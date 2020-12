Tausende Fernfahrer, darunter viele Polen, stecken seit vergangenem Sonntag fest, nachdem Frankreich wegen der neuen Coronavirus-Variante seine Grenze komplett geschlossen hatte. Erst am Mittwoch wurde eine Einigung erreicht, wonach die Chauffeure sich einem Schnelltest unterziehen müssen, bevor sie in Grossbritannien losfahren können.

Die britische Regierung will den riesigen Lastwagen-Stau in Dover in der Grafschaft Kent möglichst rasch aufzulösen. Zu den bereits 300 Soldaten im Einsatz hat das Verteidigungseinen nun 800 weitere aufgeboten, um die Chauffeure auf das Coronavirus zu testen.

Der malische Oppositionsführer Soumaila Cissé ist in Paris verstorben. Dies teilte seine Familie mit. Cissé starb laut seinem Sohn mit 71 Jahren nach einer Infektion mit dem Coronavirus, Link öffnet in einem neuen Fenster . Malis Übergangspräsident Sem Ba N'Daw sprach der Familie und den Anhängern Cissés sein Beileid aus und sagte, Millionen Malier stünden unter Schock.

Ob Heiligabend oder Weihnachtstag, wie gewohnt feiern, das geht in diesem Jahr nicht. Improvisation ist gefragt. Und so haben viele, um stundenlanges Beisammensein zu Hause zu vermeiden, ihre Weihnachtsfeier nach draussen verlegt. Zum Beispiel in den Wald. Ein Augenschein der Tagesschau.

Nach dem erstmaligen Nachweis der neuen Virusvariante in der Schweiz in zwei Proben, würden grosse Anstrengungen unternommen, um zu analysieren, ob das Virus allenfalls schon in der Schweiz weiter verbreitet sei, schreibt die Taskforce in einer Stellungnahme.

Seit dem Herbst ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Dänemark konstant auf immer neue Höchststände angestiegen. Im europäischen Vergleich ist die Neuinfektionszahl zuletzt auf die Einwohnerzahl heruntergerechnet fast doppelt so hoch gewesen wie in Deutschland.

Im Kampf gegen hohe Infektionszahlen bleibt der Grossteil des Einzelhandels in Dänemark von nun an für mehrere Tage geschlossen. Vorläufig bis zum 3. Januar müssen Warenläden im nördlichsten deutschen Nachbarland weitgehend dicht bleiben, darunter auch Geschäfte mit einer Fläche von weniger als 5'000 Quadratmetern. Supermärkte, Lebensmittelläden, Apotheken und Spezialgeschäfte mit medizinischer Ausrüstung dürfen geöffnet bleiben.

«Wir müssen die Situation in Kent, die durch die plötzliche Auferlegung von Covid-Beschränkungen durch die französische Regierung verursacht wurde, so schnell wie möglich lösen», sagte Verkehrsminister Grant Shapps. «Unser Ziel ist, dass ausländische Fahrer so schnell wie möglich nach Hause zu ihren Familien kommen.»

Doch für die Einreise nach Frankreich ist ein negativer Corona-Test erforderlich, und die Abfertigung dauert an. Die britische Regierung will bis zu 1100 Soldaten in die Grafschaft Kent rund um den Hafen Dover am Ärmelkanal schicken, die bei den Tests helfen sollen. Von bisher 2367 Tests bei Lkw-Fahrern seien 3 positiv ausgefallen, teilte die britische Regierung am Donnerstagabend mit.

Obwohl Frankreich die Grenze zu Grossbritannien wieder geöffnet hat, müssen zahlreiche Lastwagenfahrer den ersten Weihnachtstag in Südostengland in ihren Kabinen verbringen. Zwar ist bisher Hunderten Fahrzeugen die Freigabe erteilt worden.

Die Demonstrationen am 30. und 31. Dezember seien von der Stadt Berlin verboten worden, so Ballweg und sagt in der Videobotschaft: «Ich möchte euch bitten, das Verbot der Demonstrationen in Berlin zu akzeptieren.» Konkrete Gründe nennt Ballweg nicht. Er fügt aber an, mit dem Rückzug im Winter sollten «Kräfte für den Frühling gesammelt werden».

Einer der Gründer der sogenannten «Querdenker»-Bewegung in Deutschland will vorerst nicht mehr zu Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen aufrufen. In einer Video-Botschaft empfiehlt Michael Ballweg anderen «Querdenker»-Gruppen, vorerst auf Proteste zu verzichten.

