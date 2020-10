Der Ticker startet um 5:34 Uhr

7:00 Europa-Chef der WHO warnt vor voreiligen Lockdowns Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor vorschnellen kompletten Lockdowns gewarnt. Zwar wisse man, dass strikte Beschränkungen wie Anfang des Jahres die Übertragung von Krankheitserregern einschränken und dem Gesundheitssystem den dringend benötigten Raum zur Erholung gebe, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge in Kopenhagen. «Wir wissen aber auch, dass komplette Lockdowns die Nachfrage nach psychischer Gesundheitsfürsorge steigern und zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt führen wird.» Zudem würden weniger chronisch Kranke in Krankenhäuser gehen, was zu vorzeitigen Todesfällen führen würde. Darüber hinaus hätten die indirekten Auswirkungen eines Lockdowns negative Folgen für die Wirtschaft, Menschen würden in finanzielle Notlagen kommen. «Angesichts dieser Realitäten erachten wir nationale Lockdowns als letzte Möglichkeit.» Vielmehr könnten Massnahmen ergriffen werden, die Leben retteten und gleichzeitig die Lebensgrundlagen erhielten. Legende: Kluge sagte, Europa sei erneut im Mittelpunkt der Pandemie. In dieser Woche habe die Region Europa, zu der die WHO 53 Länder zählt, mit mehr als 1.5 Millionen gemeldeten Fällen in den letzten sieben Tagen die höchste wöchentliche Inzidenz von Covid-19-Fällen seit Beginn der Pandemie registriert. Keystone

6:18 Ibrahimovic als Testimonial für Anti-Corona-Kampagne Der schwedische Fussball-Star Zlatan Ibrahimovic (39), der vor Kurzem eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat, ist von der norditalienischen Region Lombardei für eine Werbekampagne zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angeheuert worden. In einem Video fordert Ibrahimovic die Bürger auf, Mundschutz zu tragen und sich an die Sicherheitsvorkehrungen zu halten. «Das Virus hat mich herausgefordert, und ich habe gewonnen. Aber du bist nicht Zlatan, fordere das Virus nicht heraus. Nutz dein Gehirn, halte dich an die Regeln: Distanzierung und Mundschutz, immer. Wir werden siegen!», betonte Ibrahimovic in dem Video, das auf der Terrasse eines Mailänder Hochhauses aufgenommen wurde. Der AC-Mailand-Star war Ende September positiv auf das Coronavirus getestet worden und absolvierte eine zweiwöchige Quarantäne.

5:53 Berset verlangt regional differenziertes Handeln Der Bundesrat erwartet laut Gesundheitsminister Alain Berset von den Kantonen, dass sie je nach Situation die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auf ihrem Gebiet weiter verschärfen. Es sei wichtig, regional differenzierter zu handeln als im März. Die Unterschiede seien markant, sagte Berset in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» (Freitagausgabe). So habe beispielsweise das Wallis eine mehr als fünf Mal höhere 14-Tages-Inzidenz bei den neuen Fällen als Solothurn. Das zeige sich bei der Situation in den Spitälern, die im Wallis viel angespannter sei als in Solothurn. Berset verneinte die Frage, ob die Schweiz die Kontrolle über die Pandemie verloren habe. Die Situation sei aber sicher viel schlechter als vor einem Monat. Den Vorwurf, der Bundesrat habe zu spät reagiert, weist Berset zurück. «Wir haben reagiert und sind der Planung gefolgt, die wir mit den Kantonen im Sommer vorbereitet haben. Als die Kurve zu steigen begann, haben wir sofort zusätzliche Massnahmen in die Wege geleitet.» Ich habe verschiedentlich die Kantone kontaktiert und sie aufgefordert, zu handeln.

