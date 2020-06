Der Ticker startet um 7:34 Uhr

7:16 100'000 Jobs in der Schweiz weg wegen Corona? Dass es in Dienstleistungsbranchen wie etwa dem Tourismus oder der Gastronomie zu namhaften Stelleneinbussen kommen wird, ist absehbar. Doch die Welle, die da im Zuge der Coronakrise auf die Schweiz zurollt, dürfte tatsächlich immens sein: «Gesamtwirtschaftlich ist bis 2021 mit einem Verlust in der Grössenordnung von rund 95’000 Stellen auszugehen», sagt Alexis Bill-Körber, bei BAK Economics in Basel zuständig für Schweizer Makroprognosen im «Tages-Anzeiger». Die tatsächliche Zahl der verlorenen Jobs wird merklich höher liegen, weil der BAK-Ökonom bei seinen Berechnungen mit Vollzeitstellen kalkuliert. Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes ist noch leicht pessimistischer: Aktuell rechnet sie 2020 mit einem Rückgang der Beschäftigung um 1.5 Prozent. Gemessen daran dürfte der zu erwartende Stellenverlust die 100’000er-Marke erreichen.

6:51 Ab heute: Quarantäne für Grossbritannien-Reisende Wer nach Grossbritannien einreist, muss sich jetzt für vierzehn Tage isolieren. Wer die neue Vorschrift verletze, werde «gefunden und bestraft», drohte kürzlich ein britischer Staatssekretär unmissverständlich. Die Regelung sorgt für harsche Kritik. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Londons neue Einreise-Regeln Johnson verhängt quasi ein Einreiseverbot 08.06.2020 Mit Audio

6:01 Deutscher Lehrerverband verlangt nach Hygienekonzept Der Deutsche Lehrerverband warnt vor einer zu schnellen Rückkehr zum vollständigen Schulbetrieb. «Für eine Rückkehr zum Regelunterricht müssen erst einmal die Voraussetzungen geschaffen werden», mahnt Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. «Daran fehlt es ganz eindeutig noch.» Für die Beschulung vollständiger Klassen und ständigen Präsenzunterricht müsse es ein völlig neues Hygienekonzept geben. «Das müssen die Kultusminister zusammen mit den Gesundheitsbehörden rasch entwickeln, falls sie nach den Sommerferien mit einer vollständigen Öffnung der Schulen Ernst machen wollen.» Wann und in welcher Form die Schulen zum Regelbetrieb zurückkehren, entscheiden die deutschen Bundesländer grundsätzlich selbst. Viele haben in dieser Hinsicht bereits erste Schritte unternommen, die sie in den kommenden Wochen ausweiten wollen. Die Schulen können schnell zum Corona-Superspreader werden – das dürfen wir nie vergessen.

5:17 Nutzen Sie die Corona-App? RTS befragte Parlamentarier Was tun, damit es keine zweite Coronavirus-Welle gibt? In der Schweiz heisst das Rezept «Kontakte nachverfolgen» - mit einer Anwendung am Smartphone. Nach dem Ständerat muss heute Montag noch der Nationalrat die Rechtsgrundlage dafür gutheissen. Zwei Drittel der 246 Parlamentarierinnen und Parlamentarier planen, die App auch selbst zu nutzen. Ein Viertel will dies nicht tun, wie eine Umfrage des Westschweizer Fernsehens RTS ergab. Elf Personen sind noch unentschieden oder gaben an, das sei privat. Unter den Romands sei die Skepsis vergleichsweise hoch, berichtet RTS. Nach Parteien aufgeschlüsselt planen die Vertreterinnen und Vertreter der Grünliberalen am häufigsten, die Anwendung zu nutzen. Die meisten kritischen Stimmen kommen aus der SVP. Insgesamt haben mehr als 60'000 Personen in der Schweiz die Anwendung bereits installiert.