Auch Papst Franziskus feierte in Rom die traditionelle Mitternachtsmesse im Petersdom unter Corona-Hygienebedingungen. Bei der Messe anlässlich der Geburt von Jesus Christus erinnerte das Oberhaupt der katholischen Kirche an die Nächstenliebe.

Die Mitternachtsmessen wurden in der Schweiz wegen des Coronavirus vor leeren Rängen abgehalten. Dutzende Kirchen in allen Landesteilen der Schweiz übertrugen sie im Internet, via Lokalradio oder im Regional-TV. Wegen der Coronavirus-Pandemie waren nur maximal 50 Menschen pro Gottesdienst zugelassen und es galten Hygienemassnahmen.

Fluggäste aus dem Vereinigten Königreich müssten der Fluggesellschaft demnach innerhalb von drei Tagen nach ihrer Reise einen negativen Corona-Test vorlegen, so die CDC. Diese Regel werde am Freitag unterzeichnet und am Montag in Kraft treten. Weiter schreibt die Behörde, dass der Flugverkehr aus Grossbritannien in die USA um 90 Prozent reduziert worden sei.

Kurz nach Ramírez bekam Zulema Riquelme in Chile die erste Impfung. «Auf dass alle Leute sich impfen mögen», zitierte die chilenische Zeitung «La Tercera» die Frau, die im «Hospital Metropolitano» in Santiago de Chile arbeitet. In Costa Rica war die 91 Jahre alte Elizabeth Castillo, die in einem Altenheim in Tres Ríos in der Provinz Cartago lebt, die erste Bürgerin, die die Impfung erhielt. Alle drei Länder benutzten den Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer.

Der Impfstart in Mexiko wurde live übertragen. Die Oberschwester der Intensivstation des Krankenhauses Rubén Leñero in Mexiko-Stadt war die erste Mexikanerin, die die Corona-Impfung bekam, berichtet die mexikanische Zeitung «El Universal» - und damit auch die erste Lateinamerikanerin. María Irene Ramírez gehört zu dem Gesundheitspersonal, das in vorderster Linie Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt. «Das ist das beste Geschenk, das ich 2020 bekommen konnte», sagte die 59-Jährige, die sich freiwillig zur Impfung gemeldet hatte.

«Mein Vorschlag ist, dass sie in einen Solidaritätsfonds einzahlen - etwa bei den Vereinten Nationen. Oder sie unterstützen direkt die globale Impfplattform Covax, Link öffnet in einem neuen Fenster oder das Welternährungsprogramm», erläuterte Müller. Damit könnten fehlende Mittel erbracht werden, etwa für die globale Covid-19-Impfkampagne oder die Ernährungssicherung in Flüchtlingslagern.

Bulgarien: Skigebiete wieder geöffnet

In einem erfreulichen Trend stiegen in Bulgarien die Corona-Fallzahlen aktuell etwas langsamer an - knapp einen Monat nach Verhängen eines Teil-Lockdowns. Binnen 14 Tagen gingen die Neuinfektionen zurück, erklärte der Oberste Inspektor für Gesundheit und Mitglied des Corona-Krisenstabs, Angel Kuntschew, am Donnerstag. Damit gebe es in Bulgarien keine roten Zonen mehr. Die ersten Corona-Impfdosen werden in dem Balkanland an diesem Samstag erwartet.

Bulgarien verlängerte unterdessen bis Ende Januar einen seit Ende November geltenden Teil-Lockdown in einer gelockerten Form. Restaurants in Hotels nahmen ab 22. Dezember unter Corona-Auflagen den Betrieb nur für Hausgäste wieder auf. In den Skigebieten wurde die Wintersaison unter Corona-Vorschriften eröffnet - wegen Schneemangels etwas später als gewöhnlich.

Das Land erlaubt seit Donnerstag auch wieder Flüge von und nach Grossbritannien. Damit wurde ermöglicht, dass Flugzeuge mit Heimkehrern in dem EU-Land wieder landen dürfen. Die Passagiere einer ersten Maschine aus London wurden gemäss einer neuen Verordnung noch am Flughafen mit Schnelltests auf das Coronavirus getestet. Insgesamt acht Flugzeuge wurden am Donnerstag aus dem Vereinigten Königreich erwartet.