23:05 Sorge vor Triage-Situation in den Spitälern Ob der weiterhin sehr hohen Corona-Fallzahlen stellen sich derzeit viele bange Fragen. Eine davon ist sicherlich: Wie prekär ist die Lage in Schweizer Spitälern? Wie lange noch, bis die Intensivbetten belegt sind und möglicherweise Patienten abgewiesen, beziehungsweise triagiert werden müssen? Derzeit liegen 2784 Covid-Patienten in Schweizer Spitäler. 48 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Auslastung auf den Intensivstationen nimmt zu – ebenso wie die Angst vor der Überlastung. Sehen Sie dazu den folgenden Beitrag: 02:07 Video Auslastung der Intensivstationen stösst an Grenzen Aus 10vor10 vom 02.11.2020. abspielen

22:14 Trauriger Rekord in Frankreich In Frankreich sind binnen 24 Stunden erstmals mehr als 52'500 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Gesundheitsbehörde meldete am Montagabend 52'518 neu erfasste Ansteckungen. Der bisherige Höchstwert lag bei 52'010 gemeldeten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Behörden zählten ausserdem mehr als 400 Corona-Todesfälle innerhalb eines Tages in den Krankenhäusern. Das ist, rechnet man die Todesfälle in Altenheimen nicht dazu, der höchste Wert seit dem Frühjahr. Die Corona-Lage verschlechtert sich in dem Land mit 67 Millionen Einwohnern seit Wochen dramatisch. Seit Freitag gilt bis mindestens Anfang Dezember ein landesweiter Lockdown.

Coronakrise verschlimmert psychische Vorbelastungen Corona ist mühsam, Corona kostet Nerven und Kraft: Nicht nur wirtschaftlich, die Krise schlägt auch aufs Gemüt. Besonders angeschlagene Psychen leiden unter der aktuellen Situation, wie eine Studie im Auftrag des BAG zeigt. Wovor Fachleute bereits früh in der Pandemie warnten, wird nun deutlich: Die Nachfrage nach therapeutischer Hilfe durch psychologisches oder psychiatrisches Fachpersonal steigt wegen Corona deutlich. Die Abteilungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Kliniken verzeichnen mancherorts eine Überbelegung der Betten. Lesen Sie mehr dazu in folgendem Beitrag:

«Puls»-Chat: Experten beantworten Ihre Fragen zu «Covid-19 und seine Folgen» Mit welchen Symptomen muss ich zum Arzt? Nützen normale Grippemittel auch bei Covid-19? Ist meine bleierne Müdigkeit die Folge einer Corona-Infektion? Der «Puls»-Chat ist von 21.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Stellen Sie schon jetzt Ihre Fragen!

19:47 In der Slowakei müssen nach Massentests 38'000 in Quarantäne Die Slowakei hat zwei Drittel ihrer 5.5 Millionen Einwohner in nur zwei Tagen auf das Coronavirus getestet. Regierungschef Igor Matovic wertete es heute als Erfolg, dass mehr Menschen als von ihm erwartet zu den Schnelltests gekommen seien. Mehr als 38'000 positiv Getestete, die nun in Quarantäne gehen müssten, hätten sonst unentdeckt die Infektion weiterverbreiten können, erklärte er. Am Samstag und Sonntag hatten sich mehr als 3.6 Millionen Menschen an der beispiellosen Aktion beteiligt. Dazu aufgerufen waren alle über zehn Jahre alten Bewohner, die keinen noch gültigen Test von einer anderen Stelle hatten. Formell war die Teilnahme freiwillig. Wer aber keinen negativen Test vorweisen kann, ist seit heute von einer strikten Ausgangssperre betroffen und darf auch nicht zur Arbeit gehen. Schon vor Beginn der Testaktion hatte die Ärztekammer die vom Verteidigungsministerium geleitete Aktion als Verschwendung ohnehin knapper Ressourcen kritisiert. Am Montag drohten einige Bürgermeister, eine Wiederholung der Massentests am kommenden Wochenende boykottieren zu wollen. Legende: In Trencin testen Mitarbeitende des Gesundheitswesens in Schutzkleidung die Bevölkerung im Zuge der landesweiten Massentests in der Slowakei. Reuters

