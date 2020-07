Vor Corona hat das Gewerbe in Kreuzlingen stark gelitten. Viele Schweizerinnen und Schweizer gingen häufig in Deutschland günstig einkaufen. Verschiedene Geschäfte in Kreuzlingen mussten deshalb schliessen.

Die Fluggesellschaft British Airways (BA) legt ihre komplette Boeing-747-Flotte wegen der Coronavirus-Krise mit sofortiger Wirkung still. Die Airline war bislang der grösste Betreiber der 747-400. Eigentlich sollten die 31 Jumbo-Jets, die als Kerosinfresser gelten, erst im Jahr 2024 aus dem Verkehr gezogen werden. Die Pandemie habe jedoch schnellere Massnahmen notwendig gemacht, teilte das britische Unternehmen am Freitag in London mit.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo wirbt gemeinsam mit Stars wie Morgan Freeman, Ellen Pompeo, Robert De Niro und Jamie Foxx für das Tragen von Masken. Für die «Mask Up America»-Kampagne seien acht TV-Werbespots produziert worden, teilte Cuomo in der Nacht zum Freitag mit. Darin würden die Menschen in Amerika dazu aufgefordert, in der Öffentlichkeit einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Derzeit gilt in etwa der Hälfte der Bundesstaten eine Maskenpflicht, und innerhalb der Bundesstaaten gibt es Streit darüber: So verklagte der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, die Bürgermeisterin der Hauptstadt Atlanta, Keisha Lance Bottoms, weil diese eine Maskenpflicht erlassen hatte.

In den USA schaltet sich Seuchenexperte Anthony Fauci in den Streit über eine Maskenpflicht ein: Der Regierungsberater fordert führende Politiker einzelner Bundesstaaten und Städte auf, ihre Bürger so nachdrücklich wie möglich zum Tragen von Masken zu drängen. Trotz Rekord-Neuinfektionen finden die USA beim Mund- und Nasenschutz bisher keine gemeinsame Linie.

Begonnen hatte alles mit einem Spendenaufruf für 1000 Pfund (rund 1170 Franken). Moore versprach, er wolle dafür vor seinem 100. Geburtstag mit dem Rollator 100 Runden in seinem Garten drehen. Schliesslich kamen knapp 33 Millionen Pfund (über 38 Millionen Franken) für den staatlichen, chronisch unterfinanzierten Gesundheitsdienst NHS zusammen. Mit der Riesensumme schaffte es Moore ins Guinness-Buch der Rekorde und geniesst inzwischen in Grossbritannien Kultstatus.

Queen Elizabeth II. (94) hat es sich nicht nehmen lassen, persönlich den 100 Jahre alten Weltkriegsveteranen und Rekord-Spendensammler Tom Moore zum Ritter zu schlagen. Wegen der Corona-Pandemie fand die Zeremonie im Freien auf Schloss Windsor in der Nähe von London statt. Die Queen hatte in den vergangenen Monaten fast alle offiziellen Termine abgesagt. Dass sie Moore trotz Coronavirus-Krise empfing, gilt als besondere Ehrung.

In der Umfrage sagten 63 Prozent, es sei wichtiger, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bringen, als die Wirtschaft wieder anzukurbeln. 33 Prozent äusserten sich gegenteilig. Ende Mai hatten diese Werte bei 57 Prozent beziehungsweise 37 Prozent gelegen. Trump strebt trotz Zehntausender neuer Corona-Fälle pro Tag eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität an, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt.

Vor dem Hintergrund dramatisch steigender Corona-Neuinfektionen in den USA nimmt einer Umfrage zufolge die Kritik am Krisenmanagement von Präsident Donald Trump zu. In einer am Freitag veröffentlichten Befragung im Auftrag der «Washington Post» und des Senders «ABC» äusserten sich 60 Prozent negativ über Trumps Umgang mit der Pandemie, nur noch 38 Prozent befürworteten Trumps Vorgehen. Ende Mai hatten sich noch 53 Prozent negativ und 46 Prozent positiv geäussert. Im März hatte eine knappe Mehrheit (51 Prozent) Trumps Vorgehen noch gutgeheissen, 45 Prozent hatten es abgelehnt.

Versammlungen von mehr als zehn Personen im öffentlichen und auch im privaten Bereich sowie Besuche in Altenheimen seien ab sofort untersagt, hiess es. Zudem werde in der betroffenen Region die zulässige Besucherzahl in Bars und Restaurants wieder reduziert. Betroffen sind Barcelona und zwölf Vororte der katalanischen Hauptstadt. Eine Ausgehsperre gibt es vorerst nicht.

Wegen einer besorgniserregenden Zunahme der Neuinfektionen sind die Corona-Schutzregeln in der spanischen Metropole Barcelona und der Umgebung wieder verschärft worden. Die Massnahmen gelten zunächst für die nächsten 15 Tage, wie die Regionalregierung Kataloniens am Freitag mitteilte.

Was man weiss – was unklar ist

Nach wie vor sind viele Fragen rund um das Coronavirus unbeantwortet. Was sind die Symptome?Wie kann ich mich testen lassen? Wer ist wie stark betroffen? Wie können die Kranken behandelt werden? Haben sich schon mehr angesteckt als erwartet? Wie gross sind die Folgeschäden? Wie verbreitet sich das Virus? Wie viel bringen Masken? Wie lange ist man immun? Wann kommt die Impfung und was bringt sie? SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg mit den Antworten.

Eine Ausnahme stellen die Wochenenden dar, an denen die Verbote für gemeinschaftliche Sportarten wie Beachvolleyball und Futevolei ebenso wie das Sonnenbaden im Sand von Copacabana oder Ipanema weiterhin gelten. Damit sollen allzu grosse Menschenansammlungen an den beliebtesten Strandtagen vermieden werden. Crivella hat angekündigt, den Verbleib am Strand wie beim Sonnen erst zu erlauben, wenn es eine Impfung gegen das Coronavirus gäbe.

Inmitten einer massiven Coronakrise hat Brasiliens Metropole Rio de Janeiro seine berühmten Strände wieder für Mannschaftssport geöffnet. Am Freitag trat ein Dekret in Kraft, das Bürgermeister Marcelo Crivella erlassen hatte.

Jeden Tag landen mehrere Flugzeuge aus Corona-Risikoländern am Euro Airport in Basel: aus Skopje in Nordmazedonien oder aus Doha in Katar. Wer aus solchen Ländern in die Schweiz einreist, muss zehn Tage lang in Quarantäne.

15:23

Grossbritannien will zurück zur Normalität

Trotz Sorgen vor einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen im Winter hat der britische Premierminister Boris Johnson bis Weihnachten eine Rückkehr zur Normalität in Aussicht gestellt. Von Anfang August an werde in England zu einer vorsichtigen Rückkehr an den Arbeitsplatz ermutigt, sagte Johnson am Freitag bei einer Pressekonferenz in London. Schulen, Kindergärten und Universitäten sollen von September an wieder ihren Betrieb aufnehmen.

Sportstadien dürfen demnach von Oktober an ihre Tore für Zuschauer wieder öffnen. Das unterliege jedoch dem Vorbehalt, dass Distanzregeln eingehalten werden könnten und Testläufe erfolgreich seien, so der konservative Regierungschef. «Es ist meine grosse und ernste Hoffnung, dass wir die verbliebenen Einschränkungen überprüfen können und eine noch bedeutendere Rückkehr zur Normalität von November an zulassen können – womöglich rechtzeitig für Weihnachten», sagte Johnson.