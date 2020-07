Der Ticker startet um 6:00 Uhr

18:18 Auch Deutschland meldet hohe Zahl an Neuinfektionen Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 870 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit bleiben die täglichen Fallzahlen weiterhin auf einem hohen Niveau. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 208'698 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Am Donnerstag hatte die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen in Deutschland mit 902 den Höchststand für Juli markiert. Bis Mitte Juli hatte die Zahl wochenlang meist bei unter 500 gelegen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen fürchtet das RKI – eine Bundesbehörde – eine Trendumkehr in Deutschland. Grund dafür sei Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Verhaltensregeln.

17:22 Passagiere aus gewissen Risikoländern: Am Euroairport wird ab Samstag getestet Am Flughafen Basel-Mülhausen werden ankommende Passagiere aus Serbien, der Türkei und Israel auf das Coronavirus getestet. Der Flughafen führt ab Samstag entsprechende Tests ein. Die Tests seien obligatorisch, teilte der Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg am Freitag auf seiner Webseite mit. Getestet würden bei der Einreise aus den betroffenen Ländern alle Passagiere ab zwölf Jahren. Es sei deshalb mit längeren Wartezeiten bei der Einreise zu rechnen.

16:42 Lichterlöschen in Genfer Clubs Wie die Genfer Behörden an einer PK mitteilen, werden Tanzlokale und Nachtclubs erneut geschlossen. Die Massnahme gilt ab heute Abend. 36 Lokale sind betroffen. Bars bleiben hingegen geöffnet. Allerdings darf dort nur sitzend konsumiert werden. Dasselbe gilt für Restaurants. Sobald sich die Gäste von ihren Plätzen erheben, müssen sie eine Maske tragen. Zudem müssen – unabhängig von der Gruppengrösse – Kontaktdaten angegeben werden. Diese Massnahme bleibt bis zum 23. August in Kraft und kann je nach epidemiologischer Situation verlängert werden. Damit reagiert der Staatsrat auf die steigende Zahl der Neuinfektionen, die im Juli signifikant von 37 auf 79 und dann auf 216 Fälle pro Woche stieg. Diese Woche wurden 225 neue Fälle positiv diagnostiziert. 14 Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, wie die Kantonsärztin sagte.

15:48 Zwei Drittel der Ansteckungen geschehen im Ausgang Club/Disco 41.6 Prozent, Bar/Restaurant 26.8 Prozent – das sind mit Abstand die Orte, an denen sich in den letzten 14 Tagen in der Schweiz Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das zeigt eine Zusammenstellung des Bundesamtes für Gesundheit, die SRF vorliegt. Viel weniger häufig (nämlich in 12.4 Prozent der Fälle) geschah die Ansteckung bei einem Familienmitglied. Kaum mit dem Virus angesteckt haben sich die Betroffenen bei der Arbeit, einem privaten Fest oder einer Demonstration – und schon gar nicht im Kindergarten oder der Krippe.

15:12 1.22 Millionen aktive SwissCovid Apps Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik (BFS) vom Freitag lag die Gesamtzahl aller aktiven SwissCovid Apps am Donnerstag bei 1.22 Millionen – 20'000 mehr als am Mittwoch, Dienstag und Montag. Die Covid-App warnt Benutzer, falls diese engen Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten. Die App ergänzt das Contact-Tracing der Kantone, das die Infektionsketten zurückverfolgt.

14:30 Weitere Lockerungsmassnahmen in ganz England gestoppt Der britische Premierminister Boris Johnson hat weitere Lockerungsmassnahmen in der Corona-Krise für ganz England gestoppt. Die Infektionszahlen steigen ihm zufolge wieder an. «Wir müssen schnell reagieren», sagte Johnson auf einer Pressekonferenz in London. Zum 1. August sollten eigentlich in England kleine Hochzeitsempfänge wieder möglich sein und zum Beispiel Casinos wieder öffnen dürfen. Dies soll sich nun um mindestens zwei Wochen verzögern. Ausserdem kündigte der Regierungschef weitere Schutzmassnahmen an, darunter das Tragen von Masken in Kinos.

13:17 Dänische Behörden raten zum Maskentragen in Bus und Bahn Generell herrscht im Grossteil Skandinaviens keine Maskenpflicht – jetzt wird in Dänemark aber empfohlen, im Gedränge in öffentlichen Verkehrsmitteln besser einen Mundschutz zu tragen. Wenn die Dänen nach den Ferien ab der kommenden Woche an ihre Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen zurückkehrten, könne es in Bussen, Zügen und auf Fähren schwieriger werden, den nötigen Abstand zueinander zu wahren, erklärt die dänische Gesundheitsverwaltung. «Deshalb empfehlen wir jetzt, in diesen Situationen einen Mundschutz in der Tasche dabei zu haben und ihn aufzusetzen, wenn es schwer ist, Abstand zu halten», so Behördenchef Søren Brostrøm. Gleichzeitig weist die Behörde darauf hin, dass sich die Corona-Zahlen in Dänemark weiterhin auf einem niedrigen Niveau befänden. Es gebe derzeit keine deutlichen Anzeichen für einen markanten Anstieg. Maskenpflicht gilt am Flughafen der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

12:19 Zahl der gemeldeten Neuinfektionen zum zweiten Mal in Folge über 200 Für die Schweiz und Liechtenstein meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) heute 210 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Am Donnerstag wurden 220 neue bestätigte Fälle gemeldet, am Mittwoch 193, am Dienstag waren es 132, am Montag 65 und am Sonntag 110. Insgesamt gab es bisher 35’322 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Bisher sind 1705 Menschen verstorben, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4329 Personen hospitalisiert werden, im Vergleich zum Vortag sind das 17 mehr. In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung waren 1019 infizierte Personen. In Quarantäne waren 2896 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Die Zahlen stammen aus 25 Kantonen und aus Liechtenstein. 12’020 Menschen waren nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.