19:29 Walliser Massnahmen scheinen zu greifen Der stark betroffene Kanton Wallis war der erste, der sehr strikte Massnahmen verhängt hat – eine Woche vor dem Bundesrat. Unter anderem wurden per 22. Oktober Freizeiteinrichtungen geschlossen und es gilt eine Sperrstunde von 22 Uhr in der Gastronomie. Nach zehn Tagen zeichnet sich nun ab, dass die Massnahmen wirken: Die Zahl der neu gemeldeten Fälle scheint mindestens zu stagnieren. «Wir haben am Wochenende festgestellt, dass wir weniger Fälle haben», sagt die Walliser Gesundheitsdirektorin Esther Waeber-Kalbermatten. Letzte Woche habe man jeden Tag um die 800 neue Fälle gezählt, nun seien es drei Tage in Folge rund 630 gewesen. «Das ist eine gute Tendenz, aber diese muss sich noch bestätigen», meint Waeber-Kalbermatten. Das ist eine gute Tendenz, aber diese muss sich noch bestätigen.

18:43 Swiss-Flugbegleiterinnen unterstützen Zürcher Contact Tracing Das stark geforderte Contact-Tracing-Team des Kantons Zürich hat Unterstützung von unerwarteter Seite erhalten: Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Swiss helfen laut dem Kanton nun aus. Die Zürcher Gesundheitsdirektion bedankte sich auf Twitter für die «unkomplizierte» Unterstützung der Fluggesellschaft. Die Anzahl der für das Contact Tracing tätigen Mitarbeiter musste im Kanton Zürich in den vergangenen Wochen aufgrund der stark steigenden Corona-Fallzahlen bereits mehrfach erhöht werden.

18:14 China ist zurück im Alltag – wie ist das möglich? In China waren im Dezember die ersten Infektionen mit dem Coronavirus entdeckt worden. Inzwischen hat die zweitgrösste Volkswirtschaft die Pandemie sozusagen überwunden. Clubs und Restaurants sind wieder voll, die Menschen feiern wieder. SRF-Korrespondent Martin Aldrovandi erzählt, wie das Land zu einem normalen Alltag zurückgekehrt ist. Und er sagt: Die sehr strengen Massnahmen wären so in der Schweiz nicht möglich. Sehen Sie mehr dazu im Video. 02:24 Video China ist zurück im Alltag und die jungen Leute feiern wieder Aus SRF News vom 02.11.2020. abspielen

17:27 Ärzte können nun Infizierte direkt mit Covid-Codes informieren Mit dem Coronavirus Infizierte können ab sofort direkt von Ärztinnen und Ärzten informiert werden, die selber testen oder testen lassen. Die Mediziner können neu selber Covid-Codes generieren und diese per Telefon, SMS oder E-Mail an Patienten weitergeben. Dadurch können andere SwissCovid-App-Nutzer schneller gewarnt werden. Die Ärztevereinigung FMH hat zusammen mit dem Computersicherheitsdienst HIN AG die entsprechenden technischen Möglichkeiten geschaffen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Für die Praxisärztinnen und Praxisärzte ist die Erzeugung und Weitergabe der Covid-Codes freiwillig. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Contact Tracing Was passiert bei einer Warnung der Swisscovid App? 22.10.2020 Mit Audio

