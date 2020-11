Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:27 Neuenburg schliesst alle Bars und Restaurants Der Kanton Neuenburg schliesst ab Mittwoch alle Bars und Restaurants sowie Museen. Religiöse Zeremonien sind ebenfalls verboten. Beerdigungen bleiben erlaubt. Die Massnahme gilt vorerst bis am 22. November. Überdies gilt seit heute Montag ein Verbot für Ansammlungen von über fünf Menschen auch im privaten Rahmen. Das war bereits am vergangenen Freitag beschlossen worden. Beschlossen hatte die Kantonsregierung zudem eine Maskenpflicht für die Oberstufe der obligatorischen Schule.

16:16 Schnelltests noch nicht überall verfügbar Grundsätzlich dürften Arztpraxen, Apotheken und Testzentren den Antigen-Schnelltest ab heute anbieten. Allerdings sind die Apotheken noch nicht für ein entsprechendes Angebot bereit, wie «Schweiz Aktuell» in Erfahrung gebracht hat. Die Vorarbeiten werden bei diversen Anbietern noch etwas Zeit in Anspruch nehmen – gemäss Apothekerverband bis zu zwei Wochen. Die dafür vorgesehenen Leistungserbringer wie Apotheken, Arztpraxen, Spitäler und Testzentren müssten dazu die dafür notwendigen Prozesse, Personalkapazitäten mit entsprechender Ausbildung und Räumlichkeiten mit den vorgeschriebenen Schutzvorkehrungen organisieren, teilte der Zuger Kantonsarzt und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS), Rudolf Hauri, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Es sei davon auszugehen, dass in den ersten Tagen die Schnelltests hauptsächlich in den grösseren Testzentren zum Einsatz kommen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kapazitätenerhöhung stockt Schnelltests ab heute zugelassen – aber noch nicht verfügbar 02.11.2020 Mit Audio

15:25 NW: Erstmals ganzes Gymnasium geschlossen Im Kanton Nidwalden wird die Mittelschule wegen mehreren Coronafällen für zwei Wochen geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler des Kollegiums St. Fidelis würden Fernunterricht erhalten, teilte die Bildungsdirektion mit. Gemäss dem Communiqué wurden in den letzten Tagen acht Personen, fünf aus der Schüler- und drei aus der Lehrerschaft, positiv auf das Coronavirus getestet. Die Fälle traten in mehreren Klassen auf. Da die Infektionsketten nicht eindeutig nachvollziehbar seien, sei das Kollegium am Montagmittag geschlossen worden, hiess es. Die Bildungsdirektion betonte, dass es sich um eine vorsorgliche Massnahme für die Dauer von zwei Wochen handle. Für die nicht erkrankten Schüler und Lehrer wurde keine Quarantäne angeordnet. Es wurde ihnen aber empfohlen, Kontakte mit anderen Personen so weit wie möglich zu meiden, und bei Symptomen zu Hause zu bleiben und sich beim Arzt zu melden.

14:46 Merkel appelliert an Bevölkerung Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte heute an einer Pressekonferenz, dass in Deutschland rund 30 Prozent der Bevölkerung zu einer Risikogruppe gehörten. Somit sei es so, dass «fast jeder jemanden kennt, den man eigentlich nicht infizieren möchte». Daher sei sie zuversichtlich, dass sich die überwiegende Mehrheit an die Auflagen halte. Im Augenblick zumindest gebe es nach wie vor «eine erstaunlich hohe Akzeptanz». Die neuen Einschränkungen seien schweren Herzens entschieden worden, aber auch aus voller Überzeugung, so Merkel weiter. Sie seien geeignet, um das Ziel zu erreichen: «Wenn wir das einen Monat mit aller Konsequenz durchhalten, kann das in dieser zweiten Welle ein Wellenbrecher sein», sagt Merkel. Die Pandemie sei «ein sehr besonderes und sehr herausforderndes Ereignis», das es so wohl «nur einmal pro Jahrhundert» gebe. 00:19 Video Merkel: «Wenn wir das einen Monat durchalten, kann das ein Wellenbrecher sein» Aus News-Clip vom 02.11.2020. abspielen

14:08 Flugverkehr von und nach Thessaloniki lahmgelegt Die griechische Regierung kündigt zweiwöchige Lockdowns ab Dienstag für die Regionen Thessaloniki und Serres im Norden des Landes an. Damit wird unter anderem der Flugverkehr von und nach Thessaloniki lahmgelegt. Zudem tritt dann im ganzen Land eine Ausweitung der nächtlichen Ausgangssperren sowie der Schliessungen von Restaurants und Bars in Kraft. In Griechenland hat die Pandemie zwar einen weniger starken Verlauf als in anderen europäischen Ländern genommen. Im Oktober wurde aber ein starker Anstieg der Positiv-Tests registriert.

