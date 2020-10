Der Ticker startet um 6:21 Uhr

20:55 Zirkus Knie beendet Tournee vorzeitig Nachdem der Bundesrat neue Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verkündet hat, beendet der Zirkus Knie die diesjährige Tournee. Der Circus Knie halte sich an die Vorgaben und beende die Tournee mit der Abendvorstellung vom Mittwoch, teilte der Zirkus mit. Weitere Informationen zur Rückabwicklung der Tickets seien ab Donnerstag auf der Website, Link öffnet in einem neuen Fenster abrufbar. Die Zirkusfamilie beschäftigt insgesamt über 200 Artisten, Zeltarbeiter, Tierpfleger, Musiker und Chauffeure. Legende: Im September in Bern war die Zirkus-Welt noch in Ordnung: Aufnahme von der Premiere am 4. September. Keystone

20:45 Sommaruga: «Im Frühling brauchten wir nicht so viel Geld wie befürchtet» Simonetta Sommaruga teilt pessimistische Stimmen nicht, die sagen, das Geld reiche nicht für eine derartige Einschränkung. Der Frühling habe gezeigt, dass es nicht so viel Geld wie befürchtet gebraucht habe. Die Wirtschaft und die Betriebe sollen wissen, dass man sie begleite und dass man sie unterstütze.

20:38 Sommaruga: «Wir müssen die Wirtschaft unterstützen» Es sei klar, dass wir in einer schwierigen Situation seien, so die Bundespräsidentin in der Sendung Rundschau spezial. Man sei sich auch der Verantwortung gegenüber der Wirtschaft, aber auch der Kultur, bewusst. Man werde bereits nächsten Mittwoch im Bundesrat schauen, wie man den Schaden möglichst klein halten könne. Doch man müsse sich bewusst sein, dass der Schaden noch viel grösser geworden wäre, hätte man nichts unternommen, so Sommaruga.

20:26 Martin Ackermann: «Die Massnahmen sollen langfristig gelten» Der Bundesrat lässt die Dauer der Massnahmen noch offen. Der Leiter der Task Force warnt davor, sie zu früh wieder zu lockern. Das sei nach dem Frühling passiert. Er sei überzeugt davon, dass die Massnahmen langfristig, also zum Beispiel ein halbes Jahr gelten müssten.

20:15 Martin Ackermann: «Die Massnahmen werden die Ansteckungen reduzieren» Der Leiter der Task Force des Bundes, Martin Ackermann, erklärt in der Rundschau spezial, die heute beschlossenen Massnahmen würden sicher etwas bewirken. Doch die Frage sei, wie viel sie bewirken werden. Es müsse unbedingt der sogenannte R-Wert heruntergebracht werden, der derzeit bei 1.6 liegt. «Es wird sehr eng», sagt Martin Ackermann weiter. Die Fall- und Hospitalisationszahlen würden sicher weiter steigen. Doch wir alle könnten nun etwas dazu beitragen, dass es nicht zu viel wird.

20:10 Lockdown in Frankreich bis zum 1. Dezember Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gab zum Beginn einer mit Spannung erwarteten Rede 36'437 Neuinfektionen bekannt – ein Rekord. Das Virus bereite sich schneller aus als vorhergesagt, erklärt er. Benötigt würden neue Massnahmen. Darum kehre Frankreich in den Lockdown zurück, so Macron. Die Massnahmen sind bis zum 1. Dezember angesetzt. In zwei Wochen werde man sie jedoch überprüfen. Zentral dabei sind Ausgangsbeschränkungen. Allgemein müssen die Menschen zu Hause bleiben, ausser um notwendige Einkäufe zu tätigen oder zum Arzt zu gehen. Wenn irgendwie möglich soll auch von zu Hause gearbeitet werden. Im Gegensatz zum Lockdown im März sollen dieses Mal die meisten Schulen offen bleiben. «Das Virus breitet sich mit einer Geschwindigkeit aus, die nicht einmal die pessimistischsten Prognosen vorhergesagt haben», sagt Macron. Frankreich befinde sich dabei in derselben Situation wie die Nachbarländer: «Überrannt von einer zweiten Welle, von der wir wissen, dass sie

härter, tödlicher sein wird als die erste.»

