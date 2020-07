Der Ticker startet um 7:00 Uhr

21:30 Maskentragpflicht bei Swiss Ab morgen gilt in der ganzen Schweiz im öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht, um Ansteckungen mit dem Coronavirus möglichst zu verhindern. Nun wird bekannt, dass auch auf Flügen der Fluggesellschaft Swiss ab morgen eine Maske getragen werden muss. Dies berichten mehrere Schweizer Medien unter Berufung auf eine interne Mitteilung der Swiss. Demnach habe die Flugesellschaft Rücksprache mit den Behörden genommen, da Flugzeuge in der Verordnung nicht explizit genannt worden seien. Legende: Bisher gab die Fluggesellschaft nur eine Empfehlung zum Maskentragen ab. Keystone

20:44 Ansturm auf Corona-Tests Viele wollen Gewissheit. Und deshalb einen Corona-Test. Im Notfallzentrum des Inselspitals Bern werden momentan täglich bis zu 100 Corona-Tests durchgeführt. Der Chefarzt des Notfallzentrums beobachtet eine grosse Zunahme von Testwilligen. Dies hänge auch mit dem Nachtleben zusammen, sagt Aristomenis Exadaktylos, Co-Präsident Schweizer Notfallmediziner: «Wir haben den sogenannten Montags-Effekt. Wir sehen fast doppelt so viel Patienten (...) Vielleicht liegt das am schlechten Gewissen nach ausgeprägtem Sozialleben.» Doch zu früh testen bringt wenig. Man sollte sich erst fünf Tage nach einem möglichen Kontakt testen lassen, damit die Ergebnisse aussagekräftig sind. Seit Anfang Juni hat die Zahl der wöchentlichen Corona-Tests stetig zugenommen. Von 26'000 auf 64'000 Tests in dieser Woche – den heutigen Sonntag noch nicht einmal einberechnet. Ein wichtiger Grund für diesen Anstieg: Der Bund übernimmt seit letzter Woche die Kosten. Wird nun etwa zu viel getestet? Dazu Exadaktylos: «Wir sind keine Kriterien-Polizei. Wir versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen. Triagieren und Aufklären. Aber kann sein, dass wir mal zu viel testen. Aber lieber zu viel als zu wenig.» 01:56 Video Ansturm auf Tests Aus Tagesschau vom 05.07.2020. abspielen

19:27 410 Personen im Jura müssen in Quarantäne Der Kanton Jura hat alle Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler von zwei Sekundarschulen in den Gemeinden Breuleux und Haute-Sorne unter Quarantäne gestellt. Insgesamt sind 410 Personen betroffen, 50 Lehrkräfte und 360 Schülerinnen und Schüler. Die Massnahme sei ergriffen worden, nachdem neue Ansteckungen festgestellt wurden, teilte der Kanton mit. Schliessen mussten die zwei Schulen bereits letzte Woche, nachdem erste Fälle entdeckt wurden. In Breuleux wurden drei Lehrpersonen und ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet, während es in Haute-Sorne vier bestätigte Fälle gab. Die verhängte Quarantäne soll zehn Tage dauern. Der Kanton Jura geht mit seinen Massnahmen teilweise weiter als andere Kantone; so gilt im Jura auch eine Maskenpflicht in Läden.

18:40 Israel: Regierungschef spricht von Notstandslage Angesichts eines starken Anstiegs der Corona-Neuinfektionen in Israel hat Regierungschef Benjamin Netanjahu von einer Notstandslage gesprochen. «Wir befinden uns mitten in einer neuen Corona-Attacke. Es ist ein sehr starker Ausbruch, auf der ganzen Welt und bei uns», sagte der 70-Jährige am Sonntag während einer Kabinettssitzung. Am Montag wollte die Regierung sich erneut treffen, um über mögliche weitere Beschränkungen zu beraten. «Wenn wir die Ausbreitung des Coronavirus nicht stoppen, werden wir weder Gesundheit noch Wirtschaft haben und es wird vielen Bürgern des Staates Israel ihr Leben kosten», warnte Netanjahu. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel hatte zuletzt einen Höchstwert erreicht. Am Freitag hatte die Zahl binnen 24 Stunden erstmals die Marke von 1000 überschritten. Schon zuvor wurden neue Einschränkungen verkündet. Versammlungen sollen wieder beschränkt werden. In Gebetshäusern, Festhallen, Bars und Clubs dürfen nur noch bis zu 50 Menschen zusammenkommen. Vorher waren es bis zu 250 gewesen. Legende: Reuters

