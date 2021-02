Der Ticker startet um 7:00 Uhr

20:31 Niederlande lockern nur wenig – Ausgangssperre bleibt Angesichts steigender Infektionszahlen werden die Niederlande an der geltenden Ausgangssperre festhalten und den Lockdown nur geringfügig lockern. Ab dem 2. März dürfen Friseure, Kosmetikerinnen und Masseure wieder Kunden empfangen, wie Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag mitteilte. Geschäfte dürfen Kunden nach einem vorher vereinbarten Termin zulassen. Zudem werden besonders für Jugendliche einige Massnahmen gelockert. So dürfen alle unter 28 Jahren wieder gemeinsam im Freien Sport treiben. Schüler der höheren Schulen dürfen ab nächster Woche mindestens einen Tag pro Woche wieder zum Unterricht gehen. Seit Mitte Dezember gilt in dem Land ein strenger Lockdown. Gaststätten und Geschäfte sind geschlossen, Kontakte beschränkt auf eine Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. Seit 23. Januar gilt zudem eine Ausgangssperre von 21 bis 4.30 Uhr.

20:04 Bio-Produkte während Homeoffice sehr beliebt Konsumenten in der Schweiz haben vergangenes Jahr enorm viel Bio-Gemüse, Fairtrade-Saft und Demeter-Eier gekauft. Bei den beiden grossen Schweizer Detailhändlern Migros und Coop ging die Nachfrage nach solchen Produkten stark nach oben. Der Umsatz mit nachhaltigen Produkten stieg bei der Migros vergangenes Jahr um 7.4 Prozent auf rund 3.4 Milliarden Franken an. Zu den nachhaltigen Produkten gehört zum Beispiel das Max Havelaar Gütesiegel, das Fisch-Label ASC oder das IP Suisse-Signet. Ebenfalls gehören dazu aber auch die drei Bio-Marken Migros-Bio, Alnatura und Demeter. Bei Coop schlug die Bio-Liebe der Schweizerinnen und Schweizer vergangenes Jahr sogar noch stärker ein. Mit den 50'000 Produkten aus dem Nachhaltigkeitssortiment machte Coop 2020 einen Umsatz von 5.4 Milliarden Franken, was einer Steigerung um 15.8 Prozent entspricht. In dieses Sortiment gehören etwa Lebensmittel von Pro Specie Rara, Textilien mit dem Naturaline-Label oder ebenfalls Produkte von Max Havelaar, der Bio-Eigenmarke Naturaplan sowie Demeter. Legende: Die grosse Nachfrage nach nachhaltigen Produkten hat die Detailhändler überrascht. Keystone

19:19 Schottische Regierung zeigt Weg aus dem Lockdown auf Beim Weg aus dem Corona-Lockdown gibt sich die schottische Regierung zurückhaltender als der britische Premierminister Boris Johnson. Derzeit gebe es nur «begrenzte Möglichkeiten», die Massnahmen zu lockern, sagte Regierungschefin Nicola Sturgeon. Sie kündigte an, dass in den kommenden zwei Monaten einige Restriktionen in drei Stufen gelockert werden sollen. So sollen vom 15. März an wieder alle Grundschüler sowie mehr ältere Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen. Ausserdem dürfen sich dann vier Menschen aus zwei Haushalten wieder im Freien treffen. Legende: In einer nächsten Stufe, die vom 5. April an gilt, werden die Ausgangsbeschränkungen weiter gelockert, einige Geschäfte dürfen wieder öffnen, so Nicola Sturgeon. Keystone

