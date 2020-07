Der Ticker startet um 7:00 Uhr

17:50 Gericht hebt Lockdown in Gütersloh auf Der Lockdown wegen des Coronavirus im deutschen Kreis Gütersloh muss aufgehoben werden. Das hat das zuständige Gericht des Bundeslands Nordrhein-Westfalen entschieden. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens seien nicht mehr verhältnismässig und auch nicht mehr zu vereinbaren mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz, so das rechtskräftige Urteil. Ohne dieses Gerichtsurteil wären die Einschränkungen erst in der Nacht zum Mittwoch ausgelaufen. Hintergund des Lockdowns ist der Corona-Ausbruch bei der Fleischfabrik Tönnies mit mehr als 1000 positiv getesteten Mitarbeitern.

16:19 Antikörper bei zehn Prozent der getesteten Tessiner Im Tessin ist jede zehnte Person mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen. Das geht aus einer Studie des kantonsärztlichen Dienstes und der Ärztegesellschaft hervor. Die vorgelegten Daten wurden mittels eines Schnelltests auf Antikörper gegen Sars-Cov2 im Mai erhoben. Auf einen Aufruf an 1500 im Kanton wohnhafte Personen ab fünf Jahren meldeten sich 929, und 927 wurden in die Untersuchung aufgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass zehn Prozent der Getesteten Antikörper gegen das Coronavirus aufwiesen. Dabei liessen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen. Von jenen, die Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 zeigten, aber nicht diagnostisch getestet wurden, wies im serologischen Test eine von sechs Personen Antikörper auf. Bei Menschen ohne Symptome zeigten die serologischen Schnelltests in fünf von 100 Fällen Antikörper an. Antikörper-Studie in der Schweiz In Genf und in der Waadt wurden im April und Mai vergleichbare Untersuchungen durchgeführt. Dabei ergab sich in Genf eine Kontaktquote von 10,8 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus, in der Waadt eine von 7 Prozent.

15:57 Israel verschärft Corona-Beschränkungen Nach einem deutlichen Anstieg von Corona-Neuinfektionen hat Israel die Beschränkungen zur Eindämmung des Virus verschärft. Das Kabinett entschied, dass Festhallen, Bars, Nachtclubs, öffentliche Schwimmbäder und Fitness-Studios bis auf weiteres schliessen müssen. Der Strand, Religionsschulen und Restaurants sollten dagegen geöffnet bleiben. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel hatte zuletzt einen Höchstwert erreicht. Am Freitag überschritt die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden erstmals die Marke von 1000. Zuletzt wurde insbesondere in strengreligiösen Wohnvierteln ein dramatischer Anstieg von Neuinfektionen verzeichnet.

14:54 Österreich zählt wieder über 1000 Erkrankte In Österreich sind erstmals seit Mai wieder mehr als 1000 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl stieg am Montag um 74 Neuansteckungen auf 1012, wie das Gesundheitsministerium in Wien mitteilte. Für eine spürbare Zunahme sorgt weiterhin der regionale Ausbruch rund um Linz in Oberösterreich, wo die Zahl der Fälle seit Sonntag um 57 auf 414 stieg. 347 aktive Fälle waren aus der Hauptstadt Wien gemeldet. Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober teilte mit, dass es sich um deutlich abgegrenzte regionale Ausbreitungen handle, die gut nachverfolgt werden könnten. Es liege bislang kein einziger Cluster ohne Klarheit über Entstehung und Hintergrund vor. 654'105 Tests durchgeführt

14:40 Zahl der aktiven SwissCovid-Apps erstmals rückläufig Das Bundesamt für Statistik hat die Zahl der aktiven SwissCovid-Apps pro Tag publiziert. Stand 05.07. beträgt diese 1'002'682. Zum ersten Mal seit der Lancierung der Applikation am 29.06. ist die Zahl gegenüber dem Vortag (1'015'293) zurückgegangen. Legende: Ob die Kampagne die gewünschte Wirkung erzielt? Erst eine relative Minderheit hat die App installiert. Keystone

