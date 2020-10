Der Ticker startet um 6:02 Uhr

22:18 EU setzt Videogipfel an Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten werden am Donnerstag kommender Woche in einer Videokonferenz über eine noch engere Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie beraten. «Wir müssen unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung von Covid-19 verstärken», teile EU-Ratspräsident Charles Michel am Mittwochabend zur Bekanntgabe des Termins mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kolleginnen und Kollegen hatten sich in der vergangenen Woche bei einem Gipfeltreffen in Brüssel darauf verständigt, die Koordinierung auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs zu verstärken. Zudem war vereinbart worden, sich um eine bessere grenzüberschreitende Ermittlung von Kontaktpersonen zu bemühen. Auch könnte es bald Absprachen zu Teststrategien und zur vorübergehenden Beschränkung nicht unbedingt notwendiger Reisen aus Drittstaaten in die EU geben, hiess es. EU plant Pandemie-Gipfel

21:41 Engpass bei Corona-Tests In Grossbritannien sind innerhalb von 24 Stunden fast 27'000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 789'000 und die Zahl der Todesfälle auf über 44'000, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer wegen Mangel an Tests aus. Jeder Landesteil in Grossbritannien entscheidet über seine eigenen Massnahmen im Kampf gegen die zweite Ausbruchswelle. Besonders stark betroffen ist der Norden Englands, Teile von Wales, Schottland und Nordirland. In europäischen Statistiken zählt Grossbritannien mit seinen knapp 67 Millionen Einwohnern zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern.

21:04 Olympia: Japan plant Anti-Corona-System in Athletendorf Japans Olympia-Planer erwägen für die Sommerspiele im nächsten Jahr, das Athletendorf in Tokio mit einem ausgefeilten medizinischen Versorgungssystem zum Schutz vor dem Coronavirus auszurüsten. Auf diese Weise soll selbst bei Infektionsfällen eine Ausbreitung auf die übrige Stadt verhindert werden. Zu diesem Zweck sollen Personen im Athletendorf, bei denen Infektionssymptome auftreten, in einer ambulanten Versorgungseinrichtung im Umfeld des Athletendorfs behandelt werden können. Zugleich werde an eine Testeinrichtung im Athletendorf gedacht, hiess es weiter. IOC-Chef Thomas Bach bestätigte am Mittwochabend entsprechende Überlegungen. Eine Taskforce arbeite daran, «wie man dort grösstmögliche Sicherheit schaffen kann», sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees in einem Instagram-Gespräch mit Speerwerfer Johannes Vetter. Dabei sollen Teams und Athleten in einzelne Blasen aufgeteilt werden, in der Mensa könnte es nur abgepackte Mahlzeiten und entzerrte Essenszeiten geben. Legende: Eine Taskforce entwickelt Szenarien für eine mögliche Austragung der Sommerspiele unter Corona-Bedingungen. Reuters

20:27 Teilnehmer von Impfstoffstudie gestorben Ein Proband der Corona-Impfstoffstudie des Pharmakonzerns AstraZeneca in Brasilien ist nach Angaben der dortigen Behörden gestorben. Einzelheiten teilte die Gesundheitsaufsicht am Mittwoch unter Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht nicht mit. Das Testprogramm werde fortgesetzt. Die Universität Oxford, die bei der Entwicklung des Impfstoffs mit AstraZeneca kooperiert, erklärte, eine sorgfältige Analyse des Todesfalls in Brasilien habe keine Anhaltspunkte für Sicherheitsprobleme ergeben. Neben der brasilianischen Behörde hätten auch unabhängige Kontrolleure zur Fortsetzung der Studie geraten. Die Universität von Sao Paolo, die die Studie in Brasilien mit koordiniert, erklärte, der Verstorbene sei Brasilianer gewesen. Legende: AstraZeneca hatte das Programm aber wegen einer ungeklärten Erkrankung bei einem Probanden unlängst unterbrechen müssen. Reuters

19:57 Ausgangssperre in Rom Die Gesundheitsbehörden des Landes meldeten knapp 15'200 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Am 16. Oktober hatte das Land mit seinen 60 Millionen Einwohnern erstmals seit Beginn der Pandemie im Februar die Marke von 10'000 überschritten. Ausserdem wurden am Mittwoch 127 Covid-19-Tote gemeldet. Die Dynamik der zweiten Corona-Welle sorgt in Italien zunehmend für Angst vor ernsten Engpässen in den Krankenhäusern. Ministerpräsident Giuseppe Conte forderte die Italiener in einer Rede im Senat in Rom auf, alle nicht notwendigen Reisen zu unterlassen. Es gelte einen grossen Lockdown wie im Frühjahr zu vermeiden. Besonders schwer getroffene Regionen wie die Lombardei haben inzwischen begrenzte Verschärfungen wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen erlassen. In Rom und der gesamten Region Latium soll eine Ausgangssperre zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr morgens verhängt werden. Die Ausgangssperre soll Freitag in Kraft treten, heisst es in Kreisen der Regionalregierung. Legende: Die Fallzahlen erreichen in Italien einen neuen Höchststand. Reuters

