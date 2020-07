Der Ticker startet um 5:37 Uhr

21:41 Europa: steigende Fallzahlen, verschärfte Massnahmen In Österreich und anderswo in Europa werden die Massnahmen wieder verschärft. Denn die Fallzahlen steigen in vielen Ländern erneut deutlich an. Mancherorts werden gar neue Rekordwerte erreicht. Die Regierungen versuchen mit erweiterten Schutzmassnahmen, den Anstieg der Neuinfektionen einzudämmen.

20:36 Katalonien schliesst alle Nachtlokale Angesichts der vor allem in Barcelona wieder steigenden Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus hat die Regionalregierung von Katalonien die Schliessung aller Diskotheken, Clubs und anderen Lokale des Nachtlebens in der gesamten Region angekündigt. Zudem müssen Bars und Restaurants neu um Mitternacht schliessen. Ab Montag sind in Barcelona auch alle Kulturveranstaltungen untersagt. Bereits seit einer Woche sollen die Einwohner der Stadt und des südlichen Vororts L'Hospitalet de Llobregat, insgesamt 2.7 Millionen Menschen, ihre Häuser nur noch aus dringendem Anlass wie für Einkäufe oder Besorgungen verlassen. Zuvor hatte Frankreich schon von Reisen nach Katalonien abgeraten und Norwegen für Rückkehrer aus Spanien eine zehntägige Quarantäne angeordnet

19:20 Frankreich verschärft Einreisebestimmungen Frankreich verschärft wegen des Coronavirus die Einreisebestimmungen. Wer aus einem von 16 Risikostaaten einreist, muss sich testen lassen, wie Premierminister Jean Castex sagte. Darunter sind Reisende aus den USA, Marokko und Algerien. Für Reisende aus der Schweiz gilt diese Regel nicht. Weiter riet Castex angesichts steigender Infektionszahlen französischen Staatsbürgerinnen und -bürgern von Reisen in die spanische Region Katalonien ab. Er führe Gespräche mit der spanischen Regierung um den Grenzverkehr möglichst zu minimieren.

18:49 Österreich steigert Zahl der Coronatests In Österreich liegt die Zahl der täglichen Corona-Tests nach Angaben von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) inzwischen auf Rekordniveau. Mit durchschnittlich etwa 10'000 Tests würden so viele Menschen wie bisher noch nie auf eine Infektion mit dem Coronavirus überprüft, sagte der Minister. Zwar seien die jüngst steigenden Infektionszahlen durchaus Grund zur Sorge, allerdings herrsche auch Zuversicht, dass die Situation unter Kontrolle bleibe.

16:59 Genf führt Maskenpflicht in Geschäften ein Genf verschärft seine Massnahmen angesichts der Zunahme der Neuinfektionen: Ab Dienstag wird das Maskentragen in allen Geschäften des Kantons obligatorisch sein. Auch müssen sich alle Kunden vor dem Betreten eines Geschäfts die Hände desinfizieren. Am Donnerstag wurden 46 Neuinfektionen verzeichnet. Das sei besorgniserregend, sagte der zuständige Staatsrat Mauro Poggia. Deshalb müssten nun Massnahmen ergriffen werden. So müssen Bars und Diskotheken ab heute 20 Uhr die Identität und eine zuverlässige Kontaktmöglichkeit jedes Kunden erfassen. Servier- und Barpersonal muss zudem ebenfalls ab heute Abend zwingend eine Maske tragen. Mit der Einführung der Maskenpflicht in den Geschäften folgt Genf den Kantonen Waadt und Jura. Der Genfer Staatsrat kündigte zudem an, dass ab Dienstag für alle Anbieter von Körperpflege, also Friseure, Barbiere und Mitarbeiter von Schönheitssalons, ebenfalls Maskenpflicht bestehe.