5:10 Neuinfektionen: Rekord in den USA Die USA haben am Donnerstag so viele neue Corona-Infektionen registriert wie noch nie. Es seien mehr als 91'000 Fälle hinzugekommen, ergab eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters. Der bisherige Tagesrekord wurde am 23. Oktober mit 84'169 Fällen gemeldet. Weltweit hält Indien mit 97'894 Infektionen den Höchstwert für registrierte Neuinfektionen an einem einzelnen Tag. Neben den Neuinfektionen nehmen auch die Todesfälle und Krankenhausaufenthalte zu. Zum dritten Mal im Oktober starben am Donnerstag binnen 24 Stunden mehr als 1000 Menschen mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesopfer in den USA auf 229'000. Zu den aktuell am härtesten betroffenen US-Bundesstaaten gehören die im Präsidentschaftswahlkampf heiss umkämpften Ohio, Michigan, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. Audio USA werden schwächer - China wird stärker 03:28 min, aus Rendez-vous vom 27.10.2020. abspielen. Laufzeit 03:28 Minuten.

2:58 Frankreich: Ausgangsbeschränkungen in Kraft Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, treten in Frankreich heute Freitag weitreichende Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Der Premierminister hatte die Massnahmen zuvor im Einzelnen vorgestellt., Link öffnet in einem neuen Fenster Bürger dürfen sich demnach nicht mehr ohne Weiteres frei bewegen. Menschen können auf die Strasse gehen, wenn sie arbeiten, wichtige Einkäufe erledigen, einen Arzt aufsuchen oder frische Luft schnappen wollen - müssen dafür dann aber eine Bescheinigung ausfüllen. Macron will das Land mit seinen 67 Millionen Menschen aber nicht so weit lahmlegen wie noch während des Lockdowns im Frühjahr. Die Wirtschaft soll so weit wie möglich weiterlaufen; die Menschen sollen arbeiten, aber möglichst von zu Hause aus. Anders als im Frühjahr sollen die Schulen geöffnet bleiben. Bars, Restaurants und «nicht unentbehrliche Geschäfte» müssen jedoch schliessen. Auch Reisen in andere Regionen des Landes sind nicht ohne Weiteres möglich - für die Rückkehr aus den Herbstferien soll es am Wochenende aber Ausnahmen geben. Die Massnahmen sind zunächst bis zum 1. Dezember befristet. Frankreich meldete am Donnerstag 47'636 neue Positiv-Tests nach 36'437 am Mittwoch. Die Zahl der neu verzeichneten Toten fällt dagegen auf 235 von 244. Damit sind insgesamt knapp 1,3 Millionen Infektionen und 36'020 Todesfälle bekannt. 02:50 Video Corona-Krise: Macron verkündet Lockdown Aus 10vor10 vom 28.10.2020. abspielen

2:44 WHO warnt vor negativen Nebeneffekten von Lockdowns Vor negativen Nebeneffekten landesweiter Lockdowns im Kampf gegen die Corona-Pandemie warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zwar könnten strikte Beschränkungen dabei helfen, Ansteckungsketten zu unterbrechen und zur Erholung des Gesundheitswesens beitragen, erklärte der Europa-Direktor der Organisation, Hans Kluge, Link öffnet in einem neuen Fenster, am Donnerstag. Allerdings habe dies seinen Preis: So sei bei strikten Lockdown-Massnahmen mit einem Anstieg bei psychischen Erkrankungen und häuslicher Gewalt zu rechnen. Kluge verwies auch auf den wirtschaftlichen Schaden durch strenge Einschränkungen. «Angesichts dieser Realitäten betrachten wir nationale Lockdowns als das Mittel der letzten Wahl, weil sie die nach wie vor bestehende Möglichkeit umgehen, jeden an grundlegenden und effektiven Massnahmen zu beteiligen.» Der WHO-Experte betonte zugleich, dass Europa wieder zum Zentrum der Pandemie geworden sei. Auch die Todesfallrate sowie die Zahl der Spital-Patienten steige wieder an. Eine weitere Ausweitung der Testkapazitäten in grösserem Stil sei angesichts der massiven Ausbreitung des Virus nicht mehr möglich, erklärte Kluge. Das Europa-Direktorat der WHO umfasst 53 Länder, darunter auch Russland und mehrere postsowjetische Staaten in Zentralasien. Bis Donnerstag wurden in der Region nach WHO-Angaben mehr als zehn Millionen Coronavirus-Fälle nachgewiesen. Audio Aus dem Archiv: Auswirkungen der Corona-Massnahmen auf Kinder mit psychischen Problemen 03:31 min, aus Kultur-Aktualität vom 30.09.2020. abspielen. Laufzeit 03:31 Minuten.

