12:21 Covax-Initiative: Ghana erhält als erstes Land Impfdosen Als erstes Land der Welt hat das westafrikanische Ghana Corona-Impfdosen von der internationalen Covax-Initiative erhalten. Bei der ersten Ladung handelt es sich um 600'000 Dosen des Astra-Zeneca-Wirkstoffs, wie es in einer Mitteilung des UN-Kinderhilfswerks (Unicef) vom Mittwoch hiess. Diese Lieferung repräsentiere den Beginn der wohl grössten Beschaffungs- und Versorgungs-Initiative von Impfstoffen in der Geschichte. «Dies ist ein monumentales Ereignis», hiess es. Die Covax-Initiative wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Impfallianz Gavi gegründet, um Länder mit kleinen und mittlerem Einkommen mit Corona-Impfstoffen zu versorgen. Die Initiative will nach eigenen Angaben in diesem Jahr knapp zwei Milliarden Dosen liefern.

11:26 Coronahilfe für Asien 24.8 Millionen Franken überweist die Schweiz dem Asiatischen Entwicklungsfonds. Das hat der Bundesrat entschieden. Das Geld soll dazu beitragen, die Armut in Asien zu lindern und Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Der Asiatische Entwicklungsfonds der Asiatischen Entwicklungsbank bekämpft mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen extreme Armut in der Region Asien und Pazifik, wie der Bundesrat mitteilte. Die Gelder gehen hauptsächlich an Afghanistan, Kirgistan, Tadschikistan sowie an kleinere Pazifikinseln.

10:59 Haus- und Kinderärzte fordern mehr Geld für Impfungen Die Hausärztinnen und Hausärzte, vertreten durch die Berufsverbände MFE und die FMH, sind empört. Sie halten die jetzt vereinbarte Vergütung von 24.50 Franken pro Impfung für «eine Entschädigung, welche in der Praxis in keiner Art und Weise kostendeckend ist.» Dies schreiben der MFE und die FMH in ihren Medienmitteilungen. Diese Covid-Impfentschädigung von 24.50 Franken pro Impfung ist zwischen Bundesrat, der Gesundheitsdirektoren-Konferenz GDK und den Versicherern vereinbart worden. Die Berufsverbände der Ärzte wurden zwar angehört, nicht aber an den Verhandlungen beteiligt, wie dies sonst üblich sei, monieren sie in ihren Mitteilungen. Die Ärzteverbände verweisen auf die ihrer Ansicht nach gegebene Notwendigkeit einer flächendeckenden Impfung der Bevölkerung. Da ein Nachhaken bei der GDK nach einer mindestens den Impfzentren gleichgestellten Entschädigungshöhe gescheitert sei, liegt der Ball nach Ansicht der FMH und des Kinderärzteverbandes MFE jetzt bei den Kantonen. Es bleibe zu hoffen, dass diese «auch eine Finanzierungsmitverantwortung wahrnehmen und dass sich die einzelnen Kantone auch an der Finanzierung einer kostendeckenden Pauschale in den Arztpraxen beteiligen», schreibt die FMH. Audio Aus dem Archiv: Impfungen verstehen 04:29 min, aus Ratgeber vom 22.02.2021. abspielen. Laufzeit 04:29 Minuten.

10:39 Bünderland bleibt Skifahrland Die Bündner Skigebiete bleiben bis zum Ende der laufenden Wintersaison offen. Die Regierung verlängerte ihre entsprechende Bewilligung. Zum Entschluss beigetragen hätten das umfangreiche Testkonzept sowie die Beurteilung der epidemiologischen Lage, teilte die Kantonsregierung in Chur mit. Die Auswertung der Daten der Pilot-Flächentests hätten gezeigt, dass mit regelmässigen Flächentests die Pandemie eingedämmt werden könne. Audio Aus dem Archiv: Skigebiete ziehen positive Ferienbilanz 05:02 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 22.02.2021. abspielen. Laufzeit 05:02 Minuten.