19:00 Hamburg verschärft die Maskenpflicht Ab spätestens dem kommenden Wochenende soll in Hamburg überall dort, wo man den Mindestabstand von 1.5 Meter erkennbar nicht einhalten kann, eine Maskenpflicht gelten, teilt der Senat mit. Darüber hinaus müssten Erwachsene künftig grundsätzlich auf Spielplätzen eine Maske tragen. In hochfrequentierten Bereichen wie den Landungsbrücken, dem Jungfernstieg, an Alster und Elbe soll ebenfalls grundsätzlich eine Maskenpflicht gelten, die die Polizei mit Schwerpunktkontrollen durchsetzen will. Legende: Zwei Polizistinnen kontrollierten am Wochenende am Zugang zum Elbstrand Övelgönne das derzeit geltende Alkoholverbot, das während des Lockdowns in der Coronapandemie verhängt wurde. Keystone

18:33 Impfstoff-Auslieferung wächst rasant Die Auslieferung der Corona-Impfstoffe wächst von Woche zu Woche, wie der internationale Pharmaverband IFPMA meldet. In der Woche bis 22. Februar blieb demnach der Impfstoff von Biontech/Pfizer der meist ausgelieferte, mit gut 82 Millionen Dosen, plus vier Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Die chinesische Firma Sinovac lieferte 74.4 Millionen (plus 46 Prozent), Astrazeneca 55 Millionen (plus 22 Prozent) und Moderna fast 50 Millionen (plus zehn Prozent). Am rasantesten legte das Mittel der chinesischen Firma Sinopharm zu: um 286 Prozent auf knapp 30 Millionen Dosen. Der Sputnik V-Impfstoff verblieb bei 8.3 Millionen Dosen. Die meisten aller bislang ausgelieferten Impfdosen gingen in die USA: gut 26 Prozent. Mit 14.7 Prozent lag dahinter China, gefolgt von der EU mit 12.6 Prozent. Audio Aus dem Archiv: Die Turbo-Impfstoffe 11:04 min, aus Kontext vom 26.01.2021. abspielen. Laufzeit 11:04 Minuten.

17:56 Schweizer Armee verkauft überflüssiges Schutzmaterial Die Armee verkauft überflüssiges Schutzmaterial zu «sehr stark reduzierten Preisen» an Kantone, Gemeinden und an Pflegeeinrichtungen. So soll vermieden werden, dass das Material vernichtet werden muss. Die Armeeapotheke hat während des vergangenen Jahres zahlreiche medizinische Güter beschafft. Der Verbrauch im Gesundheitswesen sei nun aber geringer als ursprünglich angenommen, teilte die Armee mit. Sie habe deshalb den Kantonen und Gemeinden Masken und Desinfektionsmittel angeboten, die per Ende 2022 ablaufen. Die Masken sollen einen Rappen pro Stück kosten, das Desinfektionsmittel soll kostenlos bezogen werden können. Zudem sollen Masken an schweizerische Hilfsorganisationen auf Anfrage kostenlos abgegeben werden. Das Material darf nicht weiterverkauft werden. Legende: Mit der stark vergünstigten Veräusserung von demnächst verfallendem Schutzmaterial an zivile Partner und der kostenlose Abgabe an Hilfsorganisationen unterstützt die Armee Gemeinden, Kantone und das Gesundheitswesen. Keystone

17:22 Schweizer zahlen während Krise vermehrt mit Twint statt bar Die Liebe zum Bargeld von Herr und Frau Schweizer hat in der Coronakrise einen Dämpfer erhalten. Es wurde laut einer Umfrage vom Vergleichsdienst Moneyland erstmals vom Thron als beliebtestes Zahlungsmittel gestürzt. An der Spitze stehen nun Debitkarten, die 73 Prozent der Befragten als unverzichtbar betrachten, gefolgt von Kreditkarten mit 71 Prozent. Cash steht mit 67 Prozent erst an dritter Stelle. Die Corona-Krise verlieh insbesondere auch neueren Methoden wie Twint (43 Prozent) Rückenwind. Vor der Corona-Krise im Januar 2020 waren es erst 26 Prozent, die Twint nicht missen wollten. Kein anderes Bezahlmittel hat so stark zugelegt. Am der Online-Umfrage nahmen insgesamt 1503 Personen im Alter zwischen 18 und 74 Jahren aus der Deutsch- und Westschweiz teil. Legende: Die Bezahl-App Twint ist vor allem bei der jungen Bevölkerung beliebt. Zwei von drei der befragten 18- bis 25-Jährigen wollen weiter damit zahlen. Keystone