Der iPhone-Hersteller Apple schliesst offenbar wegen der Pandemie vorübergehend die meisten seiner Läden in Frankreich. 17 von 20 Geschäften sollen ab Freitag geschlossen bleiben, steht auf der Homepage des US-Konzerns. Die 15 Apple-Stores in Deutschland sollen demnach geöffnet bleiben. Das Unternehmen war zunächst nicht für eine Reaktion zu erreichen. In Frankreich beginnt an diesem Freitag ein einmonatiger Lockdown, in Deutschland folgt ein teilweiser Lockdown ab Montag.

1:53 Frankfurter Flughafenbetreiber: Luftfahrt erst 2025 wieder auf altem Niveau Die Erholung in der Luftfahrt dauert nach Einschätzung des Frankfurter Fughafenbetreibers Fraport länger als zunächst erwartet. «Trotzdem sehen wir im Moment gute Chancen, dass sich 2025 das Vor-Corona-Niveau wieder einstellen wird», sagte Fraport-Chef Stefan Schulte der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», Link öffnet in einem neuen Fenster. Es werde «schrittweise nach oben gehen, für 2023/24 erwarten wir immerhin ein Niveau von 80 bis 90 Prozent. Aber 2025 sind wir dann hoffentlich wieder auf dem Niveau von 2019, wenn es keine grösseren Rückschläge gibt.» Wenn dann die ersten Impfstoffe auf dem Markt und Schnelltests etabliert seien und Länder sich wieder öffneten, werde sich der Luftverkehr wieder in dem beschriebenen Zeitraum erholen. 14:54 Video Aus dem Archiv: Schweizer Luftfahrt – Rettungsaktion wird teurer Aus ECO vom 21.09.2020. abspielen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem Lockdown im Frühjahr manche Massnahmen womöglich zu früh gelockert worden. «Wir haben Folgendes gelernt: Nachdem die erste Welle abgeebbt ist, haben wir natürlich im Sommer die Massnahmen etwas gelockert, wohl auch zu schnell gelockert, und das nicht nur bei den Reisen», erklärte sie in Brüssel am Donnerstagabend. Sie antwortete damit auf eine Journalistinnenfrage, ob es im Rückblick ein Fehler gewesen sei, die Wiederaufnahme des Tourismus im Sommer zuzulassen. Es gebe viele Variablen, die ausschlaggebend seien, um das Virus in Schach zu halten, sagte von der Leyen weiter. «Und wir müssen dabei immer bedenken, dass wir das Virus bekämpfen müssen, seine Ausbreitung einschränken müssen, bis wir in der Bevölkerung durch die Impfung genügend Immunität aufgebaut haben. Das heisst, da müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, Massnahmen wieder aufzuheben», befand die Kommissionspräsidentin.



1- sharing of data with @ECDC_EU

2- exchange of best practices

3- massive testing

4- tracing apps

5- vaccinationhttps://t.co/6OeD3mX7Au — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 29, 2020

