Während Baumärkte, Gartencenter und kleine Geschäfte bereits am 14. April wieder öffnen durften, mussten grosse Einzelhändler und Einkaufszentren warten. Nun dürfen alle Geschäfte und fast alle Dienstleister wie Friseure wieder öffnen. Am 15. Mai folgen dann die Restaurants, Ende Mai die Hotels.

In Österreich sind im Zuge weiterer Lockerungen von Corona-Auflagen seit Samstag auch grosse Geschäfte wieder geöffnet. In mehreren Regionen blieb der grosse Ansturm auf die Läden jedoch aus. «Es fängt gut an, aber wir sind weit von der Normalität entfernt», zitierte der Sender ORF den Handelschef der Wiener Wirtschaftskammer, Rainer Trefelik.

Die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Russland hat einen neuen Rekord erreicht. In den vergangenen 24 Stunden seien 9623 neue Fälle hinzugekommen – so viele wie nie zuvor. Damit gibt es nun landesweit mehr als 124’000 nachgewiesene Infektionen. Bisher starben 1222 Menschen mit dem Virus. 15’000 erholten sich wieder.

Am Sonntag wird weltweit an den Wert der Pressefreiheit erinnert. Borrell betonte, die Krise zeige, wie wichtig die Arbeit von Journalisten sei. In Zeiten der Unsicherheit sei der Zugang zu zuverlässiger und faktengeprüfter Information ohne unzulässige Einflussnahme unverzichtbar. Doch gebe es in allzu vielen Ländern restriktive Vorschriften, Abschaltungen des Internets oder einzelner Websites sowie Hetzkampagnen, finanziellen Druck und Angriffe.

«Es ist sehr bedenklich, dass die Covid-19-Pandemie in einigen Ländern als Vorwand benutzt wird, um der Pressefreiheit unzulässige Beschränkungen aufzuerlegen», heisst es in einer Erklärung, die der Aussenbeauftragte Josep Borrell heute im Namen der 27 EU-Staaten abgab.

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 112 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt, weniger als am Vortag. Am Freitag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 119 zusätzliche Fälle gemeldet, am Donnerstag deren 179. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende.

Über 238'000 Menschen sind bislang weltweit an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen hat gemäss der Johns-Hopkins-Universität, Link öffnet in einem neuen Fenster die Drei-Millionen-Marke überschritten. Rund ein Drittel davon in den USA.

Auch in der Schweiz ist das Contact-Tracing ein grosses Thema. Eine App ist in Planung. Mehr dazu lesen Sie in folgendem Artikel:

In Indien müssen alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft eine Corona-Tracing-App nutzen. Diese Anordnung macht das Innenministerium bekannt. Die von Behörden entwickelte App soll Nutzer warnen, wenn sie mit Personen in Kontakt gekommen sein könnten, bei denen später Covid-19 festgestellt wurde oder ein starker Verdacht auf diese Erkrankung besteht.

Die ETH-Forscherin Sarah Nadeau untersucht die ersten Corona-Wochen in der Schweiz. Über 1000 Proben sollen Antworten liefern zu Fragen wie: Wie kam das Virus von einem Kanton zum anderen? Und warum ist die Ausbreitung in einem Landesteil heftiger, in einem anderen schwächer?

Am kritischsten äussern sich die über 25'000 Befragten, was den wirtschaftlichen Schaden im Vergleich zum gesundheitlichen Schaden betrifft. 43 Prozent denken, dass der Wirtschaft zu stark oder eher zu stark geschadet wurde. Deutlich weniger, nämlich 15 Prozent halten umgekehrt den gesundheitlichen Schaden für (eher) zu gross.

Die Massnahmen in der Corona-Pandemie sind für knapp die Hälfte der Schweizer Bevölkerung gut austariert. Wissenschaft, Bundesrat und BAG geniessen Vertrauen. Dies zeigt eine Umfrage, Link öffnet in einem neuen Fenster von gfs.bern. Etwa 80 Prozent drücken demnach dem Bundesrat das Vertrauen aus. Etwa eine von fünf befragten Personen äussert sich grundsätzlich kritisch.

Die Bundesrätin wies zudem ein aktuelles höheres Gewichten der wirtschaftlichen Interessen als die Gesundheitsaspekte der Bevölkerung von sich. «Nein, dieser Eindruck stimmt nicht. Denn bereits am 16. April hat der Bundesrat dem Innendepartement den Auftrag gegeben, für die Bundesratssitzung vom 29. April vorgezogene Lockerungen in den Bereichen Gastronomie, Sport und Freizeit auszuarbeiten», erklärte sie.

7:48

USA: Demos gegen Corona-Massnahmen

Mehrere Bundesstaaten in den USA haben ihre Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert. In Texas dürfen Restaurants, Kinos und Geschäfte in begrenztem Umfang wieder öffnen. Lockerungen gab zudem auch in Alabama, Idaho, Iowa und Maine. In mehreren Bundesstaaten, in denen die Massnahmen noch gelten, gab es Proteste. Dabei forderten mehrheitlich Republikaner, wie Präsident Donald Trump, eine rasche Lockerung.

In Kalifornien widersetzten sich lokale Behörden der Anordnung des Gouverneurs und erlaubten es Schulen, Kirchen und Läden, wieder zu öffnen. Am Wochenende sind weitere Demonstrationen für eine Lockerung der Massnahmen geplant. Dies auch in Bundesstaaten, in denen die Corona-Fälle weiterhin zunehmen.