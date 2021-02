Der Ticker startet um 5:30 Uhr

17:48 Rüstungskonzern Ruag baut 100 Stellen ab Die Raumfahrtsparte des Luft- und Raumfahrtkonzerns Ruag krempelt angesichts der aktuellen Krise die Organisation um. Dies hat einen Abbau von bis zu 100 Stellen der weltweit 1'300 Arbeitsplätze zur Folge, wie die Ruag bekannt gab.

17:00 Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung in der EU Der US-Pharmahersteller Johnson & Johnson hat die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in der EU beantragt. Wie die EU-Arzneimittelbehörde EMA mitteilte, werde das Vakzin des Tochterunternehmens Janssen-Cilag in einem beschleunigten Verfahren bis Mitte März begutachtet werden. Das wäre der vierte Corona-Impfstoff mit einer bedingten Marktzulassung in der EU. Genutzt werden können derzeit bereits die Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca. Doch ist der Impfstoff noch überall in der EU knapp. Die EU-Kommission hat von Johnson & Johnson Impfdosen für 200 Millionen Menschen bestellt. Bei diesem Impfstoff genügt eine Dosis zur Immunisierung. Alle übrigen derzeit genutzten Vakzine müssen zweimal gespritzt werden. Die EU-Kommission werde eine Zulassung gewähren, sobald die EMA eine positive Bewertung abgegeben habe, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. EMA has received an application for conditional marketing authorisation for #COVID19 Vaccine Janssen:

16:01 Reihentests an Schulen im Kanton Zug Der Kanton Zug baut im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus auf obligatorische Reihentests an Schulen. Wer an den wöchentlichen Spucktests teilnimmt, muss bei einem positiven Befund in der Klasse nicht mehr in Quarantäne. Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe sowie deren Lehrpersonen müssten an wöchentlich zwei Speicheltests teilnehmen, heisst es im Beschluss, den der Zuger Regierungsrat am Dienstag veröffentlichte. Die Tests seien im Grundsatz obligatorisch, die Schulleitung könne Ausnahmen bewilligen. Wer nicht teilnehmen will, muss aber aktiv eine Dispens verlangen.

15:42 Niederländische Regierung legt Berufung ein Die niederländische Regierung legt Berufung gegen ein Gerichtsurteil ein, wonach die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte nächtliche Ausgangssperre nicht rechtens ist. Ministerpräsident Mark Rutte reagierte am Dienstag enttäuscht auf den Richterspruch. Die Regierung bereite ein neues Notstandsgesetz vor, um die Massnahme auf rechtlich soliden Boden zu stellen. Die Ausgangssperre habe dafür gesorgt, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren, betonte Rutte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahme unrechtmässig Niederländisches Gericht kippt Ausgangssperre 16.02.2021 Mit Video

15:20 Südafrika will eine Million Impfdosen mit anderen Ländern teilen Südafrika will eine Million Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Astra-Zeneca an andere afrikanische Länder abgeben. Die Impfdosen, die das Land vom weltgrössten Impfstoffproduzenten «Serum Insitut of India» erhalten hat, sollten über die Afrikanische Union verteilt werden, hiess es aus dem Gesundheitsministerium. Südafrika hatte kürzlich die geplante Impfkampagne mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff auf Eis gelegt, nachdem Studiendaten gezeigt hatten, dass es nur minimalen Schutz gegen milde bis moderate Krankheitsverläufe bei der südafrikanischen Virus-Variante biete. Legende: Ein Schritt hin zu gerechter Impfstoff-Verteilung: Südafrika will Impfdosen an andere afrikanische Länder abgeben. Keystone

15:10 Ende der BAG-Medienkonferenz Damit endet der Point de Presse des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Wir halten Sie weiterhin hier im Liveticker zu Neuigkeiten rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

15:09 Ampelsystem sinnvoll? Ein Journalist will wissen, ob ein Ampelsystem sinnvoll wäre – also die Einteilung der Regionen in grün, gelb und rot. Nartey sagt, dass das schwierig sei. Dieses System sei zu einfach. So könnte man beispielsweise die neuen Varianten noch überhaupt nicht einteilen. Mathys ergänzt, dass eine Ampel auch eine falsche Sicherheit bringen könnte.

15:05 Perspektive für die Bevölkerung Ein Journalist fragt nach, ob das BAG nicht eine Perspektive für die Bevölkerung geben könne. Also zum Beispiel Lockerungen versprechen, sobald die Werte unter 1000 fallen. Mathys sagt, dass das nicht gehe. Sobald man in so einem Fall lockern würde, würden die Zahlen gleich wieder steigen. Die Balance zu finden, mit Lockerungen auf einem tiefen Stand bei den Ansteckungen, die müsse man erreichen. Nachfrage: Was würde ohne Massnahmen passieren? Mathys sagt, dass dann der R-Wert wahrscheinlich über drei liegen würde, das hätte man zu Beginn der Pandemie berechnet. Ohne Massnahmen würde Corona sich also sehr schnell verbreiten. Das Problem sei dabei aber, dass das Gesundheitssystem irgendwann überlastet wäre und zusammenbrechen würde. Das wiederum würde zu mehr Todesopfern führen. 00:11 Video Mathys zur Frage, was ohne Massnahmen passieren würde Aus News-Clip vom 16.02.2021. abspielen

14:59 Was spricht gegen die Öffnung von Läden? Wieso dürfen Läden nicht öffnen, sofern die Schutzkonzepte eingehalten werden, fragt eine Journalistin. «Auch Schutzkonzepte können Übertragungen nicht zu 100 Prozent verhindern. Das muss uns klar sein», antwortet Mathys. «Es tut mir leid für jeden Einzelnen, der sein Geschäft nun geschlossen halten muss. Wir werden diese Ungerechtigkeit aber nie wegbringen, denn die Strategie ist nun einmal, nur die lebensnotwendigen Läden offenzuhalten. Ein Schmuckgeschäft gehört da einfach nicht dazu.»