Angesichts der stark steigenden Zahl von Corona-Patienten fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Wiedereinführung der sogenannten Freihaltepauschale für Klinikbetten. Die Spitäler hätten im Frühjahr bewiesen, wie schnell sie Kapazitäten frei bekommen könnten, sagte der Präsident der Gesellschaft, Gerald Gass, der «Rheinischen Post». Zudem habe man heute mehr technische Kapazitäten aufgebaut, als man sie im März hatte. Freihaltequoten seien in dieser Situation sinnvoll und müssten mit entsprechenden finanziellen Sicherheiten für die Krankenhäuser flankiert werden. «Die Wiedereinführung der Freihaltepauschale ist zwingend, damit die Krankenhäuser in finanzieller Hinsicht den Rücken frei haben», sagte Gass. «Wir wollen anders als im Frühjahr keinen flächendeckenden und unkoordinierten Lockdown in den Kliniken.» Dies würde gestuft und vor Ort besser abgestimmt erfolgen. Hier arbeiteten die Spitäler in den Regionen in gut funktionierenden Netzwerken zusammen.

1:29 Tunesien: Corona-Lage «sehr gefährlich» Wegen kontinuierlich steigender Infektionszahlen verschärft die tunesische Regierung die Corona-Beschränkungen. Unter anderem beginnt ab Montag wieder eine nächtliche Ausgangssperre im gesamten Land, meldet die tunesische Nachrichtenagentur TAP. Die Ausgangssperre soll demnach unter der Woche zwischen 20 Uhr und 5 Uhr sowie am Wochenende zwischen 19 Uhr und 5 Uhr (MEZ) gelten. Das Gesundheitsministerium bezeichnete die Lage im Land als «sehr gefährlich». Zusätzlich zu der nächtlichen Ausgangssperre sollen auch Schulen und Moscheen zeitweise geschlossen werden. Künftig sind zudem Zusammenkünfte mit mehr als vier Personen im öffentlichen Raum nicht mehr erlaubt. Cafés und Restaurants müssen um 16 Uhr schliessen, und Reisen zwischen Regionen sind bis auf Ausnahmen untersagt. Zwischen März und Juni hatte es erstmals eine landesweite Ausgangssperre gegeben, nach deren Aufhebung die Regierung erklärte, den Kampf gegen das Virus gewonnen zu haben. Das nordafrikanische Land mit seinen rund 11,5 Millionen Einwohnern hat zuletzt 2125 Neuinfektionen registriert - Tunesien rechnet den Wert allerdings meist aus mehreren Tagen zusammen. Viele Spitäler sind bereits überlastet. Millionen Tunesier laufen Gefahr, aufgrund der erneuten Einschränkungen ihre Arbeitsplätze zu verlieren.

23:50 Grenzen in der EU sollen offen bleiben Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich klar gegen die erneute Schliessung von Landesgrenzen innerhalb der Europäischen Union ausgesprochen. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte nach dreistündigen Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs, dass sich Merkel für eine koordinierte Bekämpfung der Corona-Pandemie in Europa eingesetzt habe. Gerade für Deutschland als Land in der Mitte Europas sei es wichtig, dass Grenzen offen blieben und dass es einen funktionierenden Wirtschaftskreislauf gebe. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rechnet nicht wieder mit Grenzschliessungen. «Ich denke, wir haben alle unsere Lehren aus dem Frühling gezogen», sagte sie nach dem Video-Gipfel beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs. Zu Beginn der Coronakrise hätten viele Länder nach innen geschaut und ihre Grenzen ohne Absprachen geschlossen. Auch jetzt gibt es bereits wieder einseitige Einreisebeschränkungen.

22:55 EU-Ratspräsident: «Wir sitzen alle im selben Boot» Die 27 EU-Staaten wollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie enger zusammenarbeiten. «Wir sind einig, denn wir sitzen im selben Boot», sagte EU-Ratspräsident Charles Michel nach einer Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs. «Die Verbreitung des Virus wird unsere Gesundheitssysteme überwältigen, wenn wir nicht sofort handeln», warnte er. Man wolle entlang der Vorschläge der EU-Kommission an einer gemeinsamen Test- und Quarantänestrategie arbeiten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnte einen schnelleren Austausch von Daten zwischen den EU-Staaten an. Die EU-Kommission wolle die Behandlung von Corona-Patienten auch in anderen EU-Staaten erleichtern. Schnelltests sollten auf europäischer Ebene zugelassen werden. 22 Staaten würden derzeit eine Corona-WarnApp einsetzen oder sie entwickeln, sagte von der Leyen. Es gebe mittlerweile 50 Millionen Downloads von WarnApps, die vor potenziell gefährlichen Begegnungen mit Infizierten warnen sollen. Zudem solle ein europaweites System zur Registrierung von Reisenden entwickelt werden. Die EU-Kommission starte ein entsprechendes Pilotprojekt. Elf Staaten hätten bisher nationale Systeme, die aber nicht kompatibel seien.

