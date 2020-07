Nach einem starken Anstieg der Infektionszahlen hat die serbische Regierung für die Hauptstadt Belgrad Massnahmen gegen die Ausbreitung verhängt. So gilt nunmehr Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Ämtern. Zuwiderhandelnde können mit Geldstrafen bis 5000 Dinar (45 Franken) belegt werden. Gaststätten, Cafés und Clubs müssen spätestens um 23 Uhr schliessen. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind nur mehr noch mit bis zu 100 Teilnehmern, im Freien mit bis zu 500 Teilnehmern erlaubt. Ein Sicherheitsabstand von 1.5 Metern ist einzuhalten.

14:52

Maskenpflicht beim Einkaufen im Jura und in der Waadt

Im Kanton Jura müssen ab nächster Woche beim Einkaufen Schutzmasken getragen werden. Diese hat die Regierung am Freitag beschlossen. Grund sei die Zunahme von Infektionen mit dem Coronavirus. In letzten zehn Tage seien 20 Neuinfektionen registriert worden, teilte die Regierung des Kantons Jura mit. Das Maskenobligatorium tritt am Montag in Kraft und gilt vorerst für zwei Monate. Die Maskentragpflicht in Läden gilt auch für Kinder ab 12 Jahren.

Im Kanton Waadt wird das Tragen einer Maske in Geschäften dann obligatorisch, wenn sich mehr als 10 Personen im Geschäft aufhalten. Die Massnahme, die am kommenden Mittwoch in Kraft tritt, wurde am Freitag vom Staatsrat angekündigt.