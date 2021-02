Der Ticker startet um 5:50 Uhr

20:09 Jeder fünfte Erwachsene in Grossbritannien bereits geimpft In Grossbritannien ist nach Regierungsangaben inzwischen bereits jeder fünfte Erwachsene gegen das Coronavirus geimpft. Gesundheitsminister Matt Hancock versprach: «Wir werden so schnell wie möglich weitermachen, um sicherzustellen, dass jeder, der eine Impfung benötigt, eine Impfung bekommt.» Nach offiziellen Angaben vom Mittwoch wurden von insgesamt mehr als 66 Millionen Einwohnern – darunter auch Minderjährige – etwa 10.5 Millionen Menschen geimpft. Davon haben gut eine halbe Million bereits eine zweite Dosis erhalten, die für den kompletten Schutz als notwendig erachtet wird. Die Impfbereitschaft sei «ausserordentlich hoch», sagte der zuständige Staatssekretär Nadhim Zahawi dem Sender BBC. Er verwies auf Daten des nationalen Statistikamts, wonach 85 Prozent der Erwachsenen mit einer Impfung einverstanden sind.

19:30 Frankreichs Premierminister droht mit neuem Lockdown Frankreichs Premierminister Jean Castex hat mit einem neuen Lockdown gedroht, falls sich die Lage in der Corona-Pandemie verschlimmern sollte. «Die Lage bleibt beunruhigend», sagte der Regierungschef in Paris. «Wenn wir gezwungen sind, werden wir nicht zögern, unsere Verantwortung wahrzunehmen.» Derzeit sei jedoch das Übersee-Département Mayotte im Indischen Ozean der einzige Teil Frankreichs, wo es einen Lockdown gebe. Die bisherigen Beschränkungen gelten weiter. Legende: Keystone

18:45 Erste Impferfolge in Israel In Israel zeigen die Impfungen nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu positive Auswirkungen. Unter den über 60-Jährigen hat sich demnach die Zahl der Covid-19-Fälle in den vergangenen zwei Wochen fast halbiert. Die Zahl der schwierigen Krankheitsverläufe in dieser Altersgruppe habe sich um ein Viertel verringert. In Israel sind nach Regierungsangaben bislang 35 Prozent der neun Millionen Einwohner geimpft worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben 84 Prozent der über 60-Jährigen eine Impfung erhalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Coronavirus Impfen in Nahost – nicht alle wollen 03.02.2021 Mit Audio

17:17 Interaktive Kommunikation gegen Fehlinformation Als Antwort auf Fehlinformationen über das Coronavirus sollen der Bevölkerung interaktive Kommunikationsformate für den Austausch mit Expertinnen und Behördenvertretern aktiv zur Verfügung gestellt werden. Dies würde laut der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce des Bundes ein breit abgestütztes Verständnis der Pandemie fördern. Ein konsequentes Engagement der Behörden für Schutzmassnahmen und die Bedeutung ihrer Einhaltung durch die Bevölkerung trage dazu bei, die Zweifel jener zu verringern, denen es schwerfalle, sich inmitten widersprüchlicher Informationen eine eigene Meinung zu bilden. Das schrieb die Taskforce in einem Bericht, Link öffnet in einem neuen Fenster zum Umgang mit Corona-Leugnung.

16:41 Waadt startet Massentests in Skigebieten Der Kanton Waadt startet vor den Schulferien mit der Durchführung von Massentests. Priorität haben die Skigebiete. Die erste Testphase findet vom 5. bis 7. Februar in Villars statt, wie die Regierung bekanntgibt. Fortgesetzt wird sie ab 8. Februar für drei Tage in Les Diablerets und ab 11. Februar in Leysin. Alle an den Skistationen Anwesenden – Anwohner, Angestellte oder Touristen – können ohne Termin einen Schnelltest absolvieren. Die kostenlosen Tests richten sich an Personen ab zwölf Jahren. «Die epidemiologische Situation ist instabil. Es gibt jeden Tag zu viele positive Fälle – zwischen 150 und 250 im Kanton», sagt Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz. Der Massentest sei eine Massnahme zur Überwachung der Epidemie. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Waadt 04.02.2021 Mit Video