13:54 Merkel mischt sich in Maskenpflicht-Diskurs ein Kanzlerin Angela Merkel lehnt die seit dem Wochenende in Deutschland diskutierte Abschaffung der coronabedingt eingeführten Maskenpflicht in Geschäften strikt ab. «Überall dort, wo im öffentlichen Leben der Mindestabstand nicht gewährleistet sein kann, sind Masken ein wichtiges und aus heutiger Sicht auch weiter unverzichtbares Mittel», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Dies sei nötig, «um die Infektionszahlen niedrig zu halten und um unsere Mitmenschen und uns selbst zu schützen». Eine Maskenpflicht sei gerade jetzt in der Sommerferienzeit wichtig, erklärte Seibert. «Auch Regionen, die womöglich jetzt sehr geringe Fallzahlen hatten, bekommen nun Zulauf aus anderen Teilen des Landes.» In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen weiter auf relativ niedrigem Niveau. Die Gesundheitsämter meldeten zuletzt 219 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 196'554 Deutsche angesteckt, 9016 Menschen starben. Auch Regionen, die womöglich jetzt sehr geringe Fallzahlen hatten, bekommen nun Zulauf aus anderen Teilen des Landes.

13:39 Maskenpflicht an Pilgerfahrt Hadsch Muslimische Pilger müssen bei der diesjährigen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien zur Eindämmung des Coronavirus einen Mundschutz tragen. Zusätzlich zur Maskenpflicht sollen ordnende Helfer zu grosses Menschengedränge verhindern und dafür sorgen, dass die Gläubigen einen Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten. Das gelte bei Gebeten und religiösen Ritualen wie auch in Restaurants und Zelten, teilte das Zentrum für Seuchenprävention und -bekämpfung laut der staatlichen Nachrichtenagentur SPA mit. 2019 nahmen an der Pilgerfahrtfast 2.5 Millionen Menschen teil, darunter 1.8 Millionen aus dem Ausland. Wegen der Corona-Pandemie hat das Königreich die Zahl dieses Jahr drastisch auf wenige Tausend verringert. Teilnehmen dürfen nur Gläubige unter 65 Jahren, die sich bereits im Land befinden. Der Hadsch beginnt dieses Jahr - je nach Erscheinen der Neumondsichel - voraussichtlich am 28. oder 29. Juli. Mit mehr als 209'000 gemeldeten Infektionen und über 1900 Toten ist Saudi-Arabien im Vergleich zu anderen Ländern im arabischen Raum besonders stark vom Coronavirus betroffen. Am Sonntag lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei etwa 3600. Die Regierung hatte die Ausgangsbeschränkungen zuletzt trotzdem gelockert. Legende: Bilder wie im Vorjahr will die Regierung von Saudi-Arabien mit allen Mitteln verhindern: Millionen von Pilgern haben sich in der Arafat-Ebene versammelt, um Gott um Vergebung zu bitten. Reuters

13:19 Detektive im Einsatz – gute Noten für Zürcher Bars und Clubs Die Zürcher Clubs haben die verschärften Corona-Sicherheitsmassnahmen am Wochenende gut umgesetzt. Auch Bars hielten sich an die Regeln. Alle von der Stadtpolizei kontrollierten Betriebe erfüllten die Vorgaben. Detektive kontrollierten am Freitag- und Samstagabend über 50 Lokale auf dem ganzen Stadtgebiet, wie die Stadtpolizei mitteilte. An beiden Abenden gab es keine Beanstandungen an den Corona-Massnahmen. Ein Betrieb wurde verzeigt, weil er die Schliessungszeit nicht einhielt. Nach zwei «Superspreader-Events» im Kanton hat die Gesundheitsdirektion am 1. Juli die Regeln für Clubs verschärft. Besucher müssen neu einen Ausweis vorzeigen und ihre Handynummer überprüfen lassen. So soll sichergestellt werden, dass das Contact Tracing im Falle einer möglichen Corona-Ansteckung möglich ist. Audio Aus dem Archiv: Polizei kontrolliert Stadtzürcher Clubs 02:01 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 02.07.2020. abspielen. Laufzeit 02:01 Minuten.

12:32 47 neue Ansteckungen in 24 Stunden In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 47 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Insgesamt gab es bisher 32'315 Personen laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Grund zur Sorge gibt weiterhin die Reproduktionszahl R, also die Anzahl Personen, die eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Diese liegt nach Angaben Covid-19-Taskforce des Bundes bei der letzten möglichen Schätzung bei 2,36. Das heisst, dass eine infizierte Person im Durchschnitt fast zweieinhalb weitere Personen ansteckt. Das letzte Mal war die Zahl Anfang März so hoch gewesen. Um den 22. März fiel die Zahl unter den kritischen Wert von 1. Seit der zweiten Juni Woche ist R wieder signifikant über 1.