19:16 FC Sion muss in Quarantäne Nach dem FC Basel muss mit dem FC Sion eine zweite Super-League-Mannschaft in Quarantäne. Das Team von Trainer Fabio Grosso muss bis zum Samstag, 31. Oktober, mit dem Training aussetzen und hat deshalb beantragt, dass die Super-League-Partien gegen Servette am Sonntag und in Luzern am 1. November verschoben werden. Legende: Sandro Theler vom FC Sion in Aktion. Keystone

18:55 Spanien überschreitet die Millionengrenze In Spanien überschreitet die Zahl der Coronafälle zum ersten Mal in Europa die Schwelle von einer Million. Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Demnach werden insgesamt 1'005'295 Ansteckungen registriert, 16'973 mehr als am Dienstag. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich um 156 auf 34'366.

18:42 Jodler-Superspreader-Event droht sich zu wiederholen Das Jodel-Musical im Kanton Schwyz hat weltweit für negative Schlagzeilen gesorgt. Sogar die «New York Times» berichtete über den Superspreader-Anlass. In Schwyz sind die Fallzahlen seither dermassen stark gestiegen, dass sich sogar das Spital Schwyz mit einem dramatischen Appell an die Bevölkerung gewendet hat. Nun droht sich dieses Szenario im Kanton Baselland zu wiederholen: Ende Oktober ist in der Gemeinde Therwil vom selben Veranstalter eine weitere Aufführung dieses Jodler-Musicals geplant. Die Gemeinde will die Veranstaltung trotz stark steigender Fallzahlen in der Schweiz durchführen. Die Verantwortlichen argumentieren, sie hätten ein BAG-konformes Schutzkonzept. Fachleute weisen aber darauf hin, dass gerade beim Jodeln die Gefahr von Aerosol-Übertragungen besonders hoch sei. Jetzt will der Gemeinderat das Schutzkonzept noch einmal mit dem Krisenstab besprechen.

17:41 Viele Kantone schränken Grossanlässe ein Nach dem Kanton Bern ziehen nun auch Basel-Stadt und Basel-Landschaft nach: Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen werden nicht mehr zugelassen. Im Kanton Wallis werden Anlässe mit mehr als zehn Personen verboten und es herrscht Besuchsverbot in den Spitälern. Im Kanton Solothurn gilt am Wochenende eine Sperrstunde ab 1 Uhr. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Massnahmen gegen Corona Wallis schränkt öffentliches Leben massiv ein 21.10.2020 Mit Video

17:02 Deutscher Gesundheitsminister Jens Spahn positiv getestet Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei am Mittwochnachmittag positiv auf das Virus getestet worden, teilte sein Ministerium in Berlin mit. Damit ist erstmals ein Minister aus dem Kabinett von Angela Merkel (CDU) an Covid-19 erkrankt. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, hiess es in der Mitteilung. «Bislang haben sich bei ihm nur Erkältungssymptome entwickelt. Alle Kontaktpersonen werden aktuell informiert.» Spahn hatte am Vormittag an der wöchentlichen Kabinettssitzung teilgenommen. Fotos zeigen ihn dabei mit einem Mund-Nasen-Schutz. Ein Regierungssprecher teilte in Berlin auf Anfrage mit, das Kabinett müsse trotzdem nicht in Quarantäne – es tage unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln. Legende: Jens Spahn befindet sich nach seinem positiven Test nun in häuslicher Isolation. Das hat sein Ministerium mitgeteilt. Keystone

16:12 Aargau: Höchster Tageswert an neuen Fällen Im Aargau sind am Dienstag 255 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Noch nie waren es so viele, seit die Daten erfasst werden. Am Montag waren 87, am Sonntag 91, am Samstag 119 und am Freitag 155 neue Fälle registriert worden. Per Dienstag wurden im Aargau insgesamt 4189 bestätigte Infektionen gezählt, wie der Kanton am Mittwoch auf seiner Website bekannt gab. Bislang starben im Aargau 58 Personen an den Folgen von Covid-19. Am Dienstag kam kein neues Todesopfer hinzu. Das Contact Tracing Center betreute am Dienstag 312 infizierte Personen, die sich in Isolation befanden. Seit Beginn der Rückverfolgung im Mai waren es insgesamt 2155 Menschen. In Quarantäne befanden sich am Dienstag 304 Kontaktpersonen. In einem Spital wurden 46 Personen behandelt, davon sieben auf einer Intensivstation. Nach Angaben des Kantons gab es auf den Intensivstationen noch 20 freie Betten.