15:52 Openair-Betreiber fordern finanziellen Rettungsschirm Was wird aus dem Schweizer Festival-Sommer 2021? Die Veranstalter fordern in einem gemeinsamen Appell an Bund und Kantone mehr Planungssicherheit. Die Openair-Betreiber wollen eine Strategie für den Sommer 2021 – und einen finanziellen Rettungsschirm, um die Anlässe langfristig zu sichern. Dank rasch gesprochener finanzieller Unterstützung habe man das Jahr 2020 überbrücken können, schreibt der Dachverband SMPA (Swiss Music Promoters Association). Um für den diesjährigen Festival-Sommer eine grösstmögliche Planungssicherheit zu erreichen, brauche es bis Ende Februar Klarheit. Das Überleben der Festivals stehe auf dem Spiel, sofern nicht eine 100-prozentige Schadensdeckung im Falle von Nichtdurchführungen garantiert werden könne, so der Verband. 00:45 Video Veranstalter wenden sich mit Appell an den Bund Aus Tagesschau vom 04.02.2021. abspielen

15:01 Schnitzelbänke werden doch im TV gezeigt Nun also doch: Die Basler Regierung ist unter dem Druck der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler eingeknickt, die Schnitzelbänke werden auch dieses Jahr im Fernsehen übertragen. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger erteilt «Telebasel» eine Ausnahmebewilligung für die Aufzeichnung der «Fasnachts-Schnitzelbängg». Er habe die Appelle der Fasnachtsgesellschaften und der Bevölkerung gehört, heisst es in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Nachdem der Lokalsender publik gemacht hatte, dass dieses Jahr keine Schnitzelbänke am TV gezeigt würden, herrschte dicke Luft. Als Grund nannte die Regierung das coronabedingte, schweizweite Singverbot im nicht-professionellen Bereich. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Basler Schnitzelbänke Gesundheitsdirektor gibt nach – Schnitzelbankaufnahmen zugelassen 04.02.2021 Mit Audio

14:25 Britische Forscher testen Kombination von Impfstoffen Forscher wollen in einer Studie die Impfstoff-Wirksamkeit bei der Kombination zweier Wirkstoffe testen. Wie das National Institute for Health Research mitteilt, sollen die in Grossbritannien zugelassenen Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Oxford/Astra-Zeneca in unterschiedlicher Abfolge als erste und zweite Dosis verwendet werden. An der Studie, die heute gestartet wurde, sollen mehr als 800 Freiwillige ab 50 Jahren teilnehmen. Die Forscher wollen auch herausfinden, wie sich Intervalle von vier bis zwölf Wochen zwischen der Gabe der beiden Dosen auswirken. Angesichts der Lieferengpässe sei es von Vorteil, Daten zu haben, die eine flexiblere Impfstoff-Vergabe erlaubten, sagt Regierungsberater Jonathan Van-Tam.

13:31 BAG meldet 1765 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat heute Mittag 1765 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1557 . Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 7.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'745 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 23 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 26 Verstorbenen . Das sind 34 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1338 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 87.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 77.0 Prozent.

12:38 Roche wird Produktion von Corona-Tests weiter steigern Der Pharmakonzern Roche arbeitet weiter unter Hochdruck an der Steigerung der Produktion seiner Corona-Tests. Gerade bei den sogenannten PCR-Tests übersteige die Nachfrage immer noch klar das Angebot, erklärte der Sparten-Chef Thomas Schinecker im Gespräch mit Journalisten. «Wir hoffen, die PCR-Test-Produktion im ersten Quartal auf 40 Millionen pro Monat erhöhen zu können», kündigte er an. Bis zum ersten Halbjahr wolle man die Produktion dann auf etwa 70 Millionen pro Monat gesteigert haben. Auch bei den Antigen-Tests komme man noch nicht auf 100 Millionen pro Monat. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Resultat in 15 Minuten Wie verlässlich ist der Schnelltest von Roche? 02.09.2020 Mit Audio

11:52 Fälle der Corona-Varianten steigen in der Schweiz stark Bis am Donnerstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 3264 Ansteckungen mit den neuen Varianten des Coronavirus gemeldet worden. Das sind mehr als doppelt so viele wie vor einer Woche und 417 mehr als am Mittwoch. Von den gemeldeten Fällen gehören 1301 zur britischen Variante (B.1.1.7) und 60 zur südafrikanischen (B.1.351), wie das BAG auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilt. Bei 1903 Ansteckungen war eine Mutation vorhanden, die Linie aber unklar. Die Taskforce des Bundes schätzt, dass die britischen Mutationen in der vierten Kalenderwoche bereits 15 bis 20 Prozent der Ansteckungen ausmachten.