17:27 Italien prüft Möglichkeit von Zwangseinweisungen ins Krankenhaus Dazu sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza der Zeitung «La Repubblica» vom Sonntag: «Ich erwäge mit meinen Juristen die Möglichkeit einer zwangsweisen medizinischen Behandlung in Fällen, in denen eine Person behandelt werden muss und sich weigert.» Hintergrund ist der Fall eines Covid-19-Patienten in Venetien, der laut Medien trotz Fiebers und eines positiven Tests nicht ins Hospital wollte. Der Ende Juni von einer Balkanreise zurückgekehrte Unternehmer wird für einen Infektions-Herd mit mehreren Positiven und Dutzenden Quarantäne-Fällen in der Stadt Vicenza verantwortlich gemacht. Der Mittsechziger wurde Anfang Juli nach einer Verschlechterung doch ins Krankenhaus gebracht und kam auf die Intensivstation. Wer in Italien positiv auf Sars-CoV-2 getestet ist und nicht in Isolation geht, dem drohen 3 bis 18 Monate Gefängnis sowie eine Geldstrafe bis zu 5000 Euro. Legende: Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza. Keystone

16:25 Griechenland schliesst Grenzen für Reisende aus Serbien In Griechenland schliesst die Regierung die Grenzen für Reisende aus Serbien – wegen erhöhter Zahlen von Coronavirusinfektionen, wie eine Sprecherin mitteilte. Das Einreiseverbot solle morgen Montag um 6 Uhr Ortszeit in Kraft treten. Es soll zunächst bis zum 15. Juli in Kraft sein. In den vergangenen Tagen reisten demnach Tausende Urlauber aus Serbien nach Nordgriechenland. Alle mussten einen Coronavirustest machen. Ob es viele Fälle Coronainfizierter aus Serbien in Griechenland gab, teilte die Regierung nicht mit. Auch die Schweiz schätzt unter anderem Serbien als Corona-Risikoland ein. Wer aus Serbien in die Schweiz einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne.

Das Solothurner Amt für Wirtschaft und Arbeit hat am Samstagabend (zusammen mit der Polizei) die Baracoa-Bar in Grenchen kontrolliert. Das Amt folgte einem anonymen Hinweis. Vor Ort wurde eine Person gefunden, die zu Hause in Quarantäne hätte sein sollen. Sie war an einer der beiden Partys, an der eine Corona-Infizierte Person anwesend war, die die Selbstisolation missachtet hatte. Bis jetzt bestehe «kein Hinweis auf Covid-19», sagt der Kanton. Deshalb müssten keine zusätzlichen Personen in Quarantäne. Man müsse aber sicherlich darüber diskutieren, ob man Bars und Clubs im Kanton Solothurn schliessen muss, sagte Thomas Jud, von der Kommunikation des Kantons Solothurn, im Interview mit dem Regionaljournal Aargau Solothurn. Die Person in der Grenchner Bar wurde erneut unter Quarantäne gestellt. Ob mit der Person, die die Quarantäne missachtet hat, der Wirt der Bar gemeint ist, wie diverse Medien berichten, ist nicht klar. Die Solothurner Staatskanzlei kann das nicht bestätigen. Klar ist: «Wer Quarantäne-Vorschriften des Kantons missachtet, dem droht eine Busse», sagt Thomas Jud von der Kommunikation des Kantons Solothurn.

15:08 Behörden riegeln weiteres Gebiet in Spanien ab Die Regierung der spanischen Autonomen Region Galizien hat beschlossen, den Zugang zum Bezirk A Marina im Nordwesten Spaniens mit mehr als 70'000 Einwohnern ab Montag für fünf Tage zu beschränken, wie die Zeitung «El Paìs» berichtet. Die Region dürfe nur noch aus beruflichen oder anderen berechtigten Gründen betreten oder verlassen werden können, werden Behördenvertreter in der Zeitung zitiert. Die meisten der über 100 neu registrierten Fälle in der Region seien asymptomatisch oder milde Fälle, das Durchschnittsalter der Infizierten betrage 35 Jahre, sagte der Behördenvertreter.

