21:31 Ab Montag ist Italien wieder in Zonen aufgeteilt Italien will ab kommender Woche das Land wieder in unterschiedliche Corona-Zonen einteilen. Damit werden in den Regionen wieder unterschiedliche Regeln für die Menschen gelten, je nachdem wie sich die Corona-Lage dort entwickelt. Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza unterzeichnete dazu eine neue Verordnung, wie er am Abend mitteilte. Danach fallen die nördlichen Regionen Emilia Romagna, die Lombardei und Venetien sowie Sizilien und Kalabrien im Süden ab Montag in die orangefarbene Zone. In ihnen gelten dann strengere Regeln als im Rest des Landes, der dann in die gelbe Zone eingeteilt werden soll. Konkret bedeutet das für die Menschen in den orangefarbenen Zonen etwa, dass Bars und Restaurants geschlossen bleiben und nur Essen zum Mitnehmen verkaufen dürfen. Der Bewegungsradius ist auf die Kommune beschränkt. Darüber hinaus hat die Regierung des Landes mit rund 60 Millionen Einwohnern noch bis zum 15. Januar Reisen zwischen allen Regionen untersagt. Die Pandemie-Situation hat sich landesweit zuletzt verschärft, sagte einer der Experten des Gesundheitsministeriums am Freitag. Die Fallzahlen, die im Dezember noch eher rückläufig waren, seien wieder schneller gestiegen. In vielen Regionen liege der Reproduktionswert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, über eins – ein massgeblicher Wert für Einteilung der Zonen.

20:16 Wie sich das Coronavirus weiterverbreitet Die Wissenschaft kämpft an vorderster Front gegen die Corona-Pandemie: Nicht nur mit Impfstoffen oder anderen Therapien. Sondern auch mit Erklärungs-Modellen. Modelle, die zeigen, wo mit vielen Übertragungen gerechnet werden muss. Wie ein Virus durch die Stadt wandert. Warum die Ansteckungen manchmal innerhalb eines Quartiers bleiben oder sich über die Quartiergrenzen hinweg ausbreiten. Genau das hat ein Basler Mikrobiologe erforscht. 02:07 Video Wie sich das Coronavirus weiterverbreitet Aus Tagesschau vom 08.01.2021. abspielen

19:03 WHO sieht Gefahr einer Benachteiligung armer Länder Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet eine Benachteiligung ärmerer Länder bei den nun startenden Impfungen gegen das Coronavirus. Unter den 42 Staaten, die sichere und wirksame Impfstoffe spritzten, sei kein einziges armes Land, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf. Er appellierte an die reichen Länder, die sich viele Impfdosen gesichert hätten, sie auch über die internationale Corona-Impfinitiative Covax an die 92 angeschlossenen Länder zu verteilen. Die Nachbestellungen drohten, die Preise für die Impfstoffe hochzutreiben, kritisierte Tedros. «Ich bitte die Staaten und Hersteller dringend darum, diese bilateralen Deals auf Kosten von Covax zu stoppen.» Legende: Essensausgabe in Armenvierteln von Johannesburg in Südafrika. Keystone

18:36 London vor prekärer Lage Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat angesichts beispiellos hoher Infektionszahlen in der britischen Hauptstadt eine Grosslage (major incident) ausgerufen. Die Bedrohung, die das Coronavirus für die Stadt darstelle, sei an einem kritischen Punkt. «Wenn wir nicht unverzüglich handeln, könnte unser (Gesundheitsdienst) NHS überwältigt werden und mehr Menschen werden sterben», sagte Khan einer Mitteilung zufolge. Grossbritannien verzeichnete in den vergangenen Tagen sehr hohe Infektionszahlen. London ist besonders stark betroffen. Die Krankenhäuser sind bereits weitgehend ausgelastet. Verantwortlich machen die Regierung und Experten dafür auch eine neue, wohl ansteckendere Virus-Variante.