4:52 Container-Linie: Welthandel bricht um zehn Prozent ein Deutschlands grösste Container-Linie Hapag-Lloyd rechnet im Zuge der Coronakrise mit einem zweistelligen Rückgang im weltweiten Handel. «Alles zusammen, stellen wir uns darauf ein, dass der Welthandel in diesem Jahr um rund zehn Prozent geringer sein wird als im Vorjahr», sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen der «Welt». Aus der Versorgungskrise sei mittlerweile eine Nachfragekrise geworden. In der eigenen Reederei rechne Hapag-Lloyd im zweiten Quartal 2020 mit zehn bis 15 Prozent geringeren Transportmengen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. «Im vierten Quartal könnte der Rückgang dann nur noch im einstelligen Prozentbereich liegen», sagte Habben Jansen. Audio Aus dem Archiv: Angst vor Wirtschaftskrise 03:40 min, aus Echo der Zeit vom 07.05.2020. abspielen. Laufzeit 03:40 Minuten.

4:27 Japan: Geringere Rezession als befürchtet Japan ist im Zuge der Coronavirus-Krise in eine Rezession gerutscht - allerdings nicht so tief wie zunächst berechnet worden war. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) des Landes sank im ersten Quartal dieses Jahres um real 2,2 Prozent (auf das Jahr hochgerechnet) . Dies gab die Regierung in Tokio am Montag auf Basis revidierter Daten bekannt. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker einen BIP-Rückgang um real 3,4 Prozent ermittelt. Rezessions-Zahl korrigiert Japan's GDP contracted 2.2% in 1st quarter, revised data shows#Japan#economyhttps://t.co/x0dO6mPFbM — Nikkei Asian Review (@NAR) June 8, 2020

4:19 Deutsche Corona-App wird in Kürze präsentiert Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn will die neue Corona-App in den kommenden Tagen präsentieren. «Wir werden die App im Laufe der nächsten Woche vorstellen», sagte er der «Rheinischen Post». Die bisherige Zeit habe man gebraucht für die Entwicklung, «weil wir hohe Anforderungen stellen: Die App muss auf allen Endgeräten genutzt werden können und soll beispielsweise auch dann messen, wenn man mit dem Handy Musik hört», erläuterte der Minister. Sie müsse strenge Vorgaben beim Datenschutz, der Datensicherheit und bei der Energieeffizienz erfüllen. Auch solle sie allen Bürgern zugänglich sein. «Wenn wir in den kommenden Wochen einige Millionen Bürger von der App überzeugen, dann bin ich schon zufrieden», sagte Spahn. Eine zusätzliche gesetzliche Grundlage für die App lehnte der Minister unter Verweis auf die Datenschutzgrundverordnung ab. Hinweis der Fachzeitschift Chip Corona-App für Android kurz vor dem Start: So überprüfen Sie, ob Ihr Smartphone bereit ist - CHIP Online Deutschland https://t.co/DHFG8xTeAVpic.twitter.com/HpY7cUtIWm — Android Apps News (@neueappsandroid) June 7, 2020

1:11 Paris schnürt Hilfspaket für Luftfahrt-Branche Frankreich will offenbar in den kommenden Tagen einen zehn Milliarden Euro schweren Notfall-Plan für die Luftfahrtbranche vorlegen. Damit sollen die Folgen der Virus-Pandemie für den Sektor abgefedert werden, berichtet die Wirtschaftszeitung «Les Echos». Der Plan setze sich aus mehreren Teilen zusammen, etwa Kreditgarantien und Unterstützung für Forschung und Entwicklung. In dem Paket sei auch ein Investment-Fonds enthalten, der eine Milliarde Euro schwer sein soll. Das Vorhaben solle am Dienstag präsentiert werden, so das Blatt. Die französische Regierung hatte einen solchen Schutzschirm Mitte Mai angekündigt, Details dazu aber noch nicht veröffentlicht. Les Echos: Der Notfall-Plan Aéronautique : le gouvernement mobilisera jusqu'à 10 milliards d'aides https://t.co/9594irMCGN — Les Echos (@LesEchos) June 7, 2020

1:02 Brasilien: «Ein Manöver totalitärer Regime» Scharfe Kritik von Experten, Parlamentariern und Juristen an der brasilianischen Regierung, die die Gesamtzahlen der Corona-Fälle im Land künftig unter Verschluss halten will. So schrieb etwa Gilmar Mendes, Richter am Obersten Gericht, auf Twitter: «Die Manipulation von Statistiken ist ein Manöver totalitärer Regime». Brasiliens Regierung hat ihre Informationspolitik in diesen Tagen geändert und gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Seit dem Wochenende werden auf der Webseite des Gesundheitsministeriums für Corona-Statistiken nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. Die Seite war für die Umstellung zwischenzeitlich nicht aufrufbar. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Regierung begonnen, die Corona-Zahlen statt um 19 Uhr um 22 Uhr zu veröffentlichen. Damit kamen sie erst nach Ende der am meisten geschauten Nachrichtensendung Brasiliens. Kommentar von Präsident Jair Bolsonaro: «Es ist vorbei mit der Berichterstattung im 'Jornal Nacional'». Der Kommentar des Obersten Richters Mendes A manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários. Tenta-se ocultar os números da #COVID19 para reduzir o controle social das políticas de saúde. O truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio. #CensuraNao#DitaduraNuncaMais — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) June 6, 2020