14:43 Rund 8000 mehr aktive SwissCovid-Apps als am Vortag Das Bundesamt für Statistik gibt die Zahl der aktiven SwissCovid-Apps mit 1'015'293 pro Tag an (Stand: Samstag, 04.07.2020). Das sind rund 8000 mehr als am Vortag. Die SwissCovid-App steht seit dem 28. Mai 2020 in der Pilotversion und seit dem 25. Juni 2020 in der endgültigen Form für die Öffentlichkeit zum Download bereit. Sie warnt Benutzer, falls diese engen Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten. Sie soll dem Bundesrat zufolge als technisches Hilfsmittel für die klassische Kontaktverfolgung (Contact Tracing) dienen und helfen, Infektionsketten zu unterbrechen. 01:48 Video Aus dem Archiv: SwissCovid-App hat über eine Million Nutzer Aus Tagesschau vom 04.07.2020. abspielen

13:55 Anstrum auf Pubs in England Nach mehr als drei Monaten Zwangspause in der Coronakrise haben die Pubs in England wieder geöffnet und einen Ansturm erlebt. Die befürchteten Alkoholexzesse blieben zwar aus, doch im Londoner Ausgehviertel Soho drängten sich Menschenmassen, wie auf Fotos zu sehen war, die in sozialen Netzwerken kursierten. Die Lockerung gilt vorerst nur in England und Nordirland. In Schottland und Wales müssen sich die Menschen noch gedulden, bevor sie wieder in den Pub gehen können. In Grossbritannien legt jeder Landesteil seine eigenen Massnahmen in der Coronavirus-Pandemie fest. «Ich denke, von dem was ich gesehen habe, dass sich die Menschen zum sehr überwiegenden Teil verantwortungsvoll verhalten haben, obwohl es ein paar gegenteilige Fotos gibt», sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag im Nachrichtensender Sky News bilanzierend. Auch Restaurants, Friseure, Kinos, Museen und Bibliotheken durften ihre Türen unter Einhaltung strikter Massnahmen zur Kontaktbeschränkung wieder öffnen. Von einigen Experten wurden die Lockerungen als zu früh kritisiert. Mit mehr als 44'000 Todesfällen bei nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist Grossbritannien das am stärksten von der Pandemie betroffene Land Europas. 01:04 Video Geöffnete Pubs in England Aus Tagesschau vom 05.07.2020. abspielen

13:08 Mehrere Fälle auch in österreichischen Fleischfabriken Auch in Österreich sind in drei Grossbetrieben zur Fleischverarbeitung Corona-Fälle aufgetaucht. Zwei der Betriebe liegen nicht weit von der deutschen Grenze entfernt. Insgesamt seien zwölf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, bestätigte der Krisenstab des Bundeslandes Oberösterreich erste Medienberichte der «Kronen Zeitung». Bei einem Schlachthof im Bezirk Ried im Innkreis südlich der deutschen Grenze bei Bad Füssing gab es sieben Fälle. Im Bezirk Braunau gegenüber dem deutschen Simbach am Inn waren es zwei, und im Bezirk Wels-Land gut 50 Kilometer südöstlich von Ried drei Fälle. Tests bei anderen Mitarbeitern waren am Sonntag im Gange. Beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies in Nordrhein-Westfalen waren im Juni mehr als 1400 Mitarbeiter positiv getestet worden. Der Vorfall hat eine grosse Debatte über die Arbeits- und Lebensbedingungen der dort angestellten Arbeiter ausgelöst.

12:24 BAG meldet 70 Neuansteckungen In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 70 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit ging die Zahl der neuen Fälle den zweiten Tag in Folge wieder leicht zurück. Insgesamt gab es bisher 32'268 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag mitteilte. Am Samstag wurden 97 Fälle gemeldet, am Freitag waren es 134 neue Fälle, am Donnerstag 116, am Mittwoch 137. Die 137 Neuinfektionen stellten gegenüber dem Dienstag mehr als eine Verdoppelung der gemeldeten Fälle dar. Bisher starben gemäss den Angaben 1686 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

