1:43 Spitalbrand in der Türkei: Corona-Patienten getötet Bei einem Feuer auf einer Intensivstation in einem türkischen Spital wurden am Samstag neun Covid-19-Patienten getötet. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. In der Privatklinik in der südlichen Stadt Gaziantep sei am frühen Morgen ein Sauerstoffzylinder explodiert. Um die genauen Ursachen des Feuers zu ermitteln, hätten Staatsanwaltschaft und Gesundheitsministerium getrennte Untersuchungen zur Explosion eingeleitet, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca. Die Türkei ist von der Corona-Pandemie hart getroffen. Fast 74 Prozent der Intensiv-Pflege-Betten im Lande sind nach Regierungsangaben derzeit belegt. Am Freitag starben in der Türkei 246 Menschen an oder mit dem Coronavirus, die bisher höchste registrierte Tageszahl. Am Freitag wurden ausserdem 26'410 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt haben sich nach offiziellen Angaben in dem 83-Millionen-Einwohner-Land seit Pandemiebeginn 1,98 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Erste Bilder vom Unglücksort Nine people were killed in a fire at a private hospital’s COVID-19 intensive-care unit in southeastern Turkey, the country's health minister said https://t.co/78VRuiAKBypic.twitter.com/X5A59AJZbq — Reuters (@Reuters) December 19, 2020

22:46 Neue Corona-Variante in Südafrika – deutlich ansteckender? Seit Wochen steigen in Südafrika die Coronazahlen an – und dies, obwohl dort zurzeit Sommer ist. Nun haben Wissenschaftler eine mögliche Erklärung dafür gefunden: Es könnte an einer Corona-Mutation liegen, die deutlich ansteckender sein soll. Der rasante Anstieg sei eine direkte Folge der leichteren Übertragbarkeit des neuen Virus, so Südafrikas Gesundheitsminister. Und: Das neue Virus soll besonders jüngeren Menschen mehr zu schaffen machen als sein Vorgänger. Wegen der raschen Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus hat am Abend auch die Regierung Grossbritanniens einen neuen Shutdown für die Hauptstadt London verhängt. Die kürzlich entdeckte Variante sei klar ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson vor Journalisten in London. Doch immerhin: Es gebe keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien. 01:33 Video Neue Coronavirus-Variante in Südafrika Aus Tagesschau vom 19.12.2020. abspielen

21:35 Auch Kanton Freiburg will bereits nächste Woche impfen Der Kanton Freiburg will in der kommenden Woche mit ersten Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Geschehen soll dies in Alters- und Pflegeheimen, wie Staatsratspräsidentin Anne-Claude Demierre am Samstagabend gegenüber RTS sagte. Zuvor hatte die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen- und direktorenkonferenz angekündigt, erste besonders gefährdete Personen würden schon nächste Woche geimpft. «Die Zentralschweizer Kantone sind bereit», heisst es in der Mitteilung. Zu Beginn rechne man noch mit «relativ kleinen Mengen», der eigentliche Impfstart erfolge dann Anfang Januar. 02:02 Video Rekordverdächtiges Tempo: Sind die Kantone überhaupt bereit? Aus Tagesschau vom 19.12.2020. abspielen

20:17 Impfkampagne in Israel beginnt Zum Auftakt der Corona-Impfkampagne in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich als Erster impfen lassen. Der 71-Jährige bekam die Spritze am Samstagabend vor laufender Kamera im Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv. Danach war Gesundheitsminister Juli Edelstein an der Reihe. Am Sonntag soll auch Präsident Reuven Rivlin geimpft werden. Vor seiner Impfung hatte Netanjahu gesagt: «Dies ist ein grosser Tag für Israel. Ich glaube an diesen Impfstoff». Das Ende der Pandemie sei in Sicht, Millionen Impfdosen würden nach Israel geliefert. Er appellierte an die Bürger Israels, seinem Beispiel zu folgen. In Israel sollen rund 60'000 Menschen am Tag geimpft werden.

19:36 Bern: Polizei schreitet bei unbewilligten Kundgebungen ein Die Berner Kantonspolizei ist am Samstagnachmittag konsequent gegen Gegner der Corona-Schutzmassnahmen vorgegangen. Zuerst wies sie die Teilnehmer der unbewilligten Kundgebung vom Bundesplatz, dann kesselte sie sie im Ryffligässchen ein. Immer wieder skandierten sie «Liberté, Liberté», also das französische Wort für Freiheit. Viele von ihnen sprachen Französisch. Masken trugen sie nicht oder kaum. Rund hundert Personen droht eine Anzeige, weil sie keine Schutzmassnahmen umgesetzt hatten. Legende: Die Polizei wies nach eigenen Angaben etliche Personen nach Kontrollen vom Bundesplatz. Keystone

