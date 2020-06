Heute wüsste man dank einschlägiger Erfahrungen aber besser Bescheid, sagt Steffen. Insbesondere mit Testen und einem systematischen Contact-Tracing dürfe man gute Hoffnung haben, dass eine zweite Welle verhindert werden kann, so der Kantonsarzt.

In Basel ist die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus – entsprechend dem landesweiten Trend – stetig zurückgegangen. Verändert haben sich aber nicht nur die Zahlen, sondern auch die Patientengruppe. Dazu der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen: «Die Leute sind heute im Schnitt dreissig Jahre jünger als die früheren Fälle.» Es steckten sich vor allem junge, mobile Menschen an. Etwa Menschen, die zur Schule gingen oder im Reisesektor tätig seien.

Für die Bevölkerung ist dies eher ein symbolischer Schritt. Für den Bundesrat bedeutet er, dass er ein Stück Macht an die Kantone zurückgibt. Gewisse Massnahmen, die normalerweise in der Kompetenz der Kantone liegen, kann er zwar weiterhin selber anordnen, er muss dafür aber zuerst die Kantone anhören.

In der Schweiz gilt ab heute Freitag nicht mehr die «ausserordentliche», sondern die «besondere Lage».

In Kuba werden die zur Eindämmung der Pandemie verhängten Einschränkungen nach drei Monaten wieder gelockert. Restaurants dürfen wieder öffnen, Strandausflüge sind wieder erlaubt. Der internationale Tourismus soll im Juli wieder anlaufen, allerdings dürfen zunächst nur Charterflugreisende ins Land. Bei ihrer Ankunft sollen sie auf das Virus getestet werden.

5:51

Taskforce-Chef beklagt fehlende Daten

In der Schweiz gibt es noch immer zu wenig Informationen darüber, wo und wie sich das Coronavirus ausbreite. Dafür wäre laut Matthias Egger, Präsident der nationalen Covid-19-Task-Force, ein minimales Datenset für das Contact Tracing nötig. Die Daten aus den Kantonen müssten in eine zentrale Datenbank beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) eingespeist werden. So weit sei man aber noch nicht, sagte Egger der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Freitag.

Nicht nur die Art und die Menge der Daten seien derzeit noch mangelhaft. Auch die Geschwindigkeit, mit der die Informationen im BAG einträfen, genüge nicht, um die Corona-Pandemie in der Schweiz zeitlich und geografisch in Echtzeit verfolgen zu können.

Dies wäre aber nötig für eine fundierte Beurteilung der steigenden Fallzahlen. Mit einem leistungsstarken Überwachungssystem könnte man bei kleineren regionalen Ausbrüchen des Coronavirus auch fokussierter Gegenmassnahmen einleiten, etwa in dem man die Bevölkerung besonders informiere oder einzelne mit dem Ausbruch in Verbindung stehende Einrichtungen vorübergehend schliessen würde.

Egger erklärte auch, warum sich der Aufbau einer optimalen Datengrundlage verzögere. Das föderale System der Schweiz erschwere eine einheitliche Datenerfassung. Zudem bestehe im BAG ein Aufholbedarf bei der Digitalisierung. Das erschwere den raschen Datenaustausch mit den Kantonen.