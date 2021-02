Der Ticker startet um 5:50 Uhr

17:16 Österreich will nach Lockdown-Ende Einkaufstourismus verhindern Die österreichischen Behörden wollen nach dem Ende des Lockdowns Einkaufstourismus aus Bayern vorbeugen. Die Geschäfte im Nachbarland dürfen am Montag wieder öffnen, die von der Wiener Bundesregierung angekündigte Verschärfung der Einreisebestimmungen ist mittlerweile in eine Verordnung umgesetzt worden und tritt am Mittwoch, 10. Februar, in Kraft. Diese trifft vor allem Pendler. Gleichzeitig fürchtet die Tiroler Landesregierung, dass das Bundesland von Wien aus unter Quarantäne gestellt werden könnte. Dort breitet sich im Inntal unweit der bayerischen Grenze offenbar die südafrikanische Variante des Coronavirus aus, die ansteckender ist als die Urform. Die Regierung in Wien prüft alle Optionen, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Eine Entscheidung soll spätestens am Sonntag fallen. Legende: Keystone / Archiv

16:51 Auch der Kanton Aargau setzt auf Massentests Im Aargau sollen Schulkinder und Bewohner sowie Mitarbeitende von Heimen und Betreuungsinstitutionen künftig wöchentlich auf Corona getestet werden – auch wenn sie keine Symptome zeigen. Geplant sind zwischen 100'000 und 125'000 Corona-Schnelltests pro Woche, wie das Gesundheitsdepartement mitteilt. Vorerst sollen in einem Pilotprojekt mit 100 Schulklassen, 3 Institutionen und 5 Heimen die Abläufe geprobt werden. In dieser ersten Phase sind zwischen 3000 und 4000 Tests geplant. Die Behörden betonen in ihrer Mitteilung, dass die Tests freiwillig seien. In einer nächsten Phase sollen wöchentliche Schnelltests in allen Schulen und sozialmedizinischen Institutionen durchgeführt werden. In mehreren Kantonen gibt es ähnliche Bestrebungen. 03:06 Video Umstrittene Corona-Massentests an Schulen Aus 10 vor 10 vom 04.02.2021. abspielen

16:38 Wallis erweitert die Corona-Teststrategie Der Kanton Wallis will mehrere Zehntausend Personen pro Woche auf Covid-19 testen lassen. «Die erweiterte Teststrategie soll dazu beitragen, lokale Infektionsausbrüche frühzeitig zu erkennen und einzudämmen», teilt die Regierung mit. Künftig sollen asymptomatische Personen gezielt und regelmässig getestet werden. Dies betrifft insbesondere Menschen, die einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind – beispielsweise Personen, die in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Schulen, Unternehmen und Tourismusdestinationen arbeiten. Um das Projekt zu finanzieren, ist ein Betrag von 20 Millionen Franken vorgesehen. Davon geht rund ein Drittel zulasten des Kantons, den Grossteil übernimmt der Bund. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Wallis 05.02.2021 Mit Audio

15:50 In Nidwalden dürfen Skifahrer die Pommes am Tisch essen In den Nidwaldner Skigebieten dürfen Take-Away-Betriebe ihren Kunden ab morgen wieder draussen Sitzplätze anbieten und Alkohol ausschenken, wie die Gesundheits- und Sozialdirektion mitteilt. An einem Tisch dürfen maximal vier Personen sitzen, der Abstand zwischen den Tischen muss zwei Meter betragen. Die Gäste dürfen die Maske erst ablegen, wenn sie sitzen, und sollen den Sitzplatz nach der Konsumation zügig freigeben, heisst es in der Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Gesundheitsdirektion begründet die Lockerung mit den stabilen Fallzahlen. Es habe sich auch gezeigt, dass der Schneesport nicht zu einer erhöhten Belastung des Kantonsspitals geführt habe. Zudem könne dank der Sitzgelegenheiten der Personenfluss rund um den Ausgabebereich des Take-Aways verbessert werden. Ins Restaurant dürfen die Gäste weiterhin nur zum Aufwärmen oder wenn sie auf die Toilette gehen müssen, nicht aber zum Essen und Trinken.