10:34 Fast zehn Prozent weniger Umsatz in der Schwerindustrie Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) hat im vergangenen Jahr wegen der Coronapandemie einen Einbruch erlitten. Die Umsätze fielen um 9.8 Prozent, nachdem sie bereits um Vorjahr getaucht waren. Auch die Bestellungen kamen spärlicher herein, wie der Branchenverband Swissmem in einem Communiqué bekannt gab: Die Auftragseingänge reduzierten sich um 6.5 Prozent. Vor allem das Geschäft mit dem Ausland litt. So sanken die Exporte in die USA um 12.6 Prozent, jene in die EU um 11.9 Prozent und jene nach Asien um 7.5 Prozent. Nach dem tiefen Absturz im zweiten Quartal ging es mit den Lockerungen der Einschränkungen im Sommer indes wieder bergauf. Legende: Keystone

10:19 Den Kampf gegen Corona mit Sonderzulassungen und Impfpässen verstärken Deutschland hat die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Tests zur Eigenanwendung durch Laien erteilt. Das teilte ein Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte mit. Bei allen drei Tests würden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen. Die Eigenanwendungstests sollten insbesondere auch die Ansteckung in den Familien verringern. Einen weiteren Weg beschreitet Israel. Kurz nach seinem Start haben sich hunderttausende Israelis den sogenannten Grünen Pass heruntergeladen, der Genesenen und Geimpften in der Corona-Krise spezielle Erleichterungen gewährt. Eine «Ramzor» genannte App, über die der Pass ebenfalls nachgewiesen werden kann, luden demnach bereits mehr als 500’000 Menschen herunter, wie das israelische Gesundheitsministerium mitteilt. Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhängt die israelische Regierung derweil – und vorübergehend – nächtliche Lockdowns anlässlich des jüdischen Karnevalsfests Purim. Audio Israel: Mit dem grünen Pass zurück zur Normalität 22:28 min, aus 4x4 Podcast vom 22.02.2021. abspielen. Laufzeit 22:28 Minuten.

9:20 Corona-Impfstoff erreicht Ghana und Vietnam Das globale Impfstoff-Austauschprogramm der Weltgesundheitsorganisation WHO hat die ersten COVID-19-Impfdosen an die ärmsten Menschen der Welt verteilt. Ein Flug mit 600'000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca sei in Ghanas Hauptstadt Accra gelandet, wie die WHO und das Internationale Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) in einer gemeinsamen Erklärung sagten. Und auch in Vietnam sind die ersten Impfdosen eingetroffen. Das Land erhielt eine erste Charge von 117'000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca. 03:10 Video Covid verstärkt wirtschaftliche Ungleichheiten Aus ECO vom 22.02.2021. abspielen

9:03 Obwalden will das Beste herausholen Stockt der Bund seine Coronahilfe wie angekündigt auf, soll der Kanton Obwalden davon maximal profitieren können. Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat deswegen, an einer Sondersession von Anfang April den bisherigen Rahmenkredit von 7 Millionen Franken auf 24 Millionen Franken aufzustocken, wie er mitteilte. An dem Hilfspaket dürfte sich der Bund zu 70 Prozent beteiligen. Allerdings muss die Aufstockung noch von den eidgenössischen Räten beschlossen werden.

8:57 Nur halb so viele Schnupperlehr-Plätze Wegen der Corona-Pandemie bieten aktuell lediglich 53 Prozent der Schweizer Betriebe Schnupperlehren und Bewerbungsgespräche vor Ort an. Dies meldet das Berufswahl-Portal Yousty. Die aktuelle Situation betreffe auch die Situation der Lehrstellen. Es gebe in einigen Branchen Betriebe, die keine Lernenden mehr aufnehmen könnten oder den Betrieb hätten schliessen müssen. Yousty vermeldet aber auch Positives: Es gäbe auch sehr viele Firmen, die sogar zusätzliche Lehrstellen anböten und ihre Lehrstellen noch häufiger online ausschrieben. Auch würden zahlreiche Schnupperlehren weiterhin durchgeführt. Aktuell seien über 19’000 Schnupperlehren auf Yousty ausgeschrieben. Besonders im KV-Bereich, in handwerklichen Berufen oder auch im Detailhandel seien noch zahlreiche Schnupperlehren frei. Audio Aus dem Archiv: Manche Jugendliche könnten den beruflichen Anschluss verlieren 07:51 min, aus SRF 4 News aktuell vom 09.02.2021. abspielen. Laufzeit 07:51 Minuten.

7:56 Valora erleidet Gewinneinbruch Der Detailhändler Valora hat im Jahr 2020 wegen der Coronapandemie einen Verlust eingefahren. Mit einer Normalisierung der Geschäfte wird frühestens im zweiten Halbjahr 2021 gerechnet. Der Nettoumsatz ging im Jahr 2020 um 15 Prozent auf bei 1,70 Milliarden Franken zurück. Der Betriebsgewinn (EBIT) blieb aber mit 14,1 Millionen im positiven Bereich und am oberen Ende der Prognosen, teilte Valora am Mittwoch mit. Unter dem Strich resultierte aber ein Fehlbetrag von 6,2 Millionen nach einem Gewinn von 73,7 Millionen im Vorjahr. Auf die Ausschüttung einer Dividende wird erneut verzichtet. 02:50 Video Detailhandel kämpft um Wiedereröffnung Aus 10 vor 10 vom 16.02.2021. abspielen

