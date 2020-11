Der Ticker startet um 7:14 Uhr

19:54 Ganze Mannschaft der Grasshoppers in Quarantäne Der Zürcher Kantonsarzt hat die komplette 1. Mannschaft der Grasshoppers in Quarantäne geschickt. Dies teilte der Klub in einem Communiqué mit. Bei fünf Spielern sei der Coronavirus-Test Anfang Woche positiv ausgefallen. Die Behörden würden dies als «Ballung» einstufen, sodass sich alle Spieler in häusliche Isolierung begeben müssten. Die fünf infizierten Spieler sind gemäss dem Klub seit letztem Samstag in Quarantäne. Da der Rest der Mannschaft seither keinen Kontakt mehr zu den betroffenen Spielern hatte, werden dem Team diese Tage angerechnet. Die Grasshoppers können das Mannschaftstraining nächsten Dienstag wieder aufnehmen.

18:50 Frankreich: Ein Viertel der Todesfälle geht auf Corona zurück In Frankreich geht Ministerpräsident Jean Castex zufolge inzwischen ein Viertel der Todesfälle auf Covid zurück. Es würden heute mehr Menschen im Krankenhaus behandelt als zum Höhepunkt der ersten Welle im April. In der vergangenen Woche sei zwar die Zahl der neuen Fälle etwas zurückgegangen – eine positive Entwicklung. Aber man müsse wachsam bleiben. Die gegenwärtigen Einschränkungen sollen für mindestens 15 Tage unverändert gelten. Für die 67 Millionen Einwohnern Frankreichs gelten seit rund zwei Wochen strenge Ausgangsbeschränkung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte angekündigt, dass die Massnahmen zunächst rund einen Monat bis zum 1. Dezember befristet sein sollten. Nach den ersten zwei Wochen sollte es eine erste Überprüfung der Lage geben. Lockerungen wurden nicht erwartet. 00:22 Video Jean Castex: «Die geltenden Bestimmungen bleiben für die nächsten zwei Wochen unverändert» Aus News-Clip vom 12.11.2020. abspielen

17:52 Macron: Auch arme Länder müssen Corona-Impfstoff bekommen Im internationalen Wettlauf um einen Corona-Impfstoff dürfen nach den Worten von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron arme Länder nicht auf der Strecke bleiben. Für diese Staaten müssten ausreichend Impfdosen produziert werden, forderte der 42-Jährige bei der offiziellen Eröffnung des Pariser Friedensforums. «Wir werden gegen das Virus nicht gewinnen, wenn wir einen Teil der Menschheit im Stich lassen», warnte er. Macron wies auf das Projekt ACT Accelerator (ACT-A) der Weltgesundheitsorganisation WHO hin, das Forschung und Entwicklung in der Corona-Pandemie in drei Säulen beschleunigen soll – Tests, Medikamente und Impfstoffe. Das Projekt soll auch die faire Verteilung weltweit sicherstellen. Den gleichen Ton schlägt auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Sie dringt ebenfalls auf eine stärkere internationale Abstimmung in der Corona-Krise auch bei der Verteilung von Impfstoffen. 00:15 Video Macron: Impfdosen auch für arme Länder Aus News-Clip vom 12.11.2020. abspielen

17:31 EU-Behörde warnt vor Corona-Varianten bei Pelztieren Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnt angesichts der aufsehenerregenden Lage der Nerze in Dänemark vor der Verbreitung von Coronavirus-Varianten bei den Pelztieren. Wenn das Virus in eine Nerzfarm eingeschleppt werde, könne es sich schnell ausbreiten und zu vielen Infektionen unter den Tieren führen, teilte die in Stockholm ansässige Behörde mit. Aufgrund der hohen Infektionszahl und möglicherweise auch durch biologische Unterschiede zwischen Nerzen und Menschen könne das Virus Sars-CoV-2 so schneller Mutationen anhäufen. Die dänische Regierung hatte Mitte vergangener Woche angekündigt, alle Nerze im Land schnellstmöglich töten zu wollen, weil das Coronavirus bei den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe. Bei mehr als 200 Menschen in Dänemark sind mit Nerzen in Verbindung stehende Virusvarianten nachgewiesen worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mutation des Coronavirus Dänemark tötet Millionen Nerze – aus Sorge um Impfstoff 06.11.2020 Mit Audio