17:53 EMA: Zulassung von Covid-Impfstoff von Astrazeneca noch im Januar Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA ist zuversichtlich, dass bereits Ende Januar ein dritter Impfstoff gegen Covid-19 in der EU zugelassen wird. Nächste Woche werde der Antrag der Hersteller Astrazeneca auf eine bedingte Marktzulassung in der EU erwartet, teilte EMA-Chefin Emer Cooke am Freitag in Amsterdam mit. Ende Januar könnte dann eine positive Empfehlung der EMA erfolgen. Anschliessend muss die EU-Kommission noch zustimmen, das gilt als Formsache. Bisher sind zwei Impfstoffe in der EU zugelassen: das Präparat der Unternehmen Pfizer und Biontech sowie seit dieser Woche das Mittel des US-Unternehmens Moderna. Der Impfstoff von Astrazeneca ist bereits in Grossbritannien zugelassen. Der dritte Impfstoff könnte das Problem der Impfstoff-Knappheit in der EU erleichtern. Die EU hat von dem Präparat bereits 400 Millionen Dosen bestellt. Der im Vergleich preiswertere Impfstoff kann im Gegensatz zu dem von Biontech/Pfizer und Moderna bei normaler Kühlschranktemperatur für sechs Monate gelagert werden. Legende: Keystone

17:36 Aida verlängert wegen Corona Kreuzfahrt-Pause Wegen der Verlängerung des Lockdowns und der Verschärfung der Massnahmen gegen das Coronavirus unterbricht die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises die Kreuzfahrtsaison länger als geplant. Man hoffe, diese «nach einer deutlichen Entspannung des Infektionsgeschehens in Deutschland» ab 6. März fortsetzen zu können, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Ursprünglich sollten Schiffe schon Mitte Januar wieder rund um die Kanarischen Inseln kreuzen. Das sei wegen der neuen deutschen Corona-Bestimmungen nicht möglich, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Auch andere Regionen könnten wegen der dortigen Situation derzeit nicht angefahren werden. Im März sollen dann Fahrten um die Kanaren, in Nordeuropa und im Mittelmeer den Auftakt machen. Gäste, deren Reisen nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden können, würden umgehend informiert, heisst es in der Mitteilung. Aida biete Umbuchungen an.

17:18 Dänemark schränkt Aus- und Einreisen ein Dänemark wird zunächst bis zum 17. Januar Einreisen beschränken, kündigt der Justizminister an. Der Aussenminister ergänzt, auch Ausreisen würden begrenzt. Die dänische Nachrichtenagentur Ritzau berichtet darüber hinaus, die Gesundheitsbehörde erwarte, dass alle Dänen bis spätestens 27. Juni geimpft sein werden.

16:24 Corona-Ausbruch in Nordchina: weitere Millionenstadt abgeriegelt Im Vergleich zur Schweiz sind die Zahlen gering: rund 300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Provinz Hebei in Nordchina in den letzten Tagen registriert. Aber die Behörden ergreifen strikte Massnahmen: eine zweite Millionenstadt wurde weitgehend abgeriegelt. Legende: Massentests in Shijiazhuang, in der Provinz Hebei. Keystone

16:12 Gastrosuisse distanziert von rebellischen Gewerbetreibenden Unter dem Motto «Wir machen auf» stellen sich manche Gewerbetreibende gegen die Corona-Massnahmen. Am Montag wollen sie ihre Geschäfte und Restaurants trotz Verbots öffnen. Der Branchenverband Gastrosuisse distanzierte sich am Freitag von dem Vorhaben. Gastrosuisse habe mit dieser Aktion nichts zu tun und wisse auch nicht, wer dahinter stecke, heisst es in einer Medienmitteilung.Solche Aktionen befürworte Gastrosuisse nicht. Für denBranchenverband sei klar, dass man sich an die von Bund und Kantonenverordneten Massnahmen halten solle. Seit dieser Woche ruft eine Gruppe länderübergreifend zu zivilemUngehorsam auf. Die Initiative «Wir-machen-auf» agiert anonym. Kommuniziert wird via Webseite und Kurznachrichtendienst Telegram. Die Idee stammt von Querdenkern aus Deutschland. Es gibt mittlerweile Ableger in Polen, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz.