15:07 Bisher 63 Meldungen zu Impf-Nebenwirkungen ausgewertet Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat in der Schweiz 63 Meldungen zu unerwünschten Impf-Nebenwirkungen analysiert. 26 davon wurden als schwerwiegend eingestuft. In sechs der bis Donnerstag als schwerwiegend eingestuften Meldungen wurde über Todesfälle berichtet, wie Swissmedic schreibt, Link öffnet in einem neuen Fenster. Betroffen waren zwischen 85- bis 92-jährige Menschen mit Vorerkrankungen. Hinweise, dass die Impfung Ursache des Todes gewesen sei, gebe es nicht. Die als schwerwiegend eingestuften Meldungen betrafen Nebenwirkungen wie Infektionen, Herz- und Gefässleiden, Erkrankungen der Atemwege, Schwellungen oder Ausschläge sowie Fieber und Gliederschmerzen. Die 37 nicht als schwerwiegend eingestuften Meldungen betrafen am häufigsten Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Schmerzen an der Injektionsstelle. In den 63 bisher analysierten Meldungen waren öfter Frauen als Männer betroffen. Legende: Konkrete Hinweise, dass die Impfung Ursache des Todes gewesen sei, gebe es bisher in keinem Fall, schreibt Swissmedic. Keystone

14:44 Tschechien verlegt Patienten mit Krankenwagen-Kolonne Die Corona-Lage im tschechischen Grenzgebiet zu Bayern und Sachsen spitzt sich weiter zu. Erstmals wurden nun Covid-19-Patienten mit einer Krankenwagen-Kolonne in weniger betroffene Landesteile gebracht, wie eine Sprecherin des Rettungsdienstes mitteilt. Die Polizei begleitete die Kolonne. Ziel ist es, so die überforderten Krankenhäuser in Cheb (Eger) und Sokolov (Falkenau an der Eger) zu entlasten. Binnen eines Tages kamen dort 40 neue Patienten hinzu. Bereits seit längerem sind Rettungshubschrauber rund um die Uhr unterwegs, um Patienten über weite Entfernungen zu verlegen.

14:02 BAG registriert 107'004 neue Impfungen in den letzten 7 Tagen Bis und mit Mittwoch sind in der Schweiz innert Wochenfrist 107'004 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) heute Freitag auf seiner Website veröffentlicht hat. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 15'286 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 16 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 369'085 Impfungen durchgeführt. Aktuell sind damit pro 100 Einwohner in der Schweiz und in Liechtenstein 4.3 Impfdosen verabreicht worden. Um gegen eine Erkrankung an Covid-19 optimal geschützt zu sein, sind pro Person zwei Impfdosen notwendig. Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht verimpft, sind momentan 180'940 Impfdosen.

13:57 Bünder Bergbahnen melden markanten Umsatzrückgang Es sind deutlich weniger Schneesportlerinnen und Schneesportler in den Bündner Skigebieten unterwegs als sonst. Im Vergleich zum Vorjahr brach der Transportumsatz im Januar um rund 40 Prozent ein, wie der Branchenverband mitteilt. Unter dem Strich seien die Umsätze, seit Beginn der Wintersaison, um knapp 30 Prozent tiefer als in der vorangegangenen Saison. Als Grund für den Umsatzeinbruch gibt der Verband die Coronakrise an. Legende: Die Verkaufsbeschränkungen von Tageskarten und die grundsätzliche Aufforderung zuhause zu bleiben, hätten auf die Zahlen gedrückt, heisst es in der Mitteilung. Zusätzlich seien die internationalen Gäste ausgeblieben und die neuen Virusvarianten hätten die Bevölkerung zusätzlich verunsichert. Keystone

13:34 BAG meldet 1584 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1584 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1547 . Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 7.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'150 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 11 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 32 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 25 Verstorbenen . Das sind 35 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1281 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 85.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 75.0 Prozent.