15:45 Bern: 305 Partygänger müssen in Quarantäne Die Berner Gesundheitsdirektion bestätigte heute Nachmittag eine entsprechende Meldung der Onlineausgabe von «20 Minuten». Es betrifft eine Person, die am letzten Samstag im Club «Kapitel Bollwerk» am Feiern war. Das heisst, 305 Partygängerinnen und Partygänger müssen nun für zehn Tage in Quarantäne. Wie der Club in einem Facebook-Post schreibt, seien die mit der App der Bar- und Clubkommission erfassten und validierten Kontaktdaten umgehend an das Bernische Kantonsarztamt weitergeleitet worden. Der Club bittet die Partygäste: «Bitte verhaltet euch kooperativ und haltet auch an die vom Kantonsarztamt verordneten Massnahmen.» Der Club bleibe geöffnet. Man setze weiterhin auf das Schutzkonzept und bitte die Gäste, das Angebot der Hygienemasken freiwillig zu nutzen.

14:58 Deutschland: Ein negativer Test am Flughafen ersetzt die Quarantäne Rückkehrende Reisende aus Risikogebieten sollen künftig bei ihrer Ankunft an deutschen Flughäfen auf eigenen Wunsch hin auf das Coronavirus getestet werden. Das geht aus dem Beschluss hervor, auf den sich die Gesundheitsminister der Bundesländer geeinigt haben. Ein negatives Testergebnis kann demnach die ansonsten vorgesehene 14-tägige Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten beenden. So soll möglichst verhindert werden, dass Ferienreisende das Virus wieder vermehrt in Deutschland verbreiten. Die Flughäfen sollen in den nächsten Tagen Testzentren einrichten. Die Zahl an Neuinfektion ist in Deutschland in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen.

14:06 Deutsche Corona-App warnte teilweise nicht Die deutsche Corona-App konnte einem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge Besitzer bestimmter Smartphones fünf Wochen lang nicht über den Kontakt mit einem Corona-Infizierten benachrichtigen. Bei manchen Smartphones mit dem Android-Betriebssystem habe sich die Hintergrund-Aktualisierung automatisch ausgeschaltet, solange die App nicht geöffnet wurde, berichtet das Blatt. Gefährdete App-Nutzer seien erst gewarnt worden, wenn sie die App wieder öffneten. Mit der neuen Version der Corona-App, die am Mittwoch herauskam, sei das Problem behoben, erklärte das Gesundheitsministerium gegenüber «Bild». Laut dem Gesundheitsministerium verhindern bestimmte Android-Geräte, dass Apps dauerhaft im Hintergrund laufen. Dies gelte nicht nur für die Corona-Warn-App, sondern für alle Apps auf diesen Smartphones, betonte das Ministerium am Donnerstagabend. Dies solle Akkustrom sparen.

13:13 Coronavirus bei 30 weiteren Personen in Graubünden festgestellt Nach dem Corona-Ausbruch in einem Jugendlager in Graubünden ist bei 30 weiteren Personen das Virus festgestellt worden. Der Leiter des Bündner Gesundheitsamts Rudolf Leuthold sagte zu SRF, dass auch bei diesen Ansteckungen mit grösster Wahrscheinlichkeit ein Zusammenhang mit dem Jugendlager bestehe. Es dürften noch weitere Ansteckungen dazu kommen, so Leuthold. Rund 250 Personen sind im Zusammenhang mit dem Jugendlager in Quarantäne.

12:29 BAG meldet 154 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat die neuen Corona-Zahlen publiziert und vermeldet 154 Neuinfektionen. Am Donnerstag waren es 117 neu gemeldete Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden 34'154 Coronavirus-Fälle registriert. Das BAG meldet zudem sechs weitere Todesopfer. Bisher starben damit 1700 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4167 Personen ins Spital, im Vergleich zum Vortag sind das 15 mehr. Die Zahl der durchgeführten Tests auf den Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 beläuft sich bisher auf insgesamt 753'333. Bei 5.4 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

12:07 Klimajugend: Trotz Corona zurück auf die Strasse Die Klimabewegung «Fridays for Future» will trotz der Coronakrise im Herbst wieder weltweit auf den Strassen demonstrieren. «Nach langen Abstimmungen mit Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt haben wir uns entschieden, für den 25. September zum nächsten globalen Klimastreik aufzurufen», sagte die Aktivistin Luisa Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. Seit Ausbruch der Pandemie hatten die Schwedin Greta Thunberg und andere Klimaaktivisten vor allem im Internet demonstriert. Luisa Neubauer sagte, die Ortsgruppen der Bewegung würden etwaige Ansteckungsrisiken durch strenge Hygieneauflagen minimieren. Als einen Anlass für den weltweiten Aufruf nannte sie die Enttäuschung über die Konjunkturprogramme, die Regierungen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie aufgelegt haben. Sie seien «entgegen grosser Ankündigungen keinesfalls tiefentransformativ, höchstes grün lackiert», so Neubauer.