11:24 Trump lobt die Coronastrategie der USA Ungeachtet dramatisch steigender Infektionszahlen hat US-Präsident Donald Trump bei seiner Ansprache an die Nation am diesjährigen Unabhängigkeitstag den Umgang mit der Coronavirus-Pandemie gelobt. «Unsere Strategie kommt gut voran», sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) im Garten des Weissen Hauses. Trump sagte, man habe viel über das Virus gelernt und könne die «Flammen» löschen. Zu Beginn der Pandemie habe es keine Tests für das neue Virus gegeben, mittlerweile hätten die USA fast 40 Millionen Tests durchgeführt. Trump behauptete, dass 99 Prozent der gefundenen Fälle «total harmlos» seien. Seit Tagen verzeichnen die USA Höchststände an Neuinfektionen. Drei Tage in Folge lagen die Zahlen bei über 50'000 – so viele wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Insgesamt wurden in den USA mehr als 2,8 Millionen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. Fast 130'000 Menschen starben infolge einer Infektion. Trump machte erneut China für die weltweite Ausbreitung des Virus verantwortlich und warf dem Land Vertuschung vor. «China muss in vollem Umfang zur Rechenschaft gezogen werden», sagte er. Legende: Keystone

10:15 Der Nationalfeiertag fällt dieses Jahr anders aus Keine Umzüge, keine Feuerwerke, abgesagte Feiern: Wegen der Corona-Krise wird der 1. August in diesem Jahr anders aussehen, als gewohnt. Definitiv gestrichen sind die grossen Feiern zum Nationalfeiertag in den Städten Bern, Basel, Zürich, Luzern, Chur, Solothurn, Genf und Lausanne. In Bern waren letztes Jahr mehr als 20'000 Personen auf den Bundesplatz geströmt. Damit falle der Anlass unter das Verbot von Veranstaltungen von über 1000 Personen, entschied der Gemeinderat. Sogar der Gurten bleibt in diesem Jahr «feuerwerksfrei». Ebenfalls nicht stattfinden wird die grosse Feier beim Bürkliplatz in der Stadt Zürich, es gibt auch kein Salutschiessen frühmorgens und keinen Umzug durch die Innenstadt. Nicht verzichten auf ihre traditionelle 1. August-Feier auf dem Rütli will auch die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft. Wegen der Corona-Pandemie dürfen dieses Jahr aber nur maximal 150 Personen teilnehmen. Legende: Der Gurten bleibt dieses Jahr «feuerwerksfrei». Keystone

9:27 Grossbritannien vor Abschluss eines Impfstoff-Vertrags? Grossbritannien steht einem Zeitungsbericht zufolge kurz vor dem Abschluss eines Vertrags mit den Pharmakonzernen Sanofi und GlaxoSmithKline für 60 Millionen Dosen ihres potentiellen Covid-19-Impfstoffs. Die Vereinbarung hätte ein Volumen von 500 Millionen Pfund, berichtet die «Sunday Times». Klinische Tests mit dem Impfstoff-Kandidaten sollen im September beginnen. Zur Bekämpfung des neuen Coronavirus haben das französische Unternehmen Sanofi und der britische Konzern GlaxoSmithKline ihre Kräfte einer Impfstoff-Kooperation gebündelt. Audio Aus dem Archiv: Sturm der Entrüstung gegen Pharmakonzern Sanofi 02:46 min, aus Rendez-vous vom 15.05.2020. abspielen. Laufzeit 02:46 Minuten.

8:44 Indischer Geschäftsmann trägt Maske aus Gold Ein indischer Geschäftsmann hat laut eigenen Angaben etwa 4'000 Dollar für eine massgeschneiderte goldene Gesichtsmaske bezahlt. Die Edelmetallmaske wiege 60 Gramm (zwei Unzen) und sei von Handwerkern in acht Tagen hergestellt worden, sagte Shankar Kurhade aus der westlichen Stadt Pune der Nachrichtenagentur AFP. «Es ist eine dünne Maske mit winzigen Poren, die mir beim Atmen helfen», sagte Shankar. Er sei zwar nicht sicher, ob sie ihn wirksam vor dem neuen Coronoavirus schütze. Aber er treffe zu diesem Zweck ja noch andere Vorsichtsmassnahmen. Er schmücke sich eben gerne mit Gold, so der 49-Jährige. Und die Leute seien «von Ehrfurcht ergriffen» , wenn sie ihn mit der Goldmaske auf Märkten sähen. Indien hat Gesichtsmasken an öffentlichen Orten zur Pflicht erklärt um die Ausbreitung des Virus im Land einzudämmen. Im Land sind etwa 650'000 Fälle bestätigt. Mehr als 18'600 Inderinnen und Inder sind an Corona gestorben. Keine Kosten gescheut