19:23 Schweizer Notfallmediziner warnen vor dritter Welle im Januar/Februar Bei der Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin ist man sich sicher: Ende Januar/Anfang Februar werde eine dritte Corona-Welle über die Schweiz kommen. Die Frage sei nur, wie stark sie sein werde. Die Höhe der dritten Welle werde abhängig sein vom Verhalten der Menschen in den kommenden «sozialen Ferien», sagte Aristomenis Exadaktylos, Co-Präsident und Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR). Die SGNOR bittet deshalb die Bevölkerung, sich an die Regeln des Bundes zu halten und vor allem die Kontakte über die Festtage zu minimieren. Sonst drohe in den nächsten Wochen ein Kollaps in den Notfallstationen, Bettenstationen und insbesondere Intensivstationen der Spitäler, heisst es in einer Medienmitteilung.

18:43 London: Schärfere Massnahmen gegen «deutlich ansteckendere Virus-Mutation» Die in Grossbritannien entdeckte neue Variante des Coronavirus ist nach Angaben von Premierminister Boris Johnson nach ersten Erkenntnissen um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bekannte Form. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe weniger effektiv seien, sagte Johnson in London vor Journalisten. Wegen der Coronavirus-Mutation verschärfte die Regierung aber die Beschränkungen für London von diesem Sonntag an deutlich. «Wenn das Virus seine Angriffsmethode ändert, müssen wir unsere Verteidigungsmethode ändern», sagte Johnson. Das bisher dreistufige Corona-Warnsystem wurde nun auf vier erweitert – darunter fallen ausser der Hauptstadt auch noch andere Regionen im Südosten. Dort dürfen die Bewohner nur noch aus wichtigen Gründen ihre Wohnung verlassen, etwa um zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen. Auch zu Weihnachten dürfe man keine Angehörigen anderer Haushalte treffen, betonte Johnson.

17:52 Berner Stapi positiv getestet Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb arbeitet er die nächsten zehn Tage von daheim aus. Nach einem positiv ausgefallenen Schnelltest begab er sich in Isolation. Er ist symptomfrei. Von Graffenried hat sich am heutigen Samstag vorsichtshalber einem Covid-Schnelltest unterzogen, wie die Stadt Bern mitteilte. Zuvor sei in seinem Umfeld ein positiver Corona-Fall aufgetaucht. Auch von Graffenrieds Schnelltest sei in der Folge positiv ausgefallen. Der Stadtpräsident habe sich entschlossen, aktiv über das Testergebnis zu informieren, damit möglichst alle Personen, die in den letzten Tagen mit ihm Kontakt gehabt hätten, die notwendigen Sicherheitsmassnahmen einleiten könnten. Auch die Kolleginnen und Kollegen in der Stadtregierung seien im Bild. Legende: Nach einem positiven Testergebnis in Isolation: der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried. Keystone

17:13 Verfrühter Lockdown in der Slowakei In der Slowakei hat ein ursprünglich erst für nächste Woche geplanter Lockdown begonnen. Zugleich traten ab 5.00 Uhr morgens Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Polizisten kontrollierten auf Strassen und an Bahnhöfen. Erlaubt blieb neben dringend notwendigen Besorgungen auch der Weg zur Arbeit. Nicht möglich sind Weihnachtseinkäufe. Offen halten dürfen Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen und Banken, aber auch Servicestellen für Mobiltelefone. Besonders viel Medienkritik erntete die Regierungsentscheidung, zwar alle Schulen zu schliessen, Skiliften aber den Betrieb zu erlauben und das Skifahren von den Ausgangsbeschränkungen auszunehmen. Eines der bekanntesten Skizentren im Land gehört dem rechtspopulistischen Parlamentspräsidenten Boris Kollar.

16:42 Drei weitere Impfstoffe warten auf Zulassung in der Schweiz In der Schweiz sind im Kampf gegen das Coronavirus neben dem nun bewilligten Impfstoff der Hersteller Pfizer/Biontec drei weitere Impfungen im Rennen um eine Zulassung. Moderna: Als zweites Unternehmen veröffentlichte der US-Konzern im November positive Egebnisse aus seiner Studie. Demnach zeigt der Impfstoff eine Wirksamkeit von 94.1 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Die Schweiz sicherte sich 4.5 Millionen Impfdosen.

Astrazeneca: Auch der britische Pharmakonzern veröffentlichte schon Studienergebnisse zu seinem Impfstoff-Kandidaten. Die Zwischenanalyse ergab, dass der Impfstoff eine Wirksamkeit von 90 Prozent zeigt, wenn zunächst eine halbe Dosis verabreicht wurde, gefolgt von einer vollen Dosis mindestens einen Monat später. Gemäss Swissmedic soll dieser Impfstoff voraussichtlich erst Mitte Jahr zur Verfügung stehen. Die Schweiz sicherte sich bis zu 5.3 Millionen Dosen von AstraZeneca.

