Der Ticker startet um 5:45 Uhr

22:46 Corona-Hotspot Balkan Ab nächstem Montag müssen Reisende aus Risikoländern für zehn Tage in die Quarantäne. Betroffen sind knapp 30 Staaten von A wie Argentinien bis V wie Vereinigte Staaten. Wie erwartet ist auch Kosovo und Serbien auf der Liste. Die Corona-Pandemie trifft den Balkan mit voller Wucht. Die Infektionszahlen schnellen in die Höhe. Die Lage ist dramatisch, so SRF-Korrespondent Peter Balzli. 01:54 Video «In einigen Spitälern Serbiens ist die Lage katastrophal» Aus 10vor10 vom 02.07.2020. abspielen

21:47 Kuoni bietet Umbuchungen an Kuoni reagiert auf die Entscheidung des Bundes, mehrere Länder auf einen Corona-Index zu setzen. Pauschalreisekunden, die nach ihren Ferien nicht in die Pflicht-Quarantäne wollen, könnten ihre Reise kostenlos stornieren oder umbuchen, teilte die Kuoni-Besitzerin DER Touristik Suisse mit. Die Reisemarken von DER Touristik Suisse würden nun die betroffenen Kunden informieren und ihnen ermöglichen, die Reise zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, beziehungsweise sie ganz zu stornieren. Die Entscheidung habe man vor dem Hintergrund getroffen, dass die Quarantäne-Pflicht ein Hindernisgrund für die Reise sein könnte, hiess es in dem Communiqué. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Länder mit hohem Risiko Reisende aus knapp 30 Ländern müssen in Quarantäne 02.07.2020 Mit Video

21:20 Brasilien stehen schwierige Wochen bevor Die Meldungen aus Brasilien könnten widersprüchlicher kaum sein: Gestern ist dort die Zahl der Corona-Toten auf über 60'000 geklettert. Allein gestern wurden 45'000 Neuansteckungen gemeldet. Und die Staatsspitze, allen voran Jair Bolsonaro, verhält sich immer noch so, als habe man es mit einer einer Sommergrippe zu tun. In Brasilien prallen gerade nackte Tatsachen auf Wunschdenken. Was weltweit zu beobachten ist, das gilt auch für Brasilien. Die Situation unterscheidet sich im Land selber von Region zu Region, ebenso wie die Gegenmassnahmen – wie SRF-Südamerika-Korrespondentin Karen Naundorf erklärt. 00:28 Video Karen Naundorf über die aktuelle Lage Aus Tagesschau vom 02.07.2020. abspielen

20:00 Tracing-App - ein Blick über die Grenzen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zeigt sich zufrieden mit den App-Downloads in der Schweiz. Obwohl die Zahlen seit dem Peak am ersten Tag kaum wachsen, schneidet die Schweiz im Nachbarländer-Vergleich gar nicht so schlecht ab: Mit noch nicht ganz einer Million aktiven Downloads liegt sie verglichen mit der Anzahl Einwohner hinter Deutschland auf Platz 2. Doch ein Grund zum Jubeln sind diese Zahlen nicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vergleich mit den Nachbarn Die Tracing-App hat es nicht nur bei den Schweizern schwer 02.07.2020 Mit Video

19:45 Hotellerie leidet weiterhin Die Hotellerie leidet unter der Coronakrise. Den Hotels in den Städten fehlen etwa 75 Prozent der Gäste, in den Ferienregionen sind es knapp über 50 Prozent. Dass Schweiz Tourismus auf einheimische Gäste setzt, hilft nicht immer: Im Kanton Genf beispielsweise sind fast die Hälfte der Hotels noch geschlossen, 13'000 von 15'000 Angestellten sind auf Kurzarbeit. 04:02 Video Schwierige Lage für Genfer Hotels Aus Schweiz aktuell vom 02.07.2020. abspielen