17:05 Genfer Staatsrat Maudet positiv getestet Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Maudet bestätigte in seinem neusten Newsletter vom Montag eine Meldung der Zeitungen «Le Temps» und «Tribune de Genève». Er habe das positive Testresultat am Sonntag erhalten. Maudet, der vergangene Woche seinen Rücktritt angekündigt hatte, ist bereits das dritte positiv getestete Mitglied der Genfer Kantonsregierung. Vor ihm waren bereits die Staatsräte Antonio Hodgers und Nathalie Fontanet positiv getestet worden. Legende: Pierre Maudet ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Keystone

16:27 Neuenburg schliesst alle Bars und Restaurants Der Kanton Neuenburg schliesst ab Mittwoch alle Bars und Restaurants sowie Museen. Kulturelle Veranstaltungen sind verboten, auch Kinos oder Theater müssen den Betrieb einstellen. Betroffen sind zudem religiöse Aktivitäten, einzig Beerdigungen bleiben erlaubt. Die Massnahme gilt vorerst von Mittwoch 23 Uhr bis am 22. November. Überdies gilt im Kanton Neuenburg seit heute Montag ein Verbot für Ansammlungen von über fünf Menschen auch im privaten Rahmen. Das war bereits am vergangenen Freitag beschlossen worden. Beschlossen hatte die Kantonsregierung zudem eine Maskenpflicht für die Oberstufe der obligatorischen Schule. 01:22 Video Teil-Shutdown in Westschweizer Kantonen Aus Tagesschau vom 02.11.2020. abspielen

16:16 Schnelltests noch nicht überall verfügbar Grundsätzlich dürften Arztpraxen, Apotheken und Testzentren den Antigen-Schnelltest ab heute anbieten. Allerdings sind die Apotheken noch nicht für ein entsprechendes Angebot bereit, wie «Schweiz Aktuell» in Erfahrung gebracht hat. Die Vorarbeiten werden bei diversen Anbietern noch etwas Zeit in Anspruch nehmen – gemäss Apothekerverband bis zu zwei Wochen. Die dafür vorgesehenen Leistungserbringer wie Apotheken, Arztpraxen, Spitäler und Testzentren müssten dazu die dafür notwendigen Prozesse, Personalkapazitäten mit entsprechender Ausbildung und Räumlichkeiten mit den vorgeschriebenen Schutzvorkehrungen organisieren, teilte der Zuger Kantonsarzt und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS), Rudolf Hauri, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Es sei davon auszugehen, dass in den ersten Tagen die Schnelltests hauptsächlich in den grösseren Testzentren zum Einsatz kommen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kapazitätenerhöhung stockt Schnelltests ab heute zugelassen – aber noch nicht verfügbar 02.11.2020 Mit Audio

15:25 NW: Erstmals ganzes Gymnasium geschlossen Im Kanton Nidwalden wird die Mittelschule wegen mehreren Coronafällen für zwei Wochen geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler des Kollegiums St. Fidelis würden Fernunterricht erhalten, teilte die Bildungsdirektion mit. Gemäss dem Communiqué wurden in den letzten Tagen acht Personen, fünf aus der Schüler- und drei aus der Lehrerschaft, positiv auf das Coronavirus getestet. Die Fälle traten in mehreren Klassen auf. Da die Infektionsketten nicht eindeutig nachvollziehbar seien, sei das Kollegium am Montagmittag geschlossen worden, hiess es. Die Bildungsdirektion betonte, dass es sich um eine vorsorgliche Massnahme für die Dauer von zwei Wochen handle. Für die nicht erkrankten Schüler und Lehrer wurde keine Quarantäne angeordnet. Es wurde ihnen aber empfohlen, Kontakte mit anderen Personen so weit wie möglich zu meiden, und bei Symptomen zu Hause zu bleiben und sich beim Arzt zu melden.