16:55 Vatikan bietet Bedürftigen kostenlose Corona-Tests an Im Vorfeld des Welttages der Armen hat der Vatikan kostenlose Corona-Tests für Bedürftige angekündigt. «In der Klinik unter den Kolonnaden des Petersdoms können Arme, die Zugang zu den Schlafmöglichkeiten benötigen oder in ihr Heimatland zurückkehren wollen, den Corona-Test bekommen», teilte der Vatikan mit. In den vergangenen zwei Wochen seien dort jeden Tag etwa 50 Abstriche gemacht worden. Die Klinik gehört zur Elemosineria Apostolica, einem Amt des Heiligen Stuhls, das «im Namen des Papstes Werke der Nächstenliebe zugunsten der Armen» leistet, wie es auf der Webseite heisst. Der Welttag der Armen wird am kommenden Sonntag begangen. Legende: Beim Petersdom können Arme bei Bedarf kostenlos einen Corona-Test machen. Reuters/Symbolbild

16:38 Aussenminister Di Maio: «Schockierende Bilder aus Kampanien» Ein Video aus einem Spital in der süditalienischen Stadt Neapel löst in Italien neue Alarmrufe aus. Ein Patient war tot im Bad gefunden worden, wie der kursierende Videofilm laut Medienberichten zeigen soll. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Notaufnahme. In dem Video, das landesweit für heftige Reaktionen sorgte, war ausserdem ein mit Krankenbetten überfüllter Flur zu sehen. «Die Bilder des Patienten, der im Cardarelli-Spital in Neapel tot gefunden wurde, sind schockierend», schrieb Aussenminister Luigi Di Maio auf Facebook. «In Neapel und in vielen Teilen Kampaniens ist die Situation ausser Kontrolle.» Es gebe Berichte über Menschen in der Region am Golf von Neapel, die im Auto auf Parkplätzen behandelt würden. Andere müssten viel zu lange auf ihren Transport ins Hospital warten, schrieb er. Die Verantwortlichen des Cardarelli-Spitals sagten eine Untersuchung der Todesumstände zu. Das Hospital arbeite zwar unter viel Druck, aber die Lage sei nicht ausser Kontrolle, hiess es.

16:08 Intensivmediziner fordern Verschiebung von Wahleingriffen Für die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) ist eine Verschiebung nicht dringender Eingriffe und Behandlungen in den Spitälern der ganzen Schweiz dringlich. Die SGI begründete ihre Forderung , Link öffnet in einem neuen Fenstermit der weiterhin stark steigenden Zahl von Patienten, die aufgrund eines schweren Verlaufs einer Infektion mit dem Coronavirus im Spital behandelt werden müssen. Der Verzicht auf Wahleingriffe sei dringlich, um alle kritisch Kranken behandeln zu können, speziell auf den Intensivstationen. Die Gesellschaft betont gleichzeitig, dass alle Personen, die akute Beschwerden haben oder ärztliche Abklärungen benötigen, weiterhin nicht zögern sollten, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gesundheitsminister Alain Berset hatte vor Wochenfrist die Mehrheit der Kantone kritisiert, weil sie nicht auf Wahleingriffe verzichteten. Legende: Die SGI rät zudem besonders gefährdeten Menschen, sich im Rahmen der Patientenverfügung Gedanken darüber zu machen, ob sie im Falle einer schweren Erkrankung lebensverlängernde Massnahmen erhalten möchten oder nicht. Keystone

15:35 Bedürfnis nach grösserem Wohnraum wächst Die Corona-Pandemie hat die Wohnbedürfnisse von Herrn und Frau Schweizer verändert. Seit dem Lockdown im März wollen die Menschen mehr Platz. Eigenheime sind noch begehrter. Kein Wunder steigen die Preise für Wohneigentum, seien es Einfamilienhäuser, seien Eigentumswohnungen. Im Jahrvergleich sind laut dem Beratungsunternehmen IAZI Einfamilienhäuser um 2.4 Prozent und Eigentumswohnungen um 3.2 Prozent teurer geworden. Doch nicht nur Eigentum, auch die Mieten sind in den Zentren weiterhin hoch. Gleichzeitig sind gewerbliche Liegenschaften stark gefordert. Seit dem Lockdown arbeiten deutlich mehr Menschen von zu Hause aus. Und bis zu 85 Prozent der Erwerbstätigen können sich vorstellen, auch nach der Corona-Pandemie weiterhin teilweise im Homeoffice zu arbeiten. Dies verändere die Wohnbedürfnisse, sagt IAZI-Chef Donato Sconamiglio. Legende: Wegen der hohen Preise für Wohneigentum und für Mieten wandern die Menschen vermehrt aus den Grossstädten in die Peripherie ab. Keystone

14:46 Das war der Point de Presse Die Medienkonferenz mit den Vertretern des Bundes ist beendet und somit auch unsere Live-Übertragung. Hier in unserem Ticker halten wir Sie weiterhin auf dem Laufenden zu den weiteren Entwicklungen rund um das Coronavirus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