18:47 Dramatische Lage in den USA Mit einer Rekordzahl von mehr als 50'000 Neuinfektionen an einem Tag spitzt sich die Corona-Pandemie in den USA dramatisch zu. Das sind mehr als beim bisherigen Höhepunkt der Pandemie im April und Mai. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Florida, Texas, Arizona, Georgia und Kalifornien. Insgesamt verzeichneten die USA, die mehr als 320 Millionen Einwohner haben, seit Beginn der Pandemie bisher mehr als 2.6 Millionen Infektionen und mindestens 128'000 Tote. Während US-Präsident Donald Trump die Gefahr herunterspielt, nahmen am Mittwoch mehrere Bundesstaaten kurz vor dem Nationalfeiertag am 4. Juli Lockerungen des Alltagslebens zurück. 02:37 Video Lage in den USA spitzt sich zu Aus 10vor10 vom 02.07.2020. abspielen

17:56 Knapp 30 Länder auf der Quarantäne-Liste des Bundes Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat eine Liste mit 29 Staaten veröffentlicht, die ein hohes Infektionsrisiko darstellen. Darunter befinden sich Schweden, Serbien, Kosovo und die USA. Personen, die ab dem 6. Juli in die Schweiz einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Corona-Ansteckungsrisiko aufgehalten haben, müssen sich nach der Einreise unverzüglich 10 Tage in Quarantäne begeben. Die Liste wird nach Angaben des Bundes jeden Monat erneuert. Derzeit befinden sich folgende Staaten darauf (in alphabetischer Reihenfolge): Argentinien

Armenien

Aserbaidschan

Bahrain

Weissrussland

Bolivien

Brasilien

Chile

Dominikanische Republik

Honduras

Irak

Israel

Kapverden

Katar

Kolumbien

Kosovo

Kuwait

Moldova

Nordmazedonien

Oman

Panama

Peru

Russland

Saudi-Arabien

Schweden

Serbien

Südafrika

Turks- und Caicos-Inseln

Vereinigte Staaten von Amerika Legende: SRF

17:44 Zürich reagiert auf steigende Fallzahlen und limitiert Badegäste Die Stadt Zürich reagiert auf die rasant steigenden Corona-Zahlen im Raum Zürich. Die Zahl der Badegäste in den Bädern Utoquai und in der Frauenbadi am Stadthausquai wird wieder limitiert. Im Bad Utoquai gilt ab sofort wieder eine maximale Besucherzahl von 400 Personen, in der Frauenbadi eine solche von 180. So könne der Abstand von 1.5 Metern wieder eingehalten werden. Das Sportamt prüft die Situation laufend. Falls nötig würden auch in anderen Bädern wieder Personenbeschränkungen eingeführt. Legende: Die Badegäste müssen sich auf der Webseite des Sportamts informieren, ob es wie hier in der Frauenbadi noch Platz hat. Keystone

17:22 Optimistischere Lehrbetriebe Die Lehrbetriebe schätzen die Situation und Zukunft für Lernende optimistischer ein als noch zu Beginn der Coronakrise. So ist etwa die Sorge gesunken, dass Lehrstellen verloren gehen. Dies zeigt eine neue Erhebung des LehrstellenPuls-Teams der ETH Zürich und der Lehrstellenplattform Yousty. Während im April noch 5.2 Prozent und im Mai 2.1 Prozent der befragten Lehrbetriebe diese Sorge teilten, waren es in der Befragung im Juni noch 1,7 Prozent. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Arbeitgeber schätzt aber, dass es für die Lernenden nach dem Abschluss dieses Jahr schwieriger ist als sonst, eine Stelle zu finden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schwierige Lehrstellensuche «Wie soll ich zeigen, was ich kann?» 04.05.2020 Mit Audio

