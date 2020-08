Der Ticker ist abgeschlossen

5:32 WHO: Fallzahlen in Afrika gehen zurück Der afrikanische Kontinent könnte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO den Höhepunkt der Corona-Pandemie hinter sich gelassen haben. Nun gingen die täglich gemeldeten neuen Fallzahlen im afrikanischen Kontinent herunter, sagte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti, am Dienstag bei einer Videokonferenz afrikanischer Gesundheitsminister. Für ein Aufatmen ist es aber noch zu früh. Denn Moeti betonte auch, es gebe einige wenige afrikanische Länder wie Namibia, in denen die Zahl der täglichen Neuinfektionen derzeit steige. Insgesamt wurden in Afrika fast 1,2 Millionen Infektionsfälle gezählt. Mehr als die Hälfte der Coronavirus-Infektionen auf dem Kontinent wurden in Südafrika verzeichnet, das auf Platz fünf der weltweit am stärksten betroffenen Länder steht. Legende: In Südafrika gibt es schon die Corona-Frisur, der Höhepunkt der Pandemie dürfte aber erreicht sein. Keystone

22:25 Betrug mit Corona-Tests in Brasilien? Der Gesundheitssenator des brasilianischen Hauptstadtdistrikts Brasília, Francisco Araújo, ist festgenommen worden. Dies wegen mutmasslicher Unregelmässigkeiten beim Kauf von Corona-Tests. Insgesamt wurden bei Durchsuchungen sieben Verdächtige festgenommen, wie brasilianische Medien berichteten. Darunter sollen auch andere Spitzenbeamte sein. Der Zeitung «Folha de S.Paulo» zufolge gibt es Hinweise, dass für Corona-Tests von geringer Zuverlässigkeit überhöhte Rechnungen ausgestellt wurden. Der mögliche Schaden wird auf umgerechnet mindestens zehn Millionen Euro geschätzt. Auch in anderen lateinamerikanischen Ländern wie Bolivien soll es Unregelmässigkeiten bei der Beschaffung von Medikamenten und medizinischem Gerät gegeben haben. Legende: Mit mehr als 115'000 Todesopfern seit Beginn der Corona-Krise gehört Brasilien weltweit zu den Ländern, die besonders hart von dem Virus betroffen sind. Reuters

21:34 Frankreich vielleicht bald auf der roten Liste In Frankreich sind die Corona-Fallzahlen in den letzten Wochen stark gestiegen. Kommt Frankreich bald auf die Schweizer Quarantäneliste? Sollte der Bund Frankreich wirklich auf die rote Liste setzen wäre das für viele Grenzkantone, die auf die Grenzgänger und den freien Personenverkehr angewiesen sind, ein grosses Problem. Einschätzungen von SRF-Korrespondentin Alexandra Gubser in Paris. 07:44 Video Kommt Frankreich auf die Quarantäne-Liste? Grenzkantone wollen Sonderregelung Aus Tagesschau vom 25.08.2020. abspielen

20:53 Olympiasieger Usain Bolt Corona-positiv Beim ehemaligen Sprinter Usain Bolt ist ein Test auf das Coronavirus positiv ausgefallen. Die Behörden hätten den achtfachen Olympiasieger darüber informiert, sagte der Gesundheitsminister von Bolts Heimatland Jamaika, Christopher Tufton. Bolt hatte zuvor in einem Video in sozialen Medien erklärt, er habe sich am Samstag testen lassen und sei vorsichtshalber in Quarantäne gegangen. Symptome habe er keine. Am Freitag hatte Bolt seinen 34. Geburtstag in Jamaika gefeiert. Videos, die im Internet kursierten, zeigten eine Feier im Freien, allerdings trugen die Gäste keinen Mundschutz und hielten keinen Abstand zueinander. Unter ihnen waren Medienberichten zufolge Sportler wie die Fussballer Raheem Sterling von Manchester City und Leon Bailey von Bayer Leverkusen. Die Polizei ermittle zu der Party, erklärte Jamaikas Premierminister Andrew Holness.

