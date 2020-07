10:45

Israel steuert auf weiteren Lockdown zu

Nach einem starken Anstieg der Coronafälle hält Israels Gesundheitsminister einen weiteren Lockdown für unvermeidbar. Nur wenn die ergriffenen Massnahmen zu niedrigeren Infektionszahlen führten, könne ein Lockdown verschoben werden, sagt Juli Edelstein dem Nachrichtenportal «ynet».

«Wir müssen drei bis vier Tage abwarten. Aber es würde einem Wunder gleichkommen», so Edelstein. Israel konnte die Infektionszahlen zu Beginn der Pandemie mit einem raschen Lockdown tief halten. Nach Lockerungen schnellten sie jedoch in die Höhe. Am Montag wurde mit 1718 Fällen ein Rekordwert an täglichen Neuinfektionen erreicht.