neuinfektionen.

8:49 Demonstrationen gegen Corona-Massnahmen am Bodensee In Konstanz und Kreuzlingen am Bodensee ist ein grosses Protest-Wochenende angesagt. Am Samstag und Sonntag gibt es Demonstrationen unter anderem gegen Corona-Massnahmen, etliche Bürgerinitiativen haben zu Gegenkundgebungen aufgerufen. Die Stadt Konstanz rechnet mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 29 Versammlungen an mehreren Orten in Konstanz und an der deutsch-schweizerischen Grenze «Klein Venedig» sind bewilligt, mit Corona- und Sicherheitsauflagen. Die Polizei steht mit einem Grossaufgebot bereit. Die SP Kreuzlingen und weitere Organisationen versammeln sich an beiden Tagen an der Grenze zu Gegendemonstrationen, nach dem Motto "Spread Love, not Corona". Sie wollen ein "starkes Signal für Demokratie und Solidarität" senden. Auch die Thurgauer Kantonspolizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

7:29 Wegen Corona: Junge Union fordert Null-Runde für Rentner Die Jugendorganisation der deutschen Parteien CDU und CSU fordert einen Verzicht auf die Rentenerhöhung im kommenden Jahr und damit eine Nullrunde für Rentner. Gegenüber dem Wirtschaftsmagazin «Business Insider» kritisiert der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, dass die deutsche Regierung die Renten im kommenden Jahr erhöhen will, obwohl das eigentlich nicht vorgesehen wäre, weil die Löhne aufgrund der Corona-Krise sinken. Die geplante Rentenerhöhung müsse rückgängig gemacht werden, so Kuban. Er griff die grosse Koalition in Berlin wegen der steigenden Renten scharf an. «Niemand möchte die Lebensleistung der Rentner schmälern, aber wir müssen darauf achten, dass der jungen Generation nicht ein völlig überfordertes Rentensystem vererbt wird», sagte er. Im Entwurf des Haushaltes des Arbeits- und Sozialministeriums für 2021 beträgt allein der staatliche Zuschuss zur Rentenversicherung über 100 Milliarden Euro. Audio Aus dem Archiv: Corona-Krise – geringere Einnahmen für die AHV? 29:25 min, aus Echo der Zeit vom 28.03.2020. abspielen. Laufzeit 29:25 Minuten.

7:26 Venezuela: Russischer Impfstoff eingetroffen Als erstes Land Lateinamerikas und der Karibik hat Venezuela nach eigenen Angaben den neuen russischen Corona-Impfstoff namens «Sputnik V» erhalten. «Es ist ein historischer Moment für das Vaterland! Heute haben wir die erste Charge des Impfstoffs Sputnik V für die Phase 3 der klinischen Studie gegen Covid-19 bekommen», erklärte Vize-Präsidentin Delcy Rodríguez am Freitag. Die Tests mit 2000 Personen sollen diesen Monat in der Hauptstadt Caracas beginnen, berichtet der staatliche Fernsehsender «Venezolana de Televisión» unter Berufung auf Gesundheitsminister Carlos Alvarado. Nachdem Russland im August einen Corona-Wirkstoff zugelassen hatte, kündigte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro an, dass Venezuela an der Studie teilnehmen werde.

7:24 Bergamo: Über 40 Prozent steckten sich im Frühjahr an In einer im Frühjahr von der Corona-Pandemie besonders hart getroffenen Region in der italienischen Provinz Bergamo haben sich mehr als 42 Prozent der Bevölkerung mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Das ergab eine Studie mit fast 21'500 Menschen aus der Region Val Seriana - mehr als ein Viertel der dortigen erwachsenen Bevölkerung, wie die örtlichen Gesundheitsbehörden erklärten. Bei etwa 9000 Menschen liess sich die Infektion demnach im Blut nachweisen. Bei den allermeisten davon war sie zum Untersuchungszeitpunkt im Juli bereits abgeklungen, bei 154 Personen liess sich das Virus noch im Nasen-Rachen-Abstrich nachweisen.