16:10 Solothurn öffnet als letzter Kanton seine Skigebiete per Samstag Die Skigebiete im Kanton Solothurn können ab Samstag ihren Betrieb aufnehmen. Trotz der weiterhin besorgniserregenden Corona-Situation seien entsprechende Betriebsbewilligungen am Freitag erteilt worden, teilte die Solothurner Staatskanzlei am Freitag mit. Am 21. Dezember hatte der Kanton noch sämtliche Bewilligungsgesuche abgelehnt. Da jedoch inzwischen alle anderen Kantone ihre Skigebiete geöffnet hätten, würden jetzt auch die Solothurner Skiliftbetreiber eine Betriebsbewilligung ab Samstag erhalten, schreibt der Kanton. Und er erinnerte daran, dass «die Fallzahlen bis heute zu hoch» und die Kapazitäten der Spitäler weiterhin am Limit seien. Als eine von mehreren Auflagen fordert der Kanton, dass Mitarbeitende des Skigebiets, die in direktem Kundenkontakt stehen, sich wöchentlich einem Coronatest unterziehen.

14:54 Belgien will bis September immun sein Belgien will bis zum Spätsommer eine flächendeckende Immunität gegen das Coronavirus erreichen. Bis September sollen laut Impfplan 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden, wie die zuständige Arbeitsgruppe für die Impfkampagne berichtete. «Das sind tolle Neuigkeiten auf dem Weg zurück in die Freiheit», sagte Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke.

13:37 Neue Zahlen des BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3'220 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3212 . Das sind 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 16.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 16 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'646 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 17 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 16 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 75 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 53 Verstorbenen . Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:54 UAE Team Emirates als erstes Radteam geimpft Das gesamte World-Tour-Team UAE Emirates lässt sich als wohl erste Profimannschaft gegen das Coronavirus impfen. Die Fahrer um Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar sowie Betreuer erhielten in Abu Dhabi den vom chinesischen Staatskonzern Sinopharm entwickelten und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zugelassenen Impfstoff gespritzt, wie das Team auf der Homepage bekannt gab. Legende: Keystone

11:23 Rekordwert der Corona-Todesfälle in Deutschland In Deutschland ist die Zahl der offiziell erfassten Corona-Todesfälle wieder auf einen Rekordwert gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab bekannt, 1188 weitere Menschen seien gestorben, die positiv auf das Virus getestet worden waren. Die Todesfälle umfassen den Informationen zufolge vor allem Menschen über 80 Jahren. Der bisherige Höchststand vom 30. Dezember lag bei 1129. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Sind das wirklich «Tage der Zuversicht» in Deutschland? 06.01.2021 Mit Audio

11:03 Kanton Bern verbessert Antragsformular für Härtefälle Nach heftiger Kritik aus der Gastrobranche verbessert der Kanton Bern das Formular, mit dem Unternehmen in der Coronapandemie Härtefallhilfe beantragen können, noch diese Woche, schreibt die Kantonsregierung in einer Mitteilung. Die Präsidentin des Wirteverbands Gastrobern, Eveline Neeracher, hatte vor ein paar Tagen einen offenen Brief an den Regierungsrat geschrieben, weil es kaum einen Betrieb geben werde, welcher die vom Kanton Bern definierten Kriterien erfüllen könne. Dies, da als Bedingung für eine Hilfe nicht nur ein Umsatzrückgang von 40 Prozent gefordert werde. Darüber hinaus müsse noch die Kurzarbeitsentschädigung aufgerechnet werden, welche ausbezahlt worden sei. Die Kantonsregierung schreibt nun, die Entschädigung der Kurzarbeit müsse nicht zum Umsatz aufgerechnet werden. Weil dem Kanton Bern die gesetzliche Grundlage für ein eigenes Unterstützungsprogramm fehle, können sie gegenüber den Vorgaben des Bundes keine Lockerungen vornehmen. Dies betreffe insbesondere die Bedingung, dass eine Umsatzeinbusse von 40 Prozent vorliegen muss. Audio Härtefall ist nicht gleich Härtefall 04:26 min, aus Echo der Zeit vom 05.01.2021. abspielen. Laufzeit 04:26 Minuten.