14:46 Schwierige Prognosen zur Spitalauslastung Wie sehe die Situation bei den Spitälern effektiv aus, fragt ein Journalist den Kantonsarzt. Es gebe ja viele verschiedene Zahlen und Prognosen und wenn man bei Spitälern direkt nachfrage, würden diese selber sagen, dass sie nicht immer ganz klar wüssten, wie sich die Auslastung entwickle. Es gebe hier durchaus Spielraum bezüglich Betten – das Problem sei aber grundsätzlich das verfügbare Personal, das jeweils verschoben werden müsse oder nicht zur Verfügung stehe, sagt Hauri. Es sei aber tatsächlich schwierig, eine genaue Prognose zur Belegung der Intensivstationen zu machen. 00:57 Video Rudolf Hauri zur Spitalauslastung: «Es hängt wirklich vom Personal ab» Aus News-Clip vom 12.11.2020. abspielen

14:37 Beim Contact-Tracing holt man wieder auf, wie äussert sich das? Rudolf Hauri: «Die gemeldeten Fälle können wieder zeitnah verfolgt werden und nicht erst nach einigen Tagen. In verschiedenen Deutschschweizer Kantonen erholt sich das Contact-Tracing wieder. Zum Beispiel haben die Kantone Zug, Schwyz und Luzern aufgeholt und da werden noch weitere dazu kommen.»

14:33 Weihnachten im Familienkreis grundsätzlich möglich Gibt es Empfehlungen zur Durchführung von Feierlichkeiten in der Weihnachtszeit, fragt ein Journalist die Fachleute des Bundes. Grundsätzlich könne man Feste im Familienkreis feiern, sagt Kantonsarzt Hauri. Bei den Grosseltern müsse die Situation jedoch individuell angeschaut werden und sei von verschiedenen Faktoren abhängig. Allzu gross dürften die Feiern jedoch ohnehin nicht sein, sagt Hauri. 00:45 Video Rudolf Hauri: «Bei den Grosseltern muss man vorsichtig sein» Aus News-Clip vom 12.11.2020. abspielen

14:32 Hat die Armee Lehren aus der ersten Welle gezogen? «Seit der ersten Welle sind sieben Monate vergangen und jede Organisation hat sich selbst kritisiert und neu eingeschätzt», so Yvon Langel. Er wiederholt, dass sich die Armee nie aufdrängt. Aus der Kritik im Frühling habe man die Lehren gezogen. Sowohl in den Kantonen und auch in den Spitälern würde überprüft, ob die Armee-Angehörigen effizient eingesetzt werden.

14:29 Impfstoffe könnten über verschiedene Kanäle verteilt werden – je nach Impfstoff Falls dann ein Impfstoff komme, würden dann auch die Hausärzte die Impfungen durchführen können, fragt ein Journalist. Die Kompetenzen der Durchführung liege bei den Kantonen, antwortet Virgine Masserey. Sie werden das bestimmen. Zudem müsse man auch beachten, dass die Durchführung auch abhängig von verschiedenen Variablen sei, zum Beispiel auch bezüglich der Lagerung und der Logistik. Es gebe hierzu verschiedene Szenarien. Alle Möglichkeiten würden geprüft, sagt auch Kantonsarzt Hauri. 00:35 Video Virginie Masserey: «Die Impfstoffverteilung ist in der Kompetenz der Kantone» Aus News-Clip vom 12.11.2020. abspielen

14:25 Kritik an der Task-Force In den letzten Tagen häufe sich die Kritik an der wissenschaftlichen Task-Force, sagt ein Journalist. Sie sei zu sehr auf den Faktor «Gesundheit» orientiert, lautete die Kritik von Bundesrat Ueli Maurer beispielsweise. Auch die Prognosen bezüglich Auslastung der Intensivbetten seien nicht immer eingetroffen, laute eine weitere Kritik. Martin Ackermann antwortet, dass die Task-Force Mitglieder aus verschiedenen Fachbereichen habe. Man orientiere sich an verschiedenen Werten, nicht nur an «der Gesundheit». Die Absicht der Prognosen sei zudem, dafür zu sorgen, dass das negative Szenario nicht eintrete, erklärt sich Ackermann im Namen der Task-Force.

14:25 Bald findet die Wintersession statt, ist das ratsam? Ackermann: «Wir empfehlen natürlich den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, sich an die Schutzmassnahmen zu halten. Der demokratische Betrieb ist wichtig und sollte aufrechterhalten bleiben.»