22:44 Keine Nachtbusse in der Region Luzern Bis Mitte Dezember verkehren in der Region Luzern keine Nachtbusse mehr. Begründet wird dies damit, dass ein Nachtleben wegen der Massnahmen gegen Corona nicht mehr stattfinden kann. Clubs und Tanzlokale dürfen nicht mehr öffnen, Bars und Restaurants müssen um 23 Uhr schliessen. Für die «Nachtstern»-Busse, die in den Nächten auf Samstag und Sonntag jeweils nach Mitternacht unterwegs sind, besteht somit kein Bedarf mehr, wie die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) mitteilten. Die vier beteiligten Transportunternehmen – neben der VBL AG die Postauto AG, die Rottal Auto AG und die Auto AG Rothenburg – hätten den Unterbruch einstimmig beschlossen, hiess es weiter. Es wäre auch ein falsches Zeichen an die Bevölkerung, wenn die Nachtbusse weiter verkehren würden.

22:30 Frankreichs Lockdown wird Milliarden kosten Die neuen Ausgangsbeschränkungen in Frankreich sorgen für Extrakosten in Milliardenhöhe. Wie Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire in sagte, müssen 200’000 Geschäfte in den kommenden Wochen geschlossen bleiben. «Dieser Lockdown ist ein harter Schlag für alle Unternehmen, die geschlossen bleiben müssen.» Er bezifferte die daraus anfallenden Unterstützungsleistungen pro Monat auf rund 15 Milliarden Euro. Die neuen Massnahmen gelten ab morgen Freitag bis zum 1. Dezember. «Es gibt keine andere Lösung», sagte Premierminister Jean Castex. Bürger dürfen sich nicht mehr ohne Weiteres frei bewegen. Menschen können auf die Strasse gehen, wenn sie arbeiten, wichtige Einkäufe erledigen, einen Arzt aufsuchen oder frische Luft schnappen wollen – müssen dafür dann aber eine Bescheinigung ausfüllen. Im Grossraum Paris gab es am Donnerstagabend ein überdurchschnittlich hohes Verkehrsaufkommen. Autos stauten sich zusammengerechnet auf einer Länge von rund 700 Kilometern – deutlich mehr als üblich. Schon im Frühjahr hatten zahlreiche Bewohner die Hauptstadt während der Ausgangsbeschränkungen verlassen.

22:19 Expertengruppe des Bundes empfiehlt Masken in Innenräumen Die Corona-Expertengruppe des Bundes empfiehlt das Maskentragen in Innenräumen, selbst wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern eingehalten wird. Das Coronavirus kann auch über Schwebeteilchen durch die Luft übertragen werden. Das Infektionsrisiko dafür sei grösser in schlecht durchlüfteten Räumen. Mit der kälteren Jahreszeit und längeren Aufenthalten in Innenräumen steige möglicherweise die Bedeutung der Übertragung des Coronavirus über sogenannte Aerosole, schreibt die Covid-19-Science-Taskforce des Bundes in ihrem neusten Bericht. Aerosole sind Schwebeteilchen kleiner als Tröpfchen und bleiben für einige Zeit in der Luft. Noch ist unklar, wie bedeutend Aerosole bei der Übertragung von Sars-CoV-2 tatsächlich sind. Der Expertengruppe zufolge zeigte sich aber, dass Aerosole bei Superverbreitungs-Ereignissen in Innenräumen mit schlechter Belüftung und insbesondere mit Aktivitäten wie Reden, Singen, Schreien und körperlicher Betätigung eine wichtige Rolle spielten. Die Experten raten darum zum Tragen von Gesichtsmasken in Innenräumen trotz Mindestabstand von 1,5 Metern. Weiter empfehlen sie eine angemessene Lüftung, die Vermeidung grosser Menschenansammlungen in Innenräume, nur kurze Aufenthalte in schlecht belüfteten Räumen und möglichst den Verzicht auf Aktivitäten mit hohem Aerosol-Ausstoss. 04:03 Video Aerosol-Experte André Prévôt zur Gefahr durch Aerosole Aus 10vor10 vom 09.07.2020. abspielen