16:53 Rund 5500 Härtefallanträge im Kanton Zürich In der zweiten Anmelderunde sind im Kanton Zürich 5554 Covid-Härtefallanträge eingegangen. Beantragt wurden 907.4 Millionen Franken für nicht rückzahlbare Beträge und 372.5 Millionen Franken für Darlehen. Wie erwartet seien unter den Gesuchstellern viele Betriebe, die aufgrund der Corona-Massnahmen während mindestens 40 Tagen geschlossen waren. Davon betroffen waren vor allem Detailhandelsgeschäfte und Restaurants, wie die Finanzdirektion mitteilte. Die Anzahl der Anträge sei nicht ganz so hoch wie erwartet ausgefallen, hiess es weiter. Der Bund sei von schweizweit ungefähr 100'000 Gesuchen ausgegangen, womit im Kanton Zürich etwa 20'000 zu erwarten gewesen seien. Die Anträge würden nun geprüft. Erste Auszahlungen sollen ab nächster Woche erfolgen.

16:21 Gewerkschaften: Lockerungen nicht von Betrieben vorgeben lassen Einen Tag vor dem bundesrätlichen Entscheid über Lockerungen der Corona-Massnahmen haben sich sechs Gewerkschaften gegen zu frühe Lockerungen ausgesprochen. Weite Teile der Arbeitgeberverbände würden eine Kampagne für eine möglichst schnelle Lockerung der Massnahmen führen, schrieben sechs Gewerkschaften in einer Mitteilung. «Der Angriff» der Arbeitgeber auf die geltenden Massnahmen berge das Risiko einer dritten Welle. Die Mitarbeitenden gehörten geschützt, fordern der Verband des Personals öffentlicher Dienste VPOD, der Pflegeverband SBK, die Gewerkschaften Unia und Syna, die Berufsorganisationen im Gesundheitswesen SVBG und der Berufsverband der biomedizinischen Analytikerinnen und Analytiker Labmed. Die Regierung solle sich bei ihrem Entscheid daher nicht auf diese Stimmen, sondern auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen, hiess es weiter. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Läden, Museen, Zoos Diese Lockerungen schlägt der Bundesrat vor 17.02.2021 Mit Video

15:59 Mutanten in Berner Länggasse: Bis zu 150 Kinder werden getestet Im Berner Länggass-Schulhaus findet am Mittwoch eine Durchtestung statt, weil im Schulkreis Länggasse-Felsenau nach der Sportwoche mehrere Corona-Fälle bekanntgeworden sind. In drei Fällen wurde ein mutiertes Virus bestätigt. Das teilte die bernische Gesundheitskommission mit. Drei Schulklassen befinden sich auf Anordnung des Kantonsärztlichen Dienstes in Quarantäne. Schnelltests werden in einzelnen Klassen durchgeführt, die direkt oder indirekt betroffen sind. Zwischen 120 und 150 Kinder ab der vierten Klasse werden getestet.

15:47 Nidwalden will Überbrückungshilfe erhöhen Nidwaldner Unternehmen, die wegen Corona in Schwierigkeiten geraten, soll mit bis zu 27.6 Millionen Franken statt nur 10.43 Millionen Franken geholfen werden können. Der Regierungsrat hat eine Notverordnung erlassen, damit Nidwalden von den in Aussicht gestellten zusätzlichen Bundesmitteln profitieren kann, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die Regierung reagierte damit auf die Ankündigung des Bundesrates, deutlich mehr Mittel für die Härtefallhilfe zur Verfügung zu stellen. Der Kanton muss sich an der Hilfe mit 30 Prozent beteiligen.

