Der Ticker startet um 5:40 Uhr

6:55 Test-Panne in Bayern Testen, testen, testen – das war die Strategie der bayrischen Regierung, um gerade in der Ferienzeit einen Anstieg der Corona-Fälle zu vermeiden. Seit Juli hatte man diverse Teststationen an Flughäfen, an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg und an mehreren Autobahnraststätten einrichten lassen. 44'000 Personen, die im Ausland in den Ferien waren und sich an einer Teststation hatten testen lassen, warten seit Tagen, auf ihr Ergebnis und dies, obwohl es vorliegt. Darunter – so räumte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml ein – auch 900 nachweislich positiv getestete Personen. Grund für die Verzögerungen sei, dass die Daten der Getesteten nach wie vor von Hand erfasst und erst dann digitalisiert würden. Ausserdem sei das Test-Angebot unerwartet stark genutzt worden. Bis heute Mittag sollen die positiv Getesteten nun ihr Ergebnis bekommen.

6:20 Kamala Harris: Trump für Opfer verantwortlich Die Demokraten machen im Kampf ums Weisse Haus gegen US-Präsident Donald Trump die US-Opferzahl in der Corona-Krise zum Wahlkampfthema. Der Grund, warum das Virus die USA besonders hart getroffen habe, sei, «weil Trump es von Anfang an nicht ernst genommen hat», sagte die demokratische Anwärterin auf den Vizepräsidenten-Posten, Kamala Harris. Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt in dieser Rolle mit dem designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. In den USA wurden mehr als fünf Millionen Corona-Erkrankungen registriert – rund ein Viertel der weltweiten Fälle. Mehr als 165 000 Menschen starben. Legende: Während sich andere Länder auf die Wissenschaft verlassen hätten, habe Trump «Wunderarzneien» propagiert, die er beim Sender Fox News gesehen habe. «Das passiert, wenn wir jemanden wählen, der der Aufgabe einfach nicht gewachsen ist», sagte Harris. Keystone

4:54 Bericht: RKI zieht Impfstoff-Prognose zurück Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) zieht eine Prognose zurück, wonach der Einsatz eines Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus bereits im Herbst möglich sein könnte. Eine RKI-Sprecherin bezeichnet eine zuvor auf der Homepage des Instituts veröffentlichte entsprechende Einschätzung als nicht mehr aktuell. Die Publikation sei versehentlich veröffentlicht worden und völlig veraltet. Das RKI rechnet nicht mehr damit, dass ein Impfstoff im Herbst verfügbar sein könne. Bericht der Welt RKI zieht Prognose zurück – "Versehentlich" veraltetes Positionspapier veröffentlicht https://t.co/1vrrgisCkdpic.twitter.com/D3cFmkUNun — WELT (@welt) August 12, 2020

4:32 Corona-Prävention: In vielen Schulen kaum möglich In vielen Schulen rund um den Globus haben die Kinder keine Chance, sich die Hände zur Vorbeugung gegen eine Corona-Infektion zu waschen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Kinderhilfswerk Unicef gibt es in 43 Prozent der Schulen keinen Zugang zu Waschbecken mit Seife und fliessend Wasser. 818 Millionen Schüler seien laut der Bilanz von 2019 auf diese Weise einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt, warnten beide Organisationen. Betroffen seien vor allem Schüler in Afrika. Der Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen müsse zu den zentralen Strategien aller Regierungen zählen, die in der Corona-Pandemie ihre Schulen wieder öffnen wollen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. In ihrem Bericht betonen die Organisationen aber auch die Notwendigkeit, die Gesundheitsmassnahmen sowie die Folgen eines Lockdowns gegeneinander abzuwägen. «Die negativen Folgen von Schulschliessungen auf die Sicherheit, das Lernen und das Wohlbefinden der Kinder sind breit dokumentiert», heisst es. Report von Unicef und WHO Having handwashing facilities at school is key for the safe return to the classroom during #COVID19.