13:17 Briten müssen fast 50 Millionen Liter Bier vernichten In Grossbritannien müssen wegen der Corona-Lockdowns insgesamt fast 50 Millionen Liter Bier vernichtet werden. Das geht aus einer Berechnung der British Beer and Pub Association hervor, über die der Sender BBC berichtete. Insgesamt geht der Verband von 49.5 Millionen Litern Fassbier aus, die wegen der lange geschlossenen Pubs weggeschüttet werden müssen – das entspricht etwa 495'000 Badewannen voll Bier. Alle Fassbiere, die nicht vor Ablauf ihres Mindesthaltbarkeitsdatums getrunken wurden, müssen zurück an die Brauereien gehen und entsorgt werden. Bei vielen Bieren ist dies drei bis vier Monate nach der Lieferung an die Pubs der Fall, bei Ales und einigen anderen Bieren sogar schon nach sechs bis neun Wochen. Legende: 70 Millionen Pints mussten bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr weggeschüttet werden. Danach wurden die Pub-Betreiber vorsichtiger und legten etwas weniger Vorräte an Reuters

12:41 Portugal in Corona-Not: Schweiz bietet Unterstützung an Angesichts der schwierigen epidemiologischen Lage in Portugal hat die Schweiz dem Land auf der Iberischen Halbinsel Unterstützung angeboten. Die Schweiz stehe derzeit mit den portugiesischen Behörden in Kontakt, um zu klären, ob und wie die Schweiz Unterstützung leisten könne, teilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage hin mit. Zuvor hatten schon andere Länder dem von Covid-19 gebeutelten Portugal Hilfe angeboten bzw realisiert. Österreich nimmt zehn Intensivpatienten auf – fünf Covid-Patienten und fünf mit anderen schweren Erkrankungen respektive mit bevorstehenden Operationen. Und Deutschland hat ein aus 26 Ärzten und Sanitätern bestehendes Team der Bundeswehr mitsamt für die Pflege von Corona-Patienten relevanten medizinischen Geräten in ein Spital von Lissabon entsandt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Not in Portugal Schweiz bietet Portugal Hilfe an: Das müssen Sie wissen 05.02.2021 Mit Audio

12:12 Erneut mehr mutierte Viren in der Schweiz festgestellt Fast 3500 Infektionen mit mutierten Coronaviren sind bis Freitag in der Schweiz festgestellt worden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete, nämlich 3492. Das waren 268 mehr als am Donnerstag. Bisher 1370 Fälle (Vortag: 1301) wurden der britischen Variante zugeschrieben, und 61 (60) weitere der südafrikanischen (B1.351). Bei den übrigen 2061 (1903) Fällen war zwar eine Mutation vorhanden, die Linie aber unklar. Am Donnerstag hatte das BAG 3264 Ansteckungen mit mutierten Varianten gemeldet, 417 mehr als am Mittwoch. Das BAG merkt dazu an, dass die Zahlen nicht repräsentativ seien. Grund seien starke Unterschätzungen in Kantonen, in denen nur wenig oder kein Material sequenziert worden sei. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Positive Testergebnisse prüfen Forscher über Mutationen: «Wir rennen dem Virus hinterher» 08.01.2021 Mit Video

11:32 Taskforce stellt Nutzen von FFP2-Masken im Alltag in Frage Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes stellt den Nutzen eine FFP2-Tragepflicht im Alltag in Frage. Zwar sei die Wirksamkeit der FFP2-Masken höher als diejenige der chirurgischen Masken – aber nur bei korrekter Anwendung. Und die sei schwieriger. Die Schwierigkeit bestehe darin, die FFP2-Masken an die Gesichtsform anzupassen und das passende Modell für die tragende Person zu finden, teilte die Taskforce in ihrem am Freitag aufgeschalteten Policy Brief, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Das bedinge ein Training, was für die gesamte Bevölkerung schwierig umzusetzen wäre. Sitze die Maske nicht richtig, dann sei nicht nur der Träger weniger geschützt sondern auch die anderen Menschen. Wegen des grösseren Atemwiderstands bei einer FFP2-Maske könnten durch eine falsche Anwendung theoretisch sogar mehr ansteckende Partikel in die Umwelt gelangen, als bei einer korrekt getragenen chirurgischen Maske. Ausserdem seien die Masken bis zu zehnmal teurer und es wäre angesichts der nicht vorhersehbaren Dauer der Corona-Pandemie nicht einfach, die Motivation der Menschen zum Tragen dieser Masken aufrechtzuerhalten.

