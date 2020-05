Der Ticker startet um 6:11 Uhr

14:16 Ständerat gegen längere Fristen für Rückzahlung von Corona-Krediten Der Ständerat will die Spielregeln bei den Corona-Krediten für Unternehmen nicht ändern. Anders als der Nationalrat lehnt er es ab, Betrieben mehr Zeit zur Rückzahlung der Kredite einzuräumen. Die Motionen der Finanzkommission scheiterten im Ständerat am Dienstag mit 23 zu 16 Stimmen bei 4 Enthaltungen respektive 25 zu 16 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Der Nationalrat hatte am Montag zwei Motionen mit dem gleichen Anliegen angenommen. Auch der Bundesrat lehnt die Verlängerung ab. Ziel der Kredite sei eine kurzfristige Liquiditätszuführung und nicht eine langfristige Verschuldung, sagte Finanzminister Ueli Maurer. An diesem Grundkonzept müsse festgehalten werden.

Der Nationalrat hat an der ausserordentlichen Session eine Motion seiner Wirtschaftskommission mit 103 zu 77 Stimmen bei 15 Enthaltungen angenommen. Diese verlangt, dass Betreiber von Restaurants und weiteren vom Bundesrat geschlossenen Betrieben ihrem Vermieter grundsätzlich nur 30 Prozent der Miete schulden während der Zeit, in welcher sie aufgrund der behördlichen Massnahmen geschlossen bleiben müssen. Gleichzeitig soll ein Härtefallfonds für Vermieter geschaffen werden, die aufgrund des teilweisen Mieterlasses in ihrer Existenz bedroht wären. Dieser Fonds soll mit einem Betrag von 20 Millionen Franken geäufnet werden. Der Ständerat hatte am Montag eine andere Lösung vorgeschlagen. Er wollte nur kleineren Betrieben helfen. Es hätte ein zweimonatiger Mieterlass für Kleinunternehmen und Selbstständigerwerbende gegolten, deren Bruttomiete den Betrag von 5000 Franken pro Monat nicht übersteigt. Bei höheren Mieten soll der Bund einen Drittel übernehmen, sofern sich die Parteien auf eine Mitzinsreduktion einigen. Dieser Vorschlag wurde vom Nationalrat stillschweigend abgelehnt. Der Vorstoss ist damit vom Tisch. Ob die vom Nationalrat vorgeschlagene Pauschallösung im Ständerat erfolgreich ist, ist ebenfalls fraglich.

Westliche Geheimdienste halten die Theorie von einem Laborunfall als Ursprung der Pandemie mit dem Coronavirus für «höchst unwahrscheinlich». Der US-Nachrichtensender CNN zitierte am Dienstag drei Quellen, die anhand der Erkenntnisse der «Five Eyes» genannten Geheimdienstallianz der USA mit Grossbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland entsprechenden Verdächtigungen von US-Präsident Donald Trump und zuletzt US-Aussenminister Mike Pompeo über das neue Virus Sars-CoV-2 widersprachen. «Es ist höchst wahrscheinlich, dass es auf natürliche Weise aufgetreten und die Infektionen von Menschen durch natürliche Interaktion zwischen Mensch und Tier erfolgt ist», zitierte der Sender einen Diplomaten. Am Sonntag hatte Pompeo dem US-Sender ABC gesagt, es gebe «signifikante» Belege, dass die Krise in einem Labor in der zentralchinesischen Stadt Wuhan ihren Anfang genommen habe. Der Nachrichtensender CNN zitierte eine weitere Quelle, dass diese Äusserungen weit über die gegenwärtige Einschätzung der «Five-Eyes»-Länder hinausgingen. Er wollte die Möglichkeit nicht ausschliessen, sagte aber, dass noch nichts vorliege, dass die Theorie eines Laborunfalls berechtigen könnte. Auch China hatte die Theorie zurückgewiesen.

13:10 Bundesgelder für Kitas Wie sollen Kitas bloss diese Krise überleben? Der Bundesrat meinte, indem sie Geld von Kantonen und Gemeinden bekommen. Nein, sagt nun das Parlament.

12:55 Studie soll Aufschluss über Virus-Verbreitung geben Im Tessin lassen derzeit über 1000 Personen ihr Blut auf Antikörper gegen das Coronavirus testen. Die Studie soll in den kommenden Monaten helfen, die Pandemie unter Kontrolle zu halten und gegebenenfalls Massnahmen anzupassen. Durchgeführt würden die Tests von Mitgliedern der Ärztegesellschaft des Kantons Tessin, schreibt die Regierung weiter. Personen, welche an der Studie teilnehmen, müssen ihr insgesamt Blut viermal untersuchen lassen. Nach dem Test im Mai folgten weitere «Piekse» in den Finger im August, im November sowie im Mai 2021. Legende: Das Tessin war besonders vom Coronavirus betroffen. Keystone

12:38 Grossbritannien hat die meisten Virus-Toten in Europa In Grossbritannien sind mehr als 32'000 Menschen mutmasslich an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben – so viele wie sonst nirgends in Europa. Das nationale Statistikamt ONS teilt mit, dass in England und Wales 29'648 Verstorbene gezählt wurden, bei denen Covid-19 im Totenschein genannt ist. Nimmt man die im Zusammenhang mit dem Virus in Schottland und Nordirland verstorbenen Patienten hinzu, ergeben sich 32'313 Tote. Das sind mehr als in Italien, das bislang die meisten Todesfälle in der Pandemie verzeichnet hat. Legende: Der britische Premierminister Boris Johnson lag wegen Corona auf der Intensivstation. Mittlerweile geht es ihm wieder gut. Keystone

11:46 Mehr als 30'000 Coronavirus-Fälle in der Schweiz In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages nur noch 28 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Am Montag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 76 zusätzliche Fälle gemeldet, am Sonntag waren es 88 gewesen. Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Montag 30’009 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende. Die Zahl der Verstorbenen erhöhte sich im Vergleich zum Montag um sechs auf 1483. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

11:32 Komplexer Rettungsversuch Ein Gesetz, das eine Rettung der flugnahen Betriebe Swissport, Gategroup und SR Technics möglich macht, wurde soeben vom Parlament verabschiedet. Doch hier ist die Rettung komplexer als bei der Swiss. Eine Analyse.

