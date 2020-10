Der Ticker startet um 6:46 Uhr

17:43 Österreich verschärft Schutzmassnahmen Wegen der stark steigenden Corona-Infektionen gelten in Österreich ab Sonntag verschärfte Schutzmassnahmen: In Innenräumen dürfen sich zu Tanz- oder Yogakursen oder privaten Geburtstagsfeiern nur noch sechs Personen treffen, draussen zwölf. Das gilt auch für Amateur-Chöre und Musikkapellen. Auf der Strasse muss wieder ein Meter Abstand gehalten werden, ausser zu Mitgliedern des eigenen Haushalts. In Restaurants dürfen nur noch sechs statt zehn Erwachsene an einem Tisch sitzen. Die Maskenpflicht wird im öffentlichen Raum ausgeweitet, etwa an Bahnhöfen, Haltestellen und in Einkaufspassagen. Unter anderem müssen Opern- oder Theaterbesucherinnen und -besucher während der ganzen Vorstellung eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Masken sind auch bei Besuchen in Altenheimen nun Pflicht, ebenso auf Märkten drinnen und draussen. Grossveranstaltungen dürfen nur noch mit 1000 statt 1500 Teilnehmern drinnen und mit 1500 statt bislang 3000 draussen stattfinden. Wie schon bislang muss der Mund-Nasen-Schutz weiter auch in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden, darunter in Seilbahnen, Reisebussen und Ausflugsschiffen.

16:13 Slowakei – viele Ansteckungen, strenger Lockdown Mehrere Abgeordnete des slowakischen Parlaments haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Parlamentspräsident Boris Kollar brach am Freitagabend eine laufende Sitzung ab und organisierte Corona-Schnelltests für alle anwesenden Abgeordneten. Dabei fielen einige der Schnelltests positiv aus. In der Slowakei sind seit Samstag landesweite Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Bis einschliesslich 1. November dürfen die Bürger ihre Wohnungen nur für den Weg zur Arbeit sowie für Lebensmittelkäufe oder andere dringende Besorgungen verlassen. In vier besonders stark von Neuinfektionen betroffenen ländlichen Bezirken an der polnischen Grenze gelten noch strengere Bestimmungen. Dort dürfen Personen, die keinen negativen Corona-Test vorweisen können, ausser ins Testlabor fast nirgendwohin gehen - auch nicht zur Arbeit. In der Slowakei meldeten die Behörden am Samstag 2890 Fälle, womit die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle in der 5,4 Millionen Einwohner zählenden Slowakei seit Ausbruch der Pandemie auf 40'801 stieg.

15:12 Zentralschweizer Kantone fordern Bund zu härteren Massnahmen auf Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (ZGDK) fordern in einer gemeinsamen Medienmitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster gemeinsam rasch einschneidende Massnahmen, um das Coronavirus einzudämmen. Die jetzige Lage mache es nötig, dass auf Bundesebene deutlich verschärfte Massnahmen angeordnet werden, heisst es in dem Schreiben. Als konkrete Massnahmen schlägt die ZGDK beispielsweise eine deutliche Ausdehnung der Maskenpflicht in Bildungseinrichtungen oder am Arbeitsplatz vor. Anlässe sollten auf maximal 30 Personen beschränkt werden – private Anlässe auf 10 Personen. Diskotheken sollten geschlossen werden. Die Kantonsregierungen der Zentralschweiz streben laut der Medienmitteilung eine möglichst einheitliche Umsetzung ihrer Massnahmen an, falls es auf Bundesebene nicht zu einheitlichen Massnahmen kommen sollte.

14:41 ETH-Forscher warnt: Überlastung der Spitäler wird alarmierend Gesundheitsgeograf Thomas van Boeckel von der ETH erfasst mit einem System die Auslastung der Intensivstationen in der ganzen Schweiz. Dieses System zeigt, wie die Situation heute ist - und wie sie in einer Woche sein könnte. Dann nämlich könnte die Schweiz tatsächlich in die rote Gefahrenzone kommen. Das heisst: Die Auslastung der Spitäler würde alarmierend werden. Van Boeckel nennt ein Beispiel im Kanton Schwyz: «Jetzt sind neun Personen auf der Intensivstation, nächste Woche könnten es 14 sein.» 00:40 Video ETH-Forscher: «Schweizer Spitäler droht nächste Woche die Überlastung» Aus Tagesschau vom 24.10.2020. abspielen