20:09 Verkehrskommission will öffentlichen Verkehr in Corona-Krise unterstützen Die Verkehrskommission des Nationalrats (KVF) unterstützt den Vorschlag des Bundesrats, den regionalen öffentlichen Verkehr und den Bahn-Güterverkehr in der Corona-Krise mit 700 Millionen Franken zu unterstützen. Sie will aber noch weitergehen. Nach Angaben der Parlamentsdienste beantragt die KVF, auch dem Ortsverkehr unter die Arme zu greifen. Der Bundesrat hatte diesen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt, danach aber gestrichen. Profitieren sollen gemäss Anträgen der KVF auch jene touristischen Linien, auf welchen das Generalabonnement gilt. Unternehmen, welche entsprechende Beiträge erhalten, sollen in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 keine Dividende ausschütten können. Legende: Unternehmen, welche entsprechende Beiträge erhalten, sollen in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 keine Dividende ausschütten können. Keystone

19:27 Spanien setzt nun auch das Militär gegen Corona ein Angesichts rapide zunehmender Infektionszahlen setzt Spanien im Kampf gegen das Coronavirus nun auch das Militär ein. Neben anderen Massnahmen werde man das System zur Nachverfolgung der Infektionsketten mit 2000 Soldaten verstärken, teilte Ministerpräsident Pedro Sánchez mit. Probleme gebe es nur in einigen Regionen des Landes. «Wir müssen die Kontrolle übernehmen und diese zweite Kurve so schnell wie möglich bezwingen. Wir haben das bereits einmal geschafft und werden es sicher wieder schaffen», sagte Sánchez. In den vergangenen Tagen wurden in Spanien jeweils weit mehr als 3000 neue Fälle binnen 24 Stunden registriert. Legende: In den vergangenen Tagen wurden in Spanien jeweils weit mehr als 3000 neue Fälle binnen 24 Stunden registriert. Reuters

17:51 Tausende in Schweden bekamen falsches Testergebnis 3700 Menschen in Schweden haben nach einem Corona-Test ein falsches Ergebnis bekommen. Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, wurden alle positiv auf das Virus getestet, obwohl sie nicht wirklich infiziert waren. Schwedens Corona-Statistik werde sich dadurch ändern. Bei den Betroffenen handele es sich vor allem um Personen mit milden Symptomen, die selbst einen sogenannten PCR-Test angewendet hatten. Der Fehler sei in zwei Labors festgestellt worden, die die kommerziellen Schnelltests aus China analysierten. Rückblickend wurde festgestellt, dass sie nicht zwischen niedrigen Viruskonzentrationen und negativen Proben unterscheiden konnten. Die Leistungen des Tests seien einfach zu schlecht, hiess es bei der Pressekonferenz. Legende: Nach Angaben der Gesundheitsbehörden waren am Dienstag in Schweden rund 86 900 Infizierte und 5 814 Todesfälle registriert. Reuters

16:50 Unispital Basel eröffnet neues Testzentrum für Coronavirus Das Universitätsspital Basel (USB) nimmt kommende Woche ein neues Coronavirus-Testzentrum in Betrieb. In diesem können täglich bis zu 750 Menschen auf Sars-CoV-2 untersucht werden. Das ist mehr als doppelt so viel wie heute. Diese Kapazität würde selbst bei einem starken Wiederaufflammen der Pandemie ausreichen, hält das USB im Communiqué fest. Vorerst ist der Betrieb auf täglich bis zu 350 Tests ausgelegt. Eingerichtet wurde das neue Test- und Triagezentrum (TTC) in der ehemaligen Schwimmhalle im Gebäude Klingelbergstrasse 30, wie das USB mitteilt.

16:09 Zulassungsantrag für Corona-Impfstoff vielleicht noch 2020 Die Zulassung eines britisch-schwedischen Corona-Impfstoffes kann Forschern zufolge möglicherweise noch in diesem Jahr beantragt werden. Bis dahin könnten genügend Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des Mittels vorliegen, berichtete Andrew Pollard von der Universität Oxford dem Sender BBC. Er ist mit einer Forschungsgruppe an der Entwicklung des Vakzins beteiligt. Es handelt sich um ein Mittel des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca und der Universität Oxford, das zum Kreis der erfolgversprechenden Impfstoffkandidaten zählt. Nach einer eventuellen Zulassung müsste der Impfstoff aber erst noch in grossen Mengen produziert werden, bis grosse Bevölkerungsgruppen damit versorgt werden könnten.

15:02 Swiss verzichtet bis Ende Jahr auf Umbuchungsgebühren Die Fluggesellschaft Swiss verzichtet auf Umbuchungsgebühren und stellt ihre Tickettarifstruktur bis Ende Dezember grundsätzlich um. Ab sofort sind sämtliche Tarife mehrmals gebührenfrei umbuchbar, wie Swiss mitteilt. Bereits seit dem Frühling war aufgrund der Corona-Pandemie eine einmalige gebührenfreie Umbuchung möglich. Die neue Regelung gelte weltweit sowohl bei Kurz-, Mittel- als auch bei Langstrecken sowie für alle Neubuchungen. Mehrkosten entstehen jedoch dann, wenn bei einer Umbuchung auf ein anderes Datum oder zu einem anderen Reiseziel die ursprüngliche Buchungsklasse nicht mehr verfügbar ist. Dann werde die Nachzahlung einer möglichen Differenz fällig.

14:21 Glarner Landsgemeinde findet nicht mehr statt Die Landsgemeinde in Glarus wird dieses Jahr definitiv nicht mehr durchgeführt. Sie war im Frühling wegen des Coronavirus vom traditionellen ersten Sonntag im Mai auf den 6. September verschoben worden. Die bereits anfangs Juli als Grenzwert publizierte Zahl an Corona-Infektionen werde sehr wahrscheinlich überschritten, schreibt der Kanton Glarus auf seiner Homepage. Dringliche Geschäfte behandelt der Landrat (Kantonsparlament). Alle anderen Geschäfte werden auf die Landsgemeinde im Mai 2021 verschoben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zu viele Coronafälle Glarner Landsgemeinde ist abgesagt 25.08.2020 Mit Audio

14:17 Schweizer Detailhandel fürchtet sinkende Frequenzzahlen Der Detailhandel befürchtet negative Konsequenzen durch eine allgemeine Maskenpflicht in der Schweiz. Die Swiss Retail Federation, der Verband der mittelständischen Detailhandelsunternehmen in der Schweiz, erwartet weiter sinkende Frequenzzahlen, weil die Kunden kürzer im Laden verweilten und noch stärker auf Online-Shops auswichen. Vor allem sei die Sorge gross, dass die Kaufkraft in ausländische Online-Shops abfliesse, heisst es in einer Mitteilung. Im Non-Food-Bereich rechnet Swiss Retail mit Umsatz- und Frequenzeinbussen von 10 bis 30 Prozent. In den Nachbarländern habe es sogar Einbussen von bis zu 50 Prozent gegeben. 09:49 Video Aus dem Archiv: Getrübte Aussichten im Detailhandel Aus ECO vom 15.06.2020. abspielen

14:02 Wie steht's mit der Maskenpflicht in ländlichen Regionen des Kantons Zürich? Das Coronavirus verbreitet sich dort am schnellsten, wo viele Menschen miteinander in Kontakt kommen. Im ländlich geprägten Bezirk Pfäffikon im Kanton Zürich gab es beispielsweise vergangene Woche nur vier Neuansteckungen. In der Stadt Zürich hingegen waren es 150. Trotzdem erwartet Jörg Kündig, Präsident des Verbandes der Zürcher Gemeindepräsidenten, keinen grossen Widerstand auf dem Land: «Alle wollen die Verbreitung des Virus einschränken.» Kündig glaubt an die Solidarität. Die Leute würden wohl nicht begeistert sein, sich der Maskentragpflicht aber fügen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Regeln in Zürcher Läden Wird die Maskenpflicht auch auf dem Land geduldet? 25.08.2020 Mit Audio

13:41 Trotz Krise: Stellenabbau nur in einzelnen Branchen Neue Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen: Trotz der Coronakrise plant noch eine knappe Mehrheit der Unternehmen in der Schweiz, im nächsten Quartal mehr Personal einzustellen oder ihren Personalbestand beizubehalten. In Branchen wie dem Maschinenbau oder dem Gastgewerbe dürfte es allerdings zu einem Rückgang der Stellen bis Ende September kommen. Am stärksten wachsen dürfte die Beschäftigungszahl hingegen in der IT-Branche, gefolgt von der Kommunikationsbranche. Die Statistik unterstreicht damit die Aussage von Boris Züricher, Leiter Direktion Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Er sagte Anfang August, dass es im Herbst wohl trotz der Krise nicht zu einer Entlassungswelle kommen werde. 01:28 Video Aus dem Archiv: Arbeitslosenzahlen stabilisieren sich Aus Tagesschau vom 10.08.2020. abspielen

13:05 Tennisspieler Zverev gibt zu: Adria-Tour mit Djokovic war ein Fehler Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev stand zuletzt gehörig in der Kritik. Der Grund dafür war sein Verhalten während der Corona-Pause. Im Juni war er bei der Adria-Tour zunächst zusammen mit Organisator Novak Djokovic und weiteren Tennisprofis wegen Partyvideos und der Missachtung von Hygieneempfehlungen negativ aufgefallen. Danach war ein weiteres Partyvideo mit ihm im Internet aufgetaucht. «Ich habe einen Fehler gemacht mit der Adria-Tour und danach auch mit der Geburtstagsfeier. Ich habe einen riesigen Fehler gemacht und da kann ich die Leute natürlich auch verstehen», sagte der 23-Jährige der Agentur dpa. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zverev räumt ein «Ich habe einen Fehler gemacht mit der Adria-Tour» 25.08.2020 Mit Video

12:44 202 neue bestätigte Fälle in der Schweiz In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb eines Tages 202 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Montag waren es 157 bestätigte Fälle gewesen. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher 40'262 laborbestätigte Fälle. Im Vergleich zum Montag kam es zu elf neuen Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4506 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung hospitalisiert werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg seit Montag um zwei auf 1723. Die Entwicklung der Fallzahlen in der Schweiz Neueste Zahlen des BAG

12:37 Was bringt die Maskenpflicht? Bereits sechs Kantone haben eine Maskentragpflicht in Einkaufsläden eingeführt. Wie sinnvoll ist das? Fünf Fragen und Antworten zum Thema: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schutz vor Viren in der Luft Wo die Maskenpflicht etwas bringt – und wo nicht 25.08.2020 Mit Audio

12:29 China impft Tausende versuchsweise Schon seit einem Monat haben in China Mitarbeitende im Gesundheitswesen und andere Risikogruppen experimentelle Impfstoffe verabreicht bekommen. Das Impfprogramm sei Ende Juli mit einer Notverordnung erlaubt worden, erklärten Vertreter der Gesundheitsbehörden. Es werde erwogen, die versuchsweisen Impfungen auf Arbeiter auf Märkten, im Transportwesen und Dienstleistungsbereich auszuweiten, um neue Ausbrüche im Herbst und Winter zu verhindern. «Die Sicherheit ist sehr gut. Die Wirksamkeit steht weiter unter Beobachtung», wurde der Chef des Impfprogramms von der Firma Sinopharm zitiert.

12:18 Nur noch 10 Tage Quarantäne in Tschechien Tschechien verkürzt die Quarantänezeit für Corona-Verdachtsfälle von 14 auf 10 Tage. Die Änderung gilt ab dem 1. September. Die Quarantäne kann vom Gesundheitsamt angeordnet werden, wenn jemand in engerem Kontakt mit einem Corona-Infizierten war. Sie gilt auch bei der Einreise aus Risikogebieten wie Festland-Spanien, solange kein negativer Labortest vorgelegt wird. Mit der Verkürzung der Quarantäne folgt Tschechien dem Beispiel Österreichs.