8:23 Griechenland lehnt strikte Auflagen für EU-Hilfen ab Griechenland will keine strengen Bedingungen für die Verwendung europäischer Wiederaufbau-Hilfen nach der Coronakrise akzeptieren. Dies stellte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in einem Interview der «Financial Times» klar. Die halbjährliche Überprüfung der Wirtschaftsleistung durch die EU-Kommission sei ausreichend, und es gebe keinen Bedarf für zusätzlichen strenge Bedingungen. Griechenland habe sich eine sehr aggressive Reformagenda vorgenommen, die sich auf Klima- und Umweltschutz, Digitalisierung und Investitionsanreize teils durch ein Privatisierungsprogramm konzentriere. Griechenland hatte die letzte Schuldenkrise erst 2018 nach einem ganzen Jahrzehnt überwunden und 2020 auf starkes Wachstum gehofft. Die Corona-Krise vereitelte dies. Experten gehen nun davon aus, dass die griechische Wirtschaft acht bis zehn Prozent

schrumpfen dürfte, ehe sie sich 2021 erholt. Die Griechen sind sehr erwachsen geworden. Und wir wollen unsere eigenen Reformen umsetzen.

7:49 Brasilien: Corona tut Bolsonaros Beliebtheit keinen Abbruch Während die Zahl der Coronavirus-Toten in Brasilien in die Höhe schnellt, bleibt die Beliebtheit Jair Bolsonaros unverändert. Für seine Anhänger leistet der brasilianische Präsident in der Gesundheitskrise eine tadellose Arbeit. Die Verharmlosung von Covid-19 als «kleinen Grippe» hat dem Staatsoberhaupt auf der internationalen Bühne viel Kritik eingebracht. Seine Weigerung, effektive Massnahmen auszusprechen, halten viele Beobachter für kriminell. Doch nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Datafolha hielten Ende Juni 32 Prozent der Bevölkerung die Regierung Bolsonaro für «gut oder sehr gut» – eine Zahl, die seit Beginn der Gesundheitskrise stabil geblieben ist. Wohl erkennten die Brasilianer die Gesundheitskrise an, erläutern Politologen. Doch deren Widerstand gegen die Lähmung einer Wirtschaft, die sowieso schon eine Rekordrezession verhiess, überwiege den Rest. Letztlich würden sich viele Menschen aus finanzieller Verzweiflung hinter Bolsonaro stellen, so Experten. Eine andere Wahl hätten sie nicht. 05:24 Video Aus dem Archiv: Leben und Sterben in Brasilien Aus 10vor10 vom 03.06.2020. abspielen

7:12 Sommaruga: «Müssen noch die richtige Balance finden» Der starke Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus in den letzten Tagen zeigt laut Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, dass die Schweiz die richtige Balance zwischen Lockerheit und Vorsicht noch nicht gefunden hat. «In der aktuellen Situation haben wir viele Freiheiten. Aber das Virus ist immer noch da», sagte Sommaruga in einem Interview mit dem «SonntagsBlick». Darum habe der Bundesrat erneut gehandelt und die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr sowie die Quarantäne für Reisende aus Risikogebieten verfügt. «Wir müssen vorsichtig bleiben». Seit Beginn der Krise habe die Schweiz alles in allem vieles richtig gemacht, sagt Sommaruga. In einem Punkt übte sie aber auch Selbstkritik: «Gewisse Entscheide wie die Maskenpflicht hätte man vielleicht früher fällen können.» Kritik von Wissenschaftlern, die Schweiz habe zu schnell Lockerungen der Corona-Massnahmen beschlossen, lässt die Bundespräsidentin nicht gelten. Viele Regeln seien immer noch in Kraft. Grossveranstaltungen etwa blieben verboten. Und auch die Schutzkonzepte für Läden und für Veranstaltungen hätten weiterhin Bestand. Sollten diese Regeln missachtet werden, müssten die Kantone eingreifen. Gewisse Entscheide wie die Maskenpflicht hätte man vielleicht früher fällen können.