14:46 Merkel appelliert an Bevölkerung Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte heute an einer Pressekonferenz, dass in Deutschland rund 30 Prozent der Bevölkerung zu einer Risikogruppe gehörten. Somit sei es so, dass «fast jeder jemanden kennt, den man eigentlich nicht infizieren möchte». Daher sei sie zuversichtlich, dass sich die überwiegende Mehrheit an die Auflagen halte. Im Augenblick zumindest gebe es nach wie vor «eine erstaunlich hohe Akzeptanz». Die neuen Einschränkungen seien schweren Herzens entschieden worden, aber auch aus voller Überzeugung, so Merkel weiter. Sie seien geeignet, um das Ziel zu erreichen: «Wenn wir das einen Monat mit aller Konsequenz durchhalten, kann das in dieser zweiten Welle ein Wellenbrecher sein», sagt Merkel. Die Pandemie sei «ein sehr besonderes und sehr herausforderndes Ereignis», das es so wohl «nur einmal pro Jahrhundert» gebe. 00:19 Video Merkel: «Wenn wir das einen Monat durchalten, kann das ein Wellenbrecher sein» Aus News-Clip vom 02.11.2020. abspielen

14:08 Flugverkehr von und nach Thessaloniki lahmgelegt Die griechische Regierung kündigt zweiwöchige Lockdowns ab Dienstag für die Regionen Thessaloniki und Serres im Norden des Landes an. Damit wird unter anderem der Flugverkehr von und nach Thessaloniki lahmgelegt. Zudem tritt dann im ganzen Land eine Ausweitung der nächtlichen Ausgangssperren sowie der Schliessungen von Restaurants und Bars in Kraft. In Griechenland hat die Pandemie zwar einen weniger starken Verlauf als in anderen europäischen Ländern genommen. Im Oktober wurde aber ein starker Anstieg der Positiv-Tests registriert.

14:02 Italien mit weiteren Einschränkungen, aber ohne Shutdown Italien wird die Einschränkungen in der Corona-Krise weiter verschärfen, plant bislang aber keinen generellen und landesweiten Shutdown. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte vor dem Parlament in Rom, ein Reiseverbot und nächtliche Ausgangssperren seien erforderlich, um die Zahl der Neuinfektionen wieder in den Griff zu bekommen. Die Regierung plane aber, das Land je nach Infektionsgeschehen in drei Gebiete zu unterteilen. Die Lage sei «sehr besorgniserregend», sagte Conte. Es sei gut möglich, dass die Kapazitäten an Intensivbetten in 15 von 20 Regionen binnen eines Monats erschöpft seien. Italien war im Frühjahr in Europa am stärksten betroffen von der Pandemie und hatte einen wochenlangen Shutdown verhängt.

12:07 BAG: 21'926 neue Fälle – 93 neue Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 21'926 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das BAG meldet am Wochenende keine Fälle. Die Zahl vom Montag umfasst deshalb Nachmeldungen der vergangenen Woche und vom Wochenende.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 26 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 93 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 2467 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 31 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Wie machen es unsere Nachbarn? Angesichts rasant steigender Infektionszahlen haben alle Nachbarländer der Schweiz ihre Corona-Einschränkungen massiv verschärft. Die Schweiz bildet mit ihren getroffenen Massnahmen dabei eine Art «Insel». Hier der Überblick:

10:42 Österreich steuert auf Überlastung des Gesundheitssystems zu Ohne eine Trendwende bei den Corona-Neuinfektionen steuert Österreich nach den Worten des Gesundheitsministers Rudolf Anschober auf eine baldige Überlastung des Gesundheitssystems zu. Mit einer kritischen Lage wäre dann in der zweiten Novemberhälfte zu rechnen, sagte Anschober am Montag in Wien. Binnen einer Woche sei die Anzahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten um 78 Prozent gestiegen. Daher sei es notwendig, dass sich die Bevölkerung strikt an die neuen Massnahmen im teilweisen Shutdown halte. Diesen Dienstag schliessen die Gastronomie und fast das gesamte Kultur- und Freizeitangebot, landesweit ist das Verlassen der Wohnung zwischen 20 und 6 Uhr nur zu bestimmten Zwecken erlaubt.