15:13 Seco startet Coaching-Programm für Beherbergungsbranche Das Staatssekretariat für Wirtschaft, Link öffnet in einem neuen Fenster (Seco) und HotellerieSuisse, Link öffnet in einem neuen Fenster lancieren ein Coaching-Programm für die von der Pandemie stark getroffene Beherbergungsbranche. Kleine und mittlere Betriebe sollen damit für die Zukunft gestärkt werden, wie das Seco mitteilte. Es sei wichtig, bereits während der Krise die Weichen für die Zukunft eines Betriebes zu stellen, indem rechtzeitig auf das dynamische Umfeld reagiert werde. Als Zielgruppe stehen kleinere und mittlere Individualbetriebe im Fokus, die das unternehmerische Risiko selbst tragen und deren Eigentümer stark im operativen Geschäft eingebunden sind. Unternehmen, welche am Programm teilnehmen, können von einem Coaching von maximal fünf Tagen pro Betrieb profitieren. Offizieller Start des Programms ist der 1. April 2021. Legende: Die Hotels sollen durch das Coaching-Programm für die Zukunft fit gemacht werden. Es steht Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern von HotellerieSuisse offen und ist für klassifizierte Beherbergungsbetriebe mit 10 bis 60 Zimmern ausgelegt. Keystone

14:43 Nach Lockerungs-Ankündigung: Briten buchen üppig Reisen Nach den angekündigten Corona-Lockerungen in England verzeichnen britische Reise- und Ferienanbieter ein sprunghaft gestiegenes Interesse. Flugbuchungen aus Grossbritannien seien in den Stunden nach der Rede von Premierminister Boris Johnson um 337 Prozent im Vergleich zur Vorwoche und Ferienbuchungen sogar um 630 Prozent gestiegen, teilte die Fluggesellschaft Easyjet in Luton mit. Der grösste britische Reiseanbieter Tui UK verzeichnete eine Versechsfachung der Buchungen. Beliebte Reiseziele waren den Konzernen zufolge Málaga, Alicante sowie Mallorca in Spanien, Faro an der Algarve in Portugal sowie die griechische Insel Kreta. Die meisten Buchungen wurden für August gemacht. Johnson hatte am Montag die Pläne der Regierung aus dem Corona-Lockdown vorgestellt. Demnach sollen die Restriktionen schrittweise aufgehoben werden, bis vom 21. Juni an dann gar keine Beschränkungen mehr gelten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Raus aus dem Shutdown Boris Johnson will auf Nummer sicher gehen 22.02.2021 Mit Video

13:54 BAG registriert 134'325 neue Impfungen in den letzten sieben Tagen Bis und mit 21. Februar sind in der Schweiz innert Wochenfrist 134'325 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Website veröffentlichte. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 19'189 Impfungen durchgeführt.

Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 5 Prozent.

Insgesamt wurden bis Sonntag 675'556 Impfungen durchgeführt.

Bislang sind 173'407 Personen vollständig geimpft, das heisst 2 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten.

Bei 328'742 Personen wurden bislang nur die Erstimpfung durchgeführt.

Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht eingesetzt, sind momentan 190'869 Impfdosen.

17'600 Impfdosen sind beim Bund gelagert.

13:28 BAG meldet 1131 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1131 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 994 . Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'369 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 14 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 9 Verstorbenen . Das sind 45 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 976 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 7 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 77.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 68.0 Prozent.

12:55 Graubünden erhöht Beiträge für Corona-Härtefallhilfe Der Kanton Graubünden will von der Pandemie gebeutelte Unternehmen für ihre Einbussen besser entschädigen. Die Kantonsregierung hat beim Härtefallprogramm des Bundes den Beitragssatz von 50 auf 75 Prozent der wirtschaftlichen Verluste erhöht. Der neue Satz wird ab sofort angewendet, wie der Kanton mitteilte. Unternehmen, die bereits um Härtefallhilfe gebeten haben, müssen kein neues Gesuch einreichen. Firmen, denen bereits Geld ausbezahlt worden ist, erhalten den zusätzlichen Beitrag automatisch. Eine Anpassung gibt es auch für teilweise geschlossene Unternehmen, etwa Bäckereien mit Gastronomie, die die Gastronomie schliessen mussten. Sie können verlangen, dass die Verlustschwelle nur für die geschlossenen Sparte angewendet wird. Statt wie bisher 40 Prozent müssen sie neu nur noch 15 Prozent Verlust für die Sparte nachweisen. Neu gilt zudem, dass ein Unternehmen, das seinen Umsatz zu mindestens 70 Prozent in einer behördlich geschlossenen Sparte macht, als vollständig geschlossen angesehen wird. Damit gilt neu das Wesentlichkeitsprinzip 70 zu 30 statt wie bisher 80 zu 20.

