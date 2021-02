Der Ticker startet um 7:00 Uhr

20:54 Quarantäne- und Isolationsfälle an Basler Schulen stark angestiegen Im Kanton Basel-Stadt befinden sich insgesamt 682 Schülerinnen und Schüler sowie 106 Lehrpersonen von Primarschulen und Kindergärten in Quarantäne oder in Isolation. In den Primarschulen und Kindergärten befanden sich gemäss der aktuellen Erhebung 5.3 Prozent der Schülerinnen und Schülern beziehungsweise 5.6 Prozent der Lehrpersonen in Quarantäne oder Isolation, wie das Basler Erziehungsdepartement am Freitag mitteilte. In den Sekundarschulen waren es gemäss den aktuellen Zahlen 143 Schülerinnen und Schüler (3.3 Prozent) sowie 19 Lehrpersonen (2.9 Prozent). Die Mittel- und Berufsfachschulen verzeichneten 93 Schülerinnen und Schüler (1,25 Prozent) sowie fünf Lehrpersonen (0.43 Prozent) in Quarantäne oder Isolation. In den Primarschulen und Kindergärten haben sich die Quarantäne- und Isolationsfälle seit dem 1. Februar fast verdoppelt. Auf der Sekundarstufe I haben sich die Zahlen gar vervierfacht, während sie in den Mittel- und Berufsfachschulen leicht zurückgegangen sind.

20:34 Weiterer Impfstoff in der Pipeline Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA hat das schnelle Prüfverfahren für den Impfstoff des Tübinger Herstellers Curevac gestartet. Die Entscheidung beruhe auf den vorläufigen Ergebnissen von Labortests und klinischen Studien. Daraus werde deutlich, dass der Impfstoff die Produktion von Antikörpern gegen das Coronavirus anregt. Sobald genug Beweise für die Wirksamkeit des Impfstoffes vorliegen, kann der Hersteller die Marktzulassung in der EU beantragen. Die Experten der EMA geben dazu eine Empfehlung ab. Formal entscheidet dann die EU-Kommission. Legende: Der Impfstoff der deutschen Firma könnte den Engpass etwas abfedern. Keystone

19:59 Neue Impfstrategie für«Genesene» Frankreichs Gesundheitsbehörde empfiehlt für Menschen, die bereits mit dem Coronavirus infiziert waren, zunächst nur eine Impfdosis. Menschen, die bereits infiziert gewesen seien, hätten ein Immungedächtnis, teilte die Behörde am Freitag mit. Die Einzeldosis des Impfstoffs wirke somit als Auffrischung. Die Behörde empfiehlt ausserdem, mehr als drei Monate nach der Infektion und vorzugsweise bis zu sechs Monate zu warten, bevor diese Einzeldosis injiziert wird. In der Regel folgt die französische Regierung den Empfehlungen der Behörde. Legende: Seit Beginn der Impfkampagne in Frankreich haben im Land rund 2.2 Millionen Menschen eine erste Impfung erhalten. Keystone

19:25 Thurgau ermöglicht Massentests in Pflegeheimen Ab nächster Woche können die Thurgauer Alters- und Pflegeheime regelmässige Covid-19-Tests durchführen. Die präventiven Massentests sollen als Ergänzung zu den Impfungen Ansteckungen in den Heimen verhindern. Am Freitag haben sich der Kanton Thurgau und der Branchenverband Curaviva auf eine Teststrategie in Pflegeinstitutionen geeinigt, wie es in der Mitteilung der Thurgauer Staatskanzlei heisst. Damit können Pflegeheime ab nächster Woche mit präventiven Tests in ihren Häusern beginnen. Diese Woche wurden die letzten Erstimpfungen in Thurgauer Pflegeheimen durchgeführt. Die Impfbereitschaft liege bei 85 Prozent und sei damit deutlich höher als bei normalen Grippeimpfungen. Die Erstimpfungen in den über 50 Thurgauer Alters- und Pflegeheimen wurden diese Woche abgeschlossen, die Zweitimpfungen haben begonnen. Regierungsrat Urs Martin besuchte aus diesem Anlass das Seniorenzentrum Sulgen und unterhielt sich mit den Heimbewohnerinnen und Heimbewohner. pic.twitter.com/Qk2gmX3gK6 — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) February 12, 2021

