Legende: Ein Pflegender richtet Mehrzweck-Intensivräume der Abteilung Onkologie der Moncucco-Klinik in Lugano so ein, dass hier auch COVID-19 Patienten behandelt werden können. Keystone

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende September und Mitte Oktober. Die Auswirkungen der zweiten Welle dürften also noch nicht berücksichtigt sein. Demnach erwarten 65 Prozent der Maximalversorger und Universitätsspitäler für das laufende Jahr ein Defizit. Gar 91 Prozent gehen davon aus, dass sich die wirtschaftliche Situation in den nächsten fünf Jahren weiter verschlechtert.

Merkel will heute Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Einschränkungen beraten, um die Infektionswelle in der Pandemie zu brechen.

Zwar sei durch die seit Anfang November geltenden Einschränkungen eine Stabilisierung erreicht worden, machte Merkel am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Sitzung des CDU-Präsidiums deutlich. Dies sei aber nicht ausreichend. «Die Zahlen stabilisieren sich etwas. Aber zu langsam», wird die Kanzlerin zitiert.

Müdigkeit ist für viele Menschen nach überstandener Covid-19-Erkrankung ein Problem. In einer Studie mit knapp 130 Teilnehmern klagte mehr als die Hälfte der ehemaligen Patienten noch Wochen später über Müdigkeitssymptome. Das berichten irische Wissenschaftler in der Fachzeitschrift «Plos One».

6:49

Impfstoff-Entwickler plädiert für hohe Impfquote

Impfstoff-Entwickler Ugur Sahin glaubt, dass ein Corona-Impfstoff bereits im nächsten Sommer signifikante Wirkung zeigen wird. Sahin geht schon in einem Jahr, im Winter 2021, von einer Rückkehr zur Normalität aus, wie er in einem Interview mit BBC , Link öffnet in einem neuen Fensterbetont.

Sahin ist Mitbegründer des Unternehmens Biontech, welches vergangene Woche gemeinsam mit Pfizer erstmals in einer Studie eine Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffs bei über 90 Prozent der Probanden verkündet hat. Biontech will in den nächsten Wochen im Westen ein erstes zugelassenes Mittel auf den Markt bringen. Läuft alles wie geplant, soll der Impfstoff «Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres» an erste Länder ausgeliefert werden. Ziel sei es, bis April 2021 weltweit mehr als 300 Millionen Dosen zu verabreichen.

Ugur Sahin hofft, dass der Impfstoff die Übertragungsrate des Virus halbiert und zu einem «dramatischen Rückgang der Fälle» führt. Für eine Rückkehr zur Normalität bis Winter 2021 sei es dringend notwendig, dass vor dem Herbst eine hohe Impfquote gegen Covid-19 erreicht werde, betont der Wissenschaftler im Interview weiter.