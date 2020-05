3:44

USA: Demos gegen Corona-Massnahmen

Mehrere Bundesstaaten in den USA haben ihre Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert. In Texas dürfen Restaurants, Kinos und Geschäfte in begrenztem Umfang wieder öffnen. Lockerungen gab zudem auch in Alabama, Idaho, Iowa und Maine. In mehreren Bundesstaaten, in denen die Massnahmen noch gelten, gab es Proteste. Dabei forderten mehrheitlich Republikaner, wie Präsident Donald Trump, eine rasche Lockerung.

In Kalifornien widersetzten sich lokale Behörden der Anordnung des Gouverneurs und erlaubten es Schulen, Kirchen und Läden, wieder zu öffnen. Am Wochenende sind weitere Demonstrationen für eine Lockerung der Massnahmen geplant. Dies auch in Bundesstaaten, in denen die Corona-Fälle weiterhin zunehmen.