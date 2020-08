In seinem Bundesland liegen die Karnevals-Hochburgen Köln und Düsseldorf. Doch jetzt ruft Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet die Karnevalisten zum Verzicht auf. «In diesem Corona-Jahr mussten und müssen wir alle auf Liebgewonnenes verzichten: «Wenn Christen auf ein Osterfest in der Gemeinschaft, die Schützen auf ihr Schützenfest, Weintrinker auf ihr Weinfest, die Fussballfans auf ihre Stadionbesuche verzichten mussten, dann ist doch klar, dass auch der Karneval zur Disposition steht», sagt der CDU-Politiker der «Bild am Sonntag».

Eine stärkere Akzeptanz der Corona-Schutzmassahmen in der Bevölkerung strebt die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag, Katrin Göring-Eckard, an. Dazu solle ein Pandemie-Rat gegründet werden, in dem nicht nur Vertreter der deutschen Regierung sitzen sollen. Dem Gremium sollen auch Virologen, Psychologen, Pädagogen, Vertreter der Wirtschaft und Verfassungsrechtler angehören, erklärte die Politikerin in der «Welt am Sonntag». In diesem Expertenkreis sollten Empfehlungen für die weitere Corona-Politik formuliert werden. Das würde sowohl die Kompetenz als auch das Vertrauen in notwendige Massnahmen stärken, so Göring-Eckart.

Südkorea meldete heute 299 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist der langsamste Anstieg seit fünf Tagen, aber auch der 17. Tag in Folge im dreistelligen Bereich. Bislang sind in Südkorea 19'699 Infektionen und 323 Covid-19-Todesfälle nachgewiesen.

Die Regierung Südkoreas verschärfte die Corona-Schutzmassnahmen zuletzt weiter. Heute Sonntag traten neue Auflagen im dicht besiedelten Grossraum der Hauptstadt Seoul in Kraft. Das Essen vor Ort in Restaurants, Kneipen und Bäckereien ist von 21.00 Uhr bis 05.00 Uhr verboten, Coffeeshops, von denen einige als Hotspots ausgemacht wurden, dürfen bis zum 6. September nur noch ausser Haus verkaufen. Kirchen, Nachtclubs, Sporthallen und die meisten Schulen in der Region sind bereits geschlossen, und an öffentlichen Orten gilt eine Maskenpflicht.

Nach ersten Fällen in Asien, Europa und den USA berichten nun auch Forscher in Ecuador vom Nachweis einer erneuten Corona-Infektion bei einem ursprünglich von der Krankheit Genesenen. «Die Genome des Virus wurden bei einem Ecuadorianer mit Covid-19 im Mai und erneut im August sequenziert», twitterte das Institut für Mikrobiologie der Universität von Quito (IMUSFQ) am Samstag. Es habe sich dabei gezeigt, dass es sich um zwei verschiedene Stämme des Coronavirus handelte. Die Erkrankung nahm bei dem Patienten aus dem südamerikanischen Land im Mai demnach einen leichten Verlauf, im August zeigte er mässige Symptome. Dazwischen fiel ein Corona-Test im Juli negativ aus.

Argentinien hatte am 20. März recht strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt, den Wirtschaftsbetrieb weitgehend heruntergefahren und die Grenzen geschlossen. Im Vergleich zu den Nachbarländern war es so zunächst gelungen, die Verbreitung des Virus deutlich zu bremsen. Nach rund fünf Monaten Einschränkungen liess die Disziplin der Bevölkerung allerdings deutlich nach und die Zahl der täglichen Neuinfektionen stieg zuletzt auf über 10'000. Zudem kam es auch ausserhalb des Grossraums Buenos Aires wieder zu neuen Ausbrüchen.

Nach rund 160 Tagen in Quarantäne werden die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Argentinien um weitere zwei Wochen verlängert. Allerdings dürfen sich künftig wieder bis zu zehn Personen unter freiem Himmel treffen - aber mit Mundschutz und unter Beachtung eines Mindestabstands von zwei Metern, wie Präsident Alberto Fernández sagte.

