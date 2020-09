Wie wirksam sie sein werden, bleibt fraglich. Nicht nur, weil die Impfstoffe nicht in grossen Mengen verfügbar sind. Sondern, weil jeder neue Impfstoff, gerade wenn man noch nicht so viel darüber weiss, nur für manche Situationen nützlich ist, wie Daniel Speiser, Impfstoff-Experte der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce, sagt.

Im Rennen um einen Corona-Impfstoff sind gut 190 Forscherteams weltweit seit Monaten involviert. Zurzeit befinden sich erste Impfstoffe auf der Zielgeraden: Vierzig Impfstoffvarianten werden gerade am Menschen getestet. Zehn davon befinden sich in der dritten und letzten klinischen Phase. Sie werden aktuell in grossen Studien an zehntausenden Patienten getestet.

So verhalten wir uns in der «Pfnüsel»-Saison richtig

Diesen Sommer kamen wegen Corona viel weniger Touristen in die Schweiz. Vor allem die grossen Städte haben darunter gelitten. Anders sieht es aber in den kleinen und mittelgrossen Städten aus. Dort gab es zum Teil sogar mehr Gäste als in anderen Jahren.

Vom Kahlschlag betroffen sind Disneys Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten. Dieser Bereich wurde von den Folgen der Corona-Pandemie am stärksten getroffen und verursachte beim Konzern bereits hohe Verluste. Insgesamt hatte Disney in diesem Segment vor der jüngsten Krise noch mehr als 100'000 Beschäftigte.

Wer in den vergangene Tagen die Fallzahlen-Statistik in der Schweiz beobachtet, verspürt ein Gefühl, welches in Coronazeiten schon fast leichtsinnig anmutet: Hoffnung nämlich. Die Kurve der Neu-Infektionen zeigt: Die Zahl ist nach einem ersten Höhepunkt in den Monaten März und April seit Juni wieder kontinuierlich gestiegen.

GB: Erstmals mehr als 7000 neue Corona-Fälle

In Grossbritannien sind am Dienstag zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie mehr als 7000 neue Corona-Fälle gezählt worden. Insgesamt gab es 7142 Neuinfektionen, wie die zuständige Regierungsbehörde mitteilte. Zudem verdoppelte sich die Zahl der neuen Todesfälle innerhalb einer Woche: Lag die Zahl der Todesfälle mit einer Corona-Infektion in der vergangenen Woche noch bei 37 Fällen an einem Tag, waren es am Dienstag 71 Todesfälle. Auch die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern stieg merklich an.

Angesichts der stark steigenden Zahlen gelten in grossen Teilen des Landes wieder schärfere Schutzmassnahmen: In England müssen Pubs und Restaurants um 22 Uhr schliessen. Premier Boris Johnson wollte am Mittwoch mit führenden Gesundheitsberatern vor die Presse treten.