11:53 Tschechien sucht Hilfe im Ausland – Deutschland verlängert striktes Grenzregime Die Kapazitäten der Intensivstationen in Tschechien könnten schon bald vollständig erschöpft sein. Davor warnte der stellvertretende Gesundheitsminister Vladimir Cerny. In einer solchen Situation sei das Land noch nie gewesen, betonte der Medizinprofessor. Tschechien habe begonnen, über mögliche Hilfe aus dem Ausland zu verhandeln. Aus Deutschland liege ein Angebot zur Übernahme von neun Intensivpatienten vor. Zudem sollen Patienten innerhalb Tschechiens in weniger stark betroffene Gebiete umverteilt werden. Derzeit sind mehr als 6500 Covid-19-Patienten in tschechischen Krankenhäusern in Behandlung. Von ihnen müssen mehr als 1300 intensivmedizinisch behandelt werden. Grösstes Problem ist der Mangel an qualifiziertem Gesundheitspersonal. Mit 968 Neuinfektionen je 100'000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen steht Tschechien EU-weit an der Spitze, wie aus den jüngsten Vergleichszahlen der EU-Gesundheitsagentur ECDC hervorgeht. Die deutsche Regierung hat derweil bekannt gegeben, dass die bestehenden strikten Kontrollen und Einreisebeschränkungen an den Grenzübergängen nach Tschechien bis zum 3. März verlängert werden – gleiches gilt für das österreichische Bundesland Tirol. Audio Wie lebt es sich in Zittau an der deutsch-tschechischen Grenze? Die Reportage von Korrespondent Peter Voegeli. 07:45 min, aus Echo der Zeit vom 22.02.2021. abspielen. Laufzeit 07:45 Minuten.

11:01 Solothurner Impfkampagne in Altersheimen steht vor Abschluss Bis Ende Woche sind im Kanton Solothurn alle Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen mit einer Corona-Zweitimpfung versorgt. Insgesamt wurden 4700 Personen in 49 Heimen geimpft. Als Nächstes soll das exponierte Gesundheitspersonal in den Spitälern die Impfung erhalten. Berücksichtigt würden dabei prioritär Spital-Mitarbeitende auf den Notfall- und Intensivstationen, in den Covid-Abteilungen sowie das Personal der Rettungsdienste. Mobile Impfteams hätten dafür gesorgt, dass alle Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen, die sich für eine Impfung entschieden hätten, innerhalb der empfohlenen Frist beide Impfungen erhalten hätten.

10:02 Arbeitslosigkeit in Grossbritannien weiter auf 5-Jahres-Hoch Die Coronakrise lässt die Arbeitslosigkeit in Grossbritannien weiter steigen. Im vierten Quartal sei die Arbeitslosenquote um 0.1 Prozentpunkte auf 5.1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS in London mit. Das ist der höchste Stand seit fast fünf Jahren. Im gleichen Quartal des Vorjahres hatte die Quote 1.3 Punkte niedriger gelegen. Angesichts der drastischen ökonomischen Massnahmen, welche die Pandemie und deren Bekämpfung mit sich bringt, ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit aber immer noch moderat. Begrenzt wird der Anstieg in erster Linie durch Unterstützungsprogramme der Regierung. Auch erhalten die Haushalte Unterstützungszahlungen.