A new report by @WHO & @UNICEF finds 818 million children worldwide lack access.https://t.co/ysjxBPc73G — UN News (@UN_News_Centre) August 13, 2020

4:21 China: Virus in gefrorenem Geflügel aus Brasilien entdeckt Die Gesundheitsbehörden der chinesischen Stadt Shenzhen haben bei einer Stichprobe importierter gefrorener Hühnerflügel aus Brasilien das Coronavirus nachgewiesen. Dies gaben sie am Donnerstag bekannt. Sämtliche Personen, die womöglich Kontakt mit potenziell kontaminiertem Fleischprodukten gehabt hatten, seien umgehend ausfindig gemacht und getestet worden, hiess es weiter. Die Tests seien alle negativ ausgefallen. Erst vor kurzem hatten chinesische Behörden laut eigenen Angaben das Coronavirus auf importierten Lachs aus Norwegen nachgewiesen. Bericht des chinesischen Fernsehens #COVID19 was found on surface samples of frozen chicken wings imported from #Brazil in Shenzhen, South China's Guangdong, local authority said on Thursday. All close contacts have tested negative for coronavirus and all sold products were traced back and handled. pic.twitter.com/1SrnSzKicU — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) August 13, 2020

4:16 Argentinien und Mexiko produzieren britischen Impfstoff Der von Forschern aus Oxford entwickelte Impfstoffkandidat gegen das Coronavirus soll in Argentinien und Mexiko für Lateinamerika hergestellt werden. Sollte die dritte Phase der klinischen Studien erfolgreich sein und die nötigen Zulassungen erteilt werden, soll die Substanz im ersten Halbjahr des kommenden Jahres zur Verfügung stehen, erklärte Argentiniens Präsident Alberto Fernández am Mittwoch. Das argentinische Unternehmen mAbxience werde nach einer Vereinbarung zum Technologietransfer mit dem britischen Pharmakonzern Astrazeneca, der den Impfstoff in Brasilien testet, zunächst 150 Millionen Dosen des Wirkstoffs herstellen. Die abschliessende Beschichtung soll den Angaben zufolge die mexikanische Firma Liomont übernehmen. Ziel sei es, ganz Lateinamerika ausser Brasilien zu versorgen. Von den ersten 150 Millionen Dosen seien etwa 22,4 Millionen für medizinisches Personal, Ältere und Menschen in Risikogruppen vorgesehen. Der Impfstoff solle zwischen drei und vier US-Dollar (etwa 2,70 bis 3,60 Fr.) pro Dosis kosten, sagte Fernández. Argentinien bekomme durch die Vereinbarung früher Zugang zu dem Impfstoff. Präsident Fernández zur Vereinbarung (span.) El laboratorio AstraZeneca y la biotecnológica mAbxience del Grupo INSUD nos informaron hoy que la Argentina estará a cargo, junto con México, de la producción y distribución en toda Latinoamérica de la potencial vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford. pic.twitter.com/Bz0l08pDgw — Alberto Fernández (@alferdez) August 13, 2020

2:46 Trump will Schulbezirken 125 Mio. Masken liefern Acht Empfehlungen nannte US-Präsident Donald Trump am Abend, die bei der Wiedereröffnung von Schulen beachtet werden sollen. Unter anderem rät er auf einer Pressekonferenz im Weissen Haus dazu, Masken zu verwenden, wenn kein Abstand zu Mitmenschen eingehalten werden könne. Seine Regierung werde für die Schulbezirke 125 Millionen wiederverwendbare Masken bereitstellen. Trump zur Wiedereröffnung von Schulen LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks on getting students back to school https://t.co/yKWXYgVYY9 — The White House (@WhiteHouse) August 12, 2020

