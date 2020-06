Der Ticker startet um 10:20 Uhr

21:12 Antikörpertests: Pharma-Riese gegen Start-up Testen, testen, testen – so hiess es vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie. Gemeint waren die Tests, die aktives Virus im Körper nachweisen, meist durch einen Abstrich. Inzwischen rücken Antikörpertests immer mehr in den Vordergrund. Ein solcher Test stellt eine bereits überstandene Infektion fest. Gross in diesem Geschäft ist der Basler Pharma-Multi Roche. Allerdings behauptet sich auch ein kleines Waadtländer Start-up-Unternehmen. Die Firma Quotient forscht schon seit Jahren mit 400 Mitarbeitenden weltweit an neuen Analyse-Technologien für Bluttests. 02:02 Video Konkurrenz für Roche? Antikörpertests aus der Westschweiz Aus Tagesschau vom 22.06.2020. abspielen

20:37 Bedingungen in Schlachthöfen begünstigen Übertragungen Ansteckungsherde in Schlachthöfen – wie aktuell im deutschen Konzern Tönnies – sind kein Einzelfall. Man kennt solche Herde auch aus den USA, Brasilien oder Spanien. Doch warum kommt es zu solchen Virus-Übertragungen in Schlachthöfen? Epidemiologe Marcel Salathé erklärt, dass es in solchen Betrieben eng sein kann, kühl und feucht. Zudem sei es oft lärmig, sodass man laut sprechen muss. «Solche Bedingungen können die Übertragung des Virus erleichtern. Wenn man dann nicht sehr vorsichtig ist mit den Schutzkonzepten, kann es relativ rasch schiefgehen.» Salathé geht davon aus, dass auch die Schlachthöfe in der Schweiz regelmässig kontrolliert werden. Denn dass in solchen Betrieben ein schlecht umgesetztes Schutzkonzept rasch schiefgehen kann, sei nicht neu. 00:18 Video Marcel Salathé zu den Schlachtbetrieben Aus News-Clip vom 22.06.2020. abspielen

18:32 UBS: Bis zu einem Drittel des Personals in Zukunft im Homeoffice Auch nach dem Ende der Coronakrise dürfte ein beträchtlicher Teil der UBS-Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Ein Drittel des Personals könnte in Zukunft dem Büro fernbleiben, sagte Chief

Operating Officer Sabine Keller-Busse einem Bericht der Nachrichtenagentur «Bloomberg» zufolge am Montag. Die Grossbank sei immer noch dabei abzuschätzen, welche Aufgaben weiterhin von zu Hause aus erledigt würden und welche ins Büro zurückverlagert würden. Eine genaue Zahl stehe noch nicht fest.

17:11 New York öffnet Friseure, Büros und Aussenbereiche von Restaurants: Nachdem die Corona-Fallzahlen in den vergangenen Wochen deutlich nach unten gegangen sind, hat in der Millionenmetropole New York am Montag die zweite Phase der Lockerungen begonnen. Damit dürfen unter Einhaltung von Masken-, Abstands- und Hygieneregeln unter anderem Büros, Friseure und Geschäfte wieder öffnen und Restaurants draussen Gäste bewirten. Ausserdem dürfen beispielsweise Makler ihren Kunden Wohnungen und Häuser wieder vor Ort zeigen. Seit dem Beginn der ersten Phase vor zwei Wochen darf bereits auf mehr als 32 000 Baustellen in der Stadt wieder gearbeitet werden. Ausserdem konnten Einzelhändler telefonisch und online Bestellungen annehmen und ihren Käufern im Laden übergeben – jetzt ist in der zweiten Phase auch Publikumsverkehr erlaubt. Zwei weitere Phasen stehen noch aus, jede der vier Phasen des Lockerungsprozesses ist auf zwei Wochen angesetzt. Legende: Auch in der Bronx durften heute früh Coiffeure wieder Kunden bedienen. imago images

16:42 Deutsche Regierung will Temporärverträge in Fleischfabriken verbieten Die deutsche Regierung äussert sich besorgt, nachdem im Landkreis Gütersloh mehr als 1'300 Mitarbeiter eines Schlachthofs positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Laut dem Verteidigungsministerium stehen Mitarbeiter der Bundeswehr und des Robert-Koch-Instituts vor Ort im Einsatz. Sie helfen mit bei Corona-Reihentests und beim sogenannten Contact Tracing. Die Bundesregierung will auch gesetzgeberisch aktiv werden: Temporärverträge für ausländische Angestellte in Fleischfabriken sollen demnach verboten werden. Kritiker machen die verbreiteten Sammelunterkünfte für Temporärarbeiter verantwortlich für den jüngsten Coronavirus-Ausbruch in Deutschland. 01:54 Video Aus dem Archiv: Corona-Ausbruch in einer deutschen Fleischfabrik Aus Tagesschau vom 20.06.2020. abspielen

Die Coronakrise hinterlässt Millionenschäden in der Schweizer Spitallandschaft. «ECO» hat bei 5 Universitätsspitälern und 25 Zentrumsversorgern nachgefragt, wie stark die Pandemie das Budget konkret belastet. Von den befragten 30 Spitälern konnte die Hälfte bereits konkrete Angaben machen. Sie allein kommen auf knapp 700 Millionen Franken an Ertragsausfällen und Mehrkosten. Faktisch dürfte dieser Betrag bis zum Jahresende noch ansteigen.