14:51 Ist eine nationale Massentest-Strategie sinnvoll? «Die Kantone haben jetzt schon die Möglichkeit, breiter zu testen. Der Fall Graubünden mit seinen Massentests unterscheidet sich aber schon von einem Massentest in einer Stadt wie Zürich, bezüglich Durchführbarkeit zum Beispiel», sagt Mathys. Für solche Tests brauche es viel Ressourcen, dennoch würden die Kantone die Möglichkeit von Massentests noch zu wenig ausnutzen. Derzeit seien regelmässige schweizweite Massentests nicht angedacht.

14:47 Negative Folgen der Verschiebungen von operativen Eingriffen Linda Nartey wird gefragt, ob sie sich Sorgen mache, weil so viele andere operative Eingriffe verschoben werden mussten. Die Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte sagt: «ja». Es zeige sich schon jetzt, dass diese Verschiebungen negative Folgen haben könnten. 00:49 Video Nartey zur Verschiebung von Operationen Aus News-Clip vom 16.02.2021. abspielen

14:46 Nartey: «Wir alle wollen wieder normal leben können» Wie kann das BAG weiter an die Geduld der Bevölkerung appellieren, wo sich doch jeder ein rasches Ende der Corona-Pandemie wünscht? «Ich habe grosses Verständnis für fast alle Gemütsregungen. Wir wollen alle dasselbe: Wir wollen aus dieser Pandemie raus und wieder normal leben können. Doch wir brauchen nun gewisse Massnahmen zur Corona-Bekämpfung. Die jetzigen Schutzmassnahmen wirken. Je besser wir solidarisch zusammenhalten, desto eher haben wir eine Chance auf ein schnelles Ende dieser Krise», antwortet Linda Nartey.

14:43 Mehr schwere Fälle durch Mutationen? Eine Frage zu den Mutanten und der höheren Ansteckungsgefahr: Ein Journalist will wissen, ob es nun mehr schwere Fälle gebe oder nicht. Mathys antwortet. Er sagt, dass die drei neuen Varianten keinen sichtbaren Einfluss auf die Schwere hätten.

14:40 Was gilt bei Take-Aways in Skigebieten? In Skigebieten und Bergrestaurants gelten bei den Take-Aways unterschiedliche Regeln. Was gilt konkret, will eine Journalistin wissen. «Die Situation ist aus rechtlicher Sicht klar. Das BAG hat die Kantone darauf hingewiesen, dass Sitzplätze auch in Skigebieten nicht erlaubt sind. Da gibt es keinen Spielraum und die Kantone müssen diese Regel umsetzen», antwortet Patrick Mathys. Lockerungen in diesem Bereich seien vielleicht eine Massnahme, die der Bundesrat morgen kommunizieren werde. Er könne aber derzeit nicht mehr dazu sagen, betont der Leiter Sektion Krisenbewältigung beim BAG.

14:39 Fragen zur Fasnacht Ein Journalist will wissen, ob Mathys sich darüber Sorgen mache, dass einige Personen «zivil ungehorsam» seien. Er nennt das Beispiel Fasnacht in Einsiedeln. Mathys antwortet, dass er verstehe, dass die Leute müde seien, «dass man sich nicht mehr an Regeln halten will». Aber es brauche nun genau das, um die Pandemie aufzuhalten. Die Situation in Einsiedeln sei sicher nicht optimal gewesen.

14:36 Wann werden die Lieferverzögerungen aufgeholt? «Wir kommunizieren den Kantonen jede Woche, wann die nächsten Impfstoff-Lieferungen eintreffen werden. Die Kantone können so regelmässig ihren Impfplan und ihre Kapazitäten anpassen. Grundsätzlich sollten wir ab Mai viel mehr Impfdosen als heute zur Verfügung haben», erklärt Virginie Masserey.

14:35 Masserey zur «Pandemie in der Pandemie» Virginie Masserey vom BAG wird auf die «Pandemie in der Pandemie» angesprochen. Das war ein Ausdruck, den Alain Berset für die neuen Varianten gebraucht hatte. Masserey weiss das und versteht es, sie sagt aber, dass die neuen Varianten nicht eine neue Pandemie seien, sondern dieselbe Coronavirus-Pandemie. Man müsse also weiterhin vorsichtig sein und die aktuellen Massnahmen seien deshalb auch sinnvoll.

14:30 Mathys: «Bereits etwa die Hälfte der Fälle sind Virus-Varianten» Die Virus-Varianten könnten schweizweit bereits jetzt rund 50 Prozent aller gemeldeten Fälle ausmachen, verrät Patrick Mathys auf die entsprechende Frage eines Journalisten. «Diese Zahl ist eine Spekulation, doch es kann davon ausgegangen werden, dass die Virus-Varianten Ende Februar bis Anfang März dominant werden.» 00:39 Video Mathys zu Virusmutationen Aus News-Clip vom 16.02.2021. abspielen

14:26 Abhängigkeit von Impfstofflieferanten Eine Frage an Linda Nartey die Impfung der Bevölkerung betreffend: Ob es möglich sei, bis im Sommer alle Impfwilligen zu impfen. Nartey antwortet, dass man das Beste versuche, man aber abhängig sei von den Impfstofflieferanten. Man müsse die Prognose, dass bis im Sommer alle geimpft sein werden, die das wollen, immer wieder überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Es sei aber das Ziel.