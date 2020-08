Die am 16. Juli eingeführten Massnahmen laufen am kommenden Sonntag aus. Nach ihrer Verlängerung bis am 24. August wird der Regierungsrat die Lage neu beurteilen, erklärte Gobbi, der neben dem Präsidium des Regierungsrats auch die Direktion des Innern führt.

Die Tessiner Regierung verlängert die Massnahmen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie bis am 24. August. Sollte sich die Lage verschlimmern, könnte nachher eine Maskentragpflicht in der Öffentlichkeit verfügt werden, wie Regierungspräsident Norman Gobbi am Donnerstag sagte.

The Ministry of Foreign Affairs is now advising against non-essential travel to the Czech Republic, France, Monaco and Switzerland. Changes are also being made to the travel advice for several regions in Sweden. https://t.co/2h0nQ0ODLS

Auf der Grundlage der Einschätzung des norwegischen Instituts für öffentliche Gesundheit zur COVID-19-Situation hat die Regierung beschlossen, von nicht wesentlichen Reisen in diese Länder abzuraten. Diese Länder werden auf der Karte von «grün» in «rot» geändert und zeigen den Status der Quarantäne bei der Einreise aus Europa nach Norwegen. Ab dem 8. August muss jeder, der aus diesen vier Ländern nach Norwegen kommt, 10 Tage lang unter Quarantäne gestellt werden.

Das Norwegische Aussenministerium rät von Reisen in die Tschechische Republik, nach Frankreich, Monaco und in die Schweiz ab. Auch für einige Regionen in Schweden werden Änderungen an den Reisehinweisen vorgenommen.

Kanton Zürich verschärft Corona-Kontrollen

Mehr Kontrollen in Clubs und in Betrieben: Der Kanton Zürich will der Coronapandemie mit einem verstärkten Vollzug der Vorschriften begegnen. Verschärfte Massnahmen wie eine weiter gehende Maskenpflicht soll es vorläufig nicht geben. Nach der am Mittwoch angekündigten vollständigen Erfassung von Personendaten bei der Einreise aus Risikoländern am Flughafen Zürich kündigt der Zürcher Regierungsrat nun strengere Kontrollen auch in anderen Bereichen an.

So soll laut einer Mitteilung vom Donnerstag in Tanzlokalen und Clubs regelmässig die Einhaltung der verfügten Massnahmen überprüft werden. Dazu gehört etwa die Erhebung und Überprüfung der Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher. Auch in Betrieben finden laut Mitteilung täglich zahlreiche Kontrollen von Schutzkonzepten statt.