Die Branche sei damit "der erste und bislang einzige Sektor innerhalb der Tourismusbranche, der konsequent verpflichtende Tests auf das Coronavirus für alle Reisenden und Angestellten einführt". Die Pflicht gelte für Schiffe ab 250 Passagieren. Wann und wie Mitarbeiter und Gäste auf das neuartige Coronavirus getestet werden, dürften die Reedereien selbst entscheiden. Die Testpflicht sei ein wichtiger Baustein, um den Kreuzfahrtbetrieb wieder sicher hochfahren zu können, sagt Clia-Deutschland-Direktor Helge Grammerstorf laut Mitteilung. Die Kreuzfahrtbranche war nach monatelanger Zwangspause im Juli wieder langsam gestartet und hatte zunächst Kurzreisen ohne Landgang angeboten. Mittlerweile dürfen die Passagiere teilweise auch wieder das Schiff für Ausflüge verlassen. Seit der Wiederaufnahme der Kreuzfahrten gelten auch an Bord der Schiffe strenge Corona-Regeln. So gibt es Temperaturmessungen, Wegeleitsysteme an Bord, beschränkte Kapazitäten für Restaurants, Bars und Theater auf dem Schiff, Maskenpflicht in Fahrstühlen, Treppenhäusern und Kabinenfluren sowie eine geringere Auslastung als im Normalbetrieb.

Die Kreuzfahrtindustrie hat eine Covid-19-Testpflicht für alle Gäste und Crewmitglieder an Bord der Schiffe beschlossen. «Nur mit einem negativen Testergebnis wird der Zugang zum Schiff gewährt», teilte die Cruise Lines International Association (Clia), der grösste Verband der Kreuzfahrtindustrie, in Hamburg mit. An diese globale Testpflicht sollen sich alle Clia-Mitgliedsreedereien ab sofort halten. Den Angaben zufolge repräsentieren sie 95 Prozent der Kreuzfahrtkapazitäten weltweit.

Die Tschechische Republik meldet nach Angaben des Gesundheitsministeriums 5335 neue Coronavirus-Fälle. Das Land verzeichnet damit die höchste Zahl an Neuinfektionen seit dem Ausbruch der Pandemie und den schnellsten Pro-Kopf-Anstieg in Europa in den vergangenen zwei Wochen.

Es sei «Gottes Segen» gewesen, dass er an Covid-19 erkrankt sei, sagte der US-Präsident weiter. Dadurch sei er auf die Antikörper-Behandlung aufmerksam geworden. «Ich will, dass Sie bekommen, was ich bekommen habe – und ich werde es kostenlos machen», versprach Trump. Unklar ist allerdings, ob und wie der Zulassungsprozess für so neue Medikamente beschleunigt werden kann.

US-Präsident Donald Trump hat seinen Landsleuten die gleiche Behandlung mit Antikörper-Mitteln versprochen, wie er sie bekommen hat. Er wolle bald eine ausserordentliche Erlaubnis zum raschen Einsatz der Arzneien unterzeichnen, sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Video. Trump war vergangene Woche mit einem noch experimentellen Mittel der Biotech-Firma Regeneron behandelt worden.

Gesundheitsminister Olivier Véran will am Donnerstag über die aktuelle Lage berichten. Frankreich hat mit 18'746 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen Tages-Höchststand erzielt. Wie die Behörden am Mittwochabend mitteilten, wurde damit der bisherige höchste Wert von 16 972 neuen Fällen vom vergangenen Wochenende deutlich überschritten.

Die Corona-Lage in Frankreich ist sehr angespannt. Präsident Emmanuel Macron stimmte die Franzosen bei einem TV-Interview bereits auf zusätzliche Einschränkungen ein, wie es sie in den Metropolen Paris und Marseille bereits gibt. Ins Detail ging der 42-Jährige dabei aber nicht. «Dort wo die Krankheit zu schnell zirkuliert (...) wird es neue Einschränkungen geben», sagte der Staatschef den Fernsehsendern TF1 und France2.

Legende: Ein US-Marine ist an der Tür des Westflügels postiert - ein Hinweis darauf, dass Trump im Oval Office des Weissen Hauses in Washington ist. Reuters

Laut Medienberichten hatten sich Vertraute von Trump in den vergangenen Tagen eher dafür ausgesprochen, dass er in seinem Wohnquartier bleiben und nicht ins Oval Office gehen solle. Der Präsident dürfte noch ansteckend sein.

US-Präsident Donald Trump hat einem Sprecher zufolge zum ersten Mal seit seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus wegen seiner Coronainfektion wieder das Oval Office im Weissen Haus betreten. Trump selbst schrieb kurz darauf auf Twitter, dass er über den Hurrikan «Delta» gebrieft wurde und mit den Gouverneuren von Texas und Louisiana gesprochen habe. Der Wirbelsturm wird am Wochenende an der Golf-Küste der USA erwartet.

Als Risikogebiete gelten in Deutschland Regionen, in denen in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neu-Ansteckungen pro 100 000 Einwohner gezählt wurden. Zur Zeit betrifft das unter anderem auch die vier Berliner Innenstadt-Bezirke.

Deutschland hat die Regeln für Reisen im Inland am Mittwochabend verschärft. Wer im Herbst etwa nach Norddeutschland in die Ferien will und aus einem deutschen Risikogebiet kommt, muss einen negativen Coronatest dabei haben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das haben die Bundesländer mehrheitlich beschlossen. Berlin und Thüringen teilten mit, sie würden sich einem solchen «Beherbergungsverbot» nicht anschliessen.

Weltbank: Extreme Armut nimmt wegen Coronakrise erstmals seit Jahren zu

Der Absturz der Weltwirtschaft in die Corona-Rezession lässt der Weltbank zufolge die Zahl der Armen erstmals seit 20 Jahren wieder steigen. Die Pandemie werde in diesem Jahr 88 bis 115 Millionen Menschen in extreme Armut stürzen, Link öffnet in einem neuen Fenster, sagte die Organisation in ihrem alle zwei Jahre erscheinenden Wohlstandsbericht , Link öffnet in einem neuen Fenstervoraus.

Je nach Schwere des wirtschaftlichen Einbruchs könne diese Zahl bis 2021 noch auf bis zu 150 Millionen steigen. In extremer Armut lebt nach Weltbank-Definition, wer mit weniger als 1.90 Dollar pro Tag auskommen muss. Dies dürfte der Weltbank zufolge in diesem Jahr zwischen 9.1 und 9.4 Prozent der Weltbevölkerung betreffen. Ohne Pandemie wäre die Armutsrate voraussichtlich auf 7.9 Prozent gesunken, nachdem sie 2017 noch bei 9.2 Prozent gelegen hatte.

«Die Pandemie und die globale Rezession könnten über 1.4 Prozent der Weltbevölkerung in extreme Armut stürzen», sagte Weltbank-Präsident David Malpass. Dies sei ein «schwerwiegender Rückschlag». Viele der Betroffenen dürften in Ländern leben, die ohnehin bereits hohe Armutsraten haben. Aber auch in einer Reihe von Staaten mit einem mittleren Einkommensniveau dürfte eine beträchtliche Zahl von Menschen unter die extreme Armutsgrenze rutschen.