0:17 Spanien: Sportstars sammeln Millionen für Corona-Opfer Bei einer von Rafael Nadal und Pau Gasol unterstützten Aktion des Roten Kreuzes gegen die Corona-Pandemie wurden in Spanien bereits mehr als 14 Millionen Euro gesammelt. «Ich glaube, dass wir etwas sehr Wichtiges und auch sehr Schönes geschafft haben», sagte Nadal auf Instagram. «Du und ich, wir haben die Flamme angezündet, aber die Antwort unserer Freunde, und auch vieler Menschen, die wir nicht kennen, war spektakulär», fügte der 12-fache French-Open-Sieger hinzu. Der 39 jährige NBA-Basketballer Gasol sagte, er sei «superstolz». Das erklärte Einnahmeziel von elf Millionen Euro wurde somit schon nach knapp zweieinhalb Monaten weit übertroffen. Nadal und Gasol hatten am 26. März vor allem die spanischen Profi-Sportler zum Spenden aufgerufen. Auch sie überwiesen nach eigenen Angaben Hilfsgelder. Die Beträge wurden aber nicht bekanntgegeben. «Es ist die Zeit gekommen, unseren grössten Sieg zu erringen», hatte NBA-Center Gasol damals in einem Video auf Twitter gesagt. Mit dem im Rahmen der Aktion «Cruz Roja Responde» (Das Rote Kreuz reagiert) eingenommenen Geld will man den Angaben zufolge mehr als einer Million Opfern der Pandemie helfen. Nadal und Gasol: Spektakuläre Antwort Muy grandes @paugasol y @RafaelNadal y todos lo que se han sumado a #NuestraMejorVictoriahttps://t.co/BvM1SGwfct — Cruz Roja Toledo (@CruzRojaToledo) June 7, 2020

22:50 Chilenen fühlen sich vom Staat im Stich gelassen In Chile steigen die Coraona-Infektionszahlen ständig und die Menschen können wegen der Quarantäne nicht arbeiten und leiden Hunger. Immer mehr Menschen protestieren jetzt laut in der Hauptstadt Santiago. Nicht gegen die Quarantäne, sondern vor allem gegen den Hunger. Denn nicht alle können es sich leisten, in Quarantäne zu verharren: Sie müssen arbeiten gehen, um überleben zu können. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gescheiterte Quarantäne-Regeln Die Chilenen fühlen sich vom Staat im Stich gelassen 07.06.2020 Mit Video

21:54 Nachtclubs wieder offen – Tanzen mit Spuckschutz Seit gestern Samstag dürfen auch wieder Diskotheken, Tanzlokale und Nachtclubs öffnen und maximal 300 Gäste empfangen. Viele Betreiber freuen sich nach der Sperrung ihre Tanzflächen wieder dem Publikum anbieten zu können. Die Sperrstunde um Mitternacht ist reichlich ungewohnt für Nachtclubs, so öffneten einige Etablissements bereits am helllichten Tag um 18 Uhr und hat bereits Gäste. 01:47 Video Nachtclubs haben wieder geöffnet Aus Tagesschau vom 07.06.2020. abspielen

20:58 Epidemiologen besorgt wegen Demonstranten ohne Gesichtsmaske Am Samstag sind in der Schweiz viele Restriktionen wegen der Coronakrise wieder aufgehoben worden. Versammlungen von bis zu 300 Personen sind erlaubt, aber es fanden auch grosse Demonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmenden statt. SRF News hat mit dem Epidemiologen Marcel Salathé gesprochen und wollte wissen, was er von diesen Versammlungen während der abklingenden Epidemie hält. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Demonstrationen und Corona «Es ist beunruhigend, so viele ohne Gesichtsmaske zu sehen» 07.06.2020 Mit Video