11:42 Keine Maske dabei? Zugpassagiere zeigen sich solidarisch Die SBB hat sich am Montagvormittag sehr zufrieden mit der Umsetzung der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr gezeigt. Praktisch alle Reisenden hätten eine Maske getragen, sagte SBB-Sprecher Daniele Pallecchi. Offenbar seien alle über die ab Montag geltende Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr informiert gewesen. Gemäss ersten Rückmeldungen des Fahrpersonals hätten nur Vereinzelte keine Maske getragen. Diese seien auf die neue Pflicht hingewiesen worden. «Oftmals haben sich dann Mitreisende solidarisch gezeigt und eine der eigenen Masken ausgehändigt», sagte Pallecchi. Legende: Ob das Bahnpersonal unmaskierte Zugreisende hat wegweisen müssen, wusste SBB-Mediensprecher zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht. Keystone

11:14 Diskussion um Maskenpflicht in deutschen Läden verschärft sich CSU-Chef Markus Söder verteidigt die Maskenpflicht im deutschen Einzelhandel und und warnt vor einer grundlegenden Änderung der Strategie zur Bekämpfung der Corona-Krise vor dem Herbst. Die Politik dürfe jetzt nicht «ein falsches Signal» senden und den Eindruck erwecken, es bestehe keine Gefahr mehr. Er folgt damit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die die von den Wirtschaftsministern in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen ausgelöste Debatte über eine Lockerung der Maskenpflicht im Einzelhandel kritisiert hatte. Es sei das falsche Signal, nun die Maskenpflicht aufzuheben. Und noch vorher war es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gewesen, der vor den in einigen Bundesländern erwogenen Aufhebung der Maskenpflicht im Handel gewarnt hatte. Vorgeprescht war in der Frage der Maskenpflicht Harry Glawe, Landeswirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, wo aktuell nur wenige Corona-Fälle gemeldet werden. In der «Welt am Sonntag» hatte er gesagt: «Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten.» Sogar ein konkretes Datum nannte er für die Annullation des Gebots: Am 4. August könnte die Landesregierung in Schwerin die Maskenpflicht im Einzelhandel aufheben. Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hatte eine Lockerung favorisiert, seine Forderung am Montag aber relativiert. Gegen ein zeitnahes Ende der Pflicht für den Mund-Nasen-Schutz in Geschäften sprachen sich indes die Bundesländer Bayern, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Hamburg aus. «Corona ist noch nicht vorbei»

9:55 Kaum einer unmaskiert in Genfer Trams Die Romands halten sich genau so pflichtbewusst ans Maskengebot im ÖV wie die Deutschschweizer. Im Morgenverkehr der Stadt Genf sieht man nur ganz wenige Personen, die sich nicht verhüllt haben. Legende: Ob im Tram oder im Bus: Die Genferinnen und Genfer nehmen die Maskenpflicht ernst. SRF/Mirjam Mathis

9:17 Gesichter verhüllt im Zug nach Luzern Gleiches Bild wie in Bern, Basel und Zürich auch im Zug nach Luzern. Kein Passagier ohne Maske. Die Stimmung ist ruhig, Menschen lachen. So schlimm kann die neue Pflicht also nicht sein. 00:15 Video Keiner ohne Maske auf dem Weg nach Luzern Aus News-Clip vom 06.07.2020. abspielen

8:47 VBZ-Direktor: «Der soziale Druck wird gross sein» Guido Schoch, Direktor der Zürcher Verkehrsbetriebe VBZ, steht am Zürcher Hauptbahnhof. Er will sich selbst einen Eindruck verschaffen, wie gut die neu geltende Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr umgesetzt wird. Gegenüber SRF zeigt sich der Leiter des grössten Nahverkehrsunternehmen zufrieden: «Es sieht erfreulich aus. Über 95 Prozent der Leute haben eine Maske an.» Schoch ist überzeugt, dass die gute Quote anhalten wird. Denn: «Wenn so viele Leute eine Maske tragen, wird auch der soziale Druck gross sein.» Audio Morgengast von 07:17 Uhr 03:55 min, aus Morgengast vom 06.07.2020. abspielen. Laufzeit 03:55 Minuten.