14:13 Sommaruga: «Der Bundesrat wird weitere Massnahmen beschliessen müssen» «Der Bundesrat wird weitere Massnahmen beschliessen müssen – sehr bald beschliessen müssen.» Das hat Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Rand einer Visite im Berner Inselspital am Samstag gesagt. Die Bundespräsidentin hatte sich vor Ort über die Arbeit des Berner Universitätsspitals im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie informieren lassen. «Im Spital sieht man, wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam die Fallzahlen wieder herunterbringen», sagte Sommaruga gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Denn wenn es in den Spitälern und Intensivstationen nicht genügend Betten gebe, werde das Virus gefährlich. «Gefährlich für uns alle», wie die Bundesrätin betonte. Der Bundesrat prüfe auch, wo es noch zusätzliche Unterstützung brauche, sei es vom Zivilschutz oder von Seiten der Armee. Bund und Kantone arbeiteten zusammen. Aber für Klarheit im ganzen Land werde ihrer Ansicht nach der Bundesrat in Kürze wieder zusätzlich Massnahmen beschliessen. Legende: Simonetta Sommaruga wird vom Berner Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg (rechts) vor dem Inselspital in Empfgang genommen. Keystone

13:45 Maurer warnt vor einseitigen Massnahmen Selbstverständlich sei der gesundheitliche Aspekt wichtig, führt Finanzminister Ueli Maurer an der digitalen SVP-Delegiertenversammlung aus. Aber wer, wenn nicht er müsse auf die Finanzen aufmerksam machen, denn so etwas wie im Frühling könne sich der Bund nicht mehr leisten. «Wir haben nicht noch einmal 30 Milliarden Franken, um auch eine zweite Welle mit solchen Massnahmen zu begleiten», sagt Maurer. Das heisse konkret, man müsse sich immer fragen, wenn man etwas gesundheitlich vorschreibe, was das koste. Neben der körperlichen Gesundheit, der Wirtschaft und den Finanzen mache ihm aber noch etwas anderes Sorgen. Er beobachte eine zunehmende Gehässigkeit der Gesellschaft, eine Intoleranz gegenüber anderen Meinungen. Heute geben wieder die Experten die Meinung bei Corona vor, wie der Bundesrat weiter erklärt. Er hoffe, dass ihre Prognosen wie schon im Frühling, so Maurer, zu pessimistisch seien. 00:42 Video Maurer: «So viel Geld haben wir nicht mehr» Aus News-Clip vom 24.10.2020. abspielen

12:09 Luzern: Ab heute Besuchsverbot in Altersheimen und Spitälern Seit dem heutigen Samstag gelten im Kanton Luzern verschärfte Massnahmen gegen das Coronavirus. Zu diesen gehört ein Besuchsverbot in Spitälern und Altersheimen. In Härtefällen seien Besuche dennoch möglich, teilte das Luzerner Kantonsspital mit. Kinder, die im Kinderspital behandelt werden, dürften von der Mutter oder dem Vater begleitet werden, hiess es in der Mitteilung. Auch Partner von gebärenden Frauen hätten ebenfalls weiterhin Zutritt. Eine Ausnahme vom Besuchsverbot wird auch bei sterbenden Patientinnen und Patienten gemacht. Sie dürfen von nahen Angehörigen besucht werden. Gleiches gilt bei unterstützungsbedürftigen Patientinnen und Patienten. Diese Ausnahmen gelten für die Standorte Luzern, Wolhusen LU und Sursee LU des Luzerner Kantonsspitals. Luzern verschärfte zudem ab heute Samstag die Maskentragpflicht. Wer im Privatauto mit einer Person zusammen unterwegs ist, mit der er nicht zusammen wohnt, muss ein Maske tragen. Eine Maskenpflicht gilt für Arbeitsplätze in Innenräumen, sofern dort der Abstand nicht dauerhaft eingehalten werden kann oder keine Trennwände vorhanden sind. Zudem schränkte der Regierungsrat das Nachtleben ein. Restaurants, Bars und Clubs müssen um 23 Uhr schliessen und dürfen nicht vor 6 Uhr wieder öffnen. Erotik- und Sexbetriebe müssen ganz geschlossen bleiben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus Kantonsübersicht: Diese Regelungen gelten 24.10.2020 Mit Video