19:45 Graubünden hofft auf Wintersaison – gemischte Gefühle in der Ostschweiz Der Kanton Graubünden begrüsst die nun schweizweit einheitlichen Corona-Regeln. Das Ziel sei, die Fallzahlen einzudämmen, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden. Die neuen Massnahmen seien für die Wirtschaft, den Tourismus sowie Sport und Kultur zwar einschneidend, liess die Bündner Regierung verlauten. Sie hoffe aber, dass so bis zum Anfang der Wintersaison eine stabile epidemiologische Lage erreicht werden könne. Auf die verschärften Massnahmen reagiert hat auch der St. Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Noch im Vorfeld hatte sich der Kanton kritisch gegen eine härtere Gangart geäussert. «Es wäre vernünftig gewesen, wenn die Kantone bestimmt hätten und nicht der Bund», sagt Damann. Ähnlich tönt es aus dem Kanton Thurgau. Gesundheitsdirektor Urs Martin nimmt die neuen Regelungen mit gemischten Gefühlen auf. Einerseits seien einheitliche Regelungen gut, allerdings seien diese nun weitreichender als es in der Ostschweiz nötig gewesen wäre, glaubt Martin. Audio Bundesrat verschärft Massnahmen: So reagieren die Kantone 22:45 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 28.10.2020. abspielen. Laufzeit 22:45 Minuten.

19:36 Hallenstadion rechnet mit Konzertabsagen bis Mitte 2021 «Innerlich leer» fühlt sich der Direktor des Zürcher Hallenstadions, Philipp Musshafen. «Wir haben nur Ausgaben und es kommt kein Geld rein», sagte er gegenüber SRF News. Er rechnet nun mit Konzertabsagen bis Mitte 2021 und sagt: «Ich verstehe, dass der Bund etwas tun muss, hinterfrage aber das Verbot von Grossveranstaltungen.» Statt im Hallenstadion, wo es ein durchdachtes Schutzkonzept gebe, würden viele Leute nun Anlässe im privaten Rahmen besuchen, oftmals ohne genügenden Abstand. Die Tonhalle Maag in Zürich hat derweil den Betrieb bis auf Weiteres eingestellt. Das Tonhalle-Orchester und das Management würden dies sehr bedauern, teilte die Tonhalle mit. Sie wünschen sich «inständig, dass sich die Situation verbessert» und sie im Dezember wieder Konzerte durchführen können. Das KKL in Luzern rechnet mit drastischen Folgen für seinen Betrieb, nachdem der Bund kulturelle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen verboten hat. «Für uns ist das ein faktischer Lock-down», sagte CEO Philipp Keller zu SRF News. «Wir hätten diese Woche noch Konzerte für weit über 1000 Personen gehabt, die müssen wir nun alle verschieben oder definitiv absagen».

19:13 Reaktionen aus dem Sportbereich Die Fussball- und Eishockey-Verbände reagieren auf die Corona-Einschränkungen. Die Swiss Football League sieht die Existenz der Klubs bedroht, die Saison soll aber weitergeführt werden. Swiss Ice Hockey macht sich ebenfalls finanzielle Sorgen. Über den weiteren Verlauf der aktuellen Spielzeit herrscht noch Ungewissheit. Er sei nicht überrascht, sagt Marc Gianola, CEO des Hockeyclub Davos gegenüber SRF News. Er zeigt Verständnis, die Gesundheit gehe vor. Der HCD rechnet nun allerdings mit einem Defizit von sechs bis sieben Millionen Franken für die laufende Saison. Auch Matthias Hüppi, Präsident des FC St. Gallen ist nicht überrascht von den Massnahmen. Man versuche nun alles, um nicht Darlehen des Bundes beanspruchen zu müssen. Ancillo Canepa, Präsident des FC Zürich akzeptiert zwar den bundesrätlichen Entscheid, fordert aber, dass der Sport ähnlich unterstützt wird wie die Kultur. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach neuen Corona-Massnahmen Sport-Verbände: Geisterspiele als «existenzielle Bedrohung» 28.10.2020 Mit Video

18:12 Die Wirtschaft zeigt sich erleichtert – Die Gewerkschaften fordern Kontrollen «Massnahmen Ja, Schliessungen Nein», schreibt der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse in einer Stellungnahme. Die vom Bundesrat ergriffenen Massnahmen seien angesichts der hohen Fallzahlen und der stark steigenden Belastung der Gesundheitseinrichtungen unausweichlich. Sie seien aber im Vergleich zu einem Shutdown tragbar. Die Wirtschaft fürchtet sich vor erneuten Betriebsschliessungen. Eine Teilstilllegung der Wirtschaft gelte es insbesondere mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft und die Wintersportsaison unbedingt zu verhindern, macht Economiesuisse klar. Sollten die vorweihnächtlichen Umsätze wegbrechen, dann sei eine Konkurswelle unvermeidbar. Auch vonseiten der Gewerkschaften wird die schärfere Gangart des Bundesrats begrüsst. Damit das Gesundheitssystem nicht überlastet werde, brauche es zusätzliche Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie, hält der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), Link öffnet in einem neuen Fenster fest. Die Hauptinfektionsherde befänden sich ausserhalb der Arbeitswelt, was auch mit den von den Firmen erstellten Schutzkonzepten zusammenhänge, schreibt der SGB weiter. Umso wichtiger sei es, vermehrt Kontrollen durchzuführen und «schwarze Schafe» auszumachen, damit alle Firmen über wirksame Schutzkonzepte verfügen.