15:52 Niederlande und Grossbritannien melden Tiefstrekorde In den Niederlanden ist heute kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Es ist der erste Tag ohne neuen Todesfall seit dem 10. März. Auch Grossbritannien meldet heute die tiefste Todeszahl seit Mitte März – 15 Personen seien im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

15:08 Weitere Lockerung in Frankreich ab heute Nach gut drei Monaten der Schliessung durften Kinos wieder öffnen. Angestellte und Besucher müssen Schutzmasken tragen und Abstand voneinander halten, wie die Vereinigung der französischen Kinos in ihren Gesundheitsrichtlinien erklärte. Im Laufe der Woche sollten weitere Kulturangebote folgen. Das Kunstmuseum Musée d'Orsay soll diesen Dienstag seine Türen wieder öffnen, ab Donnerstag soll der Eiffelturm wieder für Besucher zugänglich sein. Ferner will das Disneyland Paris ab dem 15. Juli schrittweise wieder öffnen. Besucherinnen und Besucher ab 11 Jahren müssen eine Maske tragen, teilt der Freizeitkomplex mit. Legende: Keystone

14:05 Erneut Schulkind im Baselbiet positiv auf Coronavirus getestet Im Kanton Baselland ist erneut ein Schulkind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im jüngsten Fall handelt es sich um einen elfjährigen Schüler einer Primarschule. Covid-19 sei beim Knaben am Wochenende nachgewiesen worden, teilte die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion mit. Der Kantonsärztliche Dienst habe die Infektionskette klären können. Die Kinder dürfen ohne Einschränkungen weiter zur Schule gehen. Vorsichtshalber hat sich eine Lehrperson in Quarantäne begeben. Fünf Kinder hatten Kontakt im häuslichen Umfeld mit dem infizierten Knaben und sind in Quarantäne.

12:16 BAG: 18 neue bestätigte Ansteckungen In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 18 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'310 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Sonntag waren 35 neue Fälle vermeldet worden, dazu kamen 14 Nachmeldungen aus den Monaten April und Mai. Am Samstag waren es 26 neue Fälle gewesen, am Freitag und Donnerstag je 17. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner entfielen 365 Fälle. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, beläuft sich bisher insgesamt auf 509'600. Bei sieben Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11:39 Leichter Anstieg der Sozialhilfe-Fälle Wegen der Coronakrise rechnet die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) mit einem Anstieg der auf Sozialhilfe angewiesene Personen in den nächsten zwei Jahren. Eine Auswertung von Mitte Mai zeigt bereits ein leichter Anstieg der Sozialhilfefälle in der Schweiz. Gemäss der ersten Umfrage bei den Sozialdiensten ist Mitte Mai gesamtschweizerisch ein leichter Anstieg der Fallzahlen um 2.7 Prozent bemerkbar, wie die Skos mitteilte. In der Romandie und der Zentralschweiz sei der Anstieg mit 4.4 Prozent und 4.2 Prozent gegenüber dem Durchschnittsmonat vor einem Jahr deutlich. Die Skos geht davon aus, dass sich das ganze Ausmass der Krise auf den Anstieg der Sozialhilfe erst nach einigen Monaten bemerkbar machen wird. Im Moment wirkten noch die Instrumente der Arbeitslosenversicherung und die Corona-Erwerbsersatzentschädigung, so die Skos. Zudem könne Sozialhilfe erst dann bezogen werden, wenn das Vermögen aufgebraucht ist.

10:56 Zwei Tennisprofis nach Turnier mit Coronavirus infiziert Die von Novak Djokovic initiierte Adria Tour sorgt für weitere Turbulenzen. Nach dem Bulgaren Grigor Dimitrov infizierte sich mit dem Kroaten Borna Coric ein zweiter Teilnehmer mit dem Coronavirus. Beim deutschen Spieler Alexander Zverev hingegen war der Coronatest negativ. Die Bilder nach dem Turnier am vorletzten Wochenende in Belgrad hatten zu Irritationen und zu noch mehr Unverständnis geführt. Hygiene-Bestimmungen wurden in den Wind geschlagen, die empfohlenen Abstände wurden weder von den Zuschauern auf der Tribune noch von den Akteuren nach den Spielen und schon gar nicht bei der dem Turnier folgenden feuchtfröhlichen Party eingehalten. Die lasche Handhabung der allgemeinen Bestimmungen in Zeiten der Corona-Pandemie lässt die Veranstalter und mit ihnen Djokovic in einem schiefen Licht erscheinen. Fehler haben die Organisatoren nach eigener Einschätzung nicht begangen. Sie hätten sich immer strikt an die epidemiologischen Massnahmen der Länder gehalten, in denen Turniere der Adria Tour durchgeführt wurden. Legende: Am Samstag spielten Coric und Dimitrov (r.) noch an der Adria Tour gegeneinander. Keystone