7:45 Japans Regionalbehörden drängen auf ein Ende der Massnahmen Regionale Behörden in Japan haben von der Regierung eine Aufhebung der Notfallmassnahmen vor dem 7. März gefordert. Der japanische Kabinettssekretär Katsunobu Kato sagte dazu in den Medien, der Ausnahmezustand werde wahrscheinlich schrittweise aufgehoben. Drei westliche Präfekturen und drei weitere in den zentralen und südlichen Regionen haben die Aufhebung der Massnahmen noch in dieser Woche angekündigt, sagte Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura am späten Dienstag. Premierminister Yoshihide Suga wird sich am Mittwoch mit Ministern treffen, um die Aufhebung des Ausnahmezustands in den sechs Regionen zu besprechen. Eine endgültige Entscheidung wird für Freitag erwartet. Tokio und die benachbarten Präfekturen werden aber weiterhin unter dem Ausnahmezustand verbleiben.

7:10 Alain Berset zieht Bilanz Ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Krise hat Gesundheitsminister Alain Berset im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA Bilanz gezogen. Hier ein Auszug aus den Aussagen Bersets zu zentralen Fragen: Zu seinem persönlichen Corona-Jahr: «Es war eine Probe für den Bundesrat und das ganze Land. Ich habe viel über mich und meine Grenzen gelernt. Mit Sport versuchte ich einen Ausgleich zu finden.» Zur Kritik an seiner Person und am Bundesrat: «Das gehört zum politischen Geschäft. Bis jetzt haben wir die Krise aber gut bewältigt. Der Bundesrat hat sehr gut und sehr kollegial funktioniert in der Krise. Das ist unsere politische DNA, unsere politische Kultur.» Zu den Digitalisierungsmängeln im Gesundheitswesen: «Wir haben einen Nachholbedarf – nicht nur im Gesundheitswesen. Ich hoffe, dass das nun alle Akteure realisieren. Das elektronische Patientendossier ist ein Anfang. Wir haben in dieser Krise viel gelernt – wir sind am Beheben der Mängel.» 00:23 Video Berset: «Wir schlagen folgende Lockerungen vor» (deutsch) Aus News-Clip vom 17.02.2021. abspielen

6:44 Besorgnis in Frankreich wegen explodierender Fallzahlen In einigen Regionen Frankreichs herrscht grosse Beunruhigung wegen der alarmierenden Corona-Situation. In der nordfranzösischen Küstenstadt Dunkerque (Dünkirchen) ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner der regionalen Gesundheitsbehörde zufolge zuletzt auf mehr als 900 angestiegen. Regionalpolitiker fordern nun eine schnelle Reaktion. Für Teile von Frankreichs Mittelmeerküste ist zuletzt wegen der starken Ausbreitung des Coronavirus ein Teil-Lockdown verhängt worden. An den kommenden beiden Wochenenden soll für die städtische Küstenregion des Département Alpes-Maritimes ein Lockdown gelten. Ähnliche Massnahmen wie am Mittelmeer fordern einige Politiker nun auch für Dunkerque. Insgesamt ist die Corona-Situation in Frankreich weiter angespannt. Der landesweite Inzidenzwert ist zuletzt wieder leicht auf mehr als 200 angestiegen. Allerdings hat Industrieministerin Agnes Pannier-Runacher auch versichert, Frankreich habe genügend Impfstoff, um sein Impfziel zu erreichen.

6:14 Konkrete Lockerungs-Vorschläge vom Bundesrat verlangt Der Bundesrat soll konkrete Kriterien für den Lockdown-Ausstieg bei Kultur und Sport festlegen. Das verlangt die ständerätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-S). Zudem ersucht die Kommission den Bundesrat, die Obergrenze für Beiträge an Kultur und Kulturschaffende zu streichen. Den Mitbericht zugunsten der Aufhebung der Maximalbeiträge an Kulturunternehmen, -verbände und -schaffende verabschiedete die Kommission mit 12 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Mit sechs zu sechs Stimmen und Stichentscheid des Präsidenten Hannes Germann (SVP/SH) beantragt die Kommission den Verzicht auf eine Einschränkung bei den A-fonds-perdu-Beiträgen an professionelle oder halbprofessionelle Sportklubs. Zudem soll die Landesregierung eine klare Strategie zur Lockerung der Coronavirus-Massnahmen für die Kultur vorlegen. Audio Aus dem Archiv: Grundeinkommen für Schweizer Kulturschaffende 03:03 min, aus Kultur-Aktualität vom 17.02.2021. abspielen. Laufzeit 03:03 Minuten.