11:23 115 Impfstoffprojekte weltweit Die Zahl der Covid-19-Impfstoffprojekte legt rasant zu. Nach Angaben des deutschen Verbands der forschenden Pharmaunternehmen (VFA) gibt es weltweit inzwischen 115 Impfstoffprojekte. Zehn

Impfstoffkandidaten würden bereits in klinischen Studienprogrammen mit Freiwilligen getestet. Die Zahl der Impfstoffprojekte hat sich damit seit Mitte März fast verdreifacht, als der VFA mindestens 39 Projekte gezählt hatte.

11:11 Der Preis fürs Leben Ist das Leben die Einschränkung der Lebensqualität wert? Ein Hausarzt macht sich seine Gedanken.

10:59 Geldspritze für flugnahe Betriebe Der Bund soll in der Coronakrise nicht nur die Schweizer Fluggesellschaften unterstützen – auch flugnahe Betriebe sollen Geld erhalten. Das hat der Nationalrat mit 133 zu 60 Stimmen beschlossen.

10:47 Fast keiner ist mehr mit Ryanair geflogen Europas grösste Billigfluglinie Ryanair hat im April einen Rückgang der Passagierzahlen um 99.6 Prozent verzeichnet. Bei der Billigfluggesellschaft Wizz Air sanken die Zahlen im gleichen Zeitraum um 97.6 Prozent. Ryanair habe im April 40.000 Passagiere transportiert, meldet die Fluggesellschaft. Im April 2019 seien es noch 13.5 Millionen gewesen. Wizz Air gab an, im April 78.389 Passagiere befördert zu haben. Im April 2019 seien es noch 3.3 Millionen gewesen.

10:21 Fauci widerspricht Pompeo Anthony Fauci, Berater der US-Regierung während der Corona-Pandemie, glaubt nicht an die Möglichkeit, dass das Coronavirus aus einem Labor stammt. In einem Interview mit dem Magazin «National Geographic» erklärte er, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Richtung weisen würden, dass das Virus nicht manipuliert worden sei. Laut Fauci deutet alles darauf hin, dass sich das Virus in der Natur entwickelt habe. Am Sonntag erklärte US-Aussenminister Mike Pompeo die Position des Weissen Hauses. Demnach gebe es wichtige Beweise, dass das Virus aus einem chinesischen Labor stamme. Peking hat dies zurückgewiesen.

9:55 Geschlossene Blumenläden: Was der Blumenkauf mit Afrika zu tun hat Wochenlang konnte man in der Schweiz kaum Blumen kaufen. Das hat auch in Afrika gravierende Folgen.

9:10 Wegen Coronavirus: Schweizer Konsumentenstimmung ist düster Die Befragten gehen laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), Link öffnet in einem neuen Fenster von einer schweren Rezession aus und beurteilen die eigene finanzielle Lage so negativ wie seit den 90er-Jahren nicht mehr. Damals erlitt die Schweizer Wirtschaft eine langwierige Rezession mit einem drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Demnach ist die Stimmung der Konsumenten im April auf -39.3 Punkte abgesackt. Im Januar lag sie noch bei -9.4 Punkten. Vor allem die Erwartungen der Befragten für die allgemeine Wirtschaftsentwicklung hat einen herben Dämpfer erlitten. Der entsprechende Teilindex ist auf rekordtiefe -78 Punkte zurückgegangen. Der Index zur erwarteten Arbeitslosigkeit ist innerhalb eines Quartals so stark angestiegen wie noch nie seit Beginn seiner Erhebung 2007 und hat fast das historische Maximum der Finanz- und Wirtschaftskrise erreicht, wie es in der Mitteilung des Seco heisst. Entsprechend stellen sich die Befragten auch mit Blick auf ihre eigenen Budgets auf schlechte Zeiten ein. Der Teilindex zur erwarteten finanziellen Lage liegt neu bei -23.6 Punkten. Vergleichbare Werte wurden laut Seco bislang nur Anfang der 1990er-Jahre verzeichnet. Die Frage, ob derzeit ein guter Moment für grössere Anschaffungen sei, wurde so negativ beantwortet wie noch nie (-48 Punkte).

8:53 Massiver Stellenabbau bei OC Oerlikon Der Industriekonzern OC Oerlikon hat im ersten Quartal 2020 unter der Coronakrise gelitten: Auftragseingang und Umsatz zeigten deutlich nach unten.

8:42 Tag 2 der «Corona-Session»: Der Ständerat berät zur Coronakrise Auch am zweiten Tag der ausserordentlichen Session beschäftigt sich das Parlament mit der Bewältigung der Coronakrise. Die Ständeratsdebatte können Sie hier im Stream verfolgen.