11:10 Mutanten nachgewiesen: Luzerner Primarschule bittet zum Test In Meggen im Kanton Luzern wurden drei Schüler der 3. Primarklasse positiv auf das Coronavirus getestet – bei zwei von ihnen wurde eine mutierte Variante nachgewiesen. Dies teilt die Gemeinde mit. Der Kanton Luzern fordert alle Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen der betroffenen Klasse auf, sich in Quarantäne zu begeben. Dasselbe gilt für die Familien der positiv Getesteten. Weiter wird den Betroffenen nahegelegt, sich testen zu lassen. Dazu findet heute Freitagnachmittag eine Testaktion auf dem Hofmattareal in Meggen statt. Das Testen ist freiwillig. Audio Aus dem Archiv: Oberste Lehrerin fordert landesweit Massentests an Schulen 01:44 min, aus HeuteMorgen vom 04.02.2021. abspielen. Laufzeit 01:44 Minuten.

10:34 Trotz offenen Fragen: Kreml macht Sputnik V zum Exportschlager Der Corona-Impfstoff Sputnik V soll nach dem Willen Russlands die Welt erobern. Er findet nach anfänglicher Kritik reissenden Absatz. Nach offiziellen Angaben ist er mittlerweile in mehr als 15 Ländern registriert. Und auch aus der EU – die unter Lieferengpässen bei der Versorgung mit anderen Vakzinen leidet – kommen positive Signale, dass man in Sachen Impfstoffabnahme und -produktion mit Moskau zusammenarbeiten könnte. Im August 2020 hatte Präsident Wladimir Putin den Startschuss für Sputnik V gegeben. Staatsmedien feierten das Ereignis wie das Vordringen ins Weltall, als Moskau 1957 mit dem Sputnik – dem ersten künstlichen Erdtrabanten im Kosmos – die Welt in Schockstarre versetzte. Wie damals will Russland nun auch in Sachen Corona-Impfung wieder eine Vorreiterrolle in der Wissenschaft einnehmen. Die Kritik aus dem Westen folgte prompt, die Datenbasis sei schwach, das Präparat nicht ausgetestet. Wladimir Putin liess seitdem keine Gelegenheit aus, um auf internationalen Konferenzen für «den besten Impfstoff» der Welt zu werben. Dieser sei mit umgerechnet rund 8 Euro pro Dose günstiger als viele westliche Vakzine und viel leichter zu lagern – bei zwei bis acht Grad Celsius. Und mit einer Wirksamkeit von über 91 Prozent muss Sputnik V tatsächlich keinen Vergleich mit anderen Impfstoffen scheuen. Doch es bleiben Fragen offen: Präsident Putin hat sich selbst immer noch nicht impfen lassen – aus objektiv nicht nachvollziehbaren Gründen, weshalb auch viele Russinnen und Russen weiter zögern. Ferner ist unklar, wie viele Menschen inzwischen mit Sputnik V geimpft sind oder wie es um die russischen Produktionskapazitäten steht. Viele relevante Daten werden weiter wie ein Staatsgeheimnis gehütet. 01:53 Video Aus dem Archiv: Sputnik V – russisches Serum als Alternative Aus Tagesschau vom 02.02.2021. abspielen

9:54 Noch nie so viele US-Bürger an einem Tag gestorben Am Donnerstag meldeten die amerikanischen Behörden 4942 Todesfälle, wie aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorging. Der bisherige Höchstwert war mit 4466 Toten am 12. Januar verzeichnet worden. Seit Beginn der Pandemie sind in den USA bereits mehr als 455'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Allein seit Beginn dieses Jahres sind mehr als 100'000 Todesfälle zu beklagen. Die Impfkampagne in den USA schreitet derweil voran. Bislang erhielten fast 28 Millionen Menschen in den USA die erste Impfung, rund 6.9 Millionen Bürger schon beide Impfdosen, wie aus Daten der nationalen Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht. Viele Experten warnen jedoch, dass die Ausbreitung neuer und ansteckenderer Corona-Mutationen den jüngsten Fortschritt bei der Eindämmung der Pandemie wieder ausbremsen könnte. Präsident Joe Biden hat die Bekämpfung der Pandemie zu einem seiner Hauptanliegen erklärt. Laufend signalisiert er – auch auf sozialen Medien –, dass er hier nicht an Ressourcen sparen wolle.

