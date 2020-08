Stadtpräsidentin Corinne Mauch stellt laut der «NZZ am Sonntag» Forderungen an den Kanton: «Es braucht eine Ausweitung der Maskenpflicht, beispielsweise in den öffentlichen Gebäuden oder Läden.»

Der Stadtrat habe deshalb seine Haltung der Kantonsregierung mitgeteilt, so Mauch. Zürich hat derzeit die vierthöchste Ansteckungsrate pro 100'000 Einwohner, hinter Genf, Waadt und Basel-Stadt. All diese Kantone haben bereits eine Maskenpflicht in Läden eingeführt. In Basel-Stadt gilt sie ab Montag .

Die Stadt Zürich möchte die Maskenpflicht auf Läden und öffentliche Gebäude ausweiten. Die Lage in Zürich sei besorgniserregend, sagt Stadtpräsidentin Corinne Mauch in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Ohne weitergehende Massnahmen könnten die Dinge innert weniger Tage aus dem Ruder laufen. Zuständig für eine Ausweitung der Maskenpflicht ist allerdings der Kanton.

Johns-Hopkins-Zahlen: 100'000 Tote mehr in 17 Tagen

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind US-Wissenschaftlern zufolge weltweit bereits 800'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das ging am Samstag aus Daten der Universität Johns Hopkins, Link öffnet in einem neuen Fenster in Baltimore hervor. Damit ist die Zahl der Todesopfer innerhalb von zweieinhalb Wochen, seit dem 5. August, um 100'000 angestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg im gleichen Zeitraum von 18.5 Millionen auf 23 Millionen an. Diese Zunahme um gut 24 Prozent in relativ kurzer Zeit zeigt, dass sich die Pandemie in einigen Ländern weiter rasch ausbreitet.

Weltweit entfallen die meisten Infektionen und Todesfälle auf die USA. An zweiter Stelle steht Brasilien mit 3.5 Millionen Infektionen und rund 113'000 Todesfällen. Dort gibt es bislang gut 5.6 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und rund 175'000 Todesfälle. An dritter Stelle kommt Mexiko mit knapp 60'000 Toten, gefolgt von fast 56'000 in Indien.