1:59 «Diana»-Musical: Wegen Corona zuerst auf Netflix Das Musical «Diana» über das Leben von Prinzessin Diana wird vor seinem für 2021 geplanten Broadway-Debüt erst beim Streamingdienst Netflix erscheinen. Diesen ungewöhnlichen Schritt gaben die Show-Produzenten am Mittwoch bekannt. Das Musical sollte eigentlich im vorigen März im New Yorker Longacre Theater Premiere feiern, doch die Corona-Pandemie führte zum Aufschub. Ende Juni wurden dann im berühmtesten Theaterviertel der Welt sämtliche Produktionen und Vorstellungen bis zum Jahresende abgesagt. «Diana» soll nun erst ab kommendem Mai am Broadway aufgeführt werden. Für die geplante Netflix-Ausstrahlung soll die Aufführung mit den Broadway-Darstellern Jeanna de Waal als Diana und Roe Hartrampf als Prinz Charles ohne Publikum im Longacre Theater gefilmt werden. Netflix-Info zur neuen Agenda Delayed 'Diana' musical to be streamed on Netflix before delayed Broadway debut https://t.co/zK5d2eAheW — NetFlix0fficial (@NetFlix0fficial) August 12, 2020

1:52 Berlin: Minister-Reise nach Bukarest verschoben Deutschlands Arbeitsminister Hubertus Heil hat eine für Mittwoch und Donnerstag geplante Reise nach Rumänien am Mittwochabend kurzfristig abgesagt. Zu seinem grossen Bedauern habe er den Besuch in Bukarest verschieben müssen, teilte er mit. Die rumänische Hauptstadt war zuvor neu in die Liste der Risikogebiete des Robert Koch-Instituts aufgenommen worden. Heil: «Für mich war es eine schwierige Abwägung, den wichtigen Austausch vor Ort dennoch durchzuführen - oder aber aus Fürsorgepflicht gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der öffentlichen Gesundheit vorerst zu verzichten.» Seine rumänische Amtskollegin Violeta Alexandru habe die Entscheidung mit grossem Verständnis aufgenommen. Das Auswärtige Amt warnt wegen der Corona-Lage derzeit auch vor Urlaubsreisen in einige Teile Rumäniens, darunter Bukarest. Vor nicht notwendigen touristischen Reisen unter anderem in die Hauptstadt werde «derzeit aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt», hiess es am Mittwoch auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes. Heil wollte bei dem Besuch unter anderem mit ihr über einen besseren Schutz für rumänische Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft und für Mitarbeiter in der Fleischindustrie beraten. Nach einer Häufung von Corona-Fällen waren die Arbeitsbedingungen vor allem osteuropäischer Beschäftigter in diesen Bereichen in Deutschland in den Blickpunkt gerückt. Mit der Ministerin solle es nun am Donnerstag eine Videokonferenz geben. Minister verschiebt Reise Hubertus Heil verschiebt Reise nach Rumänien wegen Corona-Gefahr https://t.co/T8prgWGbIQpic.twitter.com/dZRtRR5ux5 — Deutschland Germany (@Deutschland_BRD) August 12, 2020

1:08 Gouverneur von São Paulo infiziert Der Gouverneur des brasilianischen Bundesstaates São Paulo, João Doria, hat sich nach eigener Angabe mit dem Coronavirus infiziert. «Ich teile das positive Ergebnis meines Covid-19-Tests», schrieb Doria am Mittwoch auf Twitter. Es war offenbar bereits der sechste Test, dem er sich unterzogen hatte. «Ich bin schon in Quarantäne und werde von zu Hause aus arbeiten», schrieb er weiter. Er habe keine Symptome und fühle sich gut. Während der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro das Virus als «kleine Grippe» verharmlost und Empfehlungen zur sozialen Distanzierung missachtet, ist Doria zusammen mit Wilson Witzel in Rio de Janeiro einer der Gouverneure in Brasilien, der restriktive Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verfügt hatte und dafür von Bolsonaro harsch kritisiert wurde. Inzwischen hat auch São Paulo, der mit mehr als 40 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Bundesstaat Brasiliens, die Massnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens gelockert und die Wirtschaft schrittweise geöffnet. Nach Informationen der Regierung des Bundesstaates São Paulo haben sich bis Dienstag fast 640'000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 25'500 Patienten sind im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Mitteilung über Infektion von Doria Compartilho o resultado positivo do meu exame de Covid-19. Já estou em isolamento e seguirei trabalhando de casa. Muito obrigado pelas mensagens de apoio que estou recebendo e orações. pic.twitter.com/RzX8PlXXHC — João Doria (@jdoriajr) August 12, 2020