10:37 Eindringlicher Appell der deutschen Bundeskanzlerin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Bürger erneut eindringlich zu einer Reduzierung der Kontakte aufgefordert. Angesichts der sich weiter zuspitzenden Lage und des nach wie vor gültigen Appells aus dem Podcast der vergangenen Woche sende sie diesen erneut. Mit diesem ungewöhnlichen Schritt, wolle die Kanzlerin unterstreichen, wie ernst die gegenwärtige Situation in der Corona-Pandemie sei, teilte die Bundesregierung mit. Es gelte heute «noch dringender» das, was sie letzte Woche gesagt habe – «Wort für Wort», erklärte die Kanzlerin. Das Gebot der Stunde heisse «Kontakte reduzieren.»

9:17 «Blick»: Berset will die Maskenpflicht im Freien – zumindest in Siedlungsgebieten Der Bundesrat will laut einem Medienbericht mit härteren Massnahmen die Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz eindämmen. Das berichtet der «Blick». Dieser beruft sich auf den Konsultationsentwurf, den Berset den Kantonen am Freitag in die Vernehmlassung gegeben haben soll. Das siebenseitige Papier liegt auch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor. Darin sind u.a. folgende Forderungen des Bundesrates auflistet: Maskenpflicht im Freien, zumindest in Siedlungsgebieten

Veranstaltungsgrenze bei 50 Personen

Sperrstunde für Gastrobetriebe zwischen 22-6 Uhr

Fernunterricht an höheren Schulen Legende: Alain Berset fordert laut «Blick» nun härtere Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Keystone

8:35 Positiver Test bei Andrzej Duda In Polen hat sich Präsident Andrzej Duda mit dem Coronavirus infiziert. Dem Staatschef gehe es aber gut, und er stehe in ständigem Kontakt mit den zuständigen Medizinern, twittert Dudas Sprecher Blazej Spychalski am Samstag. Auch in Polen sind die Coronazahlen zuletzt stark gestiegen, die Behörden meldeten am Freitag mit mehr als 13'600 Neuinfektionen einen neuen Höchstwert. Die Regierung verschärfte

deswegen die Schutzmassnahmen. So dürfen sich nur noch maximal fünf Personen treffen, Präsenzunterricht an Schulen gibt es nur noch bis zur dritten Klasse, Restaurants dürfen Essen nur noch ausser Haus verkaufen. Legende: Andrzej Duda Keystone

7:39 Zahl der Corona-Todesfälle in Deutschland über 10'000 gestiegen Die Zahl der Covid-19-Todesfälle ist in Deutschland über 10.000 gestiegen. Das Robert-Koch Institut meldete binnen 24 Stunden 49 weitere Todesfälle, damit erhöht sich die Gesamtzahl auf 10'003. Die Neuinfektionen bezifferte das RKI auf 14.714. Insgesamt haben sich damit in Deutschland seit Beginn der Pandemie 418'005 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

6:17 WHO: 80 Mio. Babys wegen Corona ohne Polio-Impfung Aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben vermutlich 80 Millionen Babys in diesem Jahr keine Impfung gegen Polio erhalten. Dies berichtet die WHO zum Welt-Polio-Tag am heutigen Samstag. 2020 dürfte das schwerste Jahr sein, das die Männer und Frauen je erlebt haben, die sich weltweit für die Ausrottung der Krankheit einsetzen. Erst im August hatten die WHO und afrikanische Länder das Ende der von Wildtypen des Virus hervorgerufenen Infektionskrankheit auf dem afrikanischen Kontinent verkündet. So galt Polio nur noch in Afghanistan und Pakistan als Problem. Es gibt aber eine seltene, von Impfungen stammende Form von Polio, und davon gab es in diesem Jahr laut WHO Ausbrüche unter anderem in Jemen, Sudan und Südsudan.