15:57 Stadt Zürich erlaubt Zelte und Heizpilze für Gastro- und Kulturbetriebe Die Stadtzürcher Regierung erlaubt Restaurants, Museen und Theatern neu auch im Aussenbereich das Aufstellen von beheizten Zelten. Erlaubt sind auch die eigentlich verpönten Heizpilze. Eine Bewilligung braucht es dazu nicht. Gemäss den Vorgaben der Stadt müssen die Heizungen allerdings ökologisch sein, das heisst, mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Auch muss in den Zusatzbauten der Abstand von 1.5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet sein. Die neue Regelung gilt ab 15. November bis 15. Februar. Legende: Heizpilze sind umstritten. In der Corona-Pandemie dürfen sie in der Stadt Zürich eingesetzt werden, wenn sie denn mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Keystone

15:49 Das war die Medienkonferenz mit Alain Berset Angesichts stark steigender Zahlen hat sich Bundesrat Alain Berset an einer Medienkonferenz nochmals zur aktuellen Corona-Lage geäussert. Er bestätigte den Glauben des Bundesrates an die Wirkung der getroffenen Massnahmen. Zudem kündigte er an, dass sich der Bundesrat am nächsten Mittwoch, dem 28. Oktober, nochmals zur Corona-Lage beraten werde und allfällige weitere Massnahmen diskutieren werde. Ein zweiter Lockdown solle aber vermieden werden, betonte Berset. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und halten Sie weiterhin mit unserem Liveticker über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

15:45 Funktioniert die Homeoffice-Empfehlung? Was tut der Bundesrat um zu überprüfen, ob die angeordneten Massnahmen umgesetzt werden? Beim Homeoffice handle es sich lediglich um eine Empfehlung, erklärt Berset. Zudem brauche das einen Moment, bis das umgesetzt werden könne – weil etwa noch wichtige Sitzungen stattfinden. Die übrigen Massnahmen stünden im Epidemiengesetz. Ordnungsbussen seien aber nicht mehr möglich, da diese nur in der ausserordentlichen Lage möglich waren.

15:43 Stand jetzt: Abstimmungen werden nicht verschoben Wie läuft eigentlich die Koordination mit anderen Ländern? Berset sagt, es habe am 8. und 10. Oktober eine regen Austausch gegeben. Seitdem aber nicht mehr. Zudem erklärt er, dass die Abstimmungen Ende November nicht gefährdet seien.

15:39 Versteckt sich der Bund hinter den Kantonen? Bei der ersten Welle war die Deutschschweiz weniger betroffen als die Westschweiz. Jetzt steigen die Hospitalisierungen überall, bemerkt ein Journalist. Wann übernimmt der Bund wieder das Ruder? «Wir sind extrem transparent», sagt Berset. Im März habe man das Ruder an sich gerissen, das sei eine Notsituation gewesen. Seither habe man die Kompetenzen wieder aufgeteilt. «Das heisst aber nicht, dass jeder machen kann, was er will.» Man tausche sich täglich mit den Kantonen aus.

15:35 Kantone sollen mehr machen Eine Journalistin will wissen, ob sich der Bundesrat je nach Entwicklung der Zahlen auch früher als am nächsten Mittwoch treffen könne. Berset bestätigt den Termin am nächsten Mittwoch. Weil die Wirkung der Massnahmen Zeit bräuchten, mache ein früherer Termin wenig Sinn. Er appelliert ausserdem an die Kantone, noch mehr zu tun. Im Zentrum sei das Zusammenspiel von Bund und Kantonen in der «besonderen Lage». Zudem geht Berset auf die Frage der Quarantänezeit ein. Eine Verkürzung der Quarantäne für Reiserückkehrer werde auch in Kürze im Bundesrat diskutiert. Auch im Hinblick auf die bisherigen Grenzwerte des BAG für Risikoländer. 00:53 Video Berset: «Wir erwarten, dass die Kantone noch mehr tun» Aus News-Clip vom 21.10.2020. abspielen

15:31 Wie lange dauert die zweite Welle? Gibt es ein Szenario, in dem die zweite Welle relativ schnell überwunden werden kann oder bleibt die Situation bis im Frühling so? «Schwierig zu sagen», antwortet Berset. Er schätzt, dass die Situation umso länger dauert, je weniger einschneidend die Massnahmen sind. Berset erinnert daran, dass der R-Wert unter 1 sinken müsste, damit die Zahl der Ansteckungen zurückgehe. Das dauere, derzeit liege der Wert bei 1.6 – zehn Personen stecken demnach 16 weitere an.

15:29 «Versuchen, Lockdown zu verhindern» «Wenn sich die Situation nicht total unerwartet verschlechtert, dann werden wir nächste Woche versuchen, einen Lockdown zu verhindern. Das ist auch das Ziel der bisherigen Massnahmen», sagt Berset.