14:02 Italien mit weiteren Einschränkungen, aber ohne Shutdown Italien wird die Einschränkungen in der Corona-Krise weiter verschärfen, plant bislang aber keinen generellen und landesweiten Shutdown. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte vor dem Parlament in Rom, ein Reiseverbot und nächtliche Ausgangssperren seien erforderlich, um die Zahl der Neuinfektionen wieder in den Griff zu bekommen. Die Regierung plane aber, das Land je nach Infektionsgeschehen in drei Gebiete zu unterteilen. Die Lage sei «sehr besorgniserregend», sagte Conte. Es sei gut möglich, dass die Kapazitäten an Intensivbetten in 15 von 20 Regionen binnen eines Monats erschöpft seien. Italien war im Frühjahr in Europa am stärksten betroffen von der Pandemie und hatte einen wochenlangen Shutdown verhängt.

12:07 BAG: 21'926 neue Fälle – 93 neue Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 21'926 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das BAG meldet am Wochenende keine Fälle. Die Zahl vom Montag umfasst deshalb Nachmeldungen der vergangenen Woche und vom Wochenende.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 26.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 26 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 30'519 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 23 Prozent gestiegen.

11:09 Wie machen es unsere Nachbarn? Angesichts rasant steigender Infektionszahlen haben alle Nachbarländer der Schweiz ihre Corona-Einschränkungen massiv verschärft. Die Schweiz bildet mit ihren getroffenen Massnahmen dabei eine Art «Insel». Hier der Überblick: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahmen Nachbarländer im Shutdown: Die Schweiz ist eine «Insel» 02.11.2020 Mit Video

10:42 Österreich steuert auf Überlastung des Gesundheitssystems zu Ohne eine Trendwende bei den Corona-Neuinfektionen steuert Österreich nach den Worten des Gesundheitsministers Rudolf Anschober auf eine baldige Überlastung des Gesundheitssystems zu. Mit einer kritischen Lage wäre dann in der zweiten Novemberhälfte zu rechnen, sagte Anschober am Montag in Wien. Binnen einer Woche sei die Anzahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten um 78 Prozent gestiegen. Daher sei es notwendig, dass sich die Bevölkerung strikt an die neuen Massnahmen im teilweisen Shutdown halte. Diesen Dienstag schliessen die Gastronomie und fast das gesamte Kultur- und Freizeitangebot, landesweit ist das Verlassen der Wohnung zwischen 20 und 6 Uhr nur zu bestimmten Zwecken erlaubt.

9:09 Bald einheitliche Normen für Stoffmasken Stoffmasken, sogenannte «Community-Masken», können momentan in vielen Geschäften erworben werden. Laut der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV) ist jedoch unklar, inwieweit diese Masken die Trägerin oder den Träger und ihr Umfeld tatsächlich schützen, denn «Community Maske» sei kein geschützter oder gesetzlich definierter Begriff. Nun soll im ersten Quartal 2021 eine Schweizerische Normen-Regel veröffentlicht werden. Legende: Keystone

7:15 Nigel Farage will künftig gegen Lockdowns ankämpfen Der prominente Brexit-Verfechter Nigel Farage will seine Brexit-Partei zur Anti-Lockdown-Partei umkrempeln. Die neue Partei solle künftig den Namen Reform UK tragen, schreibt Farage in einem Beitrag für die Zeitung «The Telegraph». Die Bewegung stehe für einen «fokussierten Schutz» nur für die in der Coronavirus-Pandemie am stärksten gefährdeten Personen. Farage ist Chef der Brexit-Partei. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Samstag angesichts steigender Corona-Infektionen erneut einen Lockdown für England angeordnet. Legende: Keystone

7:10 Zürcher Musikschulen mit offenem Brief an den Bundesrat Die Musikschulen im Kanton Zürich rufen den Bundesrat dazu auf, das Singverbot im Zuge der jüngst verschärften Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nochmals zu überdenken. Die Musikschulen erfüllten einen pädagogischen Auftrag. Die Musikschulen seien in Sachen Musik mindestens ebenso kompetent wie die obligatorische Schule. Sie würden wie diese grösstenteils vom Staat und von den Gemeinden finanziert. In der Covid-19-Verordnung, die der Bundesrat am 28. Oktober um weitere Massnahmen ergänzt habe, sei festgehalten, dass das Singen im Musikunterricht der obligatorischen Schulen weiterhin zulässig sei, schreibt der Verband Zürcher Musikschulen in einem offenen Brief an den Bundesrat, der am Montag verschickt worden ist.

7:08 Deutschland wacht im Mini-Lockdown auf Seit Montag gilt in ganz Deutschland ein – vorerst auf vier Wochen beschränkter – Teil-Lockdown. Die um Mitternacht in Kraft getretenen Regelungen im Überblick: Bundesweit ist Gastronomen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen die Öffnung ihrer Etablissements nun weitestgehend untersagt.

Auch für persönliche Treffen gelten strengere Regeln: In den meisten Bundesländern dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen – teils gilt das sogar für Treffen in den eigenen vier Wänden.

Anders als im Frühjahr bleiben dieses Mal Kitas und Schulen sowie Geschäfte generell geöffnet.

Schliessen müssen dagegen Restaurants, Cafés, Bars und Kneipen, nur zum Mitnehmen dürfen sie noch Speisen und Getränke verkaufen.

Auch für Kinos und Theater, Opern und Museen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Saunen und viele andere Einrichtungen gilt nun eine Zwangspause. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Deutschland Merkel verteidigt die einschneidenden Massnahmen 29.10.2020 Mit Audio