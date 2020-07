Grundlage der EU-Liste ist vor allem die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in den vergangenen 14 Tagen pro 100 000 Einwohner. Sie soll nahe am oder unter dem EU-Durchschnitt liegen. Aber auch Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, der Trend der Infektionszahlen und die allgemeine Reaktion des jeweiligen Landes auf die Pandemie spielen eine Rolle. Für Staaten, aus denen Bürger noch nicht wieder einreisen dürfen, sind Ausnahmen vorgesehen – etwa für EU-Bürger und ihre Familien.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angekündigt, dass sie verpflichtend, aber kostenfrei werden sollen. An den Rastanlagen kann man mit dem Auto vor einen Container fahren und muss nicht aussteigen: Helfer in Schutzanzügen kommen mit den Abstrich-Utensilien zum Fahrzeug.

Die bayerische Staatsregierung hatte beschlossen, zusätzlich zu Teststationen an Flughäfen an mehreren grenznahen Autobahnen sowie den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg solche Zentren einzurichten, wo man sich auf das Virus testen lassen kann. Bislang sind diese Tests, die vor allem für heimkehrende Urlauber gedacht sind, freiwillig.

Reisende entlang der Autobahnen an der bayerischen Grenze können sich seit heute auf das Coronavirus Sars-CoV-2 testen lassen. So etwa an Raststätten der Autobahn 8.

Sollte sich der Bundesrat für eine Bewilligungspflicht auf kantonaler Ebene aussprechen, so müsse der Bund in einer Verordnung Rahmenbedingungen setzen und zusammen mit den Kantonen sowie der Sport- und Kulturbranche schweizweit einheitliche und rechtsgleiche Bewilligungskriterien erarbeiten.

«Wir haben nicht mehr eine Situation wie im März und April», sagt Strupler. Mittlerweile steckten sich mehr Junge an. «Die Älteren bleiben zuhause, sind vorsichtig und halten sich an die Verhaltensregeln.» Die Jungen wollten das Leben geniessen und ignorierten zum Teil diese Regeln.

Gute Nachricht für Paare aus Drittstaaten

Barbara Büschi, Stellvertretende Direktorin des Staatssekretariats für Migration (SEM), erklärt, dass die Einreise aus Drittstaaten bis jetzt nur in Ausnahmesituationen und Härtefällen möglich war, etwa bei einem Todesfall in der Familie, wegen internationaler Verpflichtungen oder medizinischen Notfällen. Paare aus Drittstaaten konnten sich seit Monaten nicht besuchen. Nun sei eine Lösung gefunden und die Verordnung angepasst, so Büschi. Personen in Drittstaaten, die einen Partner in der Schweiz haben, können ab 3. August wieder in die Schweiz einreisen. Sie können sich auf die Härtefallklausel beziehen. Das gilt auch für Unverheiratete. Man muss aber belegen können, dass man sich schon einmal getroffen hat.