4:32 Neapel: Proteste gegen geplanten 40-tägigen Lockdown Die süditalienische Region Kampanien mit der Hauptstadt Neapel will zur Eindämmung des Coronavirus einen 40-tägigen Lockdown verhängen. Die jüngsten Daten zeigten, dass bisherige Massnahmen nicht wirkten, sagte der Präsident der Region, Vincenzo de Luca, in einem Video auf Facebook: «Wir müssen alles schliessen, ausgenommen die Unternehmen, die wichtige Güter produzieren und transportieren." Es sei ein letzter Versuch, die Lage in den Griff zu bekommen, so de Luca. Die meisten Schulen in der Region sind bereits geschlossen. In Neapel setzte die Polizei am Abend Tränengas gegen Demonstranten ein, die gegen die anstehende Verschärfung protestierten. Legende: Hunderte protestierten in der Nacht auf Samstag in Neapel gegen den drohenden Corona-Lockdown. imago images

3:17 EU-Minister wollen Grenzen trotz Corona offenhalten Die für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister haben sich ungeachtet stark steigender Corona-Infektionen für offene Grenzen ausgesprochen. «Unter keinen Umständen werden wir die Grenzen wieder schliessen», sagte der EU-Kommissar für Binnenmarktfragen, Thierry Breton, am Freitag nach einer informellen Videokonferenz. «Da waren wir uns alle einig», betonte Breton. Der gemeinsame europäische Binnenmarkt sei eine «Säule der Widerstandsfähigkeit Europas».

1:32 Bernexpo: Sofortiges Verbot «absolut nicht nachvollziehbar» Das vom Kanton Bern am Freitag verhängte und per sofort geltende Messe-Verbot wird von der Bernexpo Groupe scharf kritisiert. Es trifft den am Vortag eröffneten Caravan Salon. Es sei «absolut nicht nachvollziehbar, eine laufende Messe mit bewilligtem Konzept ohne Vorinformation nach zwei erfolgreichen und sicheren Messetagen in den Abbruch zu zwingen», teilt der Messebetreiber mit. Betroffen von diesem Entscheid ist auch die BAM-Berufs- und Ausbildungsmesse, die vom 30. Oktober bis 2. November stattfinden sollte.

0:54 Sondersession mit genereller Maskentragpflicht Die Sondersession des Nationalrats am Donnerstag und Freitag kommender Woche ist laut den Parlamentsdiensten trotz stark steigender Corona-Fallzahlen nicht gefährdet. Die Verwaltungsdelegation hat jedoch für das Bundeshaus ab sofort eine generelle Maskentragpflicht beschlossen. Das teilte Karin Burkhalter, Informationsleiterin der Parlamentsdienste, am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die Maskentragpflicht gelte neu auch «für das Zirkulieren in Sitzungsräumlichkeiten und Ratssälen». Wer an einem von Plexiglas geschützten Platz sitze, könne die Maske ablegen. Legende: In der Herbstsession galt noch keine generelle Maskenpflicht. Das Tragen von Masken im Parlamentsgebäude war aber bereits dringend empfohlen worden. Keystone/Archiv

0:05 Kino-Verband kritisiert Schliessungen in den Kantonen Wallis und Bern Die Schliessung der Kinos in den Kantonen Wallis und Bern wegen der steigenden Corona-Fallzahlen hat Irritation und Sorge beim Schweizerischen Kino-Verband (SKV) ausgelöst. Er spricht von fatalen Auswirkungen auf die gesamte Filmbranche und auf das kulturelle Leben sowie dramatischen wirtschaftlichen Folgen für die Kinos. Seit der Wiedereröffnung der Kinos Anfang Juni 2020 nach dem nationalen Lockdown hätten die Kinobetreiber ein Schutzkonzept umgesetzt, das sich bewährt habe, teilte der Verband am Freitagabend mit. Während der letzten fünf Monate sei kein einziger Fall dokumentiert, in welchem sich eine Person in einem Kinosaal mit dem Coronavirus angesteckt hätte.

23:46 Brasilien: Über 156'000 Corona-Todesfälle Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 30.026 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 5,3 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 571 auf 156.471 zu. Brasilien weist in der Corona-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

22:39 Bisher 13 Schweizergardisten positiv getestet Insgesamt dreizehn Schweizergardisten sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet die Pressestelle der päpstlichen Schweizer Garde und erklärt, dass «alle Mitglieder des Korps getestet worden seien». Allerdings sei derzeit kein Gardist hospitalisiert. Bereits vor knapp zwei Wochen wurden vier Gardisten positiv getestet, darauf wurden Tests bei allen 135 Mitgliedern der Garde durchgeführt. «Nicht alle zeigen Symptome wie Fieber, Gelenkschmerzen, Husten oder Verlust des Geruchssinns», heisst es in der Meldung. Die Gesundheit der Gardisten wird in Zusammenarbeit mit der Direktion für Gesundheit und Hygiene des Vatikans (DSI) überwacht. Legende: Keystone