18:49 WHO will mögliche Corona-Fälle in Wuhan vor Dezember 2019 prüfen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will weiter untersuchen, ob es in China schon vor Dezember 2019 kleinere Ausbrüche mit dem Coronavirus gab. Das sagte die niederländische Virologin Marion Koopmans, die jüngst mit einer WHO-Expertenmission in China war, bei einer Pressekonferenz der WHO in Genf. Das Expertenteam suchte in China nach dem Ursprung der Pandemie. Es biete sich an, in Blutbanken zu suchen, die im Herbst 2019 Proben aus der Region um Wuhan aufnahmen, sagte Koopmans. Über den Zugang werde mit chinesischen Behörden diskutiert.

18:15 Österreich soll bei Pendlern auch Schweizer Tests anerkennen Der Kanton St. Gallen wehrt sich gegen die neuen Einreisebestimmungen im Nachbarland Österreich. Dort gilt seit Mittwoch: Wer einreisen will, muss einen negativen Coronatest vorweisen können, der in Österreich gemacht wurde. In der Schweiz durchgeführte Tests werden nicht akzeptiert. Beim Kanton St. Gallen sei man «irritiert» darüber, heisst es in einer Mitteilung. Der Kanton habe sich deshalb an den Vorarlberger Landeshauptmann und an Bundesrätin Karin Keller-Sutter gewandt. Die Forderung: Eine pragmatischere Lösung an der Grenze zu Österreich – und dass auch Schweizer Tests künftig anerkannt werden.

17:52 Deutsche Bahn stellt Fernverkehr nach Tschechien und Tirol ein Aufgrund der neuen Verordnung zu den Virus-Variantengebieten stellt die Deutsche Bahn ab Sonntag den Fernverkehr nach Tirol sowie nach Tschechien ein. Betroffen sei in Richtung Tirol die EC-Linie München-Innsbruck-Verona. Nach der Ausbreitung neuer Virusvarianten hatte die Bundesregierung am Freitag die Regeln für die Einreise aus mehreren EU-Staaten erneut verschärft und teilweise auch stationäre Grenzkontrollen angeordnet. Neben Tschechien und Tirol in Österreich gilt ab Sonntag auch für die Slowakei wegen der Corona-Pandemie ein Beförderungsverbot. Von den Massnahmen sind rund 45'000 Berufspendler betroffen. Ende Juni waren 33'800 Tschechen in Deutschland regulär in Lohn und Brot. Davon arbeiteten 22'000 in Bayern, 8900 in Sachsen und 900 in Thüringen. Die meisten waren im verarbeitenden Gewerbe (11'600) sowie in Verkehr und Lagerei (5700) beschäftigt, wozu etwa Lastwagenfahrer und Kurierdienste zählen.

17:22 Bisher 5549 Fälle von mutierten Coronaviren entdeckt In der Schweiz sind bisher 5549 Fälle mit den mutierten Coronavirus-Varianten entdeckt worden. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Von den 5549 Fällen entfielen 2111 auf die britische Variante, 90 auf die südafrikanische und drei auf die brasilianische. In 3339 Fällen war eine Mutation vorhanden, jedoch keine klare Zuweisung der Linie möglich. Sechs weitere Fälle konnten keiner der drei Besorgnis erregenden Varianten zugeordnet werden.

16:48 Der Lockdown bremst die britische Konjunktur Trotz eines Schlussspurts zum Jahresende ist die britische Wirtschaft 2020 so stark geschrumpft wie mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) brach um 9.9 Prozent ein, wie das nationale Statistikamt am Freitag mitteilte. Die Konjunktur zog zwar zwischen Oktober und Dezember mit plus 1.0 Prozent doppelt so stark an wie von Ökonomen erwartet. Allerdings dürfte der aktuelle Lockdown Firmen und Konsumenten wieder bremsen. So rechnet die britische Notenbank für das laufende Quartal mit einem BIP-Rückgang um vier Prozent. Audio Historischer Einbruch der britischen Wirtschaft 01:09 min, aus SRF 4 News aktuell vom 12.02.2021. abspielen. Laufzeit 01:09 Minuten.