19:56 Umstrittene Quarantänepflicht in Grossbritannien tritt in Kraft Reisende nach Grossbritannien müssen von Montag an zwei Wochen in Quarantäne gehen, nachdem sie das Land betreten haben. Mit der Massnahme soll eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen in dem Land verhindert werden. Die neuen Vorschriften stossen jedoch bei Unternehmen aus der Reisebranche auf heftige Kritik. Vor allem Fluggesellschaften protestieren. Selbst in der konservativen Regierungspartei von Premierminister Boris Johnson gibt es erheblichen Unmut über die Regelung. Ein Regierungssprecher bestätigte, dass es Überlegungen gibt, die Quarantänepflicht für einzelne Reiseziele aufzuheben.

19:11 Mehr als 400'000 Corona-Tote weltweit Seit Beginn der Corona-Pandemie sind US-Wissenschaftlern zufolge weltweit mehr als 400'000 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Die meisten Opfer haben demnach die USA zu beklagen, hier starben rund 110'000 Menschen. An zweiter Stelle liegt Grossbritannien mit mehr als 40'000 Toten, gefolgt von Brasilien mit mehr als 35'000 Todesopfern. Weltweit wurden von der Universität fast sieben Millionen Infektionen seit Beginn der Pandemie verzeichnet, 1.9 Millionen davon in den USA. Die Opferzahl in den USA ist weltweit die bislang höchste in absoluten Zahlen. Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Toten jedoch in einigen europäischen Ländern höher. In den USA starben rund 33 Menschen pro 100'000 Einwohner. In Frankreich liegt dieser Wert gerundet bei 43, in Schweden bei 45, in Italien bei 56 und in Grossbritannien bei 61.

18:34 Das muss man über Antikörper-Tests aus dem Internet wissen Antikörper-Tests aus dem Internet versprechen, dass man selbst zu Hause testen kann, ob man gegen das Coronavirus immun ist. Was ist dran? Fragen und Antworten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nachweis von Antikörpern Was man über die Tests aus dem Internet wissen muss 07.06.2020 Mit Video

17:50 Masken oder Zigarettenkippen achtlos wegwerfen soll in Frankreich teurer werden Wer in Frankreich gebrauchte Masken, Handschuhe oder anderen Müll auf die Strasse wirft, muss dafür voraussichtlich bald tief in die Tasche greifen. Die Regierung plant eine Erhöhung der Strafe von 68 auf 135 Euro. «Der Plastikmüll aus der Covid-19-Krise erinnert uns daran, dass saubere Ozeane mit sauberen Bürgersteigen beginnen», schrieb die Staatssekretärin im Umweltministerium, Brune Poirson, auf Twitter. Ein Verordnungsentwurf sieht nun eine Verdopplung der Strafe vor. «Gebrauchte Masken, Handschuhe und Taschentücher sind potenziell infizierte Abfälle», hatte Poirson Ende Mai der Zeitung «Ouest France» gesagt. In einigen Fällen könnte die Strafe sogar auf bis zu 750 Euro erhöht werden. Der Entwurf betrifft dem «Journal du Dimanche» zufolge auch Zigarettenkippen, Dosen und anderen Müll, der achtlos weggeworfen wird.

16:19 Hier können Schweizer im Sommer Ferien machen Seit Samstag sind in der Schweiz weitgehende Lockerungen der Corona-Massnahmen in Kraft. Auch international normalisiert sich die Lage allmählich. Die aktuellen Aussichten für die Sommermonate in beliebten europäischen Ferienländern in der Übersicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die Corona-Situation in Europa Wo Ferien im Sommer möglich sind 07.06.2020 Mit Video

15:48 Chinas Führung bescheinigt sich exzellentes Krisenmanagement Gut ein halbes Jahr nach dem ersten Auftreten des Coronavirus in Wuhan bescheinigt sich Chinas Staats- und Parteiführung ein umfassend gutes Krisenmanagent. In einem Grundsatzpapier zur Coronaviruskrise lobt sich die Kommunistische Führung – internationale Experten kommen nicht zu Wort. Unabhängige Recherchen belegen, dass die chinesische Staatsführung vor allem zu Beginn des Coronavirus-Ausbruchs systematisch Informationen vertuscht und verschleiert hat.