22:39 GB: Deutlich weniger Todesfälle nach neuer Zählweise Grossbritannien verzeichnet nach einer Änderung der Zählweise deutlich weniger Tote durch die Pandemie. Die offizielle Zahl liege nun bei 41'329, teilt das Gesundheitsministerium mit. Zuvor lag sie bei 46'706. Für England ist nun neu, dass Todesfälle jetzt nur innerhalb von vier Wochen nach einem positiven Covid-Test auf eine Coronavirus-Infektion zurückgeführt werden. Bislang gab es keine Frist. Befürchtet wurde deswegen, das spätere Todesfälle durch andere Ursachen fälschlicherweise der Pandemie zugeschrieben werden könnten.

21:55 Rekordzahlen in Griechenland Griechenland meldet 262 Neuinfektionen die höchste tägliche Zahl seit dem Beginn der Pandemie. Den Daten der Gesundheitsbehörden zufolge gibt es damit 6177 bekannte Infektionen und 216 Todesfälle. Legende: Pixabay

20:36 Steigende Covid-Fälle in Europa Die Anzahl bestätigter Neuinfektionen nehmen in vielen Ländern in Europa weiter zu, teilweise stark. Heute vermeldet Frankreich mit 2524 bestätigten Neuinfektionen die grösste tägliche Zunahme seit dem Ende des Lockdowns. Der Durchschnittswert der vergangenen sieben Tage liegt demnach inzwischen bei 1810, der höchste Wert seit dem 24. April, als die Epidemie in Frankreich voll ausgeprägt war. Griechenland meldet mit 262 Neuinfektionen gar die höchste tägliche Zahl seit dem Beginn der Pandemie. Den Daten der griechischen Gesundheitsbehörden zufolge gibt es damit 6177 bekannte Infektionen und 216 Todesfälle. Unsere umfassende Übersicht über die internationale Lage finden Sie hier.

19:59 «Man fragt sich, ob der Bundesrat nicht zu viel Verantwortung abschiebt» Der Bundesrat habe sich mit dem Entscheid, Grossveranstaltungen mit über 1000 Besuchern ab Oktober wieder zuzulassen, über die Bedenken der meisten Kantone und auch der eigenen wissenschaftlichen Taskforce hinweggesetzt. Und damit vielleicht ein Stück zu viel an Verantwortung abgeschoben, meint Bundeshauskorrespondent Urs Leuthard in seiner Analyse. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bundesrats-Entscheid Um jeden Preis eine gewisse Normalität schaffen 12.08.2020 Mit Video

19:40 Corona-Fall an Muttenzer Schule Am Gymnasium Muttenz BL ist kurz nach Wiederbeginn des Schulbetriebs ein 17-jähriger Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden. Weil seine Mitschüler und auch die Lehrer Masken trugen, verzichtete der Kantonsarzt auf eine Quarantäne im schulischen Umfeld. Dennoch hätten sich einige seiner Mitschüler neben den Mitgliedern seiner Familie und weiteren Kontaktpersonen in Quarantäne begeben müssen, teilte der Kantonale Krisenstab am Mittwoch mit. Der Infizierte habe am Wochenende vor Schulbeginn eine Party besucht und zwei Fussballspiele bestritten. Dabei sei es zu engeren und längeren Kontakten gekommen. Wie viele Personen betroffen sind, werde gegenwärtig abgeklärt. Der Krisenstab geht davon aus, dass sich der Gymnasiast in seinen Ferien in Kroatien mit dem Coronavirus infiziert habe. Es gehe ihm gesundheitlich den Umständen entsprechend gut.