18:06 Stadtpräsidentin: «Zürichs Stadtleben ist massiv betroffen» «Richtig und leider nötig» seien die neuen Regeln, sagt Corine Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich. Es sei gut, dass der Bund das Heft in die Hand genommen habe und jetzt überall die gleichen Regeln gelten würden. Dass Zürich sein Nachtleben herunterfahren muss und an Veranstaltungen nur noch 50 Personen teilnehmen können, freut Corine Mauch überhaupt nicht. «Zürichs Stadtleben ist massiv betroffen», sagt sie. Die Unterstützung der Gastronomie, Event- und Kulturbranche sei enorm wichtig und müsse schnell geschehen.

17:50 Nur noch vier Länder auf der Risikoliste Belgien, Tschechien, Andorra und Armenien: Der Bundesrat stuft nur noch diese vier Staaten sowie drei Gebiete in Frankreich als Regionen mit erhöhtem Coronavirus-Ansteckungsrisiko ein. Eine Übersicht zu den Anpassungen bei den Risikogebieten gibt es in diesem Artikel. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Aktuelle Risikoliste des BAG Nur noch vier Länder auf der Quarantäneliste des Bundes 28.10.2020 Mit Video

17:44 Ende der Medienkonferenz Damit ist die Pressekonferenz des Bundesrats zu Ende – vielen Dank für das Interesse. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden, hier im Ticker auf srf.ch/news sowie bei den Kollegen von Radio und Fernsehen. Eine Zusammenfassung der Massnahmen, die heute kommuniziert wurden, finden Sie im untenstehenden Artikel. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ab Mitternacht und unbefristet Alle neuen Corona-Massnahmen im Überblick 28.10.2020 Mit Video

17:42 War es falsch, Grossanlässe wieder zu erlauben? Die Situation sei im Sommer eine andere gewesen, so Alain Berset. Man könne auch nicht aufhören, zu leben. Aber ebenso klar sei gewesen, dass man wieder habe reagieren müssen – angesichts der Entwicklung. Deswegen das erneute Verbot, so der Bundesrat. 00:56 Video Berset: «Kein Grund aufzuhören zu leben» Aus News-Clip vom 28.10.2020. abspielen

17:41 Wie viel Geld steht für Härtefälle zur Verfügung? Dies sei Teil der Diskussion mit den Kantonen, so Guy Parmelin. Die Regelung werde Anfang November veröffentlicht. Es gelte, dass ein Unternehmen einen Umsatz unter 60 Prozent des Vorjahres vorweisen müsse, um Anspruch zu haben. Dies werde sich auch auf die Höhe auswirken.

17:41 Vielleicht bereits ein positives Zeichen «Es ist hoffentlich ein positives Zeichen», sagt Epidemiologe Stefan Kuster zu dem Fakt, dass sich die Fallzahlen in einer Woche zuletzt nicht ganz verdoppelt hätten. Man dürfe Zahlen einzelner Tage aber nicht zu stark gewichten. Es sei klar: Die Reproduktionszahl müsse deutlich runter, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen.

17:38 Genf und Freiburg wollen die Hilfe der Armee. Was sagt der Bundesrat dazu? Die beiden Kantone hatten bereits ein Hilfegesuch eingereicht und möchten die Hilfe der Armee bei der Bewältigung der Pandemie in Anspruch nehmen. Der Bundesrat hat dazu bislang aber noch keinen Entscheid gefällt. Die Gesuche würden geprüft.

17:35 Fussball und Eishockey: Die ganze Saison nur Geisterspiele? Beim Profisport gibt es eine Grenze von 50 Zuschauern – die Massnahme ist unbefristet. Gibt es im Eishockey und Fussball die ganze Saison nur Geisterspiele? Alain Berset sagt, er wisse, dass sich die Clubs sehr eingesetzt hätten und aufwändige Massnahmen ergriffen hätten. Und die 50 Zuschauer seien natürlich auch nicht auf sie gemünzt. Dass die heute verkündeten Massnahmen unbefristet seien, hiesse nicht, dass sie lange gelten würden. Sie würden so lange gelten, wie sie nötig sind, so Bundesrat Berset weiter. Man müsse in dieser Lage halt flexibel bleiben.

17:32 Werden die Testkapazitäten reichen? Eigentlich habe man zu wenige Test, um eine Pandemie in den Griff zu bekommen, sagt Alain Berset. Man müsse darum die Tests effizient einsetzen. Rechtsexperte Gerber erklärt, die ersten Schnelltests seien bereits geliefert und an die Kantone verteilt worden. 00:45 Video Berset: «Man muss die Tests effizient einsetzen» Aus News-Clip vom 28.10.2020. abspielen