9:29 Grossbritannien schickt Einreisende neu in Hotel-Quarantäne Um die Verbreitung neuer Coronavirus-Varianten zu verhindern, verpflichtet Grossbritannien Einreisende aus mehr als 30 Ländern vom 15. Februar an zu zehn Tagen Quarantäne in von der Regierung vorgesehenen Hotels. Diese liegen in den meisten Fällen in der Nähe von Häfen und Flughäfen. Es handle sich um Ankünfte aus Staaten, die als Hochrisikogebiete eingestuft werden, teilte das Gesundheitsministerium in London mit. So ist etwa Portugal betroffen, alle Staaten Südamerikas und des südlichen Afrikas sowie die Vereinigten Arabischen Emirate. Alle anderen Einreisenden müssen sich wie bisher für zehn Tage selbst isolieren. Die neue Massnahme zielt vor allem auf britische Reiserückkehrer. Für Menschen ohne Wohnsitz in Grossbritannien ist die Einreise aus diesen Ländern bereits verboten. Legende: Premierminister Johnson hatte die verpflichtende Quarantäne in Hotels für Rückkehrer aus Hochrisikogebieten seit längerem angekündigt. Ein konkretes Datum nannte er bisher aber nicht. Die grösste Oppositionspartei Labour nannte es «völlig unverständlich», dass die Regierung noch so lange warte und den Schritt nicht sofort vollziehe. Reuters

8:36 US-Fitnessgeräte finden reissenden Absatz Der amerikanische Fitnessgeräte-Anbieter Peloton tut sich schwer damit, das explosive Wachstum seines Geschäfts in der Corona-Krise zu verdauen. Im vergangenen Quartal knackte Peloton erstmals die Milliardenmarke beim Umsatz. Doch die Firma kommt mit den Lieferungen nicht hinterher. Jetzt nimmt Peloton 100 Millionen Dollar in die Hand, um mit schnellerem Transport per Flugzeug und Schiff die «nicht akzeptablen» Wartezeiten zu verkürzen. Im vergangenen Quartal sprang der Umsatz im Jahresvergleich von rund 466 Millionen auf gut 1.06 Milliarden Dollar hoch. Peloton schrieb schwarze Zahlen von 63.6 Millionen Dollar nach einem Verlust von 55.4 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Den Grossteil des Geschäfts machte Peloton mit dem Verkauf seiner Fitness-Bikes und Laufbänder – gut 870 Millionen Dollar. In der Pandemie, in der viele zu Hause statt im Fitness-Studio trainieren, stieg die Nachfrage nach Peloton-Geräten deutlich.

8:09 Zufriedeneres Bundespersonal – auch dank Corona? Die Zufriedenheit in der Bundesverwaltung ist so hoch wie nie mehr in den letzten zehn Jahren. Das geht aus einer Umfrage des Eidgenössischen Personalamtes hervor, von der zunächst die Zeitungen von «CH Media» berichteten. Im Vergleich zum Jahr 2017 seien entsprechende Werte vor allem bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gestiegen. Die Coronakrise habe in der Bundesverwaltung einen starken Schub für flexible Arbeitsformen bewirkt, zitiert «CH Media» den Medienchef des Personalamtes, Anand Jagtap. Auffallend sei, dass jene Departemente, die besonders stark von der Krise betroffen seien, überraschend solide Wert aufwiesen. Das gelte zum grössten Teil für die Bundesämter. Die Arbeitsbelastung sei für viele Abteilungen sehr hoch gewesen – und das dauere an. Selbst im Bundesamt für Gesundheit (BAG), das viel Kritik von aussen hat einstecken müssen, seien die Werte leicht gestiegen. Sie lägen ziemlich genau im Schnitt der Bundesverwaltung. Die Befragung zeige, dass viele Mitarbeitende im BAG ihre Arbeit als sehr interessant, wichtig und relevant betrachteten, sagte eine Sprecherin. Das Personalamt hatte im letzten Herbst über 35'000 Bundesangestellte nach ihrer Zufriedenheit befragt. Insgesamt hatten sich knapp 26'000 Angestellte oder 72 Prozent an der Umfrage beteiligt. Legende: Spitzenreiter der Zufriedenheit in der Bundesverwaltung sind die Mitarbeitenden in der Finanzverwaltung unter der Leitung von Sabine D'Amelio-Favez. Sie weisen in allen zehn Kategorien – von Arbeitszufriedenheit bis zu Identifikation mit dem Arbeitgeber – eine mittlere bis hohe Beurteilung aus. Keystone