17:02 Glarner Landsgemeinde findet statt Schon letzte Woche liess die Glarner Regierung durchblicken, dass sie die Landsgemeinde durchführen möchte. Man stand in engem Kontakt mit den Bundesbehörden. Nun teilt die Regierung mit, dass die Landsgemeinde durchgeführt wird, und zwar wie gewohnt auf dem Zaunplatz in Glarus. Die Chilbi, die kein politisch relevanter Anlass ist, findet nicht statt. Einziger Vorbehalt zur Durchführung der Landsgemeinde ist jedoch die aktuelle Lage. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Glarner Landsgemeinde Wer Fieber hat, darf nicht an die Landsgemeinde 02.07.2020 Mit Audio

16:44 Zwei Zürcher Clubs unterbrechen Betrieb Nachdem bereits der Zürcher Club Plaza einen infizierten Gast gemeldet hatte, hat nun auch das Mascotte beim Bellevue einen solchen Fall vermeldet. Die beiden Clubs stellen den Clubbetrieb für dieses Wochenende freiwillig ein. Die Clubs entschieden gemeinsam, den Betrieb per sofort zu unterbrechen. So wolle man mögliche Weiterverbreitungsketten eindämmen, teilten sie mit. Der Betrieb wird voraussichtlich in der kommenden Woche wieder aufgenommen. Ob die infizierten Gäste im Plaza und im Mascotte andere Gäste angesteckt haben, ist derzeit nicht klar. Legende: Das Mascotte in Zürich hat sich entschlossen, den Betrieb für das kommende Wochenende zu unterbrechen. Keystone/Archiv

16:24 Breiterer Einsatz von Remdesivir in der Schweiz Der Wirkstoff Remdesivir darf in der Schweiz ab sofort auch ausserhalb von klinischen Studien zur Behandlung von Covid-19 Patienten breiter eingesetzt werden. Dies teilte das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic am Donnerstag mit. Damit könnten ab sofort mehr Covid-19 Patientinnen und -Patienten behandelt werden, während die Zulassungsunterlagen begutachtet werden, schrieb das Heilmittelinstitut in einer Mitteilung. Swissmedic hatte am 29. Juni 2020 ein Gesuch für die befristete Zulassung von Remdesivir erhalten und ein entsprechendes Schnellverfahren gestartet. 02:08 Video Remdesivir darf breiter eingesetzt werden Aus Tagesschau vom 02.07.2020. abspielen

16:11 Basel: Mehr Geld für den Kultursektor Die Basler Regierung stockt die Ausfallentschädigungen im Kulturbereich um einen Drittel von 10 Millionen Franken auf 15 Millionen Franken auf. Sie folge damit dem Bund, der seine Ausfallentschädigungen für den Kulturbereich ebenfalls erhöht hat. Die zusätzlichen 5 Millionen werden dem Krisenfonds entnommen. Wie auf Bundesebene können nun Gesuche für Ausfallentschädigungen auch im Stadtkanton noch bis zum 20. September eingereicht werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Coronakrise Ein paar Millionen Franken mehr für die Basler Kultur 02.07.2020 Mit Audio

15:41 Sozialwerke mit Verlust von vier bis fünf Milliarden Die Sozialwerke AHV, IV und Erwerbsersatzordnung (EO) büssen wegen der Covid-19-Pandemie zwischen 2020 und 2030 zwischen vier und fünf Milliarden Franken ein. Längerfristig kommt es aber nicht zu erheblichen Einbussen. Das geht aus den Finanzperspektiven für die Versicherungen hervor, die das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) am Donnerstag vorlegte. Das Amt geht davon aus, dass die Covid-19-Krise die Wirtschaft nur kurzfristig beeinträchtigen und mittelfristig geringfügige Konsequenzen haben wird.