Corona-Fälle in Frankreich steigen rasant an

In Frankreich infizieren sich immer mehr Menschen mit Corona. Gegen 7400 Neuansteckungen verzeichnete das Land am Freitag. Das sind so viele, wie seit dem Höhepunkt der Pandemie Ende März nicht mehr. Mit einer ausgeweiteten Maskenpflicht versucht die französische Regierung nun eine zweite Welle zu verhindern.

In Zürich auf dem Helvetiaplatz findet eine bewilligte Demonstration gegen die Corona-Massnahmen statt. Unter dem Motto «Zurück in die Freiheit» haben die Organisatoren zu einer Kundgebung gegen Maskenpflicht, einem angeblich drohenden Impfobligatorium und der Anwendung von Notrecht im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie aufgerufen. Dem Aufruf sind zahlreiche Personen gefolgt. Die Stimmung auf dem gut gefüllten Helvetiaplatz ist bisher friedlich. Der Sprecher der Demonstration sagt, dass nicht der Konflikt gesucht werden soll.

Tausende von Menschen demonstrieren auf dem Trafalgar Square in London gegen die von der Regierung verhängten Massnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. In den Medien veröffentlichte Fotos zeigen Demonstranten, die gegen die Verwendung von Masken, Impfstoffen und Abriegelung protestieren.

Die unbewilligte Kundgebung auf dem Sechseläutenplatz fand im Vorfeld einer bewilligten Demonstration gegen die Corona-Schutzmassnahmen statt, die später am Nachmittag in Zürich stattfindet.

Auf dem Sechseläutenplatz in Zürich haben sich am Samstagnachmittag einige Dutzend Personen zu einer unbewilligten Kundgebung gegen die Schutzmassnahmen vor dem Coronavirus versammelt. Die Polizei wollte die Versammlung nicht tolerieren.

Das Land hatte im Frühjahr den ersten schweren Corona-Ausbruch ausserhalb Chinas vergleichsweise gut in den Griff bekommen. Einen Rückschlag gab es in den vergangenen Wochen, als sich die Krankheit trotz verschärfter Kontaktbeschränkungen wieder auszubreiten begann. Pikant daran: Wie schon bei der ersten Welle hat auch dieses Mal eine religiöse Gemeinschaft massgeblich zur Verbreitung von Covid-19 beigetragen.

Am Samstag meldeten die Seuchenkontrollzentren 308 Neu-Infektionen. Insgesamt sind in Südkorea damit 19'400 Covid-19-Erkrankungen bekannt, 321 verliefen den Angaben zufolge tödlich.

Angesichts anhaltend steigender Zahlen von Coronavirus-Infektionen wächst in Südkorea die Sorge vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Im Grossraum der Hauptstadt Seoul waren am Freitag für schwere Fälle nur noch rund 15 Klinikbetten frei, erklärte der Koordinator für öffentliche Gesundheitspolitik im Gesundheitsministerium, Yoon Tae Ho. Das seien 4.5 Prozent der vorhandenen Betten. Eine Woche zuvor hätten noch 22 Prozent zur Verfügung gestanden.

12:29

376 Neuansteckungen in der Schweiz und in Liechtenstein

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag innerhalb eines Tages 376 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Freitag waren es 340 Fälle, am Donnerstag 361, am Mittwoch 383, am Dienstag 202 und am Montag 157.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 41'722 laborbestätigte Fälle, wie das BAG am mitteilt. Im Vergleich zum Vortag kam es zu 6 weiteren Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4533 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung beträgt unverändert 1725.

1'000'884 Tests wurden bisher auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 12'501 neue Tests gemeldet. Bei 5.0 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung steckten am Samstag nach Angaben des BAG 1737 Personen in Isolation und 5024 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 11'885 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.