21:30 Kulturschaffende bezeichnen sich als «stehend k.o.» Die Organisation t. Theaterschaffende Schweiz fordert zusammen mit Assitej, Danse Suisse, Reso (Tanznetzwerk) und SSRS (Syndicat Suisse Romand du Spectacle) die sofortige Umsetzung der versprochenen Kulturhilfen nach den angeordneten verschärften Corona-Schutzmassnahmen des Bundes. Zwar seien Vorstellungen nicht verboten, aber die Begrenzung der Zuschauerzahl auf maximal 50 Personen sei ein harter Schlag für eine Branche, die derzeit sowieso bereits ums Überleben kämpfe, teilen die Kulturschaffenden mit. Die vom Bundesrat verabschiedeten Massnahmen hätten existenzielle Auswirkungen. Die Reduzierung der Teilnehmerzahl an Kulturveranstaltungen führe finanziellen Schwierigkeiten für kleine wie grosse Veranstaltungsstätten. Sorge äussern die Theaterschaffenden über den Ermessensspielraum der Kantone, die teils noch härtere Massnahmen beschlossen hätten und wie in Bern oder im Wallis, wo alle Kulturstätten geschlossen wurden. Theaterschaffende Schweiz fordert darum eine rasche und unbürokratische Realisierung der zugesagten Hilfen für die betroffenen Organisatoren und Kulturschaffenden.

20:43 Corona-Regeln bringen Messe Luzern in Schieflage Weder Messen noch Kongresse oder Generalversammlungen: Seit dem ersten Veranstaltungsverbot von Ende Januar herrscht auf dem Messeplatz Luzern praktisch Stillstand – und mit der verschärften Covid-Verordnung des Bundes wird sich daran auch nichts ändern. «Unsere Geschäftstätigkeit kommt in einem noch nie dagewesenen Ausmass zum Erliegen», sagt Markus Lauber, Vorsitzender der Geschäftsleiter der Messe Luzern. Er rechnet für das aktuelle Geschäftsjahr 2020/2021 mit einem Umsatzrückgang von rund 95 Prozent: «Bis Ende Juni 2021 fehlen uns 6 bis 8 Millionen Franken.» Der Messebetrieb werde erst im zweiten Halbjahr 2021 wieder an Fahrt aufnehmen, so Lauber. Offen sei auch, ob die Zentralschweizer Erlebnismesse LUGA – die bereits im vergangenen Frühling abgesagt worden war – wie geplant im April stattfinden könne. Legende: Während der ersten Welle im Frühling war immerhin der Luzerner Kantonsrat zu Gast: die Messe Luzern. Keystone

20:12 Neuer Höchststand an Fällen in Spanien Spanien gibt 23'580 positive Coronavirus-Tests innert 24 Stunden bekannt. Es handelt sich um den höchsten Tageswert seit dem Beginn der Pandemie. Zudem werden 173 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt gibt es damit knapp 1.2 Millionen bekannte Infektionen und 35'466 Todesfälle. Zuvor hatte bereits Italien mit 26'831 Fällen innert eines Tages einen neuen Rekordwert gemeldet. In Frankreich waren die Fälle im Vergleich zum Vortag stark gestiegen, der Höchststand vom Sonntag wurde knapp nicht erreicht.