11:38 Erstmals Touristen auf Mallorca in Quarantäne Erstmals seit der Wiedereröffnung der Balearen-Inseln mit Mallorca für den internationalen Tourismus ist ein Urlauber positiv auf das Coronavirus getestet und in Quarantäne geschickt worden. Es handele sich um eine Person aus Spanien, die zusammen mit neun ebenfalls aus Spanien kommenden Begleitern in einem Hotel untergebracht worden sei, sagte eine Sprecherin der regionalen Gesundheitsbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Die Urlauber seien in einem von der Regionalregierung eigens für Quarantäne-Massnahmen angemieteten Hotel in Peguera untergebracht worden. Die Regionalregierung übernehme alle Kosten für Unterbringung und Verpflegung. Die Infektionszahlen auf den Inseln sind im Vergleich zu stärker betroffenen spanischen Regionen wie Barcelona oder Aragón und Navarra relativ niedrig. Diese wurden nun vom deutschen Corona-Krisenmanagement zu Risikogebieten erklärt, wie aus einer Aktualisierung des Robert-Koch-Insituts hervorgeht. Für Reiserückkehrer aus offiziell eingestuften Risikogebieten soll in der kommenden Woche eine Corona-Testpflicht kommen.

10:30 5000 Stellen weniger bei KLM in den Niederlanden Wegen des Geschäftseinbruchs in der Coronakrise will die Fluggesellschaft Air France-KLM bei ihrem niederländischen Ableger KLM bis zu 5000 Vollzeitstellen abbauen. Die Erholung des Flugverkehrs werde lange dauern und sei mit vielen Unsicherheiten verbunden, teilte KLM in Amsterdam mit. Das Unternehmen müsse seine Struktur und seine Grösse in den kommenden Jahren weiter und radikal verändern. Das Management richtet seine Pläne auf den voraussichtlichen Flugbetrieb der kommenden beiden Jahre aus. Im Laufe des Jahres 2021 müsse die Zahl der Vollzeitstellen in der KLM-Gruppe um 4500 bis 5000 auf dann noch 28'000 sinken, hiess es in der Mitteilung. Legende: Der niederländische Staat stützt KLM bereits mit einem Kredit und einer Bürgschaft in Milliardenhöhe. Frankreich unterstützt seinerseits die KLM-Schwestergesellschaft Air France mit einer Milliardensumme. Keystone

10:09 Französische Wirtschaft schrumpft massiv Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel in Frankreich von April bis Juni um 13.8 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt Insee mitteilte. Konsum, Aussenhandel und Investitionen brachen ein. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem Minus von 15.2 Prozent gerechnet. Legende: Der landesweite Lockdown zur Eindämmung der Pandemie hatte weite Teile der französischen Wirtschaft lahmgelegt. Keystone

8:47 Viele Australier mit Coronavirus halten sich nicht an Lockdown Jeder vierte mit dem Coronavirus infizierte Australier im Corona-Hotspot Victoria hält sich den Behörden zufolge nicht an die Gesundheitsvorschriften und geht weiter unter Menschen. Als Gesundheitsinspektoren in den vergangenen zwei Tagen die Häuser von mehr als 500 Personen überprüft hätten, seien 130 von ihnen nicht zu Hause gewesen – und unter anderem weiter zur Arbeit gegangen, sagte der Premierminister des südöstlichen Bundesstaates, Daniel Andrews. «Um Himmels willen, wenn Sie das Virus haben, müssen Sie zu Hause bleiben.»

7:52 Keine Einigung im Streit über US-Corona-Hilfspaket in Sicht Unmittelbar vor dem Auslaufen von Corona-Zuschüssen für Millionen amerikanischer Arbeitsloser zeichnet sich im US-Kongress keine Einigung über ein neues Hilfspaket ab. Republikaner und Demokraten warfen sich am Donnerstag gegenseitig vor, eine Lösung des Streits zu blockieren. Die Zeit drängt, denn diesen Freitag läuft die Zahlung eines Zuschusses in Höhe von 600 Dollar pro Woche aus, von dem Amerikaner profitieren, die im Zuge der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren.

6:47 Fast 60'000 neue Coronavirus-Fälle in Brasilien Die Behörden registrierten 57'837 neue Coronavirus-Fälle. In den vergangenen 24 Stunden seien zudem 1129 Menschen an der Infektion gestorben, teilt das brasilianische Gesundheitsministerium mit. In Brasilien haben sich über 2.6 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt, über 91'000 sind der Infektion erlegen. Legende: Der mit dem Coronavirus infizierte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro erklärt: «Ich habe Schimmel in meinen Lungen.» Er habe sich gestern schwach gefühlt. Er nehme nun Antibiotika. Vergangenen Samstag hatte der Präsident erklärt, ein Virus-Test habe ein negatives Ergebnis ergeben. Bolsonaro war am 7. Juli positiv getestet worden. Keystone

6:09 Spanien: Fallzahlen auf Niveau von Anfang Mai Kommt Spanien bald auf die Liste der Corona-Risikoländer? An der gestrigen Medienkonferenz des Bundes hiess es, man behalte die Situation im Auge. Denn die Ansteckungszahlen in Spanien steigen wieder an. Mehr als 1200 neue Coronafälle wurden gestern gemeldet – gleich viele wie Anfang Mai. Fernando Simón, der Notfallkoordinator des Gesundheitsministeriums, versuchte gestern, zu beruhigen. Es würde mehr getestet als im April und Mai, und man habe die Situation ungleich viel besser unter Kontrolle.