11:36 Mehr als 800'000 Infektionen in Russland Seit Beginn der Pandemie haben sich in Russland insgesamt mehr als 800'000 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen im ganzen Land rund 5800 neue Fälle hinzu, wie die Behörden in Moskau mitteilten. Nur die USA, Brasilien und Indien verzeichnen noch mehr Fälle. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Russland liegt seit geraumer Zeit in ähnlicher Grössenordnung. Die Hauptstadt Moskau ist mit rund 600 neuen Fällen pro Tag noch immer der Hotspot. Im ganzen Land starben bislang nach offiziellen Statistik mehr als 13'000 Menschen mit dem Virus. Das ist im Vergleich zu anderen Länder relativ wenig. In den USA mit mehr als vier Millionen Infektionen gibt es nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität rund 145'000 Tote. Immer wieder gab es Berichte über geschönte Corona-Statistiken in Russland. Behördenvertreter wiesen dies jedoch vehement zurück.

10:37 Verstärkte Kontrollen im Kanton Zug Im Kanton Zug setzen die Betriebe der Freizeitbranche die Corona-Schutzmassnahmen nicht immer ausreichend um. Die Gesundheitsdirektion will deswegen ihre Kontrollen in Betrieben mit erhöhtem Ansteckungsrisiko verstärken. Die Gesundheitsdirektion begründete in einer Mitteilung die vermehrten Kontrollen damit, dass die Fallzahlen seit den Lockerungen wieder zugenommen hätten. Bei den Ansteckungen würden neben dem familiären und sozialen Umfeld auch die Infektionen in Unterhaltungs- und Freizeitbetrieben eine grosse Rolle spielen. Bei den bisherigen Kontrollen stellte die Gesundheitsdirektion nach eigenen Angaben fest, dass Bars, Clubs und Veranstalter zwar Schutzkonzepte haben, dass deren Umsetzung aber noch verbessert werden könnte. Problematisch sei es vor allem dann, wenn nicht von allen Besuchern korrekte und hinreichende Kontaktdaten vorhanden seien und dadurch das Contact Tracing erschwert werde.

9:49 Sechsfacher Preis für Schutzmasken In den letzten Monaten hat sich die Schweiz massenhaft mit Schutzmasken aus China eingedeckt. Dies zeigt eine Auswertung von Daten aus der Aussenhandelsstatistik durch die Nachrichtenagentur AWP. Vom März bis Juni hat die Schweiz im Ausland für über 560 Millionen Franken Schutzmasken eingekauft. 93 Prozent davon oder über 500 Millionen Franken flossen nach China. Üblicherweise bewegen sich die Ausgaben für Spinnstoffwaren, dazu zählen auch Schutzmasken, bei ungefähr 12 Millionen Franken pro Monat. In den letzten vier Monaten hat sich deren Wert aber im Vergleich zum Vorjahr verzwölffacht. Allerdings sind nicht zwölfmal mehr Masken als üblich importiert worden: Die Angaben in der Aussenhandelsstatistik zeigen nämlich auch auf, dass die Preise für Masken zu Beginn der Pandemie in die Höhe geschnellt sind. So kostete beispielsweise im April 2020 ein Kilogramm Spinnstoffwaren sechsmal mehr als noch im April 2019.

9:14 Indien verzeichnet mehr Tote als Frankreich Mit mehr als 49'000 neuen Corona-Fällen verzeichnet Indien nach Angaben des Gesundheitsministeriums einen neuen Rekord. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt auf fast 1.3 Millionen, nur die USA und Brasilien haben noch höhere Zahlen. Auch die Zahl der Opfer ist gestiegen. In den letzten 24 Stunden starben 740 Menschen, insgesamt 30'061. Indien hat damit mehr offizielle Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus als Frankreich. Mehr Tote verzeichnen die USA, Brasilien, Grossbritannien, Mexiko und Italien. Die wirklichen Zahlen dürften aber bedeutend höher sein. Eine von der Regierung in Auftrag gegebene Antikörperstudie zeigte, dass fast ein Viertel der Bevölkerung in Neu-Delhi das Coronavirus hatte, also das 40-fache der offiziellen Zahl.