16:08 EU segnet Corona-Hilfspaket ab In einem formellen Akt unterschrieben der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, und der portugiesische Premierminister Antonio Costa als Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft am Freitag in Brüssel die sogenannte Aufbau- und Resilienzfaszilität. Die Aufbau- und Resilienzfazilität ist das Herzstück des Wiederaufbauplans der Europäischen Union. 672.5 Milliarden Euro sollen vor allem an die am schwersten von der Corona-Krise getroffenen EU-Staaten wie Italien und Spanien verteilt werden – 312.5 Milliarden als Zuschüsse und bis zu 360 Milliarden Euro als Darlehen.

15:52 Lachen ist gesund In der Pandemie mag auch Lachen über die Pandemie manchmal vielleicht helfen. Deshalb besingen die Schnitzelbank-Gruppen im Kanton Solothurn das Thema an der diesjährigen, nicht wirklich stattfindenden, Fasnacht. Eine Auswahl der «Corona-Bänke» der folgenden Schnitzelbank-Gruppen Stedtlischiiisser Solothurn, Säli-Kids Olten (Kinder-Schnitzelbankgruppe), Hilari-Zunft Olten, Altstadt-Zunft Olten, Guggi-Zunft Olten und Scherzejäger Solothurn. Selbstverständlich wurden die Aufnahmen unter Einhaltung der Schutzmassnahmen getätigt, in einem Tonstudio statt auf öffentlichen Bühnen. Audio Eine Auswahl «Corona-Schnitzelbänke» aus Solothurn und Olten 12:18 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 12.02.2021. abspielen. Laufzeit 12:18 Minuten.

15:28 Schweden verlängert abendliches Alkoholverbot Kneipen und andere Gaststätten in Schweden dürfen am späteren Abend aus Corona-Gründen weiterhin keinen Alkohol ausschenken. Ein entsprechendes Verbot für den Ausschank nach 20.00 Uhr wird bis zum 28. Februar verlängert, wie die schwedische Regierung am Freitag mitteilte. Ab März dürfen die Lokale dann zumindest bis 22.00 Uhr alkoholische Getränke servieren. Diese Massnahme gilt vorläufig bis zum 11. April. Grund für die fortgesetzte Beschränkung ist nach Regierungsangaben, dass die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen nach wie vor hoch ist und mutierte Virus-Varianten ein erhöhtes Risiko der Ausbreitung darstellen. Legende: Schweden verlängert abendliches Alkoholverbot. Keystone

14:14 16'191 Impfungen pro Tag Bis und mit Mittwoch sind in der Schweiz innert Wochenfrist 113'338 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) heute Freitag auf seiner Website veröffentlicht hat. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 16'191 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 6 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 482'423 Impfungen durchgeführt.

14:10 Zürich bereitet Impfungen in Apotheken vor Sobald genügend Impfstoff vorhanden ist, sollen im Kanton Zürich auch Apotheken die Covid-Impfung verabreichen dürfen. Der Regierungsrat hat die dafür nötigen rechtlichen Grundlagen geschaffen. Der Regierungsrat habe die in einer Verordnung festgehaltene Liste mit den Impfungen, die in Apotheken verabreicht werden dürfen, entsprechend erweitert, wie er heute Freitag mitteilt. Nach dem aktuellen Stand der Planung dürfte die Impfung in den Apotheken im Verlauf des zweiten Quartals des Jahres möglich sein. Ebenfalls angeboten werden soll die Impfung dann in den elf Impfzentren im Kanton sowie in Hausarzt-Praxen.

13:33 Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1253 neue Fälle gemeldet Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1253 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1263 . Das sind 19 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'636 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 11 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 31 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 18 Verstorbenen . Das sind 31 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1086 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 84.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 75.0 Prozent. Tweet 12.02 BAG