9:03 Ex-SNB-Chef Hildebrand zuversichtlich für Konjunktur Der Ex-Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Philipp Hildebrand, sieht die aktuelle Wirtschaftskrise als nicht so gravierend an, wie die jüngste Finanzkrise im Jahr 2008. «Während der Finanzkrise machte der kumulierte Verlust der Wirtschaftstätigkeit in den Vereinigten Staaten im folgenden Jahrzehnt rund 50 Prozent des Bruttoinlandproduktes BIP des Jahres 2008 aus», sagte er in einem Interview in der Zeitung «Le Temps». In Europa seien es bei dem Wert rund 120 Prozent des 2008er BIP gewesen. Während der Covid-19-Krise sollte diese Kennzahl deutlich niedriger sein, betonte Hildebrand. Für ihn seien aber zwei Bedingungen notwendig, damit die Wirtschaft wieder durchstartet. «Die erste besteht darin, eine zweite Welle der Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern», sagte er. Als zweite Bedingung sei zu verhindern, dass die aktuelle Krise zu einer Bankenkrise werde, hiess es. Dank der Lehren aus der Finanzkrise und den neuen Vorschriften sei «das Finanzwesen heute in einer viel besseren Position als 2008», sagte er. Legende: Keystone

6:58 Wirtschaftsprofessorin Bütler will Kurzarbeit nicht verlängern Die Wirtschaftsprofessorin von der Universität St. Gallen (HSG), Monika Bütler, hat sich gegen eine Verlängerung der Kurzarbeit in der Schweiz ausgesprochen. «Ein Ausbau der Kurzarbeit wäre der falsche Weg», sagte die Ökonomin, die auch Mitglied der Coronavirus-Taskforce des Bundes ist, den Zeitungen der «CH-Media» vom Montag. «Sonst würden Wirtschaftsstrukturen zementiert werden, die ohnehin nicht länger haltbar sind», erklärte sie. Der Staat solle in erster Linie Individuen retten, nicht Firmen, betonte die HSG-Wissenschaftlerin. Unternehmen, die zum Entscheid kämen, dass eine Restrukturierung nötig sei, würden damit ohnehin kaum zwölf Monate zuwarten, sagte Bütler. Ansatzpunkte sehe sie eher bei Investitionen in die Weiterbildung von Arbeitnehmern, «sodass diejenigen, die eine Stelle verlieren, besser Chancen haben». Dass es in der Coronavirus-Taskforce einen Graben zwischen Gesundheits- und Wirtschaftsvertretern gegeben habe, verneint die HSG-Professorin. Es zeichnete sich relativ schnell ab, dass nicht primär die staatlichen Massnahmen entscheidend dafür sind, wie gravierend die Wirtschaftskrise wird – sondern das Verhalten der Menschen, die Verbreitung des Virus, sowie die Situation im Ausland

6:14 Peking meldet tiefste Infektionszahl seit neuem Ausbruch Nach dem neuen Coronavirus-Ausbruch in Peking hat die chinesische Hauptstadt heute Montag neun weitere Infektionen gemeldet. Es ist die geringste Zahl von Infektionen, seit vor zwölf Tagen ein neuer Ausbruch auf einem Grossmarkt der Stadt bekannt geworden war. Als Reaktion auf den neuen Ausbruch hatten die Behörden vergangenen Dienstag die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, womit Peking teilweise abgeriegelt wurde. Menschen sollen die Stadt nicht mehr verlassen. Wenn doch Reisen notwendig sind, muss ein negativer Coronatest vorliegen. Legende: Landesweit meldete China am Montag insgesamt 18 neue Infektionen – nach 26 am Vortag. So gab es zwei weitere lokale Fälle in der an Peking angrenzenden Provinz Hebei. Sieben «importierte» Infektionen wurden bei Menschen auf der Einreise nach China nachgewiesen. Keystone

4:49 Globaler Rekordanstieg bei Neuinfektionen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen Rekordanstieg bei den weltweiten Coronavirus-Fällen. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen steigt nach offiziellen Daten innerhalb eines Tages um 183'020. Bislang war am 18. Juni mit 181'232 Fällen der grösste Anstieg seit dem Ausbruch des Virus verzeichnet worden. Laut dem täglichen Bericht der WHO meldet Nord- und Südamerika mit über 116'000 den grössten Teil der Neuinfektionen. Weltweit sind nach Angaben der WHO mehr als 8.7 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und mehr als 461'000 an den Folgen von Covid-19 gestorben.