15:32 Irans Präsident weiterhin gegen Lockdown Trotz eines dramatischen Anstiegs der täglichen Corona-Neuinfektionen im Iran ist Präsident Hassan Ruhani weiterhin gegen einen Lockdown im Land. «Ein Lockdown steht – wie eine komplette Aufhebung der Lockerungen – bis auf weiteres nicht auf der Agenda», sagte Ruhani am Donnerstag. Vielmehr sollten die Bürger ihren Lebensstil dem Coronavirus anpassen, betonte der Präsident nach Angaben seiner Webseite. Binnen 24 Stunden starben erneut fast 150 Corona-Patienten. Damit liegt die Zahl der Toten aktuell bei 11'106 und die der Infizierten bei 232'863, wie eine Ministeriumssprecherin im Staatsfernsehen sagte. Experten und das Gesundheitsministerium fordern daher strengere Massnahmen, um einen weiteren Anstieg der Fallzahlen zu verhindern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 02.07.2020 Mit Video

15:15 Aargau und Solothurn führen ebenfalls Ausweispflicht ein «Nach den Lockerungsschritten der letzten Wochen haben wir seit neun Tagen im Aargau eine deutliche Zunahme von Neuinfektionen verzeichnet», erklärt Kantonsärztin Dr. Yvonne Hummel an einer Medienorientierung des Regierungsrates. Seit dem 24. Juni 2020 kam es zu 75 Neuinfektionen von Personen im Kanton Aargau. Ein Grossteil davon ist auf die Superspreader-Ereignisse in Zürich und Spreitenbach zurückzuführen. Zur Verhinderung einer zweiten Welle spielt das Contact-Tracing eine zentrale Rolle. Die Identifikation von Kontaktpersonen sowie die Kontaktaufnahme durch die Contact-Tracer kann nur erfolgen, sofern die Angaben der Präsenzlisten korrekt sind. Der Kanton Aargau führt zu diesem Zweck ab Freitagabend wie im Kanton Zürich eine Ausweispflicht für Bar- und Clubbesuche ein. Auch im Kanton Solothurn müssen Clubs und Bars vom Freitag an die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher überprüfen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Strengere Corona-Regeln AG/SO Neu gilt Ausweispflicht für Bars und Nachtclubs 02.07.2020 Mit Audio

14:57 Auch Marcel Salathé begrüsst Maskentragpflicht Jetzt also doch: Ab Montag gilt in der Schweiz im Öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht. Nach langem Zögern hat sich der Bundesrat gestern zu diesem Schritt entschieden. Seine wissenschaftlichen Berater empfehlen schon länger eine Maskenpflicht überall dort, wo eine Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten nicht mehr möglich ist. Marcel Salathé, Mitglied der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes und Mitentwickler der Swiss-Covid-App, begrüsst die Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr. Grundsätzlich sei eine Schutzmaske überall dort sinnvoll, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne und die Rückverfolgbarkeit nicht gegeben sei. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Maskentragen auch in andere Bereiche des öffentlichen Lebens ausdehnt werden könnte. Audio Wie bekommen wir das Virus in den Griff, Marcel Salathé? 24:43 min, aus Tagesgespräch vom 02.07.2020. abspielen. Laufzeit 24:43 Minuten.

14:36 Weitere Personen in Olten in Quarantäne Im Fall der positiv auf Covid-19 getesteten Personen mit Besuchen in mehreren Bars und Restaurants in Olten SO sind weitere 36 Personen in Quarantäne geschickt worden. Insgesamt befinden sich nun rund 340 Personen in der zehntägigen Quarantäne. Das Contract-Tracing-Team habe 13 weitere Personen aus den Restaurationsbetrieben kontaktiert, teilte die Staatskanzlei Solothurn mit. Diese Personen seien mit der infizierten Person an einem Tisch gesessen. Sie hätten so den Sicherheitsabstand nicht einhalten können. Im Arbeitsumfeld der infizierten Person seien ausserdem 22 Personen unter Quarantäne gestellt worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Fall in Olten 300 Personen in Quarantäne 01.07.2020 Mit Audio

14:12 SwissCovid App ist auf 970'485 Geräten aktiviert In den letzten 24 Stunden waren 970'485 SwissCovid Apps aktiviert. Das sind 41'576 mehr als in den 24 Stunden davor. Die App fürs Smartphone soll bei der Nachverfolgung von Coronafällen helfen. Damit haben ungefähr 9 Prozent der Schweizer Mobilfunkkundinnen und -kunden die App aktiviert.