8:12 Maskiert im Grossraum Zürich Auch am Bahnhof Uster tragen die Pendler Maske. Wie SRF beobachtet, ziehen sich viele Menschen aus dem Grossraum Zürich den Gesichtschutz aber erst im letzten Moment auf – dann, wenn sie den Zug betreten. Am Zürcher Hauptbahnhof ist nicht ganz so viel los wie an anderen Tagen. Die Ferien mögen eine Rolle spielen. SRF beobachtet, dass viele Pendler ihre Maske aufgesetzt haben, sie aber unter dem Kinn tragen. Erst wenn sie in eine S-Bahn oder einen Fernverkehrszug steigen, wird sie 'richtig' aufgesetzt. Eine Frau gibt an, dass die Pflicht eine Erleichterung sei. Nun müsse sie sich nicht mehr die Frage stellen: Soll ich, oder soll ich nicht? 00:28 Video Viel Toleranz in Zürich gegenüber Gebot Aus News-Clip vom 06.07.2020. abspielen

7:50 Vermummte im Bahnhof Bern (Noch) ungewohntes Bild auch im Bahnhof Bern. Viele Menschen gehen mit Maske zum Perron. Spätestens beim Betreten des Zuges setzen alle einen Gesichtschutz auf. Vor Ort sind auch Mitglieder der solidarischen Verteilaktion #TeamMask. Die Bewegung hatte Christian Ginsig, Senior Information Security Manager in Kaderfunktion bei der SBB, ins Leben gerufen und wurde mitunter von der Pendlerzeitung «20 Minuten» aufgegriffen. Eine Gratiszeitung mit Maske als Beilage und diversen Informationen über den Gesichtschutz soll auch noch die letzten Unmaskierten überzeugen – die Maske künftig nicht mehr zu vergessen oder sie – trotz allfälligen Berührungsängsten – fortan solidarisch aufzusetzen. 00:59 Video «Die Maskenpflicht funktioniert» Aus SRF News vom 06.07.2020. abspielen

7:42 Morgenverkehr in Basler «Trämlis» – alle Menschen maskiert Am frühen Morgen setzen sich Basler Trams in Bewegung. Darin Passagiere – alle maskiert. Zwar sind einige wenige Menschen ohne Gesichtschutz eingestiegen. Aufgeklärt über das neue Gebot haben sich dann aber auch noch die Letzten verhüllt. Die Leute im Tram, die SRF bisher befragt hat, befürworten alle die Maskenpflicht als sinnvolle Massnahme. Negative Stimmen waren keine zu vernehmen. Über Monitore wird auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht. Über den Bildschirm flimmert gar ein Werbespot der Basler Verkehrsbetriebe (BVB), in dem der Gesundheitsdirektor auftritt. Die BVB nehmen die neue Pflicht also durchaus mit Humor. Legende: Insgesamt sind mit den Trams eher wenige Menschen unterwegs. Das mag einerseits daran liegen, dass in Basel die Ferien begonnen haben; andererseits könnte aber auch die Maskenpflicht den einen oder anderen Fahrgast veranlasst haben, das Auto zu nehmen. SRF/Tobias Bossard

7:23 Indien neu das Land mit den drittmeisten Fällen Mit fast 700'000 Fällen hat Indien Russland als das Land überholt, das nach den USA und Brasilien am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen ist. In den vergangenen 24 Stunden hätte man mehr als 23'000 bestätigte Neuinfektionen registriert, teilen die indischen Gesundheitsbehörden mit. Seit Beginn der Krise sind im Land fast 20'000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Zum Vergleich: Indien zählt acht Mal so viele Fälle wie China, das ähnlich viele Einwohner hat. Den Entscheid zur Wiedereröffnung des Taj Mahal – Indiens berühmtester Sehenswürdigkeit – haben verantwortliche Politiker rückgängig gemacht. Um die Stadt Agra herum, wo das Mausoleum steht, sind zu viele neue Fälle aufgetreten. Anfang Juni hat Indien nach 69 Tagen den weltgrössten Lockdown beendet. Nicht, weil die Zahl der Ansteckungen abgenommen hätte, sondern weil sich das Land den wirtschaftlichen Stillstand nicht mehr leisten konnte. Audio Aus dem Archiv: Lockerungen trotz steigender Infektionszahlen 04:36 min, aus Rendez-vous vom 02.06.2020. abspielen. Laufzeit 04:36 Minuten.