14:22 Ackermann: «Eine Tour pour la Suisse» Nun zu Martin Ackermann, Präsident der nationalen Covid-Task-Force: «Wir beobachten viele Indikatoren, um die Entwicklung des Coronaviruses in der Schweiz zu beobachten. Vier Indikatoren haben sich im Oktober verdoppelt. Der R-Wert liegt bei 0.86.» Das sei erfreulich, doch die Task-Force weist darauf hin, dass dieser wegen der Dunkelziffer höher sein könne. Die Indikatoren würden darauf hinweisen, dass die Entwicklung zurückgeht. Man brauche aber trotzdem noch einen deutlicheren Rückgang. Es bestehen Gefahren für die Gesundheit aber auch für die Wirtschaft, so Ackermann. Trotz grosser Anstrengungen die Betten-Kapazitäten auf den Intensivstationen zu erhöhen, stagniert es hier. Wir haben alle zwölf Tage eine Verdoppelung. Eine solche Belastung muss verhindert werden. Aber auch in anderen Betrieben sollen weniger Mitarbeiter wegen einer Infektion oder Quarantäne bei der Arbeit fehlen. Die Taskforce schlägt vor, ein konkretes Ziel zu setzen. Alle zwei Wochen sollen sich die konkreten Fälle halbieren. Am 10. Dezember müsste man unter 2000 sein. «Wie eine Tour de Suisse, bei der alle zwei Wochen ein Etappenziel erreicht werden muss.» Das gibt eine Perspektive. Was braucht es dazu? Die Reproduktionszahl muss unter 0.8, besser 0.7 bleiben. Der R-Wert liegt schon nahe, ist aber noch ungenau. Die Taskforce verzichtet darauf, heute über konkrete neue Massnahmen zu sprechen. Die aktuellen müssten aber aufrechterhalten bleiben. Weitergehende Verschärfungen der Massnahmen müssen eine Option bleiben. «Wir starten nicht eine Tour de Suisse, sondern eine Tour pour la Suisse.» 02:27 Video Martin Ackermann: «Wir müssen alle zwei Wochen ein Etappenziel erreichen» Aus News-Clip vom 12.11.2020. abspielen

14:16 Hauri: «Interkantonale Zusammenarbeit funktioniert» Rudolf Hauri, Kantonsarzt Zug, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, berichtet über die interkantonale Zusammenarbeit – diese funktioniere entgegen einzelner Medienberichte gut. Das Contact-Tracing laufe mit den sinkenden Fallzahlen wieder an, «auch wenn es noch etwas ruckelt». Man fokussiere sich seitens der kantonalen Contact-Tracer auch auf die Aufdeckung von «grossen Herden» aus Sport, dem Umfeld von Schulen oder dem privaten Umfeld, so Hauri. Es gebe in den einzelnen Kantonen Unterschiede. Generell würden sich aber Abschwächungen des Wachstums bemerkbar machen, sagt Hauri. Man habe den Eindruck, dass der Wechsel des Wetters mit dem zunehmenden Aufenthalt in Innenräumen eine Rolle gespielt habe, weshalb die Infektionszahlen im Oktober nach oben schnellten. Genauere Erklärungen erhoffe man sich aber von der Wissenschaft. 00:48 Video Rudolf Hauri: «Das Getriebe läuft langsam wieder an» Aus News-Clip vom 12.11.2020. abspielen

14:13 Langel: «Braucht es die Armee nicht mehr, zieht sie sich zurück» Jetzt spricht Divisionär Yvon Langel, Kommandant der Territorialdivision 1 der Schweizer Armee: «Die Armee drängt sich nicht auf, sondern geht dorthin, wo es sie braucht. Sonst zieht sie sich zurück.» 200 Freiwillige hätten sich nach einer Umfrage gemeldet, inzwischen seien es mehr geworden. Langel dankt dafür. «Wir können nicht alle einsetzen, wir suchen nun aber besonders Küchenpersonal», sagt Yvon Langel weiter. Allen Wünschen könne man mit den Freiwilligen nicht gerecht werden, deswegen seien zwei Sanitätskompanien aufgerufen worden. Von den Dienstleistenden erwarte man gute Französischkenntnisse, Missverständnisse könne man sich nicht leisten. Alle Kantone in der Romandie ausser der Kantone Neuenburg und Jura können auf die Unterstützung zählen. Aktuell werde ein Einsatz im Kanton Tessin geprüft, so Langel. Mit den politischen und den Spital-Behörden werde ständig geprüft, ob die Armeeangehörigen noch benötigt und korrekt eingesetzt werden – und einen positiven Effekt erzielen. Ansonsten könnten die Personen zurück ins Zivilleben. 00:52 Video Yvon Langel: «Es haben sich viele Freiwillige gemeldet» Aus News-Clip vom 12.11.2020. abspielen