12:12 Drei Prozent aller eingerückten Rekruten positiv getestet Alle Rekrutinnen und Rekruten, die in der 2. Staffel vom 8. Februar in die Kasernen der Schweizer Armee eingerückt sind, wurden auf das Coronavirus getestet. Dabei waren bis Donnerstag drei Prozent aller Testergebnisse positiv, wie es in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster heisst. Bis auf Einzelfälle hatten alle eingerückten Armeeangehörigen keine Covid-19-Symptome. Die über 5000 Rekruten, die die ersten drei Wochen im sogenannten Distance Learning verbracht hatten, wurden innerhalb der ersten 48 Stunden nach Einrücken in die Kasernen mit einem PCR-Nasen-Rachen-Abstrich getestet. Die positiv Getesteten müssen zehn Tage in Isolation, Armee-Angehörige, die engen Kontakt mit den Infizierten hatten, werden für zehn Tage unter Quarantäne gestellt. Derzeit befinden sich aus den Truppendiensten und den Rekrutenschulen insgesamt 162 Personen in Isolation und 148 Personen in Quarantäne.

11:59 Swiss verlängert Minimalflugbetrieb in Genf bis Ende März Der Flugbetrieb der Swiss am Flughafen Genf bleibt eingeschränkt. Wegen der anhaltend schwachen Buchungslage, die sich durch die verschärften Reiserestriktionen für die Schweiz weiter verschlechtert hat, wird Swiss International Air Lines (Swiss) den Minimalbetrieb bis Ende März verlängern. Die Swiss werde ab Genf weiterhin die Lufthansa Group Drehkreuze Zürich (13 wöchentliche Flüge) und Frankfurt (sieben wöchentliche Flüge) bedienen und damit die Westschweiz bestmöglich an das weltweite Streckennetz der Swiss in Zürich anbinden, teilte die Airline mit. Darüber hinaus sei ab Genf ein wöchentlicher Flug nach Pristina geplant. Legende: Die Swiss hatte nach den verschärften Reiserestriktionen in der Schweiz Anfang Februar den Flugbetrieb in Genf auf ein «absolutes Minimum» reduziert. Keystone

11:00 Nationale Ethikkommission spricht sich gegen ein Impfobligatorium aus Die Bewältigung der Coronakrise wirft auch ethische Fragen auf. Die Ethikkommission hat sich nun in einem Communique , Link öffnet in einem neuen Fensterzu verschiedenen Punkten geäussert. Die Kommission spricht sich gegen Impfobligatorien aus – und zwar sowohl in der Form einer allgemeinen Verpflichtung für alle als auch als Obligatorium für bestimmte Gruppen (z.B. das Gesundheitspersonal). Ein Obligatorium würde auf unverhältnismässige Weise in wesentliche Grundrechte eingreifen. Derzeit ist lediglich eine Wirkung der Impfung zum Selbstschutz der betroffenen Person nachgewiesen. Einen solchen Selbstschutz für bestimmte Personengruppen allgemein zu verordnen, wäre paternalistisch und nicht zu rechtfertigen.

Zum Thema «Kommunikation und die Bemühungen zur Erhöhung der Impfbereitschaft» rät die Kommission dem Bund auf die Wissenschaft zu hören und der Bevölkerung eine richtige Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zuzutrauen.

Bei der Frage nach einem Impfnachweis für gewisse Tätigkeiten empfiehlt die Kommission nachdrücklich, die offenen Punkte rund um den Impfnachweis explizit zu regeln. «Dies erhöht die demokratische Legitimation entsprechender Massnahmen und schafft dringend benötigte Rechtssicherheit.» Sie vertritt in ihrer Stellungnahme den Standpunkt, dass sowohl die Aufhebung gewisser Einschränkungen für geimpfte Personen als auch das Verlangen einer Impfbescheinigung für einzelne Aktivitäten des täglichen Lebens unter bestimmten Bedingungen rechtfertigbar seien. Die Schweizer Gesetzgebung lässt kein allgemeines Impfobligatorium zu. Gemäss Epidemiengesetz, Link öffnet in einem neuen Fenster können die Kantone aber Impfungen für bestimmte Personengruppen obligatorisch erklären.

10:02 10 Millionen Franken bisher für St. Galler Betriebe St. Galler Betriebe, die von der Pandemie stark betroffen sind, haben bisher gut 10 Millionen Franken Härtefall-Hilfe ausbezahlt bekommen. Über 800 Gesuche sind beim Kanton eingegangen, die Hälfte davon von Gastronomiebetrieben. Beantragt sind knapp 130 Millionen Franken Hilfe.