15:41 Auch Uri schliesst Skigebiete In Absprache mit den Zentralschweizer Kantonen hat auch der Kanton Uri entschieden, den Skigebieten vom 22. bis am 29. Dezember 2020 keine Bewilligung für das Betreiben von Skianlagen zu erteilen. Die Gefahr von Unfällen und somit einer noch stärkeren Belastung des Gesundheitswesens soll damit gesenkt werden. Nicht geöffnet werden dürfen Ski- und Sessellifte. Ebenfalls dürfen keine Ski- und Schlittelpisten präpariert werden. Hingegen können Bahnen geöffnet bleiben. Spazierwege und Langlaufloipen sollen der Bevölkerung für Bewegung im Freien weiterhin zur Verfügung stehen.

14:59 Schlechte Nachrichten mit guten wettmachen? Die Massnahmen wurden verschärft. Will man nun diese schlechten Nachrichten mit guten wettmachen – mit der Meldung der Zulassung eines Impfstoffs? Das fragt ein Journalist. BAG-Direktorin Lévy verneint lachend. Das sei Zufall, es zeige einfach, dass für sie, für die Verantwortlichen, das Wochenende zur Makulatur geworden sei.

14:55 250'000 Dosen pro Monat – wieso geht nicht mehr? Ein Journalist fragt, ob man denn nicht mehr bewältigen könne als 250'000 Dosen pro Monat. Da wären in einem halben Jahr nicht eine Million Personen geimpft. Lévy betont, das sei nicht ein logistisches Problem, sondern eine Frage der Produktion. Ein zweiter Wirkstoff dürfte aber auch bald zugelassen werden, davon gehe man aus. Jordi fügt an, die Schweiz habe kein «Alleinbeanspruchungsrecht» auf Impfstoffe. Die Firma müsse andere Länder auch berücksichtigen. Die Schweiz sei bei der Beschaffung aber sehr gut aufgestellt.

14:50 Zwei Millionen vulnerable Personen Wie gross sind die Lieferungen? Aeschbach sagt, man rechen in den nächsten Tagen mit 107'000 Impfdosen, ab Januar dann monatlich mit 250'000 Impfdosen. Das sei noch unbestätigt, aber beruhe auf mündlichen Absprachen mit Biontech und Pfizer. Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle im BAG, hält zudem fest, dass in der Schweiz etwa zwei Millionen Menschen zur vulnerablen Gruppe gehören, davon seien rund 1.6 Millionen Betagte, die prioritär geimpft werden sollen.

14:48 Sind die Kantone überrumpelt worden? Ein Journalist fragt, ob die Kantone überrumpelt worden seien? BAG-Direktorin Anne Lévy räumt ein: «Ja. Aber das ist eine gute Nachricht. Es ist schön, dass es schon im Dezember losgeht. Wir haben es geschafft auf Stufe Bund, Armee und BAG, dass die Lieferungen schon im Dezember kommen. Und die Kantone sind entsprechend flexibel.» Michael Jordi, Generalsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz, nimmt den Faden auf. «Ich appelliere auch an die Medien, hier Nachsicht zu üben.» Es sei eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten, «den Kipphebel herumzustellen in einer Zeit, in der schon alle im roten Bereich arbeiten». 00:34 Video Michael Jordi: «Wir wurden vom Tempo überrascht» Aus News-Clip vom 19.12.2020. abspielen

14:48 Quarantäne bleibt Pflicht Frage eines Journalisten: Wie sieht es für Geimpfte in Sachen Quarantäne aus? Lévy betont, eine Quarantäne werde weiterhin notwendig sein, weil Geimpfte das Virus weitergeben könnten.

14:44 Dürfen Leistungen mit einer Impfpflicht verknüpft werden? Dürfen Leistungen verweigert werden, wenn jemand nicht geimpft ist? Martin Dumermuth, Direktor Bundesamt für Justiz, sagt, man müsse unterscheiden, wer die Leistungen erbringe – der Staat oder die Privaten. Beim Staat seien die Grundrechte einzuhalten wie etwa die Pflicht zur Gleichbehandlung. Der Staat brauche eine gesetzliche Ermächtigung, wenn er differenzieren wolle bei der Leistungserbringung. Heikler sei die Frage bei Privaten. Da sei die Privatautonomie rechtlich geschützt. Die Verweigerung dürfe nicht zu einer Persönlichkeitsverletzung führen. Beim Datenschutz seien Gesundheitsdaten besonders schützenswerte Daten. Es könnte als eine Persönlichkeitsverletzung betrachtet werden, wenn die Leistung nur erbracht werde, wenn man die Gesundheitsdaten offenlegen müsse.