5:19 Verwirrung über mögliche Lieferengpässe bei Astra-Zeneca Beim Corona-Impfstoffhersteller Astra-Zeneca drohen womöglich weitere Lieferengpässe bei der Versorgung der Europäischen Union. Unternehmensvertreter hätten der EU auch für das zweite Quartal mögliche Produktionsausfälle in Europa angezeigt, sagte ein EU-Vertreter am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Doch könnten diese Mengen theoretisch aus anderen Impfstofffabriken des Herstellers wettgemacht werden. Es gebe noch keinen akzeptierten Lieferplan für das Quartal. Astra-Zeneca teilte am Abend mit, man wolle den Vertrag für das zweite Quartal laut jüngster Prognose erfüllen. Dabei solle etwa die Hälfte der in Aussicht gestellten Dosen aus europäischer Produktion kommen. Den Rest werde das Unternehmen aus anderen Teilen der Welt zur Verfügung stellen. Woher der Impfstoff kommen sollte, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Legende: Reuters

4:37 Kleinstaat San Marino beginnt mit dem Impfen Der Kleinstaat San Marino hat am Dienstag eine erste Lieferung des russischen Sputnik V-Impfstoffs erhalten, wie Regierungsmitarbeitende bestätigten. Die Impfkampagne soll bereits diese Woche beginnen, wobei zuerst nur Personen über 75 Jahren und Mitarbeitende im Pflegebereich berücksichtigt werden. Der Binnenstaat schloss letzten Monat ein Abkommen mit der EU und Italien ab, das ihm Zugriff auf Impflieferung gewähren sollte. Allerdings sind diese Impfstoffe aufgrund von bürokratischen Hürden und Lieferengpässen bisher nicht angekommen. Legende: Getty Images

4:11 Experte: Impfstoffe lassen sich schnell an neue Corona-Varianten anpassen Die aktuellen Corona-Impfstoffe lassen sich nach Expertenangaben relativ rasch an mögliche neue Virusvarianten anpassen. Die Impfstoffe könnten dann entweder eine neue oder eine zusätzliche Komponente enthalten, sagte Klaus Cichutek, Präsident des für Impfstoffe zuständigen deutschen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) in einem Pressebriefing. Es gebe Vorschläge der EU-Kommission für gesetzliche Regelungen. «Wenn die durchkommen, werden sie so ein, dass man hier keine Neuzulassung braucht.» EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte das geplante Zulassungsverfahren kürzlich mit dem für Grippeimpfstoffe verglichen, die auch jedes Jahr angepasst werden müssen. Legende: Keystone

22:45 Israel wagt weitreichende Lockerungen – für Geimpfte In Israel können Geimpfte seit diesem Sonntag wieder ins Fitnessstudio, ins Schwimmbad, ins Hotel oder ins Theater. Und diese Anreiz-Strategie der Regierung scheint aufzugehen: Das Gesundheitsministerium tweetet heute, rund 70 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren seien bereits mindestens ein Mal gegen das Coronavirus geimpft worden. Während viele Länder noch im Lockdown verharren, wagt Israel also weitreichende Öffnungen. Geht es nach der Regierung soll der grüne Pass bald auch Flüge und Restaurantbesuche ermöglichen. Auch wenn wissenschaftlich noch nicht abschliessend geklärt ist, inwieweit Geimpfte das Virus noch weitergeben. 03:18 Video Israel erlaubt Lockerungen für Geimpfte Aus 10 vor 10 vom 23.02.2021. abspielen

22:03 Irland bleibt im Lockdown – Mutante vorherrschend In Irland soll bis mindestens zum 5. April die höchste Stufe der Corona-Massnahmen gelten. Die Infektionszahlen seien zwar rückläufig, sagte Premierminister Micheal Martin. Doch die britische Virus-Variante B.1.1.7 habe die Situation stark verändert. Inzwischen seien 90 Prozent aller Neuinfektionen in dem Land auf den sich schneller ausbreitenden Virus-Typ zurückzuführen. Die Schulen sollen allerdings schrittweise bereits vom kommenden Monat an wieder geöffnet werden. Das Gastgewerbe soll indes nicht vor dem Hochsommer öffnen, wie Martin bereits am Samstag bekanntgab. Bars, Restaurants, Cafes und Hotels in Irland waren in den vergangenen zwölf Monaten die meiste Zeit geschlossen.