19:07 Bundesrat will Ethanol-Vorrat aufstocken Der Bundesrat will ein Sicherheitslager für Ethanol im Umfang von rund 6000 Tonnen schaffen. Mit der Reserve könnten im Bedarfsfall Desinfektionsmittel hergestellt werden. Die Landesregierung hat beschlossen, dem Parlament einen Kredit von 5.8 Millionen Franken zu beantragen. Damit solle gewährleistet werden, dass kurz- und mittelfristig bei einer erneuten rasant ansteigenden Nachfrage genug Ethanol für die Versorgung des Landes zur Verfügung stehe, teilte der Bundesrat zum Entscheid mit. Bei dem geplanten Sicherheitslager handelt es sich laut dem Bundesrat um eine Übergangslösung. Mittelfristig will er eine Pflichtlagerhaltung einführen. Die Regierung wird dazu gemäss Mitteilung voraussichtlich im nächsten Jahr eine Vernehmlassung durchführen. Legende: Der Bund hatte die Notreserve für Ethanol ein paar Jahre vor der Corona-Pandemie aufgegeben. Nun möchte der Bundesrat eine Übergangslösung bis zu einer erneuten Pflichtlagerhaltung schaffen. Keystone

18:27 Wegen Corona: Teilweise Rauchverbot in Galizien In der spanischen Region Galizien ist das Rauchen im Freien wie etwa in Strassencafés künftig verboten, wenn der Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern nicht gewahrt werden kann. Diese Massnahme gegen die Ausbreitung der Krankheit sei bisher einmalig und trete an diesem Donnerstag in Kraft, berichtet die Zeitung «El País». Zur Begründung sagte der regionale Regierungschef der im äussersten Nordwesten Spaniens gelegenen Region, dies habe eine medizinische Expertenkommission empfohlen. Tabakrauch stelle demnach ein hohes Risiko für die Verbreitung des Coronavirus dar. Zurzeit sind in Galicien mit etwa 2.7 Millionen Einwohnern 827 aktive Corona-Fälle registriert. Seit Dienstag habe sich die Zahl um 87 erhöht.

17:11 Fussball: Maskenpflicht, keine Gästefans, keine Stehplätze Nach der Aufhebung des Verbots von Grossveranstaltungen arbeitet der Schweizerische Fussballverband an Schutzkonzepten, die bis Anfang Oktober vorliegen müssen. Das Ziel sei eine einheitliche Umsetzung der übergeordneten Schutzmassnahmen an allen Spielorten, so der Verband. Dazu gehörten die generelle Maskenpflicht in allen Stadionbereichen, die Schliessung der Gästefansektoren in beiden Ligen sowie der temporäre Verzicht auf Stehplätze in der Super League. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: SFL arbeitet an Schutzkonzept Leise Enttäuschung beim Fussballverband 12.08.2020 Mit Video

17:05 Eishockeyverband entscheidet am Freitag über Start der Saison «Die National League und Swiss League und ihre Klubs haben den heutigen Entscheid des Bundesrats mit Befriedigung zur Kenntnis genommen», liess Swiss Ice Hockey in einer Medienmitteilung verlauten. «Dass ab Oktober wieder Eishockeyspiele mit mehr als 1000 Zuschauern möglich sind, ist die Voraussetzung für das wirtschaftliche Fortbestehen der Ligen und Profi-Klubs», hiess es weiter. Mit einer teilweisen Auslastung der Stadien bleibe jedoch die finanzielle Lage der Profi-Klubs und des Verbands weiter angespannt und finanzielle Verluste seien absehbar. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: National und Swiss League Eishockey: Entscheidung über Saisonstart am Freitag 12.08.2020 Mit Video