8:02 99 Prozent weniger Touristen in Rom Der Zusammenbruch des Tourismus in Rom wegen der Pandemie dauert trotz Öffnung vieler europäischer Grenzen an: Bei den Hotels und Pensionen in Italiens Hauptstadt lag das Minus der Ankünfte im Juni bei über 99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das zeigen regionale Statistiken (EBTL). Es wurden nur 6300 Ankünfte von Ausländern in den Hotels registriert. Ein Jahr zuvor hatten mehr als 773'000 internationale Gäste im Juni in Rom übernachtet. Italien hat die Grenzen für Bürger zahlreicher europäischer Staaten seit 3. Juni wieder geöffnet. Das Land verzeichnet bisher durch die Pandemie mehr als 35'000 Tote – allerdings liegt der Schwerpunkt der Virusinfektionen in einigen Regionen im Norden.

7:09 WHO fordert Krisen-Mechanismus bei Pandemien Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält einen Krisen-Mechanismus bei künftigen Pandemien für zwingend nötig. Kein Gesundheitssystem sei auf die aktuelle Corona-Pandemie vorbereitet gewesen, sagte Hans Kluge, Leiter der Europäischen Sektion der WHO. Die Staaten müssten in der Lage sein, sofort in den Krisenmodus umzuschalten, sollten es Anzeichen für eine Pandemie geben, sagte Kluge in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Kluge zieht zweitens als Fazit aus sechs Monaten Pandemie, dass es eine internationale Solidarität braucht. Der Streit um Schutzausrüstungen zu Beginn der Krise sei bezeichnend gewesen. Wenn Solidarität nicht von Herzen komme, dann wenigstens vom Hirn. Und drittens sollte es keine Debatte um Gesundheit versus Ökonomie geben. Es sei möglich, das Virus im Land zu haben und trotzdem Wirtschaft und Bildung aufrechtzuerhalten. «Es darf nicht sein, dass wir alte Menschen von Covid-19 abschirmen und sie dann aus Einsamkeit sterben.» Wenn Solidarität nicht von Herzen kommt, dann wenigstens vom Hirn.

5:49 Neuer Ausbruch in China In der nordostchinesischen Stadt Dalian ist es zu neuen Infektionen mit dem Coronavirus gekommen. Wie die staatliche Zeitung «Global Times» berichtete, stellten die Behörden zwei neue Erkrankungen fest, sowie 15 Infektionen, bei denen keine Symptome erkennbar waren. Dem Bericht zufolge sind es die ersten Infektionen in der Stadt seit 111 Tagen. China hat das Coronavirus bereits seit Monaten weitestgehend unter Kontrolle. Jedoch kommt es immer wieder zu lokalen Ausbrüchen in verschiedenen Landesteilen, auf die in der Regel mit strengen Massnahmen reagiert wird. Neben der Stadt Dalian kämpfen die Region Xinjiang im äussersten Westen des Landes sowie die Sonderverwaltungsregion Hongkong derzeit mit Ausbrüchen.

4:33 Boliviens Wahlen erneut verschoben Nach einer weiteren Terminänderung will Bolivien nun am 18. Oktober einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament wählen. Das Oberste Wahlgericht des Andenstaats veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) eine entsprechende Erklärung. Die für den 3. Mai vorgesehenen Wahlen waren wegen der Corona-Pandemie zuerst auf einen unbestimmten Termin verschoben und dann auf den 6. September gelegt worden. Zuletzt war der Ruf nach einer erneuten Verschiebung immer lauter geworden. Übergangspräsidentin Jeanine Áñez und ein halbes Dutzend Minister sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gesundheitssystem und Bestattungswesen in dem Land sind an ihre Grenzen geraten. Zuletzt waren in fünf Tagen mehr als 400 Leichen von der Strasse und in Häusern eingesammelt worden, berichtete die Zeitung «La Razon» unter Berufung auf die Polizei.