Die Südtiroler Landesregierung ruft ihre Bürger am nächsten Wochenende zur Teilnahme an einem geplanten Corona-Massentest auf. «Es handelt sich um freiwillige Tests, niemand wird gezwungen», sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Das Spiel in der Nations League zwischen der Schweiz und der Ukraine findet definitiv überhaupt nicht statt. Wie die Uefa mitteilte, habe die Ukraine bestätigt, dass es nicht möglich sei, ein Team aufzustellen – auch nicht am Mittwoch.

Der Passagier-Rückgang sei am Flughafen Genf-Cointrin etwas geringer (-45 Prozent) ausgefallen als am Euro-Airport Basel-Mulhouse, wo er um die Hälfte einbrach. Dabei sei die Schweiz eines der ersten Länder gewesen, das am 15. Juni in der Coronakrise seinen Betrieb wieder aufgenommen habe. Haagensen führt das Minus daher vor allem auch auf Restriktionen in den Zielländern zurück.

Easyjet Schweiz wurde wie die ganze Luftfahrtindustrie hart von der Coronakrise getroffen. Der Schweizer Ableger der britischen Fluggesellschaft beförderte in dem per Ende September endenden Geschäftsjahr 2019/20 nur noch halb so viele Passagiere von Basel und Genf aus.

Der Kanton Bern bittet Personen mit einer Ausbildung oder Erfahrung in den Pflege- und Gesundheitsberufen, die heute nicht mehr im Beruf tätig sind, in den Heimen und Spitälern für beschränkte Zeit auszuhelfen. Er hat dafür eine Stellenvermittlungsplattform eingerichtet.

Insgesamt sind aktuell im Kanton rund 61 der knapp 300 Heime betroffen. 560 Heimbewohnerinnen und -bewohner sind mit dem Corona-Virus infiziert oder es besteht der Verdacht auf eine Ansteckung. 455 von insgesamt 13'000 Personen aus dem Pflegebereich fallen derzeit aus – teilweise ist die Hälfte des Personals eines Heimes nicht arbeitsfähig, da in Quarantäne. Auch die Spitäler des Kantons Bern haben Personalausfall zu beklagen: Im Moment befinden sich rund 200 Mitarbeitende in Isolation oder Quarantäne.

16:33

Johnson bleibt trotz negativem Test in Quarantäne

Der britische Premier Boris Johnson bleibt trotz eines ersten negativen Corona-Testergebnisses in Quarantäne. «Er wird, den Regeln entsprechend, weiter in Selbstisolation bleiben», sagte ein Regierungssprecher in London. Johnson hatte sich am Sonntagabend in Quarantäne begeben, nachdem ein Abgeordneter, den er am Donnerstag getroffen hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Johnson selbst war im Frühjahr schwer an Covid-19 erkrankt und sogar auf der Intensivstation behandelt worden. Virologen schliessen jedoch erneute Infektionen von Genesenen nicht aus.

Johnson werde seine Arbeit aus der Downing Street per Video fortsetzen – und sich auf diesem Wege am Mittwoch auch den Fragen der Abgeordneten stellen, hiess es. Die Quarantäne des Premiers fällt genau in die entscheidende Phase der Verhandlungen Londons über einen Handelspakt mit der EU.