11:33 Australian Open soll trotz Corona stattfinden Turnierdirektor Craig Tiley hat «keine Absichten», das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres wegen eines positiven Coronatests bei einem Hotelmitarbeiter zu verschieben, wie er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag versicherte. «Wir sind absolut zuversichtlich, dass das Australian Open stattfinden wird», beteuerte Tiley. Die für Donnerstag geplanten Partien der 2 ATP- und 3 WTA-Turniere sowie des ATP Cups, die den in erster Linie Profis als Vorbereitung auf das Australian Open dienen, waren abgesagt worden. Davon betroffen waren auch die Schweizer Stan Wawrinka und Belinda Bencic. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 507 Personen in Quarantäne Tiley: «Keine Absicht», die Australian Open zu verschieben 04.02.2021 Mit Video

10:54 14 Prozent der Berner Bevölkerung weisen Antikörper auf Im Kanton Bern haben sich 14 Prozent der Erwachsenen mit Corona infiziert. Das zeigen erste Messungen im Blut von 263 Personen, wie die Universität und das Inselspital Bern mitteilen. An der Studie im Rahmen des Forschungsprogramms «Corona Immunitas» nahmen Erwachsene ab 20 Jahren teil, die in allen fünf berner Regionen leben. «Im Vergleich zu anderen Kantonen ist die Seroprävalenz – also die Häufigkeit von Antikörpern in Blutproben – niedriger als etwa die des Kantons Genf mit 22 Prozent, die dort zwischen November und Dezember 2020 gemessen wurde», lässt sich Nicolas Rodondi vom Institut für Hausarztmedizin der Uni Bern (BIHAM) zitieren. Die Vergleiche sollen gemäss Rodondi jedoch vorsichtig gezogen werden, da die Messungen jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfanden. Bis Ende Februar 2021 sollen insgesamt 400 Bernerinnen und Berner auf Antikörper gegen das Coronavirus untersucht werden.

10:09 Über 800 Härtefall-Gesuche im Kanton Zürich Für das Covid-Härtefallprogramm im Kanton Zürich wurden nach Ablauf der ersten Anmeldefrist mehr als 800 Gesuche eingereicht. Bei der Mehrheit der Gesuche handelt es sich um nicht rückzahlbare Beiträge. Die Summe der beantragten nicht rückzahlbaren Beiträge belaufe sich auf 104 Millionen Franken, sagte Finanzdirektor Ernst Stocker an einer Medienkonferenz. Zudem seien Darlehen in der Höhe von insgesamt 48 Millionen Franken beantragt worden. Die Gesuche stammten hauptsächlich aus der Gastronomie und Hotellerie sowie aus der Reise-, Transport- und Eventbranche. Zurzeit ist die Prüfung der Gesuche im Gange. Eine Auszahlung der Beiträge sei ab Mitte Februar möglich, wie der Kanton Zürich in einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fensterschreibt.

9:33 Impfbereitschaft des Personals in Pflegeheimen bleibt tief Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alters- und Pflegeheimen wollen sich nicht gegen Corona impfen lassen. Obwohl die Impfung sie schützen würde, zögern viele. Christoph Berger, Präsident der Kommission für Impffragen, begründet diese Skepsis mit der Verunsicherung der Menschen, etwa in Bezug auf die Langzeitfolgen. «Wir nehmen die Ängste der Menschen ernst und wollen transparent informieren. Bezüglich Nebenwirkungen wissen wir derzeit über drei bis vier Monate, was passieren kann. Länger haben wir die Impfung noch nicht. Bis jetzt sehen wir keine Langzeit-Nebenwirkungen», sagt Berger gegenüber SRF. Laut einer Umfrage von «10vor10» schwankt die Impfbereitschaft der Pflegenden in Alters- und Pflegeheimen grösstenteils zwischen 40 und 60 Prozent, in einigen Heimen liegt sie bei nur 10 Prozent. Das sind viel weniger Menschen als beim Spitalpersonal, wo sich laut Umfragen 60 bis 70 Prozent impfen lassen. Ein Grund dafür kann sein, dass viele Spital-Mitarbeitende direkt mit den Folgen eines schweren Covid-19-Verlaufs konfrontiert sind und sich davor schützen möchten. 04:44 Video Impfskepsis beim Personal in Alters- und Pflegeheimen Aus 10 vor 10 vom 03.02.2021. abspielen

8:46 Wie funktionieren die Impfstoffe von Novavax und Curevac? Die Schweiz hat bislang bei fünf Impfstoffherstellern mehr als 32 Millionen Dosen Impfstoff bestellt. Neben Moderna, Astra-Zeneca und Pfizer/Biontech hat sich der Bund auch Impfdosen bei den weniger bekannten Herstellern Novavax und Curevac gesichert, insgesamt sind 11 Millionen Impfdosen bestellt. Wie funktionieren diese Impfstoffe und wie wirksam sind sie? Die wichtigsten Antworten: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schweiz setzt auf neue Vakzine Novavax und Curevac – was sind das für Impfstoffe? 04.02.2021 Mit Audio

8:19 Roche steigerte den Konzerngewinn im Jahr 2020 Beim Pharmakonzern Roche hat die Corona-Pandemie im Geschäftsjahr 2020 in den beiden Sparten Spuren hinterlassen. Während die Pharmasparte unter dem veränderten Patientenverhalten mit weniger Arztbesuchen litt, lief der Absatz mit den Corona-Tests der Diagnostic-Sparte sehr gut. So weist Roche für 2020 einen Konzernumsatz von 58.3 Milliarden Franken aus, ein Minus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie der Konzern mitteilt. Zu konstanten Wechselkursen legten die Verkäufe um 1 Prozent zu und lagen knapp im Rahmen der Zielsetzung des Roche-Managements. Der Konzerngewinn beträgt 15.1 Milliarden Franken (Vorjahr: 14.1 Milliarden). Das Plus begründet der Konzern mit geringeren Goodwill-Wertberichtigungen.

7:30 Kommt der russische Impfstoff jetzt auch in die Schweiz? Lange waren die Daten zur Wirksamkeit des russischen Impfstoffs Sputnik V nicht zugänglich. Diese Woche wurden diese nun veröffentlicht. Sie zeigen eine ähnlich hohe Wirksamkeit, wie die in der Schweiz bereits zugelassenen Impfstoffe von Pfizer/Biontec und Moderna. Wird Sputnik V damit auch für die Schweiz ein Impfstoff-Kandidat? Und wo kommt der Impfstoff bereits zur Anwendung? Lesen die Antworten zu den wichtigsten Fragen zu Sputnik V in unserer Übersicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Impfstoff Sputnik V Kommt der russische Impfstoff jetzt auch in die Schweiz? 03.02.2021 Mit Video

6:50 Epidemiologe Salathé: Datenlage bleibt ungenügend Die Datenlage zur Pandemie ist in der Schweiz auch ein Jahr nach Ausbruch der Coronakrise noch ungenügend. Nach Ansicht des Epidemiologen Marcel Salathé, der ein Mitglied der Task Force Wissenschaft des Bundes ist, werden noch viel zu wenig Daten erhoben. Die Schweiz stütze sich stark auf die Erkenntnisse aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Grossbritannien ab, sagte Salathé in einem Interview mit den Tamedia-Portalen. Es würde sich lohnen, viel mehr Proben zu sequenzieren und genauer zu ermitteln, welche Varianten in der Schweiz aufträten. Diese Erkenntnisse müssten dann mit anderen Daten aus dem Contact Tracing kombiniert werden. Solange aber das Contact Tracing nur ungenügend funktioniere, bleibe die Schweiz im Blindflug. «Ein Pilot, der von seinem Nachtsichtgerät nur alle 15 Minuten verpixelte Bilder bekommt, lebt gefährlich. Genauso verhält es